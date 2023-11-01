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Steam 프록시

Steam 마켓 파싱 및 트레이딩 봇을 위한 전용 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS5 지원, 스티키 세션, IP당 10~15개 계정 운영을 위한 다양한 서브넷 구성.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 Steam 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 10,000 Country Mix 데이터센터 IP 용 Steam Market parsing 구매하십시오
  • 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

계정 운영

Twitch 봇에 사용했는데 완벽하게 작동했습니다. 제가 특별히 필요로 하는 용도에 아주 잘 맞는 시스템을 마련해 준 FineProxy에 감사드립니다.

blastzadaaaaSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

데이터 스크래핑에 훌륭한 프록시입니다. 5+년 동안 사용해 왔습니다. 로테이팅 IP를 제공하고 속도가 빠르며 거의 모든 프록시가 소셜 네트워크에서 차단되지 않습니다.

AliceDieg, 작년영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

이 소박한 리뷰를 읽어 주시는 존경하는 독자 여러분께 인사드립니다. 프록시 서버에 대해 조금 이야기해 보겠습니다. 제 생각에 프록시 서버는 여러 상황과 다양한 목적에 매우 유용할 수 있습니다. 특히 작동 속도 면에서 fineproxy는 좋은 선택이라고 생각합니다. 사용하기도 편리합니다. fineproxy를 벌써 두 달째 사용하고 있으며 진심으로 만족합니다.

Mike MillerFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

이전에 여러 프록시 업체를 사용해 봤지만 FineProxy.org는 일관된 가동 시간과 탄탄한 연결 품질로 돋보입니다. 속도는 스트리밍과 데이터 스크래핑에 충분하고 지금까지 큰 문제도 없었습니다. 웹사이트에 모든 내용이 명확히 설명되어 있어 알맞은 옵션을 쉽게 선택할 수 있다는 점도 좋습니다.

HotBad2393Norton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

가격이 저렴합니다. 작동하지 않는 프록시 비율이 <10%입니다. 지역과 서브넷이 다양합니다. 연결이 안정적이고 IP가 고정되어 있으며 매주 무료로 풀을 변경할 수 있습니다.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

Fineproxy.org는 다양한 IP와 위치를 갖춘 괜찮은 프록시 서비스를 제공합니다. 하지만 때때로 연결 속도가 일정하지 않고 지원팀의 응답이 예상보다 느릴 수 있습니다. 기본적인 작업에는 적합하지만 요구 수준이 높거나 구체적인 요건이 있는 사용자의 필요를 완전히 충족하지는 못할 수 있습니다. 가격 경쟁력은 있지만 전문적이거나 집약적인 용도로 의존하는 사용자에게는 성능이 좀 더 안정적일 필요가 있습니다.

Charles BrownProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
Steam 마켓 파싱에 프록시가 필요한 이유는 무엇입니까?Steam은 자동화된 스크래핑을

Steam은 자동화된 스크래핑을 방지하기 위해 요청에 속도 제한을 적용합니다. 프록시 없이는 제한된 수의 요청만 보낼 수 있으며, 이후 IP가 차단되는 "429 Too Many Requests" 오류가 발생합니다. 프록시를 사용하면 여러 IP에 요청을 분산하여 가격 데이터와 인벤토리 정보에 대한 지속적인 접근을 유지할 수 있습니다. 본격적인 트레이딩 운영에서 이것은 선택이 아니라, 대규모 파싱을 위한 유일한 방법입니다.

무료 프록시를 Steam에 사용할 수 있습니까?기술적으로는 가능하지만

기술적으로는 가능하지만, 문제가 발생할 것을 각오하셔야 합니다. 무료 프록시는 느리고, 불안정하며, 수천 명의 사용자가 공유합니다. Steam은 대부분의 무료 프록시 IP를 이미 차단했을 가능성이 높습니다. 트레이딩 봇 운영이나 마켓 파싱에 무료 프록시를 사용하면 해결하는 것보다 더 많은 문제가 발생합니다. 데이터를 수집하는 시간보다 차단에 대응하는 시간이 더 많이 소요될 것입니다.

하나의 IP에서 Steam 계정을 몇 개까지 운영할 수 있습니까?Steam의 속도

Steam의 속도 제한이 문제가 되기 전까지 약 10~15개 계정이 한계입니다. 이는 트레이딩 봇 및 자동화 운영에 적용됩니다. ArchiSteamFarm 또는 유사한 도구로 더 많은 계정을 운영하시려면, 복수의 프록시가 필요합니다. 프록시 1개당 10~15개 계정이 합리적인 출발점이며, 부하가 큰 운영에서는 IP당 계정 수를 더 줄여야 할 수 있습니다.

