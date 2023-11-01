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بروكسي عالمي

من 100 إلى 50,000 IP من مراكز البيانات موزعة على شبكات فرعية متعددة، ASN خاص، HTTP/HTTPS/SOCKS5، سرعات تصل إلى 500 ميجابت/ثانية — سعر ثابت وحركة مرور غير محدودة.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 5,000 عنوان IP من مراكز البيانات من المزيج العالمي وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم عبر حركة البروكسي العالمية لديّ
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

لقد قمت مؤخرًا بمراجعة مراجعة تفصيلية لـ FineProxy وقررت تجربتها بنفسي. ما لفت انتباهي هو مدى مرونة الخدمة وسهولة استخدامها. أنها توفر أنواعًا مختلفة من الوكلاء (IPv4، متنقل، سكني) ومجموعة واسعة من المواقع، مما يجعلها مناسبة للعديد من حالات الاستخدام مثل SEO، أو التجريد، أو التصفح العام. كما أن التسعير مرن للغاية، مع خطط لكل من المستخدمين الصغار والكبار، وأعجبني حقًا أنهم يقدمون نسخة تجريبية مجانية حتى تتمكن من اختبار الأداء قبل الالتزام. هناك نقطة إيجابية أخرى وهي لوحة التحكم البسيطة والإعداد السهل، فحتى المبتدئين يمكنهم البدء دون أي ارتباك. علاوة على ذلك، فإن تركيزهم على الأمان وعدم الكشف عن هويتهم يجعل الخدمة تبدو موثوقة للاستخدام على المدى الطويل. بشكل عام، استنادًا إلى المراجعة وتجربتي، يبدو FineProxy كموفر وكيل قوي وجدير بالثقة مع أداء جيد وأسعار عادلة وميزات مفيدة.

BasharDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

تتميز لوحة التحكم الخاصة بـ Fineproxy بأنها بديهية وسهلة الاستخدام. يمكنني تبديل IPs أو البلدان في ثوانٍ دون أي متاعب فنية.

Nisargالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

FineProxy يعد خيارًا رائعًا لأي شخص مهتم بالأمن عبر الإنترنت. إن الوكلاء الخاصين بهم ليسوا سريعين وموثوقين فحسب، بل آمنون تمامًا أيضًا - ولا توجد تحذيرات أو مشكلات لمكافحة الفيروسات على الإطلاق. أشعر بالثقة في استخدام خدماتهم مع العلم أنهم يعطون الأولوية للأمن والخصوصية. موصى به للغاية لتجربة تصفح خالية من القلق!

kavm.85Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

FineProxy هو خياري الأمثل للتصفح السلس دون انقطاع. يعمل وكيلهم بشكل جيد في مختلف المهام ويعملون دون مشاكل. خطط التسعير مرنة، وهي ميزة كبيرة. لا يمكن أن أطلب المزيد!

josseramaSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.

David RhodesTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لا يمكنني العثور على أي خدمات أفضل من هذه خاصة فيما يتعلق بالسكن غير المحدود، اعتقدت أنها ستبدأ بالانخفاض في الجودة بمجرد استخدامها ولكن طوال الوقت الذي استخدمته، ظلت أعلى من 99%، إنه أمر رائع أن تكون كذلك. حظا سعيدا وآمل أن يبقى كما هو

ZainDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
لماذا بروكسيات مراكز البيانات وليس السكنية لاستخراج البيانات بكميات كبيرة؟التكلفة

التكلفة. البروكسيات السكنية تتقاضى $5–15/GB. مع أكثر من 30,000 طلب يومي، يعني ذلك مئات إلى آلاف الدولارات شهرياً كتكلفة نطاق ترددي فقط. عناوين IP من مراكز البيانات على FineProxy بسعر ثابت — حركة مرور غير محدودة لكل IP. السرعة: مراكز البيانات أسرع بـ 2–5 أضعاف من السكنية. مخاطر الكشف: نعم، بعض المواقع العدوانية تحظر نطاقات مراكز البيانات. لكن Steam ومحركات البحث ومعظم مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات الإعلانات — تتعامل معها بروكسيات مراكز البيانات بكفاءة إذا قمت بالتدوير بشكل صحيح ووزّعت عبر شبكات فرعية.

