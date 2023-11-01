필요에 맞는 고정 ISP 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. ISP.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|이 페이지의 추천ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 유럽 고정 ISP 프록시 100개를 구매해 줘
- 내 ISP 프록시 목록을 JSON으로 내보내 줘
- 내 ISP 프록시 서비스의 IP Allowlist를 업데이트해 줘
- 내 서비스의 상태와 다음 결제일을 보여 줘
- 내 ISP 프록시 플랜의 인보이스 상세 정보를 보여 줘
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
계정 운영
모든 사람에게는 자유를 누릴 권리가 있으며, 이제 저도 아주 저렴한 가격으로 그 자유를 누립니다. 구독을 시작한 뒤로 속도나 접속 불가 문제는 전혀 없었고, 이제 해외에 있는 친구들의 모든 소셜 활동에 참여할 수 있습니다. 물론 차단도 없습니다) 설정도 막힘없이 쉬웠습니다. FineProxy 지원팀은 상당히 신속하게 응답하고 도움을 줍니다.
Twitch 봇에 사용했는데 완벽하게 작동했습니다. 제가 특별히 필요로 하는 용도에 아주 잘 맞는 시스템을 마련해 준 FineProxy에 감사드립니다.
무제한 트래픽
가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.
다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.
부하 상태의 속도
FineProxy는 폭넓은 IP, 저렴한 요금제, 신뢰할 수 있는 고객 서비스를 갖춘 믿음직한 고속 프록시 솔루션을 제공합니다.
Fineproxy.org는 다양한 IP와 위치를 갖춘 괜찮은 프록시 서비스를 제공합니다. 하지만 때때로 연결 속도가 일정하지 않고 지원팀의 응답이 예상보다 느릴 수 있습니다. 기본적인 작업에는 적합하지만 요구 수준이 높거나 구체적인 요건이 있는 사용자의 필요를 완전히 충족하지는 못할 수 있습니다. 가격 경쟁력은 있지만 전문적이거나 집약적인 용도로 의존하는 사용자에게는 성능이 좀 더 안정적일 필요가 있습니다.
ISP 프록시와 일반 주거용 프록시의 차이점은 무엇인가요?일반 주거용 프록시는
일반 주거용 프록시는 프록시 네트워크에 참여한 실제 가정용 기기(누군가의 휴대폰이나 라우터)를 통해 트래픽을 라우팅합니다. 이러한 IP는 자주 변경되며(종종 각 요청마다), 속도는 그 사람의 가정용 연결에 따라 달라지고, 요금은 기가바이트 단위입니다. ISP 프록시는 동일한 유형의 주거용 IP 주소를 사용하지만 데이터센터 서버에서 호스팅됩니다. IP는 고정입니다(변경되지 않음), 속도는 일정하고 빠르며, FineProxy는 기가바이트 단위가 아닌 IP당 무제한 대역폭으로 요금을 부과합니다.
ISP 프록시가 데이터센터 프록시보다 낫나요?플랫폼이 IP 유형을
플랫폼이 IP 유형을 확인하는 작업의 경우 그렇습니다. ISP 프록시는 데이터센터 IP가 실패하는 주거 검사를 통과합니다. 연구에 따르면 ISP 프록시는 보호된 사이트에서 85-95% 성공률을 달성하는 반면 데이터센터는 40-60% 정도입니다. 하지만 대상이 데이터센터 트래픽을 차단하지 않는다면(공개 API, 보호되지 않은 카탈로그, 뉴스 사이트), 데이터센터 프록시가 더 저렴하고 동일하게 효과적입니다. 데이터센터부터 시작하고 필요할 때 ISP로 전환하세요.
"ISP 프록시"가 실제로 주거용 프록시인지 어떻게 알 수 있나요?WHOIS 데이터베이스 또는
WHOIS 데이터베이스 또는 IPinfo.io와 같은 도구에서 IP를 확인하세요. 실제 ISP 프록시는 호스팅 회사나 클라우드 제공자가 아닌 소비자 인터넷 서비스 제공자(Comcast, AT&T 등)로 추적됩니다. 데이터센터 ASN이 표시되면 판매자가 무엇이라고 부르든 상관없이 이름만 바꾼 데이터센터 프록시입니다.
대역폭이 정말 무제한인가요?예
예. FineProxy의 ISP 프록시는 트래픽 제한, 제한 임계값 또는 특정 사용 수준 이후 성능을 저하시키는 공정 사용 정책이 없습니다. 무제한은 모든 IP, 모든 프로토콜, 매일 무제한을 의미합니다.
