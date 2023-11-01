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대부분의 ISP 프록시 제공자는 기가바이트당 청구합니다: $5-12/GB가 표준 범위입니다. 언뜻 보면 합리적으로 보이지만, 실제 사용량의 비용을 계산해 보면 달라집니다.

소셜 미디어 계정 20개를 미디어 콘텐츠와 함께 관리하면 월 30~50GB가 쉽게 소비됩니다. 여러 위치에서의 스트리밍 검증은 1080p 기준 시간당 2~5GB를 사용합니다. 매일 수천 개의 SKU에 대한 전자상거래 가격 확인은 월별로 수백 GB를 생성합니다. GB당 $5일 때, 월 200GB 작업량은 $1,000이 듭니다. GB당 $12일 때는 $2,400입니다.

FineProxy의 정적 주거용 프록시 무제한 대역폭 요금제는 이를 완전히 해결합니다. IP당 정액 요금, 트래픽 측정 없음, 초과 요금 없음. 프록시를 통해 흐르는 데이터의 양은 귀사의 비즈니스이지, 당사 청구서의 라인 항목이 아닙니다.

"무제한"이라고 광고하면서 숨겨진 공정 사용 제한을 적용하는 일부 업체와 달리, FineProxy는 말 그대로 무제한을 의미합니다. 특정 임계값 이후의 스로틀링도, 동시 세션 축소도, 어떠한 단서 조항도 없습니다.