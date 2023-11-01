Proxy Ucraina

Nota bene: I proxy elencati di seguito sono non i nostri proxy server premium. Questo è un lista pubblica gratuita raccolti da fonti aperte, utili per test o per uso di base.
Circa un quarto della popolazione ucraina ha lasciato il Paese dal 2022. App bancarie (PrivatBank, Monobank), servizi governativi tramite Diia e piattaforme locali — alcune funzionalità verificano il vostro IP. Se vi trovate all’estero e dovete accedere a un servizio ucraino che non si carica senza un IP locale, un proxy server ucraino risolve il problema senza reindirizzare l’intera connessione come farebbe una VPN.
Per la ricerca di mercato: Rozetka è la più grande piattaforma e-commerce dell’Ucraina — oltre 1,5 milioni di SKU tra elettronica, alimentari e moda. OLX.ua gestisce gli annunci (immobili, auto, lavoro). Prom.ua è un altro marketplace di rilievo. Tutti e tre mostrano prezzi e disponibilità localizzati in base all’IP. Esistono scraper basati su Apify per ciascuno ($2 per 1.000 risultati su OLX, $2 per 1.000 prodotti su Prom.ua). Se avete bisogno del miglior indirizzo IP ucraino per il monitoraggio dei prezzi — gli IP ucraini sono l’unico modo per vedere ciò che vedono gli acquirenti locali.
I proxy ucraini di FineProxy’s
Per acquistare proxy ucraini, FineProxy offre datacenter IPv4 e proxy ISP dall’Ucraina. Datacenter su ASN proprio, tariffa fissa per IP, traffico illimitato. I proxy IP ucraini funzionano come anonimi — nessun header di forwarding, certificato SSL individuale per IP. HTTP/HTTPS e SOCKS5, fino a 500 Mbps.
L’Ucraina conta oltre 4.200 ISP registrati e 52 datacenter attivi nonostante le sfide infrastrutturali in corso. Gli IP ucraini di FineProxy si connettono attraverso routing resiliente — le vostre operazioni di scraping non dipendono da un singolo punto di guasto. Dopo il pagamento, gli IP compaiono nella vostra dashboard — inserite in whitelist il vostro IP operativo, esportate come IP:port o via API. Ordine minimo: 100 IP.