تفرض جميع منصات الذكاء الاصطناعي الكبرى حدودًا على عدد الطلبات التي يمكنك إرسالها. OpenAI وAnthropic وGoogle وDeepSeek — جميعها تضع سقفًا لاستخدامك لكل حساب، ولكل دقيقة، ولكل يوم. عندما تبني منتجات أو تُشغّل أتمتة أو تعالج بيانات بكميات كبيرة، فإن حسابًا واحدًا بعنوان IP واحد يصل إلى الحد الأقصى بسرعة. تحصل على أخطاء 429، وتتراكم الطلبات في قائمة الانتظار، ويتوقف خط الإنتاج لديك.

يقع خادم بروكسي الذكاء الاصطناعي بين تطبيقاتك ومزود خدمة الذكاء الاصطناعي. تُرسل الطلبات إلى البروكسي، فيوزّعها على مفاتيح API متعددة، يمرّ كل منها عبر عنوان IP خاص به. يرى المزود مستخدمين منفصلين بدلًا من حساب واحد مُثقل. تتضاعف سعتك الإجمالية بينما يبقى كل مفتاح فردي ضمن الحدود المسموحة بأمان. عمليًا، لا يضيف البروكسي المُعَدّ جيدًا سوى 15–30 مللي ثانية من زمن الاستجابة لكل طلب — وهو أمر لا يُذكر في المعالجة المجمّعة وبالكاد يُلاحظ حتى في تطبيقات الدردشة الفورية حيث يهيمن وقت توليد النموذج نفسه عند 500–3000 مللي ثانية.

ينجح هذا لأن منصات الذكاء الاصطناعي تربط حدود المعدل بالحسابات وليس بعناوين IP — لكنها تراقب أنماط IP. إذا مرّ عنوان واحد عبر 10 مفاتيح API مختلفة في تتابع سريع، فهذه علامة تحذيرية. بروكسيات مخصصة منفصلة لكل مفتاح تُبقي كل شيء يبدو طبيعيًا. تحتاج أيضًا إلى استراتيجية للتعافي من الأعطال: راقب معدل الأخطاء لكل مفتاح، وإذا بدأ عنوان IP معين بإرجاع أخطاء 429 أو 403 بشكل متكرر، قم بتدويره تلقائيًا خارج المجموعة وأعِد توجيه حركة مرور ذلك المفتاح عبر عنوان IP احتياطي. فحوصات السلامة كل 60 ثانية لكل زوج مفتاح-IP تكتشف المشكلات قبل أن تتفاقم.

كيف يبدو الإعداد عمليًا

تتبع معظم إعدادات بروكسي AI API النمط نفسه بغض النظر عن المزود. تُشغّل خادم بروكسي خفيفًا (FastAPI أو Node أو Go — أيًا كان ما تستخدمه) يحتفظ بمجموعة من مفاتيح API. عند ورود طلب، يختار البروكسي المفتاح التالي المتاح، ويوجّه الطلب عبر عنوان IP المخصص لذلك المفتاح، ويُعيد الاستجابة. إذا تلقّى مفتاح ما خطأ 429 (تجاوز حد المعدل)، ينتقل البروكسي إلى المفتاح التالي. إليك مثال بسيط بلغة Python باستخدام FastAPI و httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text app = FastAPI()keys = itertools.cycle([ {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"}, {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

ملاحظة: يستخدم هذا المثال البسيط itertools.cycle من أجل التبسيط، لكنه لا يُعيد المحاولة تلقائيًا عند أخطاء 429. في بيئة الإنتاج، أضف منطق إعادة المحاولة الذي يتخطى المفتاح المُقيَّد ويجرب زوج المفتاح-IP التالي المتاح قبل إرجاع خطأ للمُستدعي. بما أن معظم مزودي الذكاء الاصطناعي يدعمون الآن صيغة OpenAI API، يمكن لبروكسي واحد التعامل مع تحويل الصيغة المطلوبة لكل مزود — وجّه الطلب إلى المزود الصحيح، ولن يحتاج تطبيقك لمعرفة الفرق. بدّل عنوان URL الأساسي ومجموعة المفاتيح لكل مزود، وسيغطي الخادم نفسه المكون من 20 سطرًا OpenAI وAnthropic وGoogle وDeepSeek.

كم عدد عناوين IP التي تحتاجها فعلاً

هذا ليس جمع بيانات من الويب حيث تحتاج آلاف العناوين. لأعمال AI API، يكفي 3–15 بروكسي مخصص لتغطية معظم الإعدادات. عنوان IP واحد لكل مفتاح API أو لكل حساب مزود. أنت تدفع مقابل الاستقرار والنظافة، وليس الحجم. احتفظ بعنوان أو عنوانَي IP احتياطيَّين للتعافي من الأعطال — إذا تم تقييد مفتاح أو تم تعليم عنوان IP، يُحوّل البروكسي حركة المرور تلقائيًا إلى النسخة الاحتياطية دون إسقاط أي طلبات.

أدلة خاصة بكل منصة

لكل مزوّد ذكاء اصطناعي حدود استخدام خاصة به وسلوكيات مختلفة وأفضل ممارسات. غطّينا التفاصيل لكل منها على حدة:

DeepSeek — لا توجد حدود منشورة، مع تقييد ديناميكي بناءً على حمل الخادم. قد تنتهي مهلة طلباتك دون سابق إنذار خلال ساعات الذروة. توزيع مفاتيح متعددة عبر عناوين IP مختلفة يحلّ هذه المشكلة. → بروكسي لـ DeepSeek Google Gemini — تم تقليص الطبقة المجانية بنسبة 50-80% في أواخر 2025. الآن 5-10 طلبات فقط في الدقيقة حسب النموذج. تدوير المفاتيح عبر مشاريع Google Cloud متعددة هو الحل المعتاد. → بروكسي لـ Gemini Anthropic Claude — حدود استخدام متدرجة (RPM، التوكنات المُدخلة/المُخرجة في الدقيقة) تزداد كلما أنفقت أكثر. الطلبات المفاجئة تُرفض حتى لو كان متوسطك ضمن الحدود المسموحة. → بروكسي لـ Claude OpenAI ChatGPT — حدود لكل مؤسسة على RPM والتوكنات. أكثر هدف بروكسي لدردشة الذكاء الاصطناعي استخدامًا، مع أكبر عدد من الأدوات المتاحة. → بروكسي لـ ChatGPT Janitor AI — كلمة "بروكسي" هنا تعني بوابة API للوصول إلى نماذج أفضل، وليس بروكسي IP. لكن إذا كنت تستضيف خادم ترحيل خاصًا بك، فإن عناوين IP الصادرة النظيفة تمنع حظره. → بروكسي لـ Janitor AI