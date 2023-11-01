Taobao è la più grande piattaforma e-commerce della Cina, ma accedervi dall'estero è una battaglia continua. La piattaforma blocca in modo aggressivo gli IP stranieri, le VPN e qualsiasi cosa che non assomigli a un normale utente cinese. Se avete già visto il messaggio di errore «正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝» — sapete esattamente di cosa si tratta.
Perché le normali VPN non funzionano
Taobao non si limita a verificare il vostro indirizzo IP. La piattaforma analizza i pattern di traffico, il comportamento della connessione e le fingerprint del browser. Anche collegandosi tramite un server cinese, Taobao è spesso in grado di rilevare l'uso di una VPN e bloccare comunque l'accesso.Ecco perché i servizi VPN standard non funzionano. Non sono stati progettati per piattaforme e-commerce dotate di sistemi di rilevamento sofisticati. Serve un proxy per Taobao che fornisca IP residenziali cinesi «puliti» — indirizzi appartenenti a veri provider internet in Cina, non server datacenter che vengono segnalati istantaneamente.
Cosa funziona davvero
La chiave è apparire come un utente cinese legittimo. Questo significa:
- IP residenziali cinesi. La connessione deve provenire da un indirizzo IP assegnato da un provider internet cinese. Gli IP datacenter vengono bloccati in pochi secondi. La configurazione proxy ideale per Taobao utilizza IP residenziali o mobile delle principali città cinesi.
- Sessioni stabili. Taobao traccia la sessione dalla navigazione fino al checkout. Se l'IP cambia durante un acquisto, con ogni probabilità perderete il carrello o attiverete un controllo di sicurezza. Le sticky session, che mantengono lo stesso IP per ore (non minuti), sono indispensabili.
- Fingerprint coerenti. Il fuso orario del browser, le impostazioni della lingua e le fingerprint tecniche devono corrispondere alla posizione del proxy. Collegarsi da un «IP cinese» mentre il browser segnala un fuso orario statunitense è un segnale d»allarme evidente.
Casi d'uso comuni
- Acquisti dall'estero. Molti prodotti su Taobao costano decisamente meno rispetto alle alternative internazionali, ma la piattaforma limita l'accesso dagli IP stranieri. Un servizio proxy per Taobao configurato correttamente consente di navigare e acquistare come se ci si trovasse in Cina.
- Dropshipping e acquisti all'ingrosso. I rivenditori che si riforniscono su Taobao spesso hanno bisogno di più account o effettuano acquisti in grandi quantità. La piattaforma monitora i pattern di acquisto insoliti e blocca gli account che sembrano automatizzati o commerciali.
- Monitoraggio dei prezzi. Le aziende che tengono traccia dei prezzi della concorrenza o della disponibilità dei prodotti devono effettuare scraping su Taobao con regolarità. Senza proxy adeguati, si raggiungono rapidamente i limiti di richieste e si subiscono ban degli IP.
Il problema del ban degli account
Taobao applica una politica dei “tre avvertimenti”. Al terzo rilevamento di violazione dei termini d'uso, si viene bannati in modo permanente. Le cause più comuni includono:
- Login da posizioni che cambiano rapidamente
- Effettuare molti acquisti in poco tempo
- Gestire più account dallo stesso dispositivo o IP
- Utilizzo di fingerprint del browser palesemente falsi
Per i dropshipper che gestiscono più account, ogni account necessita di un IP dedicato e di un profilo browser separato. Condividere gli IP tra account è il modo più rapido per farsi scoprire.