ما مدى سرعة عناوين IP من باقة مزيج عالمي؟حتى 500

سرعات تصل إلى 500 ميجابت/ثانية لكل IP. ASN خاص ووصلات مباشرة. في عمليات الاستخراج المتوازي (آلاف الاتصالات المتزامنة)، عادةً ما يكون عنق الزجاجة هو زمن استجابة الهدف وليس سرعة البروكسي. يدعم HTTP/HTTPS وSOCKS5. شهادة SSL مستقلة لكل IP.

بروكسي متناوب أم ثابت — متى تستخدم كلًّا منهما؟ثابت للجلسة

ثابت: عندما تحتاج إلى نفس عنوان IP طوال الجلسة — كالكَشط المعتمد على تسجيل الدخول، وإدارة الحسابات، وعمليات الزحف الطويلة التي تتتبع الحالة. متناوب: عندما يكون كل طلب مستقلاً بذاته — كفحص الأسعار، واستعلامات SERP، والتحقق من الإعلانات. البروكسي المتناوب أكثر كفاءة للأحجام الكبيرة لأن عناوين IP المحروقة تُستبدَل تلقائياً من المجموعة.

بروكسيات عالمي المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات عالمي عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
10033 متصل·تحتاج المزيد؟ →
47.91.104.88:3128
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
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47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.69 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.86 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 س مضت
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 س مضت
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.97 Mbps
99.9%
1 س مضت
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 س مضت
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.82 Mbps
76.8%
1 س مضت
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.77 Mbps
76.8%
1 س مضت
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.11 Mbps
96.8%
1 س مضت
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.68 Mbps
76.8%
1 س مضت
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.66 Mbps
85.5%
1 س مضت
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
267 Kbps
100.0%
1 س مضت
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.06 Mbps
49.6%
1 س مضت
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافSingapore
3.32 Mbps
97.0%
1 س مضت
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةMoscow
473 Kbps
93.6%
1 س مضت
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافSingapore
3.00 Mbps
87.2%
1 س مضت
172.67.68.10:80
Cloudflare, Inc.· 1489 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.118:80
Cloudflare London, LLC· 1485 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.148.182:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.98.31:80
Cloudflare, Inc.· 1486 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
108.162.193.54:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.98.171:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.203:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.103:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.23 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.162.127:80
Cloudflare, Inc.· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.23 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.132:80
Cloudflare, Inc.· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.23 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.23 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.161.253:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
190.93.245.21:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.138:80
Cloudflare, Inc.· 1482 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.111:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.37:80
Cloudflare, Inc.· 1454 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
99.6%
1 س مضت
172.67.223.232:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.28:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.162.173:80
Cloudflare, Inc.· 1450 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.199:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.149.64:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.5:80
Cloudflare, Inc.· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.46:80
Cloudflare London, LLC· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.206:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.156:80
Cloudflare, Inc.· 1491 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.185.191:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.220:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.17:80
Cloudflare, Inc.· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.239:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.175:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.153.189:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
99.9%
1 س مضت
172.67.131.62:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.254.138:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
99.8%
1 س مضت
172.67.197.26:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.66.46.43:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.213:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.149.40:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.181.206:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.52 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.141.154:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.52 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.159:80
Cloudflare, Inc.· 1178 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.55 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.55 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.166:80
Cloudflare London, LLC· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.55 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.31:80
Cloudflare, Inc.· 1149 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.57 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.73.212:80
Cloudflare, Inc.· 1150 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.56 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.57 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.254.174:80
Cloudflare, Inc.· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.80.88:80
Cloudflare, Inc.· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.176.151:80
Cloudflare, Inc.· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.170.3:80
Cloudflare, Inc.· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.246:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.115.245:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.56 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.170.16:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.56 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.189:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.51 Mbps
99.9%
1 س مضت
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.167.40:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.18:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.170.25:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.33:80
Cloudflare London, LLC· 1417 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
99.7%
1 س مضت
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.206.44:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.115.249:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.254.140:80
Cloudflare, Inc.· 1429 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.72.196:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.214.126:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.33:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.180:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.132:80
Cloudflare, Inc.· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
99.7%
1 س مضت
188.114.96.38:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.185.165:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
99.9%
1 س مضت
172.67.180.60:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
99.9%
1 س مضت
172.67.189.206:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.75.29:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.183.219:80
Cloudflare, Inc.· 1416 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.66.45.123:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.2:80
Cloudflare, Inc.· 1431 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.93:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.156:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.41:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.158:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.182.109:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.197.65:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.205.138:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.214.97:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.149.52:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.6:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.39:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.66:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
99.0%
1 س مضت
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
99.8%
1 س مضت
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.171.178:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.181.179:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.146.243:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.226:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.82:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
99.9%
1 س مضت
185.162.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.74.139:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.97.13:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.120:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.165.59:80
Cloudflare, Inc.· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.176.87:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.163.134:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.149.158:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.234:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.145:80
Cloudflare, Inc.· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.123:80
Cloudflare, Inc.· 1210 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.75:80
Cloudflare London, LLC· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.105:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.106.205:80
Cloudflare, Inc.· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.185.152:80