ISP 프록시를 스크래핑에 사용할 수 있나요?예
예, 특히 데이터센터 프록시를 차단하는 사이트를 스크래핑하는 데 효과적입니다. IP가 주거용으로 나타나므로 봇 방지 시스템은 이를 더 높은 신뢰로 취급합니다. 수백 개의 IP가 필요한 대규모 스크래핑의 경우 보호되지 않은 대상에는 데이터센터 프록시가 더 비용 효율적입니다. ISP 프록시는 대상이 특히 주거용 주소를 요구할 때 의미가 있습니다.
어떤 프로토콜이 지원되나요?HTTP, HTTPS
HTTP, HTTPS, SOCKS5 — 모두 동일한 IP에서 지원됩니다. HTTPS 연결은 IP당 개별 SSL 인증서로 보호됩니다. SOCKS5는 실시간 애플리케이션을 위한 UDP 관련 지원을 포함합니다.
소셜 미디어 관리에 ISP 프록시는 몇 개가 필요한가요?계정당 하나가 가장
계정당 하나가 가장 안전한 방법입니다. 50개 계정을 관리한다면 50개의 ISP 프록시가 필요합니다. 일부 사람들은 IP당 2-3개의 저활동 계정을 운영하지만, 플랫폼이 이를 감지하는 데 점점 능숙해지고 있으므로 1:1 비율이 저희가 권장하는 방식입니다.
고정 ISP 프록시:
데이터센터 속도와 레지덴셜 신뢰도
데이터센터 프록시와 전통적인 주거용 프록시 사이에는 분명한 간격이 있습니다. 데이터센터 IP는 빠르고 저렴하지만 연결 뒤에 있는 사용자가 누구인지 확인하는 플랫폼에서 차단됩니다. 주거용 IP는 정당해 보이지만 계속 변경되고, 예측 불가능한 속도의 가정용 기기를 통해 운영되며, 기가바이트 단위로 청구됩니다. 작업에 수백 건 이상의 요청이 포함되면 비용이 빠르게 증가합니다. ISP 프록시는 바로 그 간격을 메웁니다. 실제 인터넷 서비스 제공자가 발급한 고정 주거용 IP 주소이지만 데이터센터급 서버에서 호스팅됩니다. 귀하의 연결은 IP 출처를 확인하는 모든 웹사이트에 주거용으로 보입니다. 하지만 뒤에서는 가정용 연결이 제공할 수 없는 속도와 업타임을 갖춘 전문 인프라에서 운영됩니다.
ISP 프록시의 실제 작동 방식
IP는 ISP에 속하며 WHOIS 데이터베이스에 합법적인 제공자와 연계된 주거용 주소로 표시됩니다. 하지만 누군가의 가정용 라우터를 통해 라우팅되는 대신 백본 네트워크에 직접 광섬유 연결이 있는 서버에서 호스팅됩니다. 결과: 대상 사이트는 깨끗한 이력의 주거용 IP를 보게 되고, 귀사는 데이터센터 성능을 얻습니다.
이 하이브리드 방식이 ISP 프록시가 데이터센터 트래픽을 적극적으로 차단하는 플랫폼에서 85-95% 성공률을 달성하는 이유입니다. 동일한 대상에서 전통적인 데이터센터 IP는 40-60%의 성공률을 기록합니다. 신뢰도의 차이는 실제이며 측정 가능합니다.
무제한 대역폭이 계산을 바꾸는 이유
대부분의 ISP 프록시 제공자는 기가바이트당 청구합니다: $5-12/GB가 표준 범위입니다. 언뜻 보면 합리적으로 보이지만, 실제 사용량의 비용을 계산해 보면 달라집니다.
소셜 미디어 계정 20개를 미디어 콘텐츠와 함께 관리하면 월 30~50GB가 쉽게 소비됩니다. 여러 위치에서의 스트리밍 검증은 1080p 기준 시간당 2~5GB를 사용합니다. 매일 수천 개의 SKU에 대한 전자상거래 가격 확인은 월별로 수백 GB를 생성합니다. GB당 $5일 때, 월 200GB 작업량은 $1,000이 듭니다. GB당 $12일 때는 $2,400입니다.
