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Proxy Ucraina

Proxy static IPv4 Ucraina affidabili — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, traffico illimitato

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 IP datacenter in Ucraina e allowlist 203.0.113.7
  • Mostrate di oggi tasso di successo per i miei Ukrainian proxy traffic
  • Rinnovate every service in scadenza questa settimana, entro $200
  • Ruotate i miei IPs when the next refresh is free
  • Esportate the latest lista di proxy in formato JSON
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

FineProxy è un servizio proxy eccellente che colpisce per la stabilità della connessione e l'elevata velocità. Facile da usare, offre un'ampia scelta di località e un'assistenza clienti reattiva. Un'ottima scelta per il lavoro e per le esigenze personali!

BeilihoDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Sono molto soddisfatto del servizio FineProxy. La rete proxy è ampia e potente e offre una connessione stabile e veloce. Il sito è facile da navigare e l'assistenza tecnica è reattiva e disponibile. È una scelta solida per chi desidera proteggere la propria navigazione o aggirare le restrizioni geografiche.

ammar ghezaliPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

Ho provato questo fornitore ed ecco cosa ne penso: molto facile da usare e condividere grazie alle credenziali o all'autenticazione IP, veloce e stabile per il mio caso d'uso e, non da ultimo, a buon prezzo.

Yomi DrogoTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Uso FineProxy da diversi mesi e il servizio mi ha colpito molto. I server proxy sono veloci, affidabili e offrono un'eccellente copertura in numerosi Paesi. Il team di assistenza risponde prontamente ed è disponibile. Ottimo rapporto qualità-prezzo: lo consiglio vivamente a chiunque abbia bisogno di servizi proxy.

AntonSaasHub, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.

bhwowsersNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Un servizio valido per chi tiene alla propria sicurezza online. Lo uso da 10 giorni e sono completamente soddisfatto della velocità. La cosa più piacevole è l'assenza di limiti di traffico a un prezzo tanto basso.

Alex D.Piattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Rozetka, OLX.ua — datacenter o ISP?Rozetka non utilizza

Rozetka non utilizza sistemi anti-bot aggressivi come Allegro o Amazon. I proxy datacenter gestiscono senza problemi il monitoraggio prezzi e lo scraping del catalogo. OLX.ua è simile — rate-limiting standard, nulla che richieda IP ISP. Per lo scraping immobiliare su OLX (dati GPS, prezzo al metro quadro), i datacenter con una corretta rotazione funzionano bene. Prom.ua è il meno protetto dei tre.

Posso accedere alle app bancarie ucraine dall'estero?Le app di

Le app di PrivatBank e Monobank funzionano già dall’estero — sono progettate per questo, dato che milioni di utenti hanno lasciato l’Ucraina. Anche Diia funziona fuori dall’Ucraina con la corretta autorizzazione. Tuttavia, alcuni servizi attivano verifiche aggiuntive quando rilevano un IP non ucraino. Un proxy ucraino riduce gli attriti: meno conferme via SMS, nessun avviso di “attività insolita”. Non è strettamente necessario per le operazioni bancarie di base, ma rende l’esperienza più fluida.

Internet in Ucraina' — è abbastanza stabile per le operazioni proxy?Oltre 4.200 ISP

Oltre 4.200 ISP, 52 datacenter attivi, 24 Internet Exchange Point. Banda larga fissa: 74–84 Mbps. Circa il 25% dell’infrastruttura fissa è stata danneggiata, ma gli operatori hanno investito miliardi in alimentazione di backup e ridondanza. Gli IP datacenter di FineProxy vengono instradati attraverso percorsi resilienti. L’uptime è rimasto costante — la preoccupazione riguarda più l’infrastruttura fisica nelle zone di conflitto che la connettività a livello IP.

Proxy attivi in Ucraina
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Ucraina, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
2 online·Ve ne servono altri? →
159.224.232.194:8888
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 h fa
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
666 Kbps
100.0%
2 h fa
Visualizzazione 2 di 2

Guida

IP ucraini — chi ne ha bisogno e perché

2 min di letturaTeam di rete FineProxy

Nota bene: I proxy elencati di seguito sono non i nostri proxy server premium. Questo è un lista pubblica gratuita raccolti da fonti aperte, utili per test o per uso di base.

Circa un quarto della popolazione ucraina ha lasciato il Paese dal 2022. App bancarie (PrivatBank, Monobank), servizi governativi tramite Diia e piattaforme locali — alcune funzionalità verificano il vostro IP. Se vi trovate all’estero e dovete accedere a un servizio ucraino che non si carica senza un IP locale, un proxy server ucraino risolve il problema senza reindirizzare l’intera connessione come farebbe una VPN.

Per la ricerca di mercato: Rozetka è la più grande piattaforma e-commerce dell’Ucraina — oltre 1,5 milioni di SKU tra elettronica, alimentari e moda. OLX.ua gestisce gli annunci (immobili, auto, lavoro). Prom.ua è un altro marketplace di rilievo. Tutti e tre mostrano prezzi e disponibilità localizzati in base all’IP. Esistono scraper basati su Apify per ciascuno ($2 per 1.000 risultati su OLX, $2 per 1.000 prodotti su Prom.ua). Se avete bisogno del miglior indirizzo IP ucraino per il monitoraggio dei prezzi — gli IP ucraini sono l’unico modo per vedere ciò che vedono gli acquirenti locali.

I proxy ucraini di FineProxy’s

Per acquistare proxy ucraini, FineProxy offre datacenter IPv4 e proxy ISP dall’Ucraina. Datacenter su ASN proprio, tariffa fissa per IP, traffico illimitato. I proxy IP ucraini funzionano come anonimi — nessun header di forwarding, certificato SSL individuale per IP. HTTP/HTTPS e SOCKS5, fino a 500 Mbps.

L’Ucraina conta oltre 4.200 ISP registrati e 52 datacenter attivi nonostante le sfide infrastrutturali in corso. Gli IP ucraini di FineProxy si connettono attraverso routing resiliente — le vostre operazioni di scraping non dipendono da un singolo punto di guasto. Dopo il pagamento, gli IP compaiono nella vostra dashboard — inserite in whitelist il vostro IP operativo, esportate come IP:port o via API. Ordine minimo: 100 IP.