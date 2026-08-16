جديد! |استدعاء API واحد وبيانات نظيفة. بلا حاجة لأدوات استخراج.← احصل على 10,000 توكن مجاني

بروكسي Telegram

بروكسيات ثابتة من مراكز البيانات وISP لـ Telegram: SOCKS5/HTTPS، ربط IP بحساب واحد (1:1)، حركة بيانات غير محدودة، مصممة لجمع البيانات وإدارة المجموعات.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة بروكسي Telegram.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةموصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ عنوان IP مخصصًا واحدًا في ألمانيا لـ Telegram وأضف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض خدمات البروكسي ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • جدّد كل خدمة بروكسي تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • استبدل عنوان IP المعيَّن لمجموعة حسابات أوروبا عند التحديث المجاني التالي
  • صدّر قوائم البروكسي الحالية بتنسيق JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

تشغيل الحسابات

لقد كنت أستخدم هذه الخدمة منذ أكثر من خمس سنوات في مشاريع استخراج البيانات الخاصة بي، وكانت ممتازة. إنهم يقدمون أداءً سريعًا IPs، وعلى عكس العديد من الوكلاء الآخرين، لا يتم حظرهم على منصات التواصل الاجتماعي.

AliceDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الوكيل مستعمل لمدة 2 أشهر وراضي تمامًا، نظيف IP، غير محظور، دعم جيد. مناسب جدًا لإدارة حسابات متعددة في نفس الوقت!

phuongheocon98Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الحد الأدنى للطلبات

أشتري حزم الوكيل الصغيرة هنا فقط! إنها مريحة جدًا للعمل في دائرة ضيقة! وليس هناك أي معنى في دفع مبالغ زائدة مقابل ما لا تحتاجه! تعريفة مفيدة، وأقل سعر، والعمل دون فشل!

Asmik Rolinالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

مرحبًا! ظللت أبحث وقتًا طويلًا عن عدد كبير من عناوين البروكسي بسعر معقول. وأخيرًا وجدتها على fineproxy.org. كنت أدفع في السابق عشرة أضعاف السعر. وبعد شهر، لا يزال كل شيء يعمل. شكرًا لكم على خدمتكم!

MaksymTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

لقد كنت على دراية بـ FineProxy لبعض الوقت. FineProxy لقد حلت مشاكلي في استخراج البيانات من الإنترنت والشيء الجيد في هذه الخدمة هو استقرارها وتