통합 가이드
Proxifier 설정 튜토리얼
프록시를 빠르고 간편하게 설정하십시오.
Proxifier 사용 방법
Proxifier는 Windows 및 macOS용 고급 프록시 클라이언트로, 특정 애플리케이션만 프록시를 통해 라우팅하고 나머지 앱은 직접 연결을 유지할 수 있습니다. 앱별 라우팅, 사용자명/비밀번호 인증 방식의 SOCKS5, 또는 시스템 설정보다 더 안정적인 프록시 동작이 필요한 경우에 유용합니다.
Proxifier는 유료 애플리케이션이므로, 앱별 라우팅이 특별히 필요하지 않다면 별도로 설치할 이유가 없습니다. 일반적인 웹 브라우징 용도라면 브라우저에서 직접 프록시를 설정하는 것으로 충분합니다.
Proxifier를 설치하고 실행하십시오
Proxifier 최신 버전을 다음에서 다운로드하십시오. 공식 웹 사이트. 설치 프로그램을 실행하고 설정을 완료한 후 → Proxifier를 실행하십시오 그런 다음 Profile → Proxy Servers…로 이동하십시오
SOCKS5 프록시 서버 추가
프록시 서버 창에서 Add를 클릭하십시오 Address에 프록시 IP 또는 호스트 이름을 입력하십시오 (포트 1080 SOCKS5 프록시의 경우) 선택하기 SOCKS5 프로토콜을 선택하고 활성화하십시오 인증 활성화된 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오 (계정 비밀번호가 아닙니다). 서비스 정보는 클라이언트 영역에서 확인하실 수 있습니다: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
시스템 전체 터널링 활성화
모든 아웃바운드 트래픽을 SOCKS5 프록시를 통해 라우팅하려면 Default 규칙을 수정하십시오: Profile → Proxification Rules…로 이동하십시오 Default 규칙을 선택한 후, Action 드롭다운에서 프록시를 선택하십시오 확인 클릭
선택한 애플리케이션만 라우팅
특정 프로그램에만 프록시를 적용하고 나머지는 직접 연결 상태로 유지할 수도 있습니다: Profile → Proxification Rules… → Add를 여십시오 Applications 항목에서 Browse를 클릭하고, 프록시를 통해 라우팅할 애플리케이션의 실행 파일을 선택하십시오. Action 항목에서 Proxy를 선택한 다음, SOCKS5 프록시를 지정하고 OK를 클릭하여 규칙을 저장하십시오.
프록시를 사용해야 하는 모든 애플리케이션에 대해 동일한 과정을 반복하실 수 있습니다. Proxifier는 규칙을 위에서 아래로 순서대로 처리합니다. 애플리케이션별 규칙을 Default 규칙 위에 배치하십시오.
Proxifier 설정 튜토리얼에 사용할 FineProxy 자격 증명은 어디에서 확인할 수 있습니까?
FineProxy 대시보드에서 활성 서비스를 여십시오. 해당 서비스에 표시된 프록시 호스트, 포트, 사용자 이름 및 비밀번호를 사용하십시오.
FineProxy 계정 비밀번호를 입력해야 합니까?
아니요. FineProxy 계정 로그인 비밀번호가 아니라 활성 서비스의 프록시 인증 비밀번호를 사용하십시오.
Proxifier 설정 튜토리얼 프록시 구성이 작동하는지 어떻게 확인합니까?
프록시를 활성화한 후 IP 확인 웹사이트를 여십시오. 감지된 IP와 위치가 구성한 프록시와 일치해야 합니다.
Proxifier 설정 튜토리얼에서 프록시를 통해 연결할 수 없으면 무엇을 확인해야 합니까?
먼저 호스트, 포트, 프로토콜 및 인증 정보를 확인하십시오. 그런 다음 충돌하는 VPN 또는 프록시 프로필을 비활성화하고 다시 연결하십시오.
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.