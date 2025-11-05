كيفية إعداد خادم البروكسي في Chrome

بشكل افتراضي، يعتمد Google Chrome على إعدادات البروكسي الخاصة بنظام التشغيل على جهازك. عمليًا، تكون هذه الإعدادات محدودة نوعًا ما، وقد تعمل بروكسيات SOCKS5 التي تستخدم مصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور بشكل غير متّسق. إذا كنت ترغب في أن تعمل البروكسيات بشكل صحيح داخل Chrome، فمن الأفضل عادةً استخدام إضافة بروكسي مخصصة تدير ملفات تعريف البروكسي والتبديل بينها مباشرةً في المتصفح.

الإضافات الشائعة: Proxy Switcher، وSwitchyOmega 3 (يُصان حاليًا باسم ZeroOmega)، وFoxyProxy، وProxy Helper.

في هذا الدليل، سنركّز على إعداد Proxy Switcher، لأنه من واقع تجربتنا يُعدّ من أكثر الإضافات استقرارًا وسهولة للاستخدام اليومي في Chrome.

إعدادات البروكسي الكلاسيكية في Google Chrome

Step 1 افتح إعدادات الشبكة في Google Chrome انقر على أيقونة القائمة (☰) ← الإعدادات Click the image to view it in full size.

Step 2 انتقل إلى إعدادات النظام اختر تبويب النظام وانقر على فتح إعدادات البروكسي الخاصة بجهازك Click the image to view it in full size.

يستخدم Chrome إعدادات البروكسي الخاصة بنظام التشغيل لديك، لذا سيؤدي ذلك إلى فتح نافذة إعدادات البروكسي في Windows أو macOS. للاطلاع على تعليمات الإعداد التفصيلية، راجع دليلنا لنظام Windows هنا، لنظام macOS، راجع الدليل هنا.

الطريقة الصحيحة: استخدام إضافة Proxy Switcher في Google Chrome

Step 1 تثبيت إضافة ProxySwithcer انقر على أيقونة القائمة (☰) ← الإضافات ← زيارة Chrome Web Store. البحث عن Proxy Switcher وانتقل إلى صفحتها. انقر على إضافة إلى Chrome. قم بتأكيد التثبيت لإضافة الامتداد إلى شريط الأدوات. Click the image to view it in full size.

Step 2 إعداد البروكسي انتقل إلى تبويب Manual ← فعّل خيار Manual proxy أدخل عنوان البروكسي والمنفذ (8080 لـ HTTP) فعّل خيار استخدام هذا البروكسي لجميع البروتوكولات اختر HTTP كنوع البروكسي فعّل خيار المصادقة وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة البروكسي النشطة لديك (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا. Click the image to view it in full size.

Step 3 تحقّق من النتيجة تحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بالبروكسي يتم اكتشافه. Click the image to view it in full size.

ملاحظات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا قمت بتهيئة البروكسي من خلال نظام التشغيل (Windows/macOS)، فقد يؤثر ذلك أيضًا على التطبيقات الأخرى التي تستخدم إعدادات البروكسي الخاصة بالنظام — وليس فقط Chrome. إذا كنت تحتاج البروكسي للتصفح فقط، فإن استخدام إضافة للمتصفح يكون عادةً الخيار الأنسب والأبسط.