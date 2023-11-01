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بروكسي للذكاء الاصطناعي

بروكسيات IPv4 مخصصة لتدوير مفاتيح AI API: عنوان IP واحد لكل مفتاح، HTTP/HTTPS/SOCKS5، تجاوز حدود الخطأ 429 عبر OpenAI وAnthropic وGoogle وDeepSeek.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

جهّز بروكسيات للوصول إلى AI API.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةموصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ عنوان IP مخصصًا واحدًا لعبء عمل بروكسي AI واحد
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • استبدل عنوان IP غير السليم بنسخة احتياطية متاحة
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

خدمة جديرة بالاهتمام لأولئك الذين يهتمون بسلامتهم عبر الإنترنت. لقد كنت أستخدمه لمدة 10 يومًا وأنا راضٍ تمامًا عن سرعته. والشيء الأكثر متعة هو أنه لا توجد حدود لحركة المرور مقابل هذا السعر المنخفض.

Alex D.المنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

سواء كنت أستخدم الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، فإن خدمة الوكيل هذه توفر أداءً ثابتًا. ويضمن التوافق عبر الأنظمة الأساسية قدرتي على الحفاظ على أنشطتي عبر الإنترنت بسلاسة، بغض النظر عن الجهاز الذي أستخدمه.

userproxyDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

خدمة بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من البروكسي، بما فيها العناوين المتناوبة من دون حد لحجم البيانات. أسعارهم معقولة ويوفرون خيارات الاستهداف الجغرافي. ويمكن الدفع بسهولة بالعملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات.

Vladimir AkimkinSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

وصول API والوكلاء

أنا أحب وكلاء FineProxy، فهو سريع حقًا ولا يمكن اكتشافه. لقد استخدمته في أدوات التشغيل الآلي مثل أدوات الكلمات الرئيسية، وبالنسبة لأدوات الاستخراج، فهي مثل أداة تغيير قواعد اللعبة، حيث يكون دعم العملاء من الدرجة الأولى عندما تحتاج إلى بعض المساعدة، فهم 24/7 متاحون لحل مشكلتك، وجودة الوكلاء مذهلة للغاية.

asdjkakarNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

تعتمد شركتنا اعتمادًا كبيرًا على عناوين البروكسي في أبحاث تحسين محركات البحث، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المنافسين، والمهام المؤتمتة. كانت FineProxy بمثابة طوق نجاة لفريقنا، إذ توفر مجموعة واسعة من عناوين البروكسي السريعة والآمنة وعالية الإخفاء، مما يساعدنا على تنفيذ المهام بكفاءة. لوحة التحكم سهلة الاستخدام، وتتيح إدارة عدة عناوين بروكسي من دون أي عناء. وعلى خلاف مزودي البروكسي الآخرين الذين جرّبناهم في الماضي، تحافظ FineProxy على سرعة ووقت تشغيل ثابتين، وهو أمر بالغ الأهمية لعملياتنا. إذا كنتم بحاجة إلى حل بروكسي بمستوى مؤسسي، فإنني أوصي بشدة بتجربتها!

omkaarSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل يحظر مزودو الذكاء الاصطناعي عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات؟لا

لا. واجهات API الخاصة بالذكاء الاصطناعي مصممة للتواصل بين الخوادم — فهي تتوقع طلبات من مراكز البيانات والخوادم السحابية والبنية التحتية. حدود الاستخدام مرتبطة بمفتاح API وحسابك، وليس بنوع IP الخاص بك. بروكسيات مراكز البيانات تعمل بشكل مثالي لهذا الغرض.

هل يمكن لبروكسي واحد التعامل مع عدة مزودي ذكاء اصطناعي؟نعم

نعم. معظم المزودين يدعمون الآن تنسيق OpenAI API، لذا يمكن لبروكسي واحد توجيه الطلبات إلى OpenAI وAnthropic وGoogle وDeepSeek عبر نفس الواجهة. كل ما عليك فعله هو تهيئة مفاتيح API وعناوين URL أساسية مختلفة لكل مزود.

ما الفرق بين هذا وبين VPN؟تحكم دقيق

VPN يغيّر عنوان IP الخاص بك لكل حركة المرور. أما البروكسي فيتيح لك تعيين عناوين IP مختلفة لمفاتيح API أو مهام مختلفة. في عمل API للذكاء الاصطناعي تحتاج تحكمًا دقيقًا — المفتاح A يمر عبر IP 1، والمفتاح B يمر عبر IP 2. VPN لا يستطيع فعل ذلك.

هل هذا يخالف شروط خدمة مزودي الذكاء الاصطناعي؟استخدم بمشروعية

تشغيل حسابات متعددة للتحايل على الحظر — نعم، هذا ينتهك معظم شروط الخدمة. لكن استخدام البروكسيات لتوزيع حركة API المشروعة عبر حسابات تدفع مقابلها — هذه ممارسة بنية تحتية معتادة. الشركات تفعل ذلك على نطاق واسع كل يوم.