Cloudflare, Inc.· 1204 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.175:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.124:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.155:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.73.163:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.115.26:80
Cloudflare, Inc.· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.136:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.170.132:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
99.6%
1 س مضت
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.41:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.215.65:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.86:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.77:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.188.6:80
Cloudflare, Inc.· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.75.190:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.149.15:80
Cloudflare, Inc.· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.180:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.149.79:80
Cloudflare, Inc.· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.5:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.181.42:80
Cloudflare, Inc.· 1208 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.176.9:80
Cloudflare, Inc.· 1207 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.179.179:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.63:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.84:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.191.227:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.207.31:80
Cloudflare, Inc.· 1497 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.29:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.170.4:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.204:80
Cloudflare, Inc.· 1224 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.161.214:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.191.228:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.161.222:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.182.28:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافDhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 س مضت
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.193:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.221.78:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.194.35:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.192.30:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.23:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.73.111:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.72:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.85.104:80
Cloudflare, Inc.· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.176.1:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.133:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.34:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.221.20:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.33:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.210:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.28:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.113:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.182.138:80
Cloudflare, Inc.· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
99.7%
1 س مضت
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.233:80
Cloudflare, Inc.· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.211:80
Cloudflare, Inc.· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.75.184:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
99.9%
1 س مضت
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.171:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.159.197:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.181.204:80
Cloudflare, Inc.· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.192.61:80
Cloudflare, Inc.· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
98.1%
1 س مضت
141.101.120.149:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.254.14:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.76.247:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.70:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.95:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.60:80
Cloudflare, Inc.· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.78:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.18:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.70:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.189:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.186:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.105:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.254:80
Cloudflare, Inc.· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.172:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.79.187:80
Cloudflare, Inc.· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.2:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.182.54:80
Cloudflare, Inc.· 1352 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.254.108:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.160.201:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافWroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 س مضت
185.162.231.34:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.182.45:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.103:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.254.159:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.182.112:80
Cloudflare, Inc.· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.138.63:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.141:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.125:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.243:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.84:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.170.41:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.18:80
Cloudflare, Inc.· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.149.78:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.110:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.179:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.21:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.160.140:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.231.235:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.221:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.254.62:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.167.64:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.239:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.82.30:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.187.75:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.207:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.68:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.185:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.62:80
Cloudflare, Inc.· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.165:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.156.159:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.208:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.135.90:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.197:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.149.77:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.82.195:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.157:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.24:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.167.53:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.176:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.109:80
Cloudflare, Inc.· 1314 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.129:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.254.142:80
Cloudflare, Inc.· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.45:80
Cloudflare, Inc.· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.185.189:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.248.81:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.68:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.192.66:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.137:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.149:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.61:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
99.9%
1 س مضت
172.67.255.59:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.75.197:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.8:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.138:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.145.39:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.150.31:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
99.4%
1 س مضت
141.101.123.2:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
99.4%
1 س مضت
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.63:80
Cloudflare, Inc.· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.40:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.81:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.105:80
Cloudflare, Inc.· 1332 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.109.84:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.5:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.248:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.149.76:80
Cloudflare, Inc.· 1360 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.167:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 س مضت
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.210:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.197.55:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
190.93.247.58:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.134.0:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.97:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.176.222:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
99.7%
1 س مضت
173.245.49.221:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.66.47.196:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.186.225:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.13:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
