بروكسي ISP

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معظم مزودي بروكسيات ISP يفرضون رسوماً لكل غيغابايت: $5-12/GB هو النطاق المعتاد. للوهلة الأولى يبدو الأمر معقولاً — حتى تحسب تكلفة الاستخدام الفعلي.

إدارة 20 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى غني بالوسائط تستهلك بسهولة 30-50 GB شهريًا. والتحقق من البث من مواقع متعددة يستهلك 2-5 GB في الساعة بدقة 1080p. وتشغيل فحوصات أسعار التجارة الإلكترونية عبر آلاف المنتجات يوميًا يولّد مئات الجيجابايتات شهريًا. بسعر $5/GB، حجم عمل شهري يبلغ 200 GB يكلّف $1,000. وبسعر $12/GB، يصبح $2,400.

باقات FineProxy للبروكسيات السكنية الثابتة ذات النطاق الترددي غير المحدود تلغي هذه المشكلة تماماً. تسعير ثابت لكل IP، بدون عدّاد حركة مرور، وبدون رسوم تجاوز. حجم البيانات المتدفقة عبر البروكسي شأنك أنت، وليس بنداً في فاتورتنا.

وعلى عكس بعض مزودي الخدمة الذين يروّجون لعروض “غير محدودة” لكنهم يفرضون سقفًا خفيًا للاستخدام العادل، فإن FineProxy تعني ذلك حرفيًا. لا خنق بعد حد معين، ولا تقليل في الجلسات المتزامنة، ولا علامات نجمية.