데이터센터 프록시는 Steam에서 차단됩니까?프록시 품질에

프록시 품질에 따라 다릅니다. 공유 데이터센터 IP는 이전 사용자의 남용 이력 때문에 차단되는 경우가 많습니다. 고객님만 독점적으로 사용하는 전용 IP는 성공률이 훨씬 높습니다. FineProxy의 Steam 전용 데이터센터 프록시는 고객님께 독점 할당되므로, 사용 기간 동안 다른 사용자가 해당 IP를 Steam에서 소모할 수 없습니다.

Steam에서 프록시를 사용하는 것은 이용약관 위반입니까?프록시를 사용하여

프록시를 사용하여 지역 가격 제한을 우회하는 것은 Steam 이용 약관을 위반하며 계정 제재 위험이 있습니다. 그러나 마켓 파싱, 트레이딩 봇, 또는 제한된 네트워크에서 Steam에 접속하기 위해 프록시를 사용하는 것은 회색 영역에 해당합니다. Steam은 마켓 데이터에 대한 공식 API를 제공하지 않으므로, 진지한 트레이더에게는 자동화된 접근이 유일한 방법입니다. 핵심은 책임감 있는 사용입니다. 시스템을 남용하지 말고, 속도 제한을 준수하며, 가격 조작과 같은 금지된 활동에 프록시를 사용하지 마십시오.

프록시 지역 설정이 Steam 파싱 및 봇 운영에 영향을 줍니까?대부분의 Steam 마켓

대부분의 Steam 마켓 파싱 및 트레이딩 봇 운영에서 지리적 위치는 크게 중요하지 않습니다. Steam은 지역에 관계없이 동일한 마켓 데이터를 제공합니다. 훨씬 더 중요한 것은 서브넷 다양성입니다. 다양한 서브넷에 분산된 IP로 구성된 믹스 패키지가 가장 좋은 성능을 발휘합니다. Steam의 안티봇 시스템이 동일한 서브넷 범위에서 집중적으로 발생하는 요청 클러스터를 감지하기 때문입니다. FineProxy의 믹스 패키지는 최대한의 서브넷 다양성을 제공하며, 이는 단일 EU 또는 US 위치에 집중하는 것보다 훨씬 효과적입니다.

ArchiSteamFarm 또는 브라우저에서 Steam용 프록시를 어떻게 연결합니까?ArchiSteamFarm(ASF)의 경우

ArchiSteamFarm(ASF)의 경우, ASF.json 설정 파일을 열고 "WebProxy" 필드를 사용하여 프록시 설정을 추가하십시오. 예: "WebProxy": "http://ip:port". 프록시에 인증이 필요한 경우 "WebProxyUsername"과 "WebProxyPassword" 필드를 추가하십시오. 저장 후 ASF를 재시작하십시오. 브라우저 기반 접속의 경우, 시스템 네트워크 설정에서 프록시를 구성하거나 FoxyProxy 또는 SwitchyOmega와 같은 브라우저 확장 프로그램을 사용할 수 있습니다. 프록시 IP, 포트, 인증 정보를 입력한 후 프록시 유형에 따라 HTTP/HTTPS 또는 SOCKS5를 선택하십시오. 인증이 필요한 Steam 마켓 파싱 스크립트의 경우, 동일한 IP에서 순차적 요청 간에 쿠키와 세션 데이터가 일관되게 유지되도록 프록시가 스티키 세션을 지원하는지 확인하십시오.

가이드

Steam용 프록시: 파싱, 트레이딩 봇 및 다중 계정 관리

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

Steam은 공식 마켓 API를 제공하지 않습니다. 가격 데이터나 인벤토리 정보가 필요하거나 트레이딩을 자동화하려면, 두 가지 선택지가 있습니다: 고가의 서드파티 서비스를 이용하거나 직접 Steam을 파싱하는 것입니다. 대부분의 본격적인 트레이더와 리셀러는 두 번째 방법을 선택하며, 바로 여기서 Steam용 프록시가 필수적인 역할을 합니다.

마켓 파싱에 Steam 프록시가 중요한 이유

Steam 마켓에는 CS2, Dota 2, Rust 등 다양한 게임의 수백만 개 아이템이 등록되어 있습니다. 대규모로 가격을 수동 추적하는 것은 불가능합니다. 자동화된 파싱을 통해 다음과 같은 작업이 가능합니다:

  • 실시간 가격 변동 모니터링
  • 경쟁자보다 먼저 저평가된 아이템 발견
  • 리셀 운영을 위한 가격 데이터베이스 구축
  • 여러 계정의 인벤토리 추적

문제는 무엇일까요? Steam은 매우 공격적으로 속도 제한을 적용합니다. 하나의 IP에서 너무 많은 요청을 보내면 "429 Too Many Requests" 오류가 발생합니다. IP가 일시적으로 차단되고, 모든 파싱 작업이 중단됩니다. 적절한 프록시 로테이션을 사용하면 요청을 여러 IP에 분산시켜 Steam의 감지를 피할 수 있습니다.