FineProxy의 정적 주거용 프록시 무제한 대역폭 요금제는 이를 완전히 해결합니다. IP당 정액 요금, 트래픽 측정 없음, 초과 요금 없음. 프록시를 통해 흐르는 데이터의 양은 귀사의 비즈니스이지, 당사 청구서의 라인 항목이 아닙니다.
"무제한"이라고 광고하면서 숨겨진 공정 사용 제한을 적용하는 일부 업체와 달리, FineProxy는 말 그대로 무제한을 의미합니다. 특정 임계값 이후의 스로틀링도, 동시 세션 축소도, 어떠한 단서 조항도 없습니다.
FineProxy의 ISP 프록시에 포함된 사항
실제 ISP의 정적 IPv4 주소. 각 주소는 전체 임차 기간 동안 귀사에게 계속 할당되므로, 회전하지 않고, 변경되지 않으며, 재할당되지 않습니다. 이것은 30분 후 만료되는 '스티키 세션'이 아니라 진정한 의미의 정적 연결입니다.
모든 IP는 세 가지 프로토콜을 지원합니다: HTTP, 개별 SSL 인증서로 고객님의 기기에서 프록시까지 전체 경로를 암호화하는 HTTPS, 그리고 비웹 트래픽을 위한 고정 주거용 프록시 SOCKS5입니다. 세 가지 프로토콜 모두 동일한 IP에서 작동하므로, 별도의 주소 없이 작업에 따라 자유롭게 전환하실 수 있습니다.
인증은 필수 IP 바인딩 방식으로 작동하며, 유동 IP 환경을 위해 /21 서브넷 마스크 기반의 사용자명/비밀번호 접속도 선택적으로 지원합니다. 저희가 직접 소유한 인프라에서 연결당 최대 500 Mbps의 속도를 제공합니다 — 타사 네트워크에서 임대한 IP를 재포장한 것이 아닙니다.
정적 주거용 프록시를 사용하는 사람과 그 이유
계정 관리가 주된 사용 사례입니다. 소셜 미디어 플랫폼, 마켓플레이스, 광고 대시보드 — 각 계정이 세션 간에 변하지 않는 일관된 주거용 IP를 필요로 하는 모든 것. 계정당 하나의 IP, 겹침 없음, 교차 연결 없음.
전자상거래 운영은 데이터센터 IP가 차단되는 작업에 의존합니다: 봇 방지 보호가 있는 플랫폼에서의 가격 모니터링, 한정판 아이템에 대한 결제 자동화, 여러 지역 계정 간의 스토어 관리.
스트리밍 및 미디어 검증 팀은 ISP 프록시를 사용하여 지역 전반에 걸쳐 콘텐츠 가용성과 광고 배치를 확인합니다. 무제한 대역폭이 여기서 중요합니다 — GB당 청구 방식은 이러한 유형의 지속적인 모니터링을 감당하기 어려울 정도로 비용이 높아집니다.
SEO 전문가는 검색 엔진이 데이터센터 범위를 제한하거나 차단하는 순위 추적 및 SERP 분석에 사용합니다. 주거용 핑거프린트를 갖춘 빠른 ISP 프록시 서버는 실제 사용자가 보는 것과 동일한 결과를 반환합니다.
실제 ISP 프록시와 재브랜드된 데이터센터를 구분하는 방법
구매자들 사이의 지속적인 불만: 일부 제공업체는 표준 데이터센터 IP를 'ISP' 또는 '정적 주거용'이라고 표시하여 판매합니다. IP는 실제로 WHOIS에서 소비자 ISP로 추적되지 않고, 호스팅 회사로 추적됩니다. '주거용' 레이블은 마케팅이지, 현실이 아닙니다.
ISP 프록시 주소를 구매하기 전에 IP 출처를 확인하십시오. IPinfo.io와 같은 도구는 주소가 주거용 ISP인지 데이터센터 ASN인지를 보여줍니다. FineProxy의 정적 주거용 IP는 합법적인 인터넷 서비스 제공업체로 추적됩니다 — 이것이 플랫폼이 데이터센터 주소와 다르게 처리하는 이유입니다. 이러한 구분은 표면적인 것이 아닙니다. 봇 방지 시스템이 들어오는 연결을 분류하는 방식에 내장되어 있습니다.
당사의 유료 주거용 프록시 서비스는 데이터센터 IP의 재브랜드가 아닙니다. 이들은 당사 자체 인프라에서 실행되는 진정한 ISP의 실제 주거용 프록시입니다.