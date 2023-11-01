Proxy pro odblokování Netflixu
Statické ISP proxy se skutečnými adresami přidělenými poskytovatelem internetových služeb a neomezenou šířkou pásma — navržené pro streamování bez detekce.
Sestavte si tarif proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: ISP.
|Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|Doporučeno zdeISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte 100 statických ISP proxy ve Spojených státech pro Netflix
- Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
- Exportujte můj seznam proxy jako JSON
- Zobrazte stav mé služby proxy
- Zobrazte fakturační údaje mé služby proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Rychlost pod zátěží
Tento web jsem vyzkoušel kvůli nízkým cenám a možnosti platit kryptoměnami. Upřímně mě zaujal. Proxy jsou funkční a rychlé. Vestavěný nástroj pro kontrolu je velmi praktický. Podpora je zdvořilá a ochotná. Vše funguje podle popisu. Pro své úlohy zpracování dat určitě koupím další.
Nedávno jsem si koupil proxy, protože jsem se velmi zajímal o cenu, která byla a je nejnižší na internetovém trhu. Opravdu velmi spolehlivé proxy, takže se nemusíte bát, že vás kdykoliv zklamou. A také velmi rychlou a kvalitní podporu. Doporučuji každému, aby si tu něco koupil, nebudeš litovat.
Provoz se neměří
Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.
Nemůžu najít lepší služby, zvláště pokud jde o neomezené bytové proxy. Myslel jsem, že se kvalita začne snižovat po určitém čase použití, ale sakra, po celou dobu použití, všechno zůstalo nad 99%, to je prostě úžasné. Hodně štěstí a doufám, že to zůstane stejné.
Lokality a zásoby
Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.
FineProxy.org nabízí slušnou proxy službu s širokým výběrem IP adres a lokalizací. Přesto mohou být rychlosti připojení někdy nestabilní a odpovědi podpory mohou být pomalejší, než se očekávalo. I když je služba vhodná pro základní úkoly, nemusí plně uspokojit potřeby uživatelů s vyššími požadavky nebo specifickými požadavky. Ceny jsou konkurenceschopné, ale produktivita by mohla být stabilnější pro ty, kteří na ní spoléhají v profesní práci nebo intenzivním využívání.
Co znamená chyba Netflixu M7111-5059?Proxy odhalena
Tato chyba znamená, že Netflix detekoval vaši VPN nebo proxy. Zpráva říká: “Zdá se, že používáte unblocker nebo proxy. Vypněte prosím tyto služby a zkuste to znovu.” Chyba se zobrazí, když Netflix identifikuje vaše připojení jako pocházející ze známého proxy serveru, IP adresy datacentra, nebo když zjistí nesoulad mezi vaší zdánlivou polohou a skutečnými parametry sítě.
Funguje proxy pro Netflix na Smart TV nebo herních konzolích?S nastavením sítě
Chytré televize, PlayStation, Xbox a další streamovací zařízení nativně nepodporují nastavení proxy. Chcete-li proxy s těmito zařízeními používat, musíte ji nakonfigurovat na úrovni routeru nebo nastavit proxy bránu ve vaší lokální síti. Případně můžete sdílet připojení přes proxy z notebooku pomocí Wi-Fi hotspotu. Statické ISP proxy jsou pro toto nastavení ideální, protože nabízejí neomezený objem dat a stabilní připojení — což je klíčové při směrování provozu celého zařízení. Statické ISP proxy od FineProxy podporují SOCKS5 a HTTP/HTTPS, takže jsou kompatibilní s většinou proxy konfigurací na úrovni routeru.
Může mi Netflix zablokovat účet za používání proxy?Zřídka
Podmínky Netflixu mu umožňují omezit nebo zrušit účty za obcházení geografických omezení, ale trvalé blokace jsou při osobním využití vzácné. Mnohem častěji se vám pouze zobrazí chyba M7111-5059 a nebudete moci streamovat, dokud proxy neodpojíte. Netflix se zaměřuje na blokování přístupu, nikoli na trestání uživatelů.
Proč se moje knihovna Netflixu mění, když cestuji?Regionální licence
Obsah se liší podle země kvůli licenčním smlouvám. Studia prodávají distribuční práva na regionální bázi, takže seriál dostupný v USA nemusí být licencován pro Velkou Británii nebo Japonsko. Když cestujete, Netflix vám automaticky zobrazí místní knihovnu na základě vaší IP adresy. Proxy nebo VPN vám umožní tvářit se, jako byste byli ve své domovské zemi.
Blokuje Netflix všechny proxy?Většina proxy
Ne všechny, ale většina ano. Bezplatné proxy a levné služby jsou zablokovány téměř okamžitě. Netflix masivně investuje do detekce a průběžně aktualizuje své blacklisty. Služby, které spolehlivě fungují, jsou ty, které stejně intenzivně investují do toho, aby zůstaly o krok napřed — typicky prémiové ISP proxy nebo VPN s dedikovanou streamovací infrastrukturou.