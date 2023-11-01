بروكسي ISP
عناوين IPv4 سكنية ثابتة من مزودي ISP حقيقيين: HTTP/HTTPS/SOCKS5، بسرعة تصل إلى 500 Mbps، نطاق ترددي غير محدود — بدون فوترة لكل GB، بدون تدوير، بدون حدود استخدام عادل.
أنشئ خطة بروكسي ISP ثابت.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
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يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: ISP.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|موصى به هناISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ 100 بروكسي ISP ثابت في أوروبا
- صدّر قائمة بروكسي ISP بتنسيق JSON
- حدّث قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي ISP الخاصة بي
- اعرض حالة خدمتي وتاريخ الاستحقاق التالي
- اعرض تفاصيل فاتورة باقة بروكسي ISP الخاصة بي
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
تشغيل الحسابات
كل شخص لديه حقه في الحرية، والآن أمتلكه أيضًا بسعر متواضع جدًا. منذ أن حصلت على اشتراك، لم تكن هناك أي مشكلة تتعلق بالسرعة أو عدم إمكانية الوصول، والآن يمكنني المشاركة في كل نشاط اجتماعي لأصدقائي في الخارج. علاوة على ذلك، لا يوجد حظر بالطبع) كان الإعداد سلسًا وسهلاً. دعم FineProxy سريع الاستجابة ومفيد للغاية.
استخدمت الخدمة مع روبوت على Twitch وعملت بشكل مثالي. أشكر FineProxy على تخصيص نظام جيد جدًا لما أحتاج إليه تحديدًا.
حركة المرور بلا حد
عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.
بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.
السرعة تحت الحمل
يقدم FineProxy حلاً وكيلًا موثوقًا وعالي السرعة مع مجموعة واسعة من IPs وخطط ميسورة التكلفة وخدمة عملاء موثوقة.
يقدم موقع Fineproxy.org خدمة بروكسي لائقة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.
ما الفرق بين بروكسيات ISP والبروكسيات السكنية العادية؟الثابت يبقى ثابتاً
البروكسيات السكنية العادية توجّه حركة المرور عبر أجهزة سكنية حقيقية — هاتف شخص ما أو راوتر انضم إلى شبكة بروكسي. تتغير عناوين IP هذه بشكل متكرر (غالبًا مع كل طلب)، وتعتمد السرعات على اتصال الإنترنت السكني لذلك الشخص، ويتم التسعير لكل جيجابايت. أما بروكسيات ISP فتستخدم نفس نوع عناوين IP السكنية لكنها تستضيفها على خوادم مراكز البيانات. يكون عنوان IP ثابتًا (لا يتغير)، والسرعات مستقرة وعالية، وتفرض FineProxy رسومًا لكل IP مع نطاق ترددي غير محدود بدلًا من التسعير لكل جيجابايت.
هل بروكسيات ISP أفضل من بروكسيات مراكز البيانات؟للمواقع المحمية
للمهام التي تتحقق فيها المنصات من نوع IP — نعم. بروكسيات ISP تجتاز فحوصات العناوين السكنية التي تفشل فيها عناوين مراكز البيانات. تُظهر الأبحاث أن بروكسيات ISP تحقق معدلات نجاح تتراوح بين 85-95% على المواقع المحمية مقارنةً بـ 40-60% لبروكسيات مراكز البيانات. لكن إذا كان هدفك لا يحظر حركة مرور مراكز البيانات (واجهات API العامة، الفهارس غير المحمية، المواقع الإخبارية)، فإن بروكسيات مراكز البيانات أرخص وبنفس الفعالية. ابدأ ببروكسيات مراكز البيانات، وانتقل إلى بروكسيات ISP عند الحاجة.
كيف أتأكد أن "بروكسي ISP" هو فعلاً سكني؟افحص ASN
تحقق من عنوان IP في قواعد بيانات WHOIS أو أدوات مثل IPinfo.io. بروكسي ISP الحقيقي يعود تتبعه إلى مزوّد خدمة إنترنت استهلاكي (Comcast، AT&T، إلخ)، وليس إلى شركة استضافة أو مزوّد سحابي. إذا أظهر ASN لمركز بيانات، فهو في الواقع بروكسي مركز بيانات أُعيد تسميته بصرف النظر عمّا يدّعيه البائع.
هل عرض النطاق الترددي غير محدود فعلاً؟نعم
نعم. بروكسيات ISP من FineProxy بدون حدود لحركة المرور، وبدون عتبات خنق، وبدون سياسات استخدام عادل تُقلّل الأداء بعد مستوى استخدام معيّن. غير محدود يعني غير محدود على كل IP، كل بروتوكول، كل يوم.
