Proxy per Netflix sbloccato
Proxy static ISP con indirizzi reali assegnati da ISP e bandwidth illimitata — progettati per lo streaming senza rilevamento.
Create il vostro piano proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: ISP.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|Consigliato quiISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate 100 proxy ISP statici in the Stati Uniti per Netflix
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
- Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
- Mostrate the stato di i miei servizio proxy
- Mostrate the dettagli di fatturazione per i miei servizio proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Velocità sotto carico
Ho provato questo sito per i prezzi bassi e la possibilità di pagare in criptovalute. Sinceramente, ne sono colpito. I proxy sono attivi e veloci. Il verificatore integrato è comodissimo. L'assistenza è cortese e disponibile. Tutto funziona come pubblicizzato. Ne acquisterò sicuramente altri per le mie attività di parsing.
Di recente ho acquistato questo proxy perché ero molto interessato al prezzo, che era e resta il più basso sul mercato Internet. È davvero molto affidabile, quindi non occorre temere che possa deludervi in qualsiasi momento. Anche l'assistenza è rapidissima e di alta qualità. Consiglio a tutti di acquistare qui: non ve ne pentirete.
Traffico mai misurato
Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.
Non riesco a trovare servizi migliori, soprattutto per l'accesso residenziale illimitato. Pensavo che la qualità sarebbe diminuita con l'uso, ma per tutto il tempo è rimasta oltre il 99%: è davvero fantastico. Buona fortuna, spero che resti così.
Località e disponibilità
Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.
FineProxy.org offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.
Cos'è l'errore Netflix M7111-5059?Questo errore
Questo errore significa che Netflix ha rilevato la vostra VPN o il vostro proxy. Il messaggio recita: «Sembra che tu stia utilizzando unblocker o un proxy. Disattiva questi servizi e riprova.» Si attiva quando Netflix identifica la vostra connessione come proveniente da un server proxy noto, un IP datacenter, o quando c’è una discrepanza tra la vostra posizione apparente e le reali caratteristiche della rete.
Un proxy funziona per Netflix su Smart TV o console da gioco?Smart TV, PlayStation
Smart TV, PlayStation, Xbox e altri dispositivi di streaming non supportano nativamente le impostazioni proxy. Per utilizzare un proxy con questi dispositivi, è necessario configurarlo a livello di router o impostare un gateway proxy sulla vostra rete locale. In alternativa, potete condividere una connessione con proxy da un laptop tramite hotspot Wi-Fi. I proxy static ISP sono ideali per questa configurazione perché offrono bandwidth illimitata e connessioni stabili — fondamentale quando si instrada il traffico di un intero dispositivo. I proxy static ISP di FineProxy supportano SOCKS5 e HTTP/HTTPS, rendendoli compatibili con la maggior parte delle configurazioni proxy a livello di router.
Netflix può bannare il mio account se uso un proxy?I
I termini di servizio di Netflix consentono di limitare o chiudere gli account che aggirano le restrizioni geografiche, ma i ban permanenti sono rari per uso personale. Nella maggior parte dei casi, vedrete semplicemente l'errore M7111-5059 e non potrete effettuare lo streaming finché non disconnettete il proxy. Netflix si concentra sul blocco dell'accesso piuttosto che sulla penalizzazione degli utenti.
Perché la mia libreria Netflix cambia quando viaggio?I contenuti
I contenuti variano da Paese a Paese a causa degli accordi di licenza. Gli studi vendono i diritti distribuzione su base regionale, quindi una serie disponibile negli USA potrebbe non essere licenziata per il Regno Unito o il Giappone. Quando viaggiate, Netflix vi mostra automaticamente il catalogo locale in base al vostro indirizzo IP. Un proxy o una VPN possono farvi risultare nel vostro Paese di residenza.
Netflix blocca tutti i proxy?Non tutti
Non tutti, ma la maggior parte. I proxy gratuiti e i servizi economici vengono bloccati quasi immediatamente. Netflix investe massicciamente nel rilevamento e aggiorna costantemente le proprie blacklist. I servizi che funzionano in modo affidabile sono quelli che investono altrettanto per restare un passo avanti — in genere provider premium di proxy ISP o VPN con infrastruttura dedicata allo streaming.