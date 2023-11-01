Dokumentace
Platební metody & doručení
Aktuální k 17. srpna 2026
💳 Platební možnosti#
Nabízíme řadu bezpečných a pohodlných platebních metod, díky kterým si své proxy aktivujete rychle:
Kryptoměny#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
Platební karty & platební služby#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express a další)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay a další možnosti dostupné přes Paddle)
- Přímé platby kartou (Visa, MasterCard a další)
- UnionPay
Lokální platební metody pro uživatele v Rusku#
- Ruské bankovní karty & SBP přes FreeKassa
- Intercards (ruské bankovní karty)
- SBP
- WebMoney
Další způsoby#
- PayPal (kde je k dispozici)
- Bankovní převod / bankovní platba
Poznámka: Dostupné platební metody se mohou lišit podle země a mohou se průběžně měnit. Aktuální seznam naleznete při dokončení objednávky nebo kontaktujte podporu prostřednictvím tiketový systém.
Možnosti platby
🚀 Doručení & aktivace#
FineProxy je plně digitální služba. Proxy jsou dodávány online a aktivovány automaticky po úspěšném potvrzení platby.
Jak to funguje:#
- Vyberte si balíček proxy našem webu.
- Zaplaťte preferovanou platební metodou.
- Vaše proxy se automaticky aktivují ihned potvrzení platby.
- Údaje o proxy si zobrazíte ve svém dashboardu – včetně IP adres, portů a přihlašovacích údajů nebo autorizace podle IP (IP whitelisting).
📦 Co je zahrnuto#
- Dedikované nebo sdílené IP balíčky (v závislosti na zvoleném tarifu)
- Podpora protokolů: HTTP, HTTPS, SOCKS5 a UDP (u vybraných tarifů)
- Neomezený objem dat (pokud není uvedeno jinak)
- Klientský panel s rotací IP, filtrováním a monitoringem proxy (dostupnost závisí na tarifu)
- Technická podpora prostřednictvím ticketového systému
❓ Potřebujete pomoc?#
Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte podporu prostřednictvím ticketového systému.
Můžete nás také kontaktovat na 📩 [email protected]
💬 Live chat je k dispozici přímo na webu.