هل يمكنني استخدام بروكسيات ISP في استخراج البيانات؟نعم
نعم، وهي فعّالة بشكل خاص لاستخراج البيانات من المواقع التي تحظر بروكسيات مراكز البيانات. نظرًا لأن عنوان IP يبدو سكنيًا، تتعامل معه أنظمة مكافحة البوتات بمستوى ثقة أعلى. لعمليات الاستخراج واسعة النطاق التي تحتاج فيها إلى مئات العناوين، تُعد بروكسيات مراكز البيانات أكثر فعالية من حيث التكلفة للأهداف غير المحمية. بروكسيات ISP تكون منطقية عندما يتطلب الهدف تحديدًا عناوين تبدو سكنية.
ما البروتوكولات المدعومة؟ثلاثة بروتوكولات
HTTP وHTTPS وSOCKS5 — جميعها على نفس عنوان IP. اتصالات HTTPS مؤمّنة بشهادات SSL فردية لكل عنوان IP. يتضمن SOCKS5 دعم UDP المرتبط للتطبيقات التي تعمل في الوقت الفعلي.
كم عدد بروكسيات ISP التي أحتاجها لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي؟واحد لكل حساب
بروكسي واحد لكل حساب هو النهج الأكثر أمانًا. إذا كنت تدير 50 حسابًا، فأنت بحاجة إلى 50 بروكسي ISP. يستخدم البعض 2-3 حسابات منخفضة النشاط على عنوان IP واحد، لكن المنصات أصبحت أفضل في اكتشاف ذلك، لذا نوصي بتخصيص بروكسي واحد لكل حساب.
بروكسيات ISP الثابتة:
سرعة مركز البيانات بثقة سكنية
هناك فجوة بين بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات السكنية التقليدية. عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات سريعة ورخيصة لكنها تُكتشف بسهولة على المنصات التي تهتم بهوية المتصل. أما عناوين IP السكنية فتبدو شرعية لكنها تتغير باستمرار، وتمر عبر أجهزة سكنية بسرعات غير مستقرة، وتُسعَّر بالجيجابايت — وهو ما يتراكم بسرعة عندما تتطلب مهمتك أكثر من بضع مئات من الطلبات. بروكسيات ISP تقع تماماً في هذه الفجوة. عنوان IP سكني ثابت صادر عن مزوّد خدمة إنترنت حقيقي، لكنه مستضاف على خوادم بمستوى أداء مراكز البيانات. يبدو اتصالك سكنياً لأي موقع يتحقق من مصدر IP. لكن خلف الكواليس، يعمل على بنية تحتية احترافية بسرعة ووقت تشغيل لا تضاهيهما الاتصالات السكنية.
كيف تعمل بروكسيات ISP فعلياً
عنوان IP تابع لمزوّد خدمة إنترنت — يظهر في قواعد بيانات WHOIS كعنوان سكني مرتبط بمزوّد شرعي. لكن بدلاً من المرور عبر راوتر سكني، يُستضاف على خادم متصل مباشرة بشبكات الألياف الرئيسية. النتيجة: يرى الموقع المستهدف عنوان IP سكنياً بسجل نظيف، بينما تحصل أنت على أداء مركز البيانات.
هذا النهج الهجين هو السبب في تحقيق بروكسيات ISP معدلات نجاح تتراوح بين 85-95% على المنصات التي تحظر حركة مراكز البيانات بشكل فعّال. عناوين IP التقليدية لمراكز البيانات تحقق 40-60% فقط على نفس الأهداف. فرق الثقة حقيقي وقابل للقياس.
لماذا يغيّر عرض النطاق غير المحدود المعادلة
معظم مزودي بروكسيات ISP يفرضون رسوماً لكل غيغابايت: $5-12/GB هو النطاق المعتاد. للوهلة الأولى يبدو الأمر معقولاً — حتى تحسب تكلفة الاستخدام الفعلي.
إدارة 20 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى غني بالوسائط تستهلك بسهولة 30-50 GB شهريًا. والتحقق من البث من مواقع متعددة يستهلك 2-5 GB في الساعة بدقة 1080p. وتشغيل فحوصات أسعار التجارة الإلكترونية عبر آلاف المنتجات يوميًا يولّد مئات الجيجابايتات شهريًا. بسعر $5/GB، حجم عمل شهري يبلغ 200 GB يكلّف $1,000. وبسعر $12/GB، يصبح $2,400.
باقات FineProxy للبروكسيات السكنية الثابتة ذات النطاق الترددي غير المحدود تلغي هذه المشكلة تماماً. تسعير ثابت لكل IP، بدون عدّاد حركة مرور، وبدون رسوم تجاوز. حجم البيانات المتدفقة عبر البروكسي شأنك أنت، وليس بنداً في فاتورتنا.
