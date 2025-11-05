دليل التكامل
إعدادات البروكسي في Google Chrome
قم بتكوين البروكسي في Chrome بسهولة في خطوات بسيطة
كيفية إعداد خادم البروكسي في Chrome
بشكل افتراضي، يعتمد Google Chrome على إعدادات البروكسي الخاصة بنظام التشغيل على جهازك. عمليًا، تكون هذه الإعدادات محدودة نوعًا ما، وقد تعمل بروكسيات SOCKS5 التي تستخدم مصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور بشكل غير متّسق. إذا كنت ترغب في أن تعمل البروكسيات بشكل صحيح داخل Chrome، فمن الأفضل عادةً استخدام إضافة بروكسي مخصصة تدير ملفات تعريف البروكسي والتبديل بينها مباشرةً في المتصفح.
الإضافات الشائعة: Proxy Switcher، وSwitchyOmega 3 (يُصان حاليًا باسم ZeroOmega)، وFoxyProxy، وProxy Helper.
في هذا الدليل، سنركّز على إعداد Proxy Switcher، لأنه من واقع تجربتنا يُعدّ من أكثر الإضافات استقرارًا وسهولة للاستخدام اليومي في Chrome.
إعدادات البروكسي الكلاسيكية في Google Chrome
افتح إعدادات الشبكة في Google Chrome
انقر على أيقونة القائمة (☰) ← الإعدادات
انتقل إلى إعدادات النظام
اختر تبويب النظام وانقر على فتح إعدادات البروكسي الخاصة بجهازك
يستخدم Chrome إعدادات البروكسي الخاصة بنظام التشغيل لديك، لذا سيؤدي ذلك إلى فتح نافذة إعدادات البروكسي في Windows أو macOS. للاطلاع على تعليمات الإعداد التفصيلية، راجع دليلنا لنظام Windows هنا، لنظام macOS، راجع الدليل هنا.
الطريقة الصحيحة: استخدام إضافة Proxy Switcher في Google Chrome
تثبيت إضافة ProxySwithcer
انقر على أيقونة القائمة (☰) ← الإضافات ← زيارة Chrome Web Store. البحث عن Proxy Switcher وانتقل إلى صفحتها. انقر على إضافة إلى Chrome. قم بتأكيد التثبيت لإضافة الامتداد إلى شريط الأدوات.
إعداد البروكسي
انتقل إلى تبويب Manual ← فعّل خيار Manual proxy أدخل عنوان البروكسي والمنفذ (8080 لـ HTTP) فعّل خيار استخدام هذا البروكسي لجميع البروتوكولات اختر HTTP كنوع البروكسي فعّل خيار المصادقة وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة البروكسي النشطة لديك (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا.
تحقّق من النتيجة
تحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بالبروكسي يتم اكتشافه.
ملاحظات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
إذا قمت بتهيئة البروكسي من خلال نظام التشغيل (Windows/macOS)، فقد يؤثر ذلك أيضًا على التطبيقات الأخرى التي تستخدم إعدادات البروكسي الخاصة بالنظام — وليس فقط Chrome. إذا كنت تحتاج البروكسي للتصفح فقط، فإن استخدام إضافة للمتصفح يكون عادةً الخيار الأنسب والأبسط.
إذا لاحظت عدم استقرار في الاتصال أو أن بعض المواقع لا تُحمَّل كما هو متوقع أثناء استخدام البروكسي، جرّب تعطيل HTTP/3 (QUIC) في Chrome ثم أعد الاختبار. يمكنك فعل ذلك عبر chrome://flags (ابحث عن "QUIC")، ثم أعد تشغيل المتصفح.
كيفية تعطيل البروكسي في Chrome؟
لإيقاف البروكسي في Chrome، يجب تغيير إعدادات البروكسي على مستوى النظام، حيث يستخدم Chrome إعدادات نظام التشغيل. كيفية العثور على إعدادات خادم البروكسي في Windows, MacOS، و Linux. افتح Chrome وانتقل إلى الإعدادات. مرّر للأسفل وانقر على النظام. اختر فتح إعدادات البروكسي الخاصة بجهاز الكمبيوتر. في النافذة التي تظهر، قم بتعطيل جميع خيارات البروكسي النشطة. سيؤدي ذلك إلى تعطيل خادم البروكسي في Chrome واستعادة الاتصال المباشر.
كيفية إعادة تعيين إعدادات البروكسي في Chrome؟
لا يمتلك Chrome إعدادات بروكسي مستقلة خاصة به. لإعادة تعيين إعدادات البروكسي، انتقل إلى Chrome ← الإعدادات ← النظام ← فتح إعدادات البروكسي الخاصة بجهاز الكمبيوتر، ثم احذف جميع إدخالات البروكسي المُعدَّة. أعد تشغيل Chrome بعد إجراء التغييرات لضمان تطبيقها. كيفية العثور على إعدادات خادم البروكسي في Windows, MacOS، و Linux.
كيفية التحقق من إعدادات البروكسي في Chrome؟
إذا كنت بحاجة إلى التحقق من إعدادات البروكسي وجدار الحماية، انتقل إلى Chrome ← الإعدادات ← النظام ← فتح إعدادات البروكسي الخاصة بجهاز الكمبيوتر. سيُظهر لك ذلك ما إذا كان البروكسي مُفعَّلاً على مستوى النظام. لاستكشاف الأخطاء الأساسية، يكفي عادةً التحقق من حالة البروكسي هنا.
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