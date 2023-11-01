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Proxy per Taobao

IP cinesi datacenter per Taobao: supporto HTTP/HTTPS/SOCKS5, consegna automatica e traffico illimitato incluso.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: ISP.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPConsigliato quiISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 static ISP IPs in Cina per Taobao accounts
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate the locations disponibili per proxy ISP
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Gestione degli account

Disponibilità: proxy eccellenti che rimangono stabili per 3–7 giorni senza interruzioni Velocità: sufficientemente elevata per TikTok, Gmail e gli accessi ai wallet di criptovalute Protocolli supportati: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e persino UDP Copertura globale: Stati Uniti, Germania, Francia, Giappone e altri Paesi

esta bazaarSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Uso questo servizio da oltre cinque anni per i miei progetti di data scraping ed è stato eccellente. Offre IP a rotazione e prestazioni veloci e, a differenza di molti altri proxy, non viene bloccato sulle piattaforme social.

AliceDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Uso il sito da molto tempo ed è molto adatto alle mie esigenze. Qui si trovano i prezzi più bassi su Internet per gli indirizzi proxy. Poiché uso soltanto un server proxy russo, il sito mi piace molto. È facile da usare e comunicare con l'assistenza clienti è semplice. Tutto è pensato per il cliente. Non passerò mai dal vostro sito a un altro. Vorrei inoltre chiedervi di aggiungere un proxy africano: ne ho davvero bisogno.

Anton KovalPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Uso FineProxy.org da diversi mesi e non potrei essere più soddisfatto del servizio. La velocità di connessione è notevole e non ho mai avuto problemi di inattività. L'ampia scelta di località proxy in tutto il mondo mi permette di accedere a Internet in modo sicuro e anonimo, ovunque mi trovi.

nabeel6294Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Esperienza cliente

L'ho provato per mezz'ora ed è davvero fantastico, mi è piaciuto moltissimo. Consiglio a tutti di provarlo: farà una grande differenza nei risultati.

eslam karmaTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Perché Taobao blocca la mia VPN ma non altri siti cinesi?Taobao dispone

Taobao dispone di sistemi di rilevamento più rigidi rispetto alla maggior parte delle piattaforme. Non si limita a verificare se il vostro IP è cinese: analizza le modalità di connessione, il fingerprint del browser e i pattern comportamentali. Le piattaforme e-commerce hanno forti incentivi a bloccare l’accesso dall’estero a causa dei rischi di frode e delle differenze di prezzo regionali.

Serve un numero di telefono cinese per usare Taobao con un proxy?Per la semplice

Per la semplice navigazione, no. Per creare un account o effettuare acquisti, Taobao richiede spesso la verifica tramite numero di telefono cinese. Alcuni utenti aggirano il problema utilizzando numeri cinesi virtuali, ma i requisiti di verifica si sono inaspriti di recente.

Qual è la differenza tra proxy residenziali e datacenter per Taobao?I proxy

I proxy datacenter utilizzano IP di provider di hosting: Taobao mantiene elenchi aggiornati di questi indirizzi e li blocca in modo aggressivo. I proxy residenziali utilizzano IP assegnati a utenze domestiche cinesi reali dai provider internet locali. Le migliori opzioni proxy per Taobao sono sempre residenziali o mobile, mai datacenter.

Posso fare scraping dei dati prodotto di Taobao con i proxy?

Sì, ma è necessaria la rotazione degli IP e un rate limiting accurato. Taobao dispone di misure anti-scraping molto efficaci. Servono IP residenziali cinesi con rotazione, intervalli realistici tra le richieste e una corretta gestione delle sessioni. Molte aziende si affidano ad API di scraping specializzate che gestiscono automaticamente tutta questa complessità.

Guida

Perché serve un proxy per Taobao

3 min di letturaTeam di rete FineProxy

Taobao è la più grande piattaforma e-commerce della Cina, ma accedervi dall'estero è una battaglia continua. La piattaforma blocca in modo aggressivo gli IP stranieri, le VPN e qualsiasi cosa che non assomigli a un normale utente cinese. Se avete già visto il messaggio di errore «正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝» — sapete esattamente di cosa si tratta.

Perché le normali VPN non funzionano

Taobao non si limita a verificare il vostro indirizzo IP. La piattaforma analizza i pattern di traffico, il comportamento della connessione e le fingerprint del browser. Anche collegandosi tramite un server cinese, Taobao è spesso in grado di rilevare l'uso di una VPN e bloccare comunque l'accesso.Ecco perché i servizi VPN standard non funzionano. Non sono stati progettati per piattaforme e-commerce dotate di sistemi di rilevamento sofisticati. Serve un proxy per Taobao che fornisca IP residenziali cinesi «puliti» — indirizzi appartenenti a veri provider internet in Cina, non server datacenter che vengono segnalati istantaneamente.

Cosa funziona davvero

La chiave è apparire come un utente cinese legittimo. Questo significa:

  • IP residenziali cinesi. La connessione deve provenire da un indirizzo IP assegnato da un provider internet cinese. Gli IP datacenter vengono bloccati in pochi secondi. La configurazione proxy ideale per Taobao utilizza IP residenziali o mobile delle principali città cinesi.
  • Sessioni stabili. Taobao traccia la sessione dalla navigazione fino al checkout. Se l'IP cambia durante un acquisto, con ogni probabilità perderete il carrello o attiverete un controllo di sicurezza. Le sticky session, che mantengono lo stesso IP per ore (non minuti), sono indispensabili.
  • Fingerprint coerenti. Il fuso orario del browser, le impostazioni della lingua e le fingerprint tecniche devono corrispondere alla posizione del proxy. Collegarsi da un «IP cinese» mentre il browser segnala un fuso orario statunitense è un segnale d»allarme evidente.

Casi d'uso comuni

  • Acquisti dall'estero. Molti prodotti su Taobao costano decisamente meno rispetto alle alternative internazionali, ma la piattaforma limita l'accesso dagli IP stranieri. Un servizio proxy per Taobao configurato correttamente consente di navigare e acquistare come se ci si trovasse in Cina.
  • Dropshipping e acquisti all'ingrosso. I rivenditori che si riforniscono su Taobao spesso hanno bisogno di più account o effettuano acquisti in grandi quantità. La piattaforma monitora i pattern di acquisto insoliti e blocca gli account che sembrano automatizzati o commerciali.
  • Monitoraggio dei prezzi. Le aziende che tengono traccia dei prezzi della concorrenza o della disponibilità dei prodotti devono effettuare scraping su Taobao con regolarità. Senza proxy adeguati, si raggiungono rapidamente i limiti di richieste e si subiscono ban degli IP.

Il problema del ban degli account

Taobao applica una politica dei “tre avvertimenti”. Al terzo rilevamento di violazione dei termini d'uso, si viene bannati in modo permanente. Le cause più comuni includono:

  • Login da posizioni che cambiano rapidamente
  • Effettuare molti acquisti in poco tempo
  • Gestire più account dallo stesso dispositivo o IP
  • Utilizzo di fingerprint del browser palesemente falsi

Per i dropshipper che gestiscono più account, ogni account necessita di un IP dedicato e di un profilo browser separato. Condividere gli IP tra account è il modo più rapido per farsi scoprire.