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Documentazione

Metodi di pagamento & Consegna

Metodi di pagamento supportati, dettagli sull’elaborazione e passaggi successivi alla conferma di un ordine FineProxy.

Ultimo aggiornamento17 agosto 2026
Si applica aTutti i servizi FineProxy
Aggiornato al 17 agosto 2026

💳 Opzioni di pagamento#

Offriamo una gamma di metodi di pagamento sicuri e convenienti per aiutarvi ad attivare i vostri proxy rapidamente:

Criptovalute#

  • USDT (TRC20, ERC20, TON)
  • BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
  • USDC (ERC20, Arbitrum)

Carte bancarie & fornitori di pagamento#

  • Stripe (Visa, MasterCard, American Express e altri)
  • Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay e altre opzioni disponibili tramite Paddle)
  • Pagamenti diretti con carta (Visa, MasterCard e altre)
  • UnionPay

Opzioni di pagamento locali per utenti in Russia#

  • Carte bancarie russe & SBP tramite FreeKassa
  • Intercards (carte bancarie russe)
  • SBP
  • WebMoney

Altri metodi#

  • PayPal (dove disponibile)
  • Bonifico bancario / pagamento bancario

Nota: i metodi di pagamento disponibili possono variare in base al Paese e sono soggetti a modifiche. Consultate l’elenco aggiornato durante il checkout o contattate l’assistenza tramite il sistema di ticket.

Opzioni di pagamento

Opzioni di pagamento

🚀 Consegna & Attivazione#

FineProxy è un servizio completamente digitale. I proxy vengono forniti online e attivati automaticamente dopo la conferma del pagamento.

Come funziona:#

  1. Scegliete un pacchetto proxy sul nostro sito.
  2. Paga con il metodo di pagamento che preferisci.
  3. I tuoi proxy vengono attivati automaticamente una volta confermato il pagamento.
  4. Visualizza i dettagli dei tuoi proxy nella dashboard, inclusi IP, porte e credenziali oppure autorizzazione IP (IP whitelisting).

📦 Cosa è incluso#

  • Pacchetti con IP dedicati o condivisi (in base al piano scelto)
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS, SOCKS5 e UDP (per piani specifici)
  • Banda illimitata (salvo diversa indicazione)
  • Dashboard cliente con rotazione IP, filtraggio e monitoraggio proxy (ove disponibile, in base al piano)
  • Supporto tecnico tramite sistema di ticket

❓ Serve aiuto?#

Se hai bisogno di assistenza, contatta il supporto tramite il sistema di ticket.
Puoi contattarci anche all’indirizzo 📩 [email protected]
💬 La live chat è disponibile direttamente sul sito.