190.93.247.5:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.246:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.172.158:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.167.47:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.242:80
Cloudflare, Inc.· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.97:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.54:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.201:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.190.170:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.149.5:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.148:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.179.169:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.164:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.218.192:80
Cloudflare, Inc.· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.59:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.161.225:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.98.202:80
Cloudflare, Inc.· 1296 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.37:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.52:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.161.220:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.82.155:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.166.251:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.134:80
Cloudflare London, LLC· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
108.162.198.170:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.118:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.71.100:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.221:80
Cloudflare, Inc.· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.228:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.113.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.215.212:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.150:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.151:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.134:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.67.88:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 س مضت
172.67.133.179:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.122:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.142:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.152:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.142.245:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
99.9%
1 س مضت
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.181.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.230.4:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.66.46.131:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.181.91:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.35:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.182.61:80
Cloudflare, Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
98.8%
1 س مضت
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.41:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.161:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
190.93.246.210:80
Cloudflare, Inc.· 1233 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.212.26:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.86.128:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.154.181:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.188:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.2:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.170:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.72.232:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.164:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.136.242:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
94.7%
1 س مضت
173.245.49.0:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
96.5%
1 س مضت
173.245.49.20:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
93.3%
1 س مضت
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهول
2.62 Mbps
31.2%
1 س مضت
172.67.145.85:80
Cloudflare, Inc.· 1985 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
907 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
938 Kbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.111:80
Cloudflare, Inc.· 1915 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
940 Kbps
100.0%
1 س مضت
141.101.90.0:80
Cloudflare, Inc.· 1912 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
941 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
942 Kbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.71:80
Cloudflare, Inc.· 1909 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
943 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
972 Kbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.153:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.53.198:80
Cloudflare, Inc.· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.201.37:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.144:80
Cloudflare, Inc.· 1503 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.184:80
Cloudflare, Inc.· 1988 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
905 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.229.18:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.14:80
Cloudflare, Inc.· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.72.41:80
Cloudflare, Inc.· 1806 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
997 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.172.159:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.07 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.182.146:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.23:80
Cloudflare, Inc.· 1780 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.01 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
998 Kbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.01 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.165.253:80
Cloudflare, Inc.· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.182.84:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.161.238:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.153.253:80
Cloudflare, Inc.· 1860 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
968 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.192:80
Cloudflare London, LLC· 1844 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
976 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
986 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.179.181:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.30:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.87:80
Cloudflare London, LLC· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.159.235:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.66.40.96:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.188.25:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
108.162.192.0:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.13 Mbps
99.9%
1 س مضت
172.67.167.63:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.233:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.176.16:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.176.235:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.78.11:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
98.6%
1 س مضت
172.67.187.239:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.139:80
Cloudflare, Inc.· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.181.166:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.66.47.97:80
Cloudflare, Inc.· 1523 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.36:80
Cloudflare London, LLC· 1519 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.193:80
Cloudflare, Inc.· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.162:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.154.101:80
Cloudflare, Inc.· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.190.215:80
Cloudflare, Inc.· 1507 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.66.6:80
Cloudflare, Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.229.10:80
Cloudflare, Inc.· 1504 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.75.152:80
Cloudflare, Inc.· 1517 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1513 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.157.78:80
Cloudflare, Inc.· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.167.222:80
Cloudflare, Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.113:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.157.174:80
Cloudflare, Inc.· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.174:80
Cloudflare London, LLC· 1567 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.143:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.0:80
Cloudflare London, LLC· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.69:80
Cloudflare, Inc.· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.214.109:80
Cloudflare, Inc.· 1601 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.157.169:80
Cloudflare, Inc.· 1599 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.110:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
99.1%
1 س مضت
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.68:80
Cloudflare London, LLC· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.77:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.171:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.92:80
Cloudflare, Inc.· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.94:80
Cloudflare, Inc.· 1635 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.11:80
Cloudflare, Inc.· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.76:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.129.245:80
Cloudflare, Inc.· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.13:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.191.253:80
Cloudflare, Inc.· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.149.6:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.53:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.79.163:80
Cloudflare, Inc.· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
99.6%
1 س مضت
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.26:80
