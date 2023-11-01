Steam은 공식 마켓 API를 제공하지 않습니다. 가격 데이터나 인벤토리 정보가 필요하거나 트레이딩을 자동화하려면, 두 가지 선택지가 있습니다: 고가의 서드파티 서비스를 이용하거나 직접 Steam을 파싱하는 것입니다. 대부분의 본격적인 트레이더와 리셀러는 두 번째 방법을 선택하며, 바로 여기서 Steam용 프록시가 필수적인 역할을 합니다.

마켓 파싱에 Steam 프록시가 중요한 이유

Steam 마켓에는 CS2, Dota 2, Rust 등 다양한 게임의 수백만 개 아이템이 등록되어 있습니다. 대규모로 가격을 수동 추적하는 것은 불가능합니다. 자동화된 파싱을 통해 다음과 같은 작업이 가능합니다:

실시간 가격 변동 모니터링

경쟁자보다 먼저 저평가된 아이템 발견

리셀 운영을 위한 가격 데이터베이스 구축

여러 계정의 인벤토리 추적

문제는 무엇일까요? Steam은 매우 공격적으로 속도 제한을 적용합니다. 하나의 IP에서 너무 많은 요청을 보내면 "429 Too Many Requests" 오류가 발생합니다. IP가 일시적으로 차단되고, 모든 파싱 작업이 중단됩니다. 적절한 프록시 로테이션을 사용하면 요청을 여러 IP에 분산시켜 Steam의 감지를 피할 수 있습니다.

트레이딩 봇 및 멀티 계정 운영

ArchiSteamFarm, 커스텀 솔루션, 또는 상용 플랫폼 등 트레이딩 봇을 운영하고 계신다면, 속도 제한을 경험하셨을 가능성이 높습니다. Steam은 IP당 약 10~15개의 봇 계정까지 허용하며, 그 이상부터는 스로틀링이 적용됩니다. 이를 초과하려면 각 계정 또는 계정 그룹별로 전용 프록시가 필요합니다.하나의 IP에서 여러 계정을 운영하면 또 다른 위험이 발생합니다. Steam이 한 계정에서 의심스러운 활동을 감지할 경우, IP 연관성으로 인해 다른 계정까지 영향을 받을 수 있습니다. 별도의 프록시로 각 계정을 격리하면, 연쇄 차단으로부터 전체 운영을 보호할 수 있습니다.

데이터센터 vs 주거용 프록시: Steam에 적합한 선택

비즈니스 용도로 Steam 차단을 해제하기 위한 프록시 서버의 현실은 다음과 같습니다.데이터센터 프록시는 숙련된 사용자에게 적합합니다. 속도가 더 빠르고 대량 파싱 시 비용이 크게 절감됩니다. 핵심은 다른 사용자에 의해 소모되지 않은 전용 IP를 사용하는 것입니다. 공유 데이터센터 IP는 이미 다른 사용자가 Steam에서 남용한 경우가 많아 즉시 차단되는 경우가 빈번합니다.주거용 및 모바일 프록시는 초보자에게 더 안전합니다. Steam에서 일반 가정 연결로 인식되므로 검열이 덜합니다. 다만 비용이 더 높고 대역폭 제한이 있어, 수백만 건의 아이템을 파싱해야 하는 경우에는 문제가 될 수 있습니다.FineProxy는 Steam 전용 데이터센터 IP를 제공합니다. 이 주소는 저희 서비스 내에서 고객님께 독점 할당되며, 임대 기간 동안 다른 FineProxy 고객은 해당 IP를 Steam에 사용할 수 없습니다. 이를 통해 다른 사용자의 불량 이력을 물려받는 일반적인 문제를 방지할 수 있습니다. 저희는 리셀러가 아닌 실제 공급업체이므로, IP 품질에 대한 직접적인 관리가 가능하며 문제 발생 시 더 빠른 교체가 가능합니다.

Steam 파싱을 위한 실용적인 팁

속도 제한을 준수하십시오: 프록시를 사용하더라도 Steam 서버에 과도한 요청을 보내지 마십시오. 각 IP에서 요청 간 10~15초의 간격을 두면 임계값 이하를 유지할 수 있습니다.지능적으로 로테이션하십시오: 매 요청마다 IP를 변경하지 마십시오. 이는 의심스러운 패턴으로 감지됩니다. 스티키 세션을 사용하여 동일한 IP가 논리적인 요청 시퀀스를 처리한 후 로테이션하십시오.429 오류를 적절히 처리하십시오: 속도 제한에 도달하면 요청 간격을 늘리십시오. 무리하게 재시도하면 차단 시간만 연장됩니다.올바른 엔드포인트를 사용하십시오: Steam의 /market/priceoverview/는 인증 없이 현재 가격을 제공합니다. /market/pricehistory/는 쿠키가 필요하며 과거 데이터를 반환합니다. 어떤 것이 필요한지 먼저 파악하십시오.IP 상태를 모니터링하십시오: 어떤 프록시가 언제 차단되는지 추적하십시오. 특정 시간대나 요청량에 따라 차단이 더 자주 발생하는 패턴을 파악할 수 있습니다.

차단 해제된 Steam에 접속하는 방법은 무엇입니까?