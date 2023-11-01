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Dokumentace

Platební metody & doručení

Naposledy aktualizováno17. srpna 2026
Platí proVšechny služby FineProxy
Aktuální k 17. srpna 2026

💳 Platební možnosti#

Nabízíme řadu bezpečných a pohodlných platebních metod, díky kterým si své proxy aktivujete rychle:

Kryptoměny#

  • USDT (TRC20, ERC20, TON)
  • BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
  • USDC (ERC20, Arbitrum)

Platební karty & platební služby#

  • Stripe (Visa, MasterCard, American Express a další)
  • Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay a další možnosti dostupné přes Paddle)
  • Přímé platby kartou (Visa, MasterCard a další)
  • UnionPay

Lokální platební metody pro uživatele v Rusku#

  • Ruské bankovní karty & SBP přes FreeKassa
  • Intercards (ruské bankovní karty)
  • SBP
  • WebMoney

Další způsoby#

  • PayPal (kde je k dispozici)
  • Bankovní převod / bankovní platba

Poznámka: Dostupné platební metody se mohou lišit podle země a mohou se průběžně měnit. Aktuální seznam naleznete při dokončení objednávky nebo kontaktujte podporu prostřednictvím tiketový systém.

Možnosti platby

Možnosti platby

🚀 Doručení & aktivace#

FineProxy je plně digitální služba. Proxy jsou dodávány online a aktivovány automaticky po úspěšném potvrzení platby.

Jak to funguje:#

  1. Vyberte si balíček proxy našem webu.
  2. Zaplaťte preferovanou platební metodou.
  3. Vaše proxy se automaticky aktivují ihned potvrzení platby.
  4. Údaje o proxy si zobrazíte ve svém dashboardu – včetně IP adres, portů a přihlašovacích údajů nebo autorizace podle IP (IP whitelisting).

📦 Co je zahrnuto#

  • Dedikované nebo sdílené IP balíčky (v závislosti na zvoleném tarifu)
  • Podpora protokolů: HTTP, HTTPS, SOCKS5 a UDP (u vybraných tarifů)
  • Neomezený objem dat (pokud není uvedeno jinak)
  • Klientský panel s rotací IP, filtrováním a monitoringem proxy (dostupnost závisí na tarifu)
  • Technická podpora prostřednictvím ticketového systému

❓ Potřebujete pomoc?#

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte podporu prostřednictvím ticketového systému.
Můžete nás také kontaktovat na 📩 [email protected]
💬 Live chat je k dispozici přímo na webu.