Proxy Ucraina

Circa un quarto della popolazione ucraina ha lasciato il Paese dal 2022. App bancarie (PrivatBank, Monobank), servizi governativi tramite Diia e piattaforme locali — alcune funzionalità verificano il vostro IP. Se vi trovate all’estero e dovete accedere a un servizio ucraino che non si carica senza un IP locale, un proxy server ucraino risolve il problema senza reindirizzare l’intera connessione come farebbe una VPN.

Per la ricerca di mercato: Rozetka è la più grande piattaforma e-commerce dell’Ucraina — oltre 1,5 milioni di SKU tra elettronica, alimentari e moda. OLX.ua gestisce gli annunci (immobili, auto, lavoro). Prom.ua è un altro marketplace di rilievo. Tutti e tre mostrano prezzi e disponibilità localizzati in base all’IP. Esistono scraper basati su Apify per ciascuno ($2 per 1.000 risultati su OLX, $2 per 1.000 prodotti su Prom.ua). Se avete bisogno del miglior indirizzo IP ucraino per il monitoraggio dei prezzi — gli IP ucraini sono l’unico modo per vedere ciò che vedono gli acquirenti locali.