Cloudflare, Inc.· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.25:80
Cloudflare, Inc.· 1610 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.61:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.85:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.2:80
Cloudflare, Inc.· 1612 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.85:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.175:80
Cloudflare, Inc.· 1586 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.237:80
Cloudflare, Inc.· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.181.47:80
Cloudflare, Inc.· 1580 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.182.52:80
Cloudflare, Inc.· 1575 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.192.42:80
Cloudflare, Inc.· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.158:80
Cloudflare, Inc.· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.248:80
Cloudflare, Inc.· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.206.72:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.176.227:80
Cloudflare, Inc.· 1585 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.243:80
Cloudflare, Inc.· 1574 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
108.162.193.190:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.185.183:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.251:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.53:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.181.188:80
Cloudflare, Inc.· 1564 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.132.121:80
Cloudflare, Inc.· 1565 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.161.255:80
Cloudflare, Inc.· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.181.152:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.247:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.97:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.187.124:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.94:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.181.220:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.69.18:80
Cloudflare, Inc.· 1675 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.07 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.19:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.07 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.207.127:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.208.171:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.254.148:80
Cloudflare, Inc.· 1667 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.79:80
Cloudflare, Inc.· 1662 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.22:80
Cloudflare, Inc.· 1664 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
188.114.97.79:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.156.228:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.116.234:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.167.62:80
Cloudflare, Inc.· 1658 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.22:80
Cloudflare London, LLC· 1656 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.149.0:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.154:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.206:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.192.44:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.165:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.142.139:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.08 Mbps
99.9%
1 س مضت
141.101.123.71:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.229.247:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
98.5%
1 س مضت
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.124:80
Cloudflare, Inc.· 1654 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.252:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.106:80
Cloudflare London, LLC· 1627 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.175.252:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.171.237:80
Cloudflare, Inc.· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.144.237:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.102:80
Cloudflare, Inc.· 1640 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.247:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.223:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.156.9:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.214:80
Cloudflare London, LLC· 1684 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.07 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.143:80
Cloudflare, Inc.· 1679 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.07 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.151.36:80
Cloudflare, Inc.· 1678 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.07 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.18:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.07 Mbps
97.9%
1 س مضت
185.162.230.242:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.244:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.188.16:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.191.234:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.231:80
Cloudflare London, LLC· 1676 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.07 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.239:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.06 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.181.115:80
Cloudflare, Inc.· 1725 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.176.57:80
Cloudflare, Inc.· 1721 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.05 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.84.211:80
Cloudflare, Inc.· 1716 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.05 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.101:80
Cloudflare London, LLC· 1707 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.05 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.05 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.111:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.06 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.06 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.241:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.06 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.06 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.182.22:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.06 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.06 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.73:80
Cloudflare London, LLC· 1751 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.248:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.242:80
Cloudflare London, LLC· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.222:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.121:80
Cloudflare, Inc.· 1735 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.167.24:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.160:80
Cloudflare, Inc.· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.132:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.02 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.229.12:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.66.42.3:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.176.189:80
Cloudflare, Inc.· 1737 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.179.189:80
Cloudflare, Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.193:80
Cloudflare, Inc.· 1729 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.02 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.75.92:80
Cloudflare, Inc.· 1755 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.182.62:80
Cloudflare, Inc.· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.168:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
99.6%
1 س مضت
172.67.75.5:80
Cloudflare, Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.249:80
Cloudflare London, LLC· 1576 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.192.9:80
Cloudflare, Inc.· 1871 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
962 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.28:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.254.150:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.223.110:80
Cloudflare, Inc.· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.229.35:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.37:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.192.34:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.171.210:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.118:80
Cloudflare, Inc.· 1543 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.254.244:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.182.11:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.84.132:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.25:80
Cloudflare London, LLC· 1529 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.190:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.89.52:80
Cloudflare, Inc.· 1559 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.101:80
Cloudflare London, LLC· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.201:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.240.120:80
Cloudflare, Inc.· 1548 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.156:80
Cloudflare, Inc.· 1547 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.64.88.89:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.206.134:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.67.181.3:80
Cloudflare, Inc.· 1537 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.66.47.76:80
Cloudflare, Inc.· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
99.9%
1 س مضت
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.41:80
Cloudflare, Inc.· 1516 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.19 Mbps
94.1%
1 س مضت
141.101.120.202:80
Cloudflare, Inc.· 2245 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
802 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.72.158:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
881 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.64.89.0:80
