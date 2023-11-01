Dokumentasi
Kaedah Pembayaran & Penghantaran
Berkuat kuasa pada 17 Ogos 2026
💳 Pilihan Pembayaran#
Kami menawarkan pelbagai kaedah pembayaran yang selamat dan mudah untuk membantu anda mengaktifkan proksi dengan pantas:
Mata Wang Kripto#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
Kad Bank & Penyedia Pembayaran#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express, dan lain-lain)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay, dan pilihan lain yang tersedia melalui Paddle)
- Pembayaran kad secara terus (Visa, MasterCard, dan lain-lain)
- UnionPay
Pilihan pembayaran tempatan untuk pengguna di Rusia#
- Kad bank Rusia & SBP melalui FreeKassa
- Intercards (kad bank Rusia)
- SBP
- WebMoney
Kaedah Lain#
- PayPal (jika tersedia)
- Pindahan bank / pembayaran bank
Nota: Kaedah pembayaran yang tersedia mungkin berbeza mengikut negara dan boleh berubah dari semasa ke semasa. Sila rujuk senarai terkini semasa pembayaran atau hubungi sokongan melalui sistem tiket.
Pilihan Pembayaran
🚀 Penghantaran & Pengaktifan#
FineProxy ialah perkhidmatan digital sepenuhnya. Proksi dihantar secara dalam talian dan diaktifkan secara automatik selepas pengesahan pembayaran berjaya.
Cara ia berfungsi:#
- Pilih pakej proksi di laman web kami.
- Bayar menggunakan kaedah pembayaran pilihan anda.
- Proksi anda diaktifkan secara automatik sebaik sahaja pembayaran disahkan.
- Lihat butiran proksi anda di papan pemuka, termasuk IP, port, dan bukti kelayakan atau kebenaran IP (IP whitelisting).
📦 Apa yang Disertakan#
- Pakej IP berdedikasi atau dikongsi (bergantung pada pelan anda)
- Sokongan protokol: HTTP, HTTPS, SOCKS5, dan UDP (untuk pelan tertentu)
- Lebar jalur tanpa had (melainkan dinyatakan sebaliknya)
- Papan pemuka pelanggan dengan putaran IP, penapisan, dan pemantauan proksi (jika tersedia, bergantung pada pelan)
- Sokongan teknikal melalui sistem tiket
❓ Perlukan Bantuan?#
Jika anda memerlukan bantuan, sila hubungi sokongan melalui sistem tiket.
Anda juga boleh menghubungi kami di 📩 [email protected]
💬 Sembang langsung tersedia terus di laman web.