هل يسجّل FineProxy طلبات API الخاصة بي؟لا

لا. يوفر FineProxy اتصال IP — تمر حركة بياناتك عبر بروكسياتنا، لكننا لا نفحص أو نخزّن أو نسجّل محتوى طلباتك أو استجاباتك. تبقى أوامرك (prompts) ومفاتيح API ومخرجات النماذج بينك وبين مزوّد الذكاء الاصطناعي فقط.

هل يعمل هذا مع LangChain أو LlamaIndex أو أطر عمل الذكاء الاصطناعي الأخرى؟نعم

نعم. تتيح لك أُطر العمل مثل LangChain وLlamaIndex وAutoGen وCrewAI ومعظم أُطر الذكاء الاصطناعي الأخرى تغيير عنوان الـ Base URL لاستدعاءات API. ما عليك سوى توجيه الـ Base URL إلى خادم البروكسي الخاص بك بدلاً من نقطة الاتصال المباشرة بالمزوّد، وستمرّ جميع الطلبات تلقائياً عبر عناوين IP المخصّصة لك. لا حاجة لأي تعديل في منطق التطبيق.

كم زمن استجابة إضافي يُضيفه البروكسي لطلبات AI API؟15–30ms

يُضيف بروكسي مركز البيانات المخصص عادةً من 15 إلى 30 ميلي ثانية لكل طلب. بما أن توليد نموذج AI بحد ذاته يستغرق من 500 إلى 3000 ميلي ثانية حسب طول المخرجات، فإن العبء الإضافي للبروكسي يمثل أقل من 5% من إجمالي زمن الاستجابة — وهو مهمل في المعالجة المجمعة وبالكاد يُلاحظ في المحادثات الفورية.

ماذا يحدث إذا تم حظر عنوان IP الخاص بالبروكسي أو وصل المفتاح إلى حد معدل الطلبات؟استخدم failover

يجب أن يُنفّذ خادم البروكسي الخاص بك آلية تجاوز أعطال تلقائية. راقب كل زوج مفتاح-IP بفحوصات صحية كل 60 ثانية. إذا أعاد مفتاحٌ ما أخطاء 429 أو 403 بشكل متكرر، أخرجه من مجموعة المفاتيح النشطة ووجّه حركة البيانات عبر عنوان IP احتياطي. احتفظ بعنوان أو عنوانَي IP احتياطيَّين مخصصَين لهذا الغرض تحديداً.

هل أستخدم HTTP/HTTPS أم SOCKS5 لاستدعاءات AI API؟عادةً HTTPS

بروتوكول HTTPS كافٍ للغالبية العظمى من إعدادات AI API — جميع مقدمي الخدمة الرئيسيين يستخدمون نقاط اتصال HTTPS، وأي عميل بروكسي يدعم HTTP (مثل httpx وrequests وcurl) يتعامل مع ذلك بشكل أصلي. استخدم SOCKS5 فقط إذا كان العميل أو إطار العمل الخاص بك لا يدعم HTTP CONNECT، أو إذا كنت بحاجة إلى تمرير حركة بيانات غير HTTP إلى جانب استدعاءات API. الأداء متطابق في كلتا الحالتين؛ الفرق يتعلق فقط بتوافق العميل.

الدليل

بروكسيات لمنصات الذكاء الاصطناعي: لماذا لا تكفي مفاتيح API وحدها

4 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

تفرض جميع منصات الذكاء الاصطناعي الكبرى حدودًا على عدد الطلبات التي يمكنك إرسالها. OpenAI وAnthropic وGoogle وDeepSeek — جميعها تضع سقفًا لاستخدامك لكل حساب، ولكل دقيقة، ولكل يوم. عندما تبني منتجات أو تُشغّل أتمتة أو تعالج بيانات بكميات كبيرة، فإن حسابًا واحدًا بعنوان IP واحد يصل إلى الحد الأقصى بسرعة. تحصل على أخطاء 429، وتتراكم الطلبات في قائمة الانتظار، ويتوقف خط الإنتاج لديك.

يقع خادم بروكسي الذكاء الاصطناعي بين تطبيقاتك ومزود خدمة الذكاء الاصطناعي. تُرسل الطلبات إلى البروكسي، فيوزّعها على مفاتيح API متعددة، يمرّ كل منها عبر عنوان IP خاص به. يرى المزود مستخدمين منفصلين بدلًا من حساب واحد مُثقل. تتضاعف سعتك الإجمالية بينما يبقى كل مفتاح فردي ضمن الحدود المسموحة بأمان. عمليًا، لا يضيف البروكسي المُعَدّ جيدًا سوى 15–30 مللي ثانية من زمن الاستجابة لكل طلب — وهو أمر لا يُذكر في المعالجة المجمّعة وبالكاد يُلاحظ حتى في تطبيقات الدردشة الفورية حيث يهيمن وقت توليد النموذج نفسه عند 500–3000 مللي ثانية.

