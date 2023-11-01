Berkuat kuasa pada 17 Ogos 2026 Cetak

💳 Pilihan Pembayaran#

Kami menawarkan pelbagai kaedah pembayaran yang selamat dan mudah untuk membantu anda mengaktifkan proksi dengan pantas:

Mata Wang Kripto#

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

Kad Bank & Penyedia Pembayaran#

Stripe (Visa, MasterCard, American Express, dan lain-lain)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay, dan pilihan lain yang tersedia melalui Paddle)

Pembayaran kad secara terus (Visa, MasterCard, dan lain-lain)

UnionPay

Pilihan pembayaran tempatan untuk pengguna di Rusia#

Kad bank Rusia & SBP melalui FreeKassa

Intercards (kad bank Rusia)

SBP

WebMoney

Kaedah Lain#

PayPal (jika tersedia)

Pindahan bank / pembayaran bank

Nota: Kaedah pembayaran yang tersedia mungkin berbeza mengikut negara dan boleh berubah dari semasa ke semasa. Sila rujuk senarai terkini semasa pembayaran atau hubungi sokongan melalui sistem tiket.

Pilihan Pembayaran

🚀 Penghantaran & Pengaktifan#

FineProxy ialah perkhidmatan digital sepenuhnya. Proksi dihantar secara dalam talian dan diaktifkan secara automatik selepas pengesahan pembayaran berjaya.

Cara ia berfungsi:#

Pilih pakej proksi di laman web kami. Bayar menggunakan kaedah pembayaran pilihan anda. Proksi anda diaktifkan secara automatik sebaik sahaja pembayaran disahkan. Lihat butiran proksi anda di papan pemuka, termasuk IP, port, dan bukti kelayakan atau kebenaran IP (IP whitelisting).

📦 Apa yang Disertakan#

Pakej IP berdedikasi atau dikongsi (bergantung pada pelan anda)

Sokongan protokol: HTTP, HTTPS, SOCKS5, dan UDP (untuk pelan tertentu)

Lebar jalur tanpa had (melainkan dinyatakan sebaliknya)

Papan pemuka pelanggan dengan putaran IP, penapisan, dan pemantauan proksi (jika tersedia, bergantung pada pelan)

Sokongan teknikal melalui sistem tiket

Jika anda memerlukan bantuan, sila hubungi sokongan melalui sistem tiket.

Anda juga boleh menghubungi kami di 📩 [email protected]

💬 Sembang langsung tersedia terus di laman web.