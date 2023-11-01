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بروكسي لـ TikTok

بروكسيات IPv4 ثابتة من ISP ومراكز بيانات ومتناوبة لـ TikTok — HTTP/HTTPS/SOCKS5، عنوان IP واحد لكل حساب، مع وصول API مُضمَّن.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: ISP.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدموصى به هناISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP من نوع ISP ثابت لحسابات TikTok
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض المواقع المتاحة لبروكسيات ISP
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

تشغيل الحسابات

أعمل مع هذه الخدمة منذ أكثر من عام ودائمًا كل شيء على ما يرام، لا يوجد حظر أو خلافات! سهل الاستخدام، لا توجد ميزات غير ضرورية، هو كل ما هو مطلوب. أفعل ذلك في الحمام! لم أجد أي عيوب في هذا الوكيل.

Anton Smirnovالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت أستخدم هذه الخدمة منذ أكثر من خمس سنوات في مشاريع استخراج البيانات الخاصة بي، وكانت ممتازة. إنهم يقدمون أداءً سريعًا IPs، وعلى عكس العديد من الوكلاء الآخرين، لا يتم حظرهم على منصات التواصل الاجتماعي.

AliceDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

أنا راضٍ جدًا عن خدمة Fineproxy. شبكة الوكيل الخاصة بهم كبيرة وقوية، وتوفر اتصالاً مستقرًا وسريعًا. من السهل التنقل في موقعهم، كما أن الدعم الفني سريع الاستجابة ومفيد. إنه خيار قوي لأولئك الذين يتطلعون إلى تأمين تصفحهم أو تجاوز القيود الجغرافية.

amarghezaliSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

منتجات وخدمات بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من الوكيل بما في ذلك الأنواع الدورية والأسعار المعقولة وخيار الاستهداف الجغرافي. خيارات دفع متنوعة: التشفير أو PayPal أو البطاقات

chyxbenc9929Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

لقد كان FineProxy أداة موثوقة لتلبية احتياجات عملي. الوكلاء سريعون ومستقرون ويمكن الوصول إليهم من العديد من المواقع. إنها ميسورة التكلفة وفريق خدمة العملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة. موصى به للغاية لأي شخص يحتاج. اقرأ هذا واكتب آخر

W3sazzadProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

سعر رخيص. انخفاض معدل الوكلاء المعطوبين <10%. الكثير من المواقع الجغرافية والشبكات الفرعية. اتصال مستقر وعناوين IP ثابتة وتغيير مجاني للمجمع كل أسبوع.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
كيف تلغي حظر TikTok من أي مكان؟اختر منطقة

قم بتهيئة البروكسي على مستوى النظام أو في متصفحك. اختر موقع خادم تعمل فيه المنصة بشكل طبيعي — الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا. سيرى التطبيق عنوان IP الخاص بالبروكسي بدلاً من عنوانك. للاطلاع على أدلة الإعداد التفصيلية عبر مختلف الأجهزة والمتصفحات، قم بزيارة مركز التكامل.

هل تعمل المنصة من خلال بروكسيات HTTP أو SOCKS5؟كلاهما يعمل

كلاهما يعمل للتصفح وإدارة الحسابات. يوفر SOCKS5 حِملاً أقل ويعمل بشكل أفضل مع بعض أدوات الأتمتة. بروكسيات HTTP/HTTPS أسهل في التهيئة داخل المتصفحات. في معظم المهام، الفرق ضئيل — اختر ما يناسب إعدادك.

هل تمنع البروكسيات الحظر الخفي (Shadowban)؟ليس وحده

تعزل البروكسيات الحسابات حسب عنوان IP، لذا فإن حظر حساب واحد لا يؤثر على الحسابات الأخرى. ومع ذلك، تتتبّع المنصة أيضاً بصمات الأجهزة وأنماط المحتوى. ادمج البروكسيات مع تسخين تدريجي للحسابات ومحتوى فريد ونشاط واقعي للحصول على أفضل حماية.