وعلى عكس بعض مزودي الخدمة الذين يروّجون لعروض “غير محدودة” لكنهم يفرضون سقفًا خفيًا للاستخدام العادل، فإن FineProxy تعني ذلك حرفيًا. لا خنق بعد حد معين، ولا تقليل في الجلسات المتزامنة، ولا علامات نجمية.
ما تتضمنه بروكسيات ISP من FineProxy
عناوين IPv4 ثابتة من مزوّدي خدمة إنترنت حقيقيين. كل عنوان يبقى معك طوال فترة الاشتراك — لا يتغير، لا يتبدّل، ولا يُعاد تعيينه. هذا اتصال ثابت فعلياً، وليس “جلسة لاصقة” تنتهي صلاحيتها بعد 30 دقيقة.
كل عنوان IP يدعم ثلاثة بروتوكولات: HTTP وHTTPS مع شهادة SSL فردية تشفّر المسار الكامل من جهازك إلى البروكسي، وSOCKS5 كبروكسي سكني ثابت لحركة البيانات غير المتعلقة بالويب. تعمل البروتوكولات الثلاثة على نفس عنوان IP، مما يتيح لك التبديل بينها حسب المهمة دون الحاجة إلى عناوين منفصلة.
تعمل المصادقة من خلال ربط IP إلزامي، مع إمكانية الوصول الاختياري باسم مستخدم/كلمة مرور عبر قناع شبكة فرعية /21 في حالات IP الديناميكي. تصل السرعات إلى 500 Mbps لكل اتصال على بنية تحتية نمتلكها — هذه ليست عناوين IP مستأجرة من شبكة طرف ثالث يُعاد تغليفها تحت علامتنا التجارية.
من يستخدم البروكسيات السكنية الثابتة ولماذا
إدارة الحسابات هي حالة الاستخدام الأساسية. منصات التواصل الاجتماعي، الأسواق الإلكترونية، لوحات تحكم الإعلانات — أي منصة يحتاج فيها كل حساب إلى عنوان IP ثابت بمظهر سكني لا يتغير بين الجلسات. عنوان IP واحد لكل حساب، بدون تداخل، وبدون ربط متبادل.
تعتمد عمليات التجارة الإلكترونية عليها في المهام التي تُحظر فيها عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات: مراقبة الأسعار على المنصات ذات الحماية من البوتات، وأتمتة عمليات الشراء للمنتجات محدودة الإصدار، وإدارة المتاجر عبر حسابات إقليمية متعددة.
تستخدم فرق البث والتحقق من المحتوى الإعلامي بروكسيات ISP للتحقق من توفر المحتوى ومواضع الإعلانات عبر المناطق المختلفة. عرض النطاق الترددي غير المحدود عامل حاسم هنا — فالفوترة بالجيجابايت تجعل هذا النوع من المراقبة المستمرة مكلفًا للغاية.
يستخدمها متخصصو SEO لتتبع الترتيب وتحليل SERP حيث تقوم محركات البحث بتقييد أو حظر نطاقات مراكز البيانات. خادم بروكسي ISP سريع ببصمة سكنية يُرجع نفس النتائج التي يراها المستخدم الحقيقي.
كيف تميّز بروكسيات ISP الحقيقية من بروكسيات مراكز البيانات المُعاد تسميتها
شكوى متكررة بين المشترين: بعض المزوّدين يبيعون عناوين IP لمراكز البيانات عادية تحت مسمى “ISP” أو “سكني ثابت.” عنوان IP لا يعود فعلياً إلى مزوّد خدمة إنترنت استهلاكي في WHOIS — بل يعود إلى شركة استضافة. تسمية “سكني” هنا مجرد تسويق وليست حقيقة.
قبل أن تشتري عناوين بروكسي ISP، تحقق من مصدر عنوان IP. أدوات مثل IPinfo.io توضح ما إذا كان العنوان تابعاً لمزوّد خدمة إنترنت سكني أم لـ ASN مركز بيانات. عناوين IP السكنية الثابتة من FineProxy تعود إلى مزوّدي خدمة إنترنت شرعيين — ولهذا السبب تتعامل المنصات معها بشكل مختلف عن عناوين مركز البيانات. هذا الفرق ليس شكلياً؛ بل هو جزء أساسي من آلية تصنيف أنظمة مكافحة البوتات للاتصالات الواردة.
خدمة البروكسي السكني المدفوعة لدينا ليست مجرد إعادة تسمية لعناوين IP خاصة بمراكز البيانات. هذه بروكسيات سكنية حقيقية من مزودي خدمة إنترنت فعليين، تعمل على بنيتنا التحتية الخاصة.