ينجح هذا لأن منصات الذكاء الاصطناعي تربط حدود المعدل بالحسابات وليس بعناوين IP — لكنها تراقب أنماط IP. إذا مرّ عنوان واحد عبر 10 مفاتيح API مختلفة في تتابع سريع، فهذه علامة تحذيرية. بروكسيات مخصصة منفصلة لكل مفتاح تُبقي كل شيء يبدو طبيعيًا. تحتاج أيضًا إلى استراتيجية للتعافي من الأعطال: راقب معدل الأخطاء لكل مفتاح، وإذا بدأ عنوان IP معين بإرجاع أخطاء 429 أو 403 بشكل متكرر، قم بتدويره تلقائيًا خارج المجموعة وأعِد توجيه حركة مرور ذلك المفتاح عبر عنوان IP احتياطي. فحوصات السلامة كل 60 ثانية لكل زوج مفتاح-IP تكتشف المشكلات قبل أن تتفاقم.

كيف يبدو الإعداد عمليًا

تتبع معظم إعدادات بروكسي AI API النمط نفسه بغض النظر عن المزود. تُشغّل خادم بروكسي خفيفًا (FastAPI أو Node أو Go — أيًا كان ما تستخدمه) يحتفظ بمجموعة من مفاتيح API. عند ورود طلب، يختار البروكسي المفتاح التالي المتاح، ويوجّه الطلب عبر عنوان IP المخصص لذلك المفتاح، ويُعيد الاستجابة. إذا تلقّى مفتاح ما خطأ 429 (تجاوز حد المعدل)، ينتقل البروكسي إلى المفتاح التالي. إليك مثال بسيط بلغة Python باستخدام FastAPI و httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

ملاحظة: يستخدم هذا المثال البسيط itertools.cycle من أجل التبسيط، لكنه لا يُعيد المحاولة تلقائيًا عند أخطاء 429. في بيئة الإنتاج، أضف منطق إعادة المحاولة الذي يتخطى المفتاح المُقيَّد ويجرب زوج المفتاح-IP التالي المتاح قبل إرجاع خطأ للمُستدعي. بما أن معظم مزودي الذكاء الاصطناعي يدعمون الآن صيغة OpenAI API، يمكن لبروكسي واحد التعامل مع تحويل الصيغة المطلوبة لكل مزود — وجّه الطلب إلى المزود الصحيح، ولن يحتاج تطبيقك لمعرفة الفرق. بدّل عنوان URL الأساسي ومجموعة المفاتيح لكل مزود، وسيغطي الخادم نفسه المكون من 20 سطرًا OpenAI وAnthropic وGoogle وDeepSeek.

كم عدد عناوين IP التي تحتاجها فعلاً

هذا ليس جمع بيانات من الويب حيث تحتاج آلاف العناوين. لأعمال AI API، يكفي 3–15 بروكسي مخصص لتغطية معظم الإعدادات. عنوان IP واحد لكل مفتاح API أو لكل حساب مزود. أنت تدفع مقابل الاستقرار والنظافة، وليس الحجم. احتفظ بعنوان أو عنوانَي IP احتياطيَّين للتعافي من الأعطال — إذا تم تقييد مفتاح أو تم تعليم عنوان IP، يُحوّل البروكسي حركة المرور تلقائيًا إلى النسخة الاحتياطية دون إسقاط أي طلبات.

أدلة خاصة بكل منصة

لكل مزوّد ذكاء اصطناعي حدود استخدام خاصة به وسلوكيات مختلفة وأفضل ممارسات. غطّينا التفاصيل لكل منها على حدة:

DeepSeek — لا توجد حدود منشورة، مع تقييد ديناميكي بناءً على حمل الخادم. قد تنتهي مهلة طلباتك دون سابق إنذار خلال ساعات الذروة. توزيع مفاتيح متعددة عبر عناوين IP مختلفة يحلّ هذه المشكلة. → بروكسي لـ DeepSeek Google Gemini — تم تقليص الطبقة المجانية بنسبة 50-80% في أواخر 2025. الآن 5-10 طلبات فقط في الدقيقة حسب النموذج. تدوير المفاتيح عبر مشاريع Google Cloud متعددة هو الحل المعتاد. → بروكسي لـ Gemini Anthropic Claude — حدود استخدام متدرجة (RPM، التوكنات المُدخلة/المُخرجة في الدقيقة) تزداد كلما أنفقت أكثر. الطلبات المفاجئة تُرفض حتى لو كان متوسطك ضمن الحدود المسموحة. → بروكسي لـ Claude OpenAI ChatGPT — حدود لكل مؤسسة على RPM والتوكنات. أكثر هدف بروكسي لدردشة الذكاء الاصطناعي استخدامًا، مع أكبر عدد من الأدوات المتاحة. → بروكسي لـ ChatGPT Janitor AI — كلمة "بروكسي" هنا تعني بوابة API للوصول إلى نماذج أفضل، وليس بروكسي IP. لكن إذا كنت تستضيف خادم ترحيل خاصًا بك، فإن عناوين IP الصادرة النظيفة تمنع حظره. → بروكسي لـ Janitor AI

لكل منصة حدود مختلفة، ومنطق كشف مختلف، ونقاط مثالية مختلفة لإعداد البروكسي. ابدأ بالدليل الخاص بمزودك الأساسي، وأعِدّ مراقبة السلامة لكل زوج مفتاح-IP، واحتفظ بسعة احتياطية للتعافي من الأعطال.