هل يمكنني مشاهدة البث المباشر عبر بروكسي؟نعم

نعم. يتطلب البث المباشر نطاقاً ترددياً مستقراً وزمن استجابة منخفضاً. اختر موقع بروكسي قريباً منك أو من خوادم CDN الخاصة بالمنصة. يعمل كل من SOCKS5 وHTTP — المفتاح هو جودة الاتصال وليس البروتوكول.

لماذا تستخدم البروكسيات بدلاً من VPN؟تحكم لكل تطبيق

تُوجّه شبكات VPN كل حركة مرور الجهاز عبر خادم واحد، مما يُبطئ التطبيقات الأخرى وقد يُثير آليات الكشف. تعمل البروكسيات على مستوى التطبيق: قم بتهيئتها فقط للتطبيق المستهدف مع ترك باقي حركة المرور دون تأثير. يمكن لكل حساب أن يمتلك عنوان IP بروكسي خاصاً به — وهو أمر مستحيل مع معظم شبكات VPN.

ماذا عن بروكسيات مراكز البيانات؟استخدم بحذر

تكتشف المنصة نطاقات IP الخاصة بمراكز البيانات بسرعة. يمكن استخدامها لعرض المحتوى أو إجراء اختبارات سريعة، لكن تجنّبها لتسجيل الدخول أو النشر أو التفاعل. استخدم بروكسيات ISP أو بروكسيات الهاتف المحمول لأي نشاط يتعلق بإدارة الحسابات.

كم عدد الحسابات التي يمكنني تشغيلها لكل بروكسي؟حساب واحد

تخصيص IP ثابت واحد لكل حساب هو النهج الأكثر أمانًا. مشاركة IP بين عدة حسابات تُنشئ إشارات متقاطعة يمكن للخوارزمية اكتشافها. أما بالنسبة للبروكسيات المتناوبة المستخدمة في استخراج البيانات أو التحقق من الإعلانات، فهذه القاعدة لا تنطبق — فالتناوب هو الهدف بحد ذاته.

هل تؤثر البروكسيات على جودة الفيديو؟عادةً ضئيل

تضيف البروكسيات بعض التأخير، لكن عند التصفح العادي يكون التأثير ضئيلًا. لرفع الملفات أو البث المباشر، اختر بروكسي منخفض التأخير وقريبًا من موقعك. تجنّب البروكسيات المشتركة المحمّلة بشكل زائد إذا كانت السرعة مهمة.

الدليل

لماذا تستخدم بروكسي لـ TikTok؟

4 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

تضم المنصة أكثر من 1.5 مليار مستخدم، وأنظمة صارمة لمكافحة الاحتيال، وشبكة معقدة من القيود حول العالم. تتتبع عناوين IP وبصمات الأجهزة وأنماط السلوك. لأي شخص يتجاوز نشاطه التصفح العادي — سواء في إدارة الحسابات أو تشغيل الحملات أو الوصول إلى محتوى مناطق محظورة — تصبح البروكسيات بنية تحتية ضرورية.

الوصول من الشبكات المحظورة

غالبًا ما تحظر المدارس والجامعات وأماكن العمل التطبيق على مستوى جدار الحماية. فإما يفشل في التحميل أو يُدرج النطاق بالكامل في القائمة السوداء. يقوم البروكسي بتوجيه حركة المرور عبر خادم خارجي، بحيث ترى الشبكة المحلية اتصالًا بعنوان IP الخاص بالبروكسي وليس بالوجهة المحظورة. هذه هي الطريقة لإلغاء حظر TikTok دون تثبيت برنامج VPN أو تغيير إعدادات الجهاز بشكل شامل. للوصول السريع، قم بتهيئة بروكسي لإلغاء حظر TikTok على مستوى النظام — وسيرث التطبيق تلك الإعدادات تلقائيًا.

الوصول من الدول المحظورة

المنصة محظورة بالكامل في عدة دول، وتوجد قيود جزئية في دول أخرى كثيرة. إذا كنت تسافر إلى منطقة فيها حظر أو تعمل فيها، فإن بروكسي من دولة غير محظورة — مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو ألمانيا — يستعيد لك الوصول. يمكنك إلغاء حظر TikTok باستخدام بروكسي في جميع المناطق دون توجيه كل حركة مرور الجهاز عبر VPN. لنسخة الويب، يعمل موقع يدعم البروكسي لإلغاء حظر TikTok مباشرةً في متصفحك.

