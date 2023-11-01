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Proksi Turki

Proksi statik IPv4 Turki yang boleh dipercayai — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% masa operasi, trafik tanpa had

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP pusat data di Turki dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi Turki
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Saya sangat menarik atas permainan! Tidak ada lagi kecepatan geo dan kecepatan yang menakjubkan. 5/5

Gamer_GalPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy yang baik ialah salah satu penyediakan penyediaan proxy yang terbaik yang saya gunakan, dan saya menawarkan servie yang murah dan mudah digunakan. Pengaturan ini memberi kita gambar yang tidak bermoral. Pengalaman yang terbaik.

Ahmed ArshadDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Apakah yang anda suka tentang FineProxy.org? Saya menemui FineProxy.org melalui nasihat kawan, dan sifat kerja penyebaran sangat baik. Barang - barang yang kurang diperlukan untuk mencari perbelanjaan. Saya sangat menghargai sokongan daripada tim sokongan FineProxy.org. Mereka sangat bersemangat dan segera menjawab. FineProxy.org membantu saya mencari data yang lebih cepat dan meningkatkan keamanan. Saya juga menghargai keperibadian kerja penyebaran dan kebijaksanaan pembinaan apabila khidmat saya tidak memenuhi keperluan pengguna. Kembali di G2.com. Apakah yang anda sukai tentang FineProxy.org? Saya ingin melihat paket promosi besar bagi penggunaan kevolume tinggi dan politik promosi yang tambahkan.

long l.G2, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Semasa meluangkan beberapa bulan, mereka tidak pernah berpindah ke khidmat lain, pilihan yang terbaik untuk harga

BenjaminSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
BTK menyekat 311,000 URL setahun — bagaimana ia memberi kesan kepada pengguna proksi?BTK Turki telah

BTK Turki telah menyekat rekod 311,000+ alamat web pada 2024 — 82% tanpa perintah mahkamah (Undang-undang 5651). Reddit disekat. Instagram terputus selama 9 hari pada Ogos 2024. 16 perkhidmatan VPN (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) disekat pada akhir 2023. Semasa protes pada Mac 2025, media sosial disekat perlahan selama 42 jam. Freedom House: 31/100. Jika anda berada di Turki dan memerlukan laman yang disekat — anda perlukan IP dari luar, bukan IP Turki. IP Turki untuk harga wilayah atau pengikisan berfungsi seperti biasa — sekatan BTK tidak menjejaskan trafik proksi keluar.

Sahibinden.com terus menyekat saya — apa yang berkesan?Sahibinden menyemak kadar

Sahibinden menyemak kadar permintaan, cap jari pelayar, dan reputasi IP. Anda memerlukan kelewatan rawak antara permintaan (bukan selang tetap), putaran User-Agent yang sepadan dengan binaan Chrome/Firefox sebenar, dan proksi Turki yang belum hangus. Proksi ISP TR melepasi semakan lebih baik daripada pusat data — Sahibinden menandai julat pusat data dengan lebih agresif. Putarkan IP setiap 20–30 permintaan untuk halaman katalog, kurang untuk senarai individu.

Bolehkah saya masih mendapatkan Netflix dengan harga lebih murah melalui langganan Turki?Ya

Ya. Netflix Turki: $3.75/bulan asas, $5.54 standard, $7.19 premium. Tetapkan pelayan proksi Turki dalam pelayar anda semasa pendaftaran, bayar dengan kad hadiah Turki. Selepas langganan diaktifkan, anda tidak memerlukan proksi untuk strim — Netflix menyemak wilayah semasa pengebilan, bukan semasa main balik. YouTube Premium ($2.15/bulan), Google One (bawah $1/bulan), Disney+ (~$20/tahun) berfungsi dengan cara yang sama. Steam ialah pengecualian — bertukar kepada harga USD pada November 2023.

Di mana saya boleh mendapatkan senarai pelayan proksi Turki?FineProxy menjana senarai

Proksi untuk 48 jam. Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi Turkiye Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Turkiye percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
7 dalam talian·Perlukan lagi? →
107.181.155.86:80
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 h ago
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 h ago
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 h ago
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 h ago
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKilis
277 Kbps
39.8%
2 h ago
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKilis
279 Kbps
18.0%
2 h ago
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
442 Kbps
10.5%
2 h ago
Menunjukkan 7 of 7

Panduan

Senarai Proksi Turki Percuma

2 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Sila ambil perhatian: Proksi yang disenaraikan di bawah ialah bukan proksi pelayan premium kami. Ini adalah senarai percuma awam dikumpul daripada sumber terbuka — berguna untuk ujian atau kegunaan asas.

Mengapa IP Turki menjimatkan wang sebenar

Turki mempunyai antara harga langganan paling murah di dunia. Lira telah kehilangan lebih 90% nilainya berbanding dolar sejak 2017, dan kebanyakan perkhidmatan antarabangsa masih menetapkan harga mengikut wilayah. Netflix berharga $3.75/bulan dengan IP Turki — berbanding $15.49 di AS. YouTube Premium: $2.15 berbanding $13.99. Google One ialah yang paling murah di dunia dari Turki, di bawah $1/bulan. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — semuanya mengikut model harga wilayah yang sama.

Kaedahnya: sambung melalui IP Turki semasa penciptaan akaun atau pembayaran. Beli kad hadiah App Store atau Google Play Turki (G2A, Turgame), tebus dan langgan. Kebanyakan perkhidmatan tidak menyemak semula lokasi anda selepas pembelian awal. Steam menghentikan harga lira Turki pada November 2023 (bertukar kepada USD — harga permainan melonjak dari ~$4 ke $28.97), jadi kelemahan itu telah ditutup. Tetapi perkhidmatan penstriman, storan awan, dan kebanyakan langganan aplikasi masih menetapkan harga mengikut wilayah.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — mengikis e-dagang Turki

Hepsiburada ialah «Amazon Turki» — 163 juta+ produk, 40 juta pelawat bulanan. Trendyol lebih besar lagi, kini berkembang ke Eropah. Kedua-duanya mempunyai pengikis berasaskan Apify ($5–20/bulan + penggunaan), dan kedua-duanya menyajikan data setempat mengikut IP. Pemantauan harga dari luar Turki menunjukkan versi antarabangsa — inventori terhad, tiada butiran penjual.

Sahibinden.com (iklan baris: hartanah, kereta, pekerjaan) menggunakan perlindungan bot. Pengikis sumber terbuka untuknya bergantung pada kelewatan permintaan dengan pengganda rawak, putaran User-Agent, dan proksi Turki berputar. Tanpa ketiga-tiganya, anda akan disekat dalam beberapa minit.

Untuk membeli akses proksi Turki, FineProxy menawarkan proksi IPv4 pusat data dari Turki. Pusat data pada ASN sendiri, kadar tetap setiap IP, trafik tanpa had. Proksi Turki yang pantas penting apabila anda menarik katalog daripada 163 juta senarai Hepsiburada — FineProxy beroperasi sehingga 500 Mbps setiap IP. Pesaing menetapkan harga IP Turki pada $0.30–8/GB. Di FineProxy, sebulan pengikisan berat berharga sama seperti satu semakan harga sahaja.