Cara menggunakan Proxifier

Step 4

Menghalakan Aplikasi Terpilih Sahaja

Anda juga boleh menggunakan proksi hanya untuk program tertentu sambil mengekalkan program lain pada sambungan terus: Buka Profile → Proxification Rules… → Add Di bawah Applications, klik Browse dan pilih fail boleh laku untuk aplikasi yang anda ingin halakan melalui proksi. Di bawah Action, pilih Proxy, kemudian pilih proksi SOCKS5 anda dan klik OK untuk menyimpan peraturan tersebut.