إدارة حسابات متعددة

تسجيل الدخول إلى عدة حسابات من IP واحد يُفعّل التحقق أو الحظر الخفي. تربط الخوارزمية بين الحسابات عبر IP المشترك وبصمة الجهاز وأنماط النشاط. إذا تم الإبلاغ عن حساب واحد، قد تنتقل العقوبة إلى الحسابات الأخرى على نفس IP.

تفصل البروكسيات الحسابات بحيث يبدو كل حساب وكأنه يعمل من شبكته الخاصة. بالنسبة لوكالات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمسوقين بالعمولة وفرق المحتوى، يعني ذلك: تخصيص IP ثابت واحد لكل حساب، ومطابقة موقع البروكسي مع الجمهور المستهدف للحساب، وتجنّب تبديل البلدان أثناء الجلسة.

تجنّب الحظر الخفي

الحظر الخفي (Shadowban) يقلّص وصولك دون إشعارك — تتوقف فيديوهاتك عن الظهور في صفحة "لك" (For You) لكن لا يصلك أي تنبيه. من أبرز المسببات: المتابعة وإلغاء المتابعة السريعة، والمحتوى المتكرر، أو ربط حسابات متعددة بنفس IP.

عندما تكون الحسابات معزولة عبر بروكسيات، فإن حظر حساب واحد لا ينتقل إلى البقية. يعمل كل حساب في بيئته المستقلة. هذا أمر بالغ الأهمية لأي شخص يدير بثًا مباشرًا أو يبني جمهورًا عبر مجالات متعددة.

التعافي من حظر IP

إذا تم حظر عنوان IP الخاص بك — على سبيل المثال، بعد إنشاء حساب جديد مباشرةً بعد حظر سابق — تصبح جميع الحسابات على ذلك العنوان غير قابلة للوصول. يوفر لك بروكسي جديد عنوان IP نظيفًا بدون سجل حظر. ادمج ذلك مع ملف تعريف متصفح نظيف للحصول على أفضل النتائج.

أي نوع بروكسي تختار

أفضل بروكسي لـ TikTok يعتمد على مهمتك. بروكسيات الهاتف المحمول 4G/5G تحظى بأعلى درجة ثقة — فمعظم المستخدمين الحقيقيين يتصلون عبر بيانات الهاتف، لذا تندمج عناوين IP هذه بشكل طبيعي. استخدمها للحسابات عالية القيمة وإدارة الإعلانات.

بروكسيات ISP الثابتة (السكنية) تستخدم عناوين IP مسجلة لدى مزودي إنترنت حقيقيين. لا تستطيع المنصة تمييزها عن المستخدمين السكنيين. توازن مثالي بين التكلفة والموثوقية لإدارة الحسابات والوصول إلى المحتوى الإقليمي.

بروكسيات مراكز البيانات سريعة ومنخفضة التكلفة لكنها قابلة للكشف بسهولة. تكتشف المنصة الشبكات الفرعية لمراكز البيانات بسرعة. استخدمها فقط للمهام منخفضة المخاطر مثل تصفح المحتوى أو الاختبار — وليس لإدارة الحسابات.

تسخين الحسابات

تحتاج الحسابات الجديدة إلى بناء نشاط تدريجي. النشر والإعجاب والمتابعة بوتيرة بشرية طبيعية خلال الأسابيع الأولى يُشير للخوارزمية بأن الحساب حقيقي. البروكسيات وحدها لا تمنع الحظر — يجب أن تُقرن بسلوك واقعي.

يوفر FineProxy باقات بروكسيات ثابتة لمراكز البيانات وبروكسيات ISP ثابتة وباقات متناوبة مع خوادم بروكسي سريعة لمشاهدة محتوى TikTok وإدارة الحسابات. تدعم جميعها HTTP وHTTPS وSOCKS5. يمكنك المصادقة عبر اسم المستخدم/كلمة المرور أو القائمة البيضاء لعناوين IP. للاطلاع على تعليمات الإعداد خطوة بخطوة، تفضل بزيارة مركز التكامل.