بروكسي عالمي

التكلفة. البروكسيات السكنية تتقاضى $5–15/GB. مع أكثر من 30,000 طلب يومي، يعني ذلك مئات إلى آلاف الدولارات شهرياً كتكلفة نطاق ترددي فقط. عناوين IP من مراكز البيانات على FineProxy بسعر ثابت — حركة مرور غير محدودة لكل IP. السرعة: مراكز البيانات أسرع بـ 2–5 أضعاف من السكنية. مخاطر الكشف: نعم، بعض المواقع العدوانية تحظر نطاقات مراكز البيانات. لكن Steam ومحركات البحث ومعظم مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات الإعلانات — تتعامل معها بروكسيات مراكز البيانات بكفاءة إذا قمت بالتدوير بشكل صحيح ووزّعت عبر شبكات فرعية.