Panduan integrasi
Tutorial tetapan Proxifier
Tetapkan proksi anda dengan pantas dan mudah.
Cara menggunakan Proxifier
Proxifier ialah klien proksi lanjutan untuk Windows dan macOS yang membolehkan anda menghalakan aplikasi tertentu melalui proksi sambil mengekalkan aplikasi lain pada sambungan terus. Ia berguna apabila anda memerlukan penghalaan mengikut aplikasi, SOCKS5 dengan pengesahan nama pengguna/kata laluan, atau tingkah laku proksi yang lebih konsisten berbanding tetapan sistem.
Proxifier ialah aplikasi berbayar, jadi jika anda tidak memerlukan penghalaan mengikut aplikasi secara khusus, biasanya tiada sebab untuk memasangnya. Untuk pelayaran web harian, memadai dengan menetapkan proksi terus di dalam pelayar anda.
Pasang dan jalankan Proxifier
Muat turun versi terkini Proxifier daripada laman web rasmi. Jalankan pemasang dan selesaikan tetapan → Lancarkan Proxifier Kemudian pergi ke Profile → Proxy Servers…
Menambah Pelayan Proksi SOCKS5
Klik Add dalam tetingkap Proxy Servers Isikan Address dengan IP proksi atau nama hos anda (gunakan port 1080 untuk proksi SOCKS5) Pilih SOCKS5 protokol dan aktifkan Pengesahan Masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di kawasan klien anda: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Mengaktifkan Terowong Seluruh Sistem
Untuk menghalakan semua trafik keluar melalui proksi SOCKS5 anda, kemas kini peraturan Default: Pergi ke Profile → Proxification Rules… Pilih peraturan Default, kemudian pilih proksi anda daripada senarai jatuh Action Klik OK
Menghalakan Aplikasi Terpilih Sahaja
Anda juga boleh menggunakan proksi hanya untuk program tertentu sambil mengekalkan program lain pada sambungan terus: Buka Profile → Proxification Rules… → Add Di bawah Applications, klik Browse dan pilih fail boleh laku untuk aplikasi yang anda ingin halakan melalui proksi. Di bawah Action, pilih Proxy, kemudian pilih proksi SOCKS5 anda dan klik OK untuk menyimpan peraturan tersebut.
Anda boleh mengulangi proses ini untuk mana-mana aplikasi yang perlu menggunakan proksi. Proxifier memproses peraturan dari atas ke bawah. Letakkan peraturan khusus aplikasi di atas peraturan Default.
Di manakah saya boleh mendapatkan kelayakan FineProxy untuk Tutorial tetapan Proxifier?
Buka perkhidmatan aktif dalam papan pemuka FineProxy. Gunakan hos, port, nama pengguna dan kata laluan proksi yang dipaparkan untuk perkhidmatan tersebut.
Adakah saya perlu memasukkan kata laluan akaun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata laluan pengesahan proksi bagi perkhidmatan aktif, bukan kata laluan log masuk akaun FineProxy.
Bagaimanakah saya mengesahkan persediaan proksi Tutorial tetapan Proxifier berfungsi?
Selepas mendayakan proksi, buka laman semakan IP. IP dan lokasi yang dikesan mestilah sepadan dengan proksi yang dikonfigurasikan.
Apakah yang perlu disemak jika Tutorial tetapan Proxifier tidak dapat bersambung melalui proksi?
Semak hos, port, protokol dan butiran pengesahan terlebih dahulu. Kemudian nyahdayakan profil VPN atau proksi yang bercanggah dan sambung semula.
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.