Proxifier 사용 방법

Step 4

선택한 애플리케이션만 라우팅

특정 프로그램에만 프록시를 적용하고 나머지는 직접 연결 상태로 유지할 수도 있습니다: Profile → Proxification Rules… → Add를 여십시오 Applications 항목에서 Browse를 클릭하고, 프록시를 통해 라우팅할 애플리케이션의 실행 파일을 선택하십시오. Action 항목에서 Proxy를 선택한 다음, SOCKS5 프록시를 지정하고 OK를 클릭하여 규칙을 저장하십시오.