Documentazione
Metodi di pagamento & Consegna
Metodi di pagamento supportati, dettagli sull’elaborazione e passaggi successivi alla conferma di un ordine FineProxy.
💳 Opzioni di pagamento#
Offriamo una gamma di metodi di pagamento sicuri e convenienti per aiutarvi ad attivare i vostri proxy rapidamente:
Criptovalute#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
Carte bancarie & fornitori di pagamento#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express e altri)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay e altre opzioni disponibili tramite Paddle)
- Pagamenti diretti con carta (Visa, MasterCard e altre)
- UnionPay
Opzioni di pagamento locali per utenti in Russia#
- Carte bancarie russe & SBP tramite FreeKassa
- Intercards (carte bancarie russe)
- SBP
- WebMoney
Altri metodi#
- PayPal (dove disponibile)
- Bonifico bancario / pagamento bancario
Nota: i metodi di pagamento disponibili possono variare in base al Paese e sono soggetti a modifiche. Consultate l’elenco aggiornato durante il checkout o contattate l’assistenza tramite il sistema di ticket.
Opzioni di pagamento
🚀 Consegna & Attivazione#
FineProxy è un servizio completamente digitale. I proxy vengono forniti online e attivati automaticamente dopo la conferma del pagamento.
Come funziona:#
- Scegliete un pacchetto proxy sul nostro sito.
- Paga con il metodo di pagamento che preferisci.
- I tuoi proxy vengono attivati automaticamente una volta confermato il pagamento.
- Visualizza i dettagli dei tuoi proxy nella dashboard, inclusi IP, porte e credenziali oppure autorizzazione IP (IP whitelisting).
📦 Cosa è incluso#
- Pacchetti con IP dedicati o condivisi (in base al piano scelto)
- Protocolli supportati: HTTP, HTTPS, SOCKS5 e UDP (per piani specifici)
- Banda illimitata (salvo diversa indicazione)
- Dashboard cliente con rotazione IP, filtraggio e monitoraggio proxy (ove disponibile, in base al piano)
- Supporto tecnico tramite sistema di ticket
❓ Serve aiuto?#
Se hai bisogno di assistenza, contatta il supporto tramite il sistema di ticket.
Puoi contattarci anche all’indirizzo 📩 [email protected]
💬 La live chat è disponibile direttamente sul sito.