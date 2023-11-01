필요에 맞는 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.
|이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 5,000 데이터센터 IP 용 traffic arbitrage 구매하십시오
- 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
- every 프록시 서비스 만료 예정인 이번 주 갱신하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
부하 상태의 속도
“제가 사용해 본 프록시 서비스 중 단연 최고입니다! 속도가 번개처럼 빨라 좋아하는 프로그램을 버퍼링 없이 스트리밍할 수 있습니다. 인터페이스가 사용자 친화적이라 다른 서버에 쉽게 연결할 수 있습니다. 안정적인 접속이 필요한 모든 분께 강력히 추천합니다!”
특히 무제한 주거용 프록시 면에서는 이보다 나은 서비스를 찾을 수 없습니다. 사용하기 시작하면 품질이 낮아질 거라고 생각했지만, 젠장, 제가 사용한 내내 99% 이상을 유지했습니다. 정말 대단합니다. 행운을 빌며 앞으로도 그대로이기를 바랍니다.
무제한 트래픽
다른 업체들은 GB당 또는 심지어 요청당 요금을 부과하지만, 이 업체는 인터넷을 자유롭고 안전하게 유지한다는 사명을 충실히 지킵니다. 데이터 센터 옵션은 저렴하고 무제한 대역폭이 제공됩니다.
저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.
위치 및 재고
FineProxy는 제 비즈니스 요구에 믿을 수 있는 도구였습니다. 프록시는 빠르고 안정적이며 여러 위치에서 이용할 수 있습니다. 가격이 저렴하고 고객 서비스팀은 신속하게 응답하며 지식도 풍부합니다. 필요한 사람이라면 누구에게나 강력히 추천합니다. 이 글을 읽고 다른 하나를 작성하세요.
FineProxy는 제 기대를 뛰어넘었습니다! 프록시는 빠르고 안전하며 믿을 수 없을 만큼 안정적입니다. IP와 지역 선택지가 폭넓어 제 필요에 맞게 쉽게 구성할 수 있습니다. 지원팀은 신속하고 친절하게 대응해 어떤 문제든 빠르게 해결되도록 합니다. 신뢰할 수 있는 프록시 서비스를 찾는 모든 분께 강력히 추천합니다!
광고 아비트라지를 위해 어떤 프록시를 선택해야 합니까?임대 기간 내내
임대 기간 내내 고정되는 고정 ISP IP입니다. 원칙은 하나의 계정 = 하나의 안정적인 IP입니다. 국가, 시간대, 언어를 고정하면 쿠키와 2FA가 세션 간에 유지됩니다. 이를 통해 플랫폼 검증 빈도를 줄이고 계정 행동을 예측 가능하게 유지할 수 있습니다.
트래픽 아비트라지에 필요한 것은 무엇입니까?높은 대역폭을 갖춘
높은 대역폭을 갖춘 대규모 데이터센터(DC) IP 패키지: 수만 개의 주소를 부하가 가장 적은 서브넷에서 무작위로 발급하며, /24 및 국가별로 분배합니다. 이를 통해 단일 IP나 지역의 제한에 걸리지 않고 스트림을 병렬화할 수 있습니다.
현실적인 속도는 어느 정도이며, 무엇에 따라 달라집니까?400–500 Mbps
원격 서버(VPS/전용 서버)에서 적절한 설정(keep-alive, 커넥션 풀, 가까운 지역 선택)을 적용하면 최대 400~500 Mbps의 속도를 확인할 수 있습니다. 핵심 요소는 총 처리량이 체인에서 가장 느린 구간에 의해 제한된다는 점이며, 이는 대개 고객님의 자체 네트워크 또는 라우팅입니다. 저희 측에서는 안정적이고 높은 용량의 채널을 제공하지만, 프록시 자체가 고객님의 연결이 허용하는 것 이상의 속도를 추가하지는 않습니다.
대용량 트래픽 패키지의 가격 체계는 어떻게 되나요?저희는 자동
저희는 자동 발급 방식의 도매 모델을 사용합니다. 대량 구매 시 IP당 가격이 $0.10 이하로 내려가며, 정확한 단가는 요금제에 따라 다릅니다. 주소는 부하가 가장 적은 서브넷에서 무작위로 배정되며, 문제가 있는 대역은 요금제 조건에 따라 신속하게 교체할 수 있습니다.
ISP 프록시와 DC 프록시를 하나의 프로젝트에서 혼합하여 사용할 수 있나요?네
네, 가능하며 일반적인 패턴입니다. 로그인, 인증, 신뢰가 중요한 민감한 작업에는 고정 ISP 프록시를 사용하십시오. 대용량 업로드, 대량 실행, 테스트는 DC 풀을 통해 라우팅하십시오. 도메인과 역할을 분리하여 두 시나리오가 서로 간섭하지 않도록 유지하십시오.
어떤 프로토콜과 접근 방법이 지원됩니까?HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP, HTTPS, SOCKS5(TCP)를 지원합니다. 인증은 로그인/비밀번호 또는 허용 목록(외부 IP 바인딩)을 통해 이루어집니다. Discord/RTC 시나리오에는 UDP 옵션을 별도 구매로 제공하지만, 대부분의 아비트라지 작업에는 TCP로 충분합니다.
동일한 IP에서 다른 고객과의 작업 중복은 어떻게 방지하나요?저희는 부하가
저희는 부하가 가장 적은 서브넷에서 주소를 무작위로 발급하며, IP당 약 5명의 고객으로 제한합니다. 중복 가능성은 낮습니다. 특정 주소에서 성능 저하가 감지되면 알려 주십시오. 요금제 조건에 따라 교체 주소를 안내해 드리겠습니다.
계획할 때 어떤 한계를 고려해야 합니까?주요 제약
주요 제약 조건은 서비스당 동시 연결 수입니다. 해당 연결 범위 내에서 요청 속도는 대상 플랫폼 자체의 임계값에 따라 달라집니다. 권장 사항: 전체 IP 목록에 부하를 균등하게 분산하고, 사람과 유사한 모델을 따르십시오. 무작위 지연, 가능한 경우 캐싱, 오류 시 지수 백오프를 적용하는 것이 좋습니다.