Cloudflare, Inc.· 2231 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
807 Kbps
100.0%
1 س مضت
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافSlough
2.75 Mbps
46.6%
1 س مضت
172.67.173.118:80
Cloudflare, Inc.· 2011 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
895 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
854 Kbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.10:80
Cloudflare, Inc.· 2102 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
856 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.167.10:80
Cloudflare, Inc.· 2103 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
856 Kbps
100.0%
1 س مضت
188.114.96.101:80
Cloudflare, Inc.· 2101 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
857 Kbps
100.0%
1 س مضت
141.101.121.228:80
Cloudflare, Inc.· 2098 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
858 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.88.82:80
Cloudflare, Inc.· 2097 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
858 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
860 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.202:80
Cloudflare, Inc.· 2169 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
830 Kbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.29:80
Cloudflare, Inc.· 2224 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
809 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.188.18:80
Cloudflare, Inc.· 2437 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
739 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
854 Kbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
854 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
854 Kbps
99.6%
1 س مضت
172.67.246.32:80
Cloudflare, Inc.· 2290 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
786 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.187.244:80
Cloudflare, Inc.· 2137 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
842 Kbps
100.0%
1 س مضت
141.101.120.116:80
Cloudflare, Inc.· 2067 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
871 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
806 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.75.168:80
Cloudflare, Inc.· 2233 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
806 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
795 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.17:80
Cloudflare, Inc.· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
795 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.104.34:80
Cloudflare, Inc.· 2261 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
796 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.241:80
Cloudflare, Inc.· 2256 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
798 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
876 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.171.221:80
Cloudflare, Inc.· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
875 Kbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
877 Kbps
100.0%
1 س مضت
141.101.122.162:80
Cloudflare, Inc.· 2115 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
851 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.151:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
853 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.64.153.202:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
853 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.64.84.228:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
874 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
870 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
871 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.254.163:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
872 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.64.84.62:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
872 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.86.165:80
Cloudflare, Inc.· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
873 Kbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
886 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
885 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.99:80
Cloudflare, Inc.· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
887 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.177.230:80
Cloudflare, Inc.· 2089 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
862 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
870 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
873 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.162.231.130:80
Cloudflare London, LLC· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
873 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
874 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
885 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
888 Kbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
889 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.162.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
875 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.70.47:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
875 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
878 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
880 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.161.242:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
880 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
881 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.231:80
Cloudflare London, LLC· 2036 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
884 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
888 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
886 Kbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
886 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
886 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.180.64:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
875 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
878 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.144.93:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
878 Kbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
879 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.192.27:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
879 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
882 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.187.243:80
Cloudflare, Inc.· 2037 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
884 Kbps
100.0%
1 س مضت
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافHong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 س مضت
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
876 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.210.52:80
Cloudflare, Inc.· 2061 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
873 Kbps
99.9%
1 س مضت
172.67.209.6:80
Cloudflare, Inc.· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
873 Kbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.64:80
Cloudflare, Inc.· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
877 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
878 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
879 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
881 Kbps
100.0%
1 س مضت
141.101.123.7:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
881 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.64.69.135:80
Cloudflare, Inc.· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
881 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
883 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
883 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.222:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
885 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
872 Kbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
877 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
885 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.135:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
885 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.64.158.57:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
885 Kbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
887 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.162.229.18:80
Cloudflare London, LLC· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
874 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.213.75:80
Cloudflare, Inc.· 2058 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
875 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
876 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.162.230.151:80
Cloudflare London, LLC· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
881 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
882 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.241.160:80
Cloudflare, Inc.· 2236 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
805 Kbps
100.0%
1 س مضت
172.67.161.43:80
Cloudflare, Inc.· 2286 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
787 Kbps
100.0%
1 س مضت
173.245.49.67:80
Cloudflare, Inc.· 2075 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
867 Kbps
97.5%
1 س مضت
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 س مضت
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافSingapore
1.34 Mbps
46.8%
1 س مضت
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافAshburn
1.02 Mbps
56.1%
1 س مضت
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةDronten
558 Kbps
33.5%
1 س مضت
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
842 Kbps
53.4%
1 س مضت
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةSt Louis
344 Kbps
19.0%
1 س مضت
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
445 Kbps
36.0%
1 س مضت
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافAshburn
227 Kbps
25.1%
1 س مضت
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOsaka
979 Kbps
17.3%
1 س مضت
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 س مضت
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCentral Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 س مضت
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافMorelia
337 Kbps
10.0%
1 س مضت
عرض 15 من 10033