트레이딩 봇 및 멀티 계정 운영

ArchiSteamFarm, 커스텀 솔루션, 또는 상용 플랫폼 등 트레이딩 봇을 운영하고 계신다면, 속도 제한을 경험하셨을 가능성이 높습니다. Steam은 IP당 약 10~15개의 봇 계정까지 허용하며, 그 이상부터는 스로틀링이 적용됩니다. 이를 초과하려면 각 계정 또는 계정 그룹별로 전용 프록시가 필요합니다.하나의 IP에서 여러 계정을 운영하면 또 다른 위험이 발생합니다. Steam이 한 계정에서 의심스러운 활동을 감지할 경우, IP 연관성으로 인해 다른 계정까지 영향을 받을 수 있습니다. 별도의 프록시로 각 계정을 격리하면, 연쇄 차단으로부터 전체 운영을 보호할 수 있습니다.

데이터센터 vs 주거용 프록시: Steam에 적합한 선택

비즈니스 용도로 Steam 차단을 해제하기 위한 프록시 서버의 현실은 다음과 같습니다.데이터센터 프록시는 숙련된 사용자에게 적합합니다. 속도가 더 빠르고 대량 파싱 시 비용이 크게 절감됩니다. 핵심은 다른 사용자에 의해 소모되지 않은 전용 IP를 사용하는 것입니다. 공유 데이터센터 IP는 이미 다른 사용자가 Steam에서 남용한 경우가 많아 즉시 차단되는 경우가 빈번합니다.주거용 및 모바일 프록시는 초보자에게 더 안전합니다. Steam에서 일반 가정 연결로 인식되므로 검열이 덜합니다. 다만 비용이 더 높고 대역폭 제한이 있어, 수백만 건의 아이템을 파싱해야 하는 경우에는 문제가 될 수 있습니다.FineProxy는 Steam 전용 데이터센터 IP를 제공합니다. 이 주소는 저희 서비스 내에서 고객님께 독점 할당되며, 임대 기간 동안 다른 FineProxy 고객은 해당 IP를 Steam에 사용할 수 없습니다. 이를 통해 다른 사용자의 불량 이력을 물려받는 일반적인 문제를 방지할 수 있습니다. 저희는 리셀러가 아닌 실제 공급업체이므로, IP 품질에 대한 직접적인 관리가 가능하며 문제 발생 시 더 빠른 교체가 가능합니다.

Steam 파싱을 위한 실용적인 팁

속도 제한을 준수하십시오: 프록시를 사용하더라도 Steam 서버에 과도한 요청을 보내지 마십시오. 각 IP에서 요청 간 10~15초의 간격을 두면 임계값 이하를 유지할 수 있습니다.지능적으로 로테이션하십시오: 매 요청마다 IP를 변경하지 마십시오. 이는 의심스러운 패턴으로 감지됩니다. 스티키 세션을 사용하여 동일한 IP가 논리적인 요청 시퀀스를 처리한 후 로테이션하십시오.429 오류를 적절히 처리하십시오: 속도 제한에 도달하면 요청 간격을 늘리십시오. 무리하게 재시도하면 차단 시간만 연장됩니다.올바른 엔드포인트를 사용하십시오: Steam의 /market/priceoverview/는 인증 없이 현재 가격을 제공합니다. /market/pricehistory/는 쿠키가 필요하며 과거 데이터를 반환합니다. 어떤 것이 필요한지 먼저 파악하십시오.IP 상태를 모니터링하십시오: 어떤 프록시가 언제 차단되는지 추적하십시오. 특정 시간대나 요청량에 따라 차단이 더 자주 발생하는 패턴을 파악할 수 있습니다.

차단 해제된 Steam에 접속하는 방법은 무엇입니까?

명확히 말씀드리겠습니다. 프록시를 사용하여 Steam의 지역별 가격 정책을 우회하는 것은 서비스 이용 약관을 위반하는 행위입니다. 다른 지역 스토어를 통해 게임을 저렴하게 구매하면 계정 제한 조치를 받을 수 있습니다. 저희는 이를 권장하지 않습니다.하지만 차단 해제된 Steam에 접속하는 것에는 정당한 용도가 있습니다. 네트워크에서 Steam이 차단된 경우(학교, 직장, 일부 국가) 프록시를 통해 플랫폼에 정상적으로 접속할 수 있습니다. 개인 게임 접속 목적이라면 안정적인 프록시 하나로 충분합니다. 수천 건의 요청을 보내는 것이 아니므로 속도 제한이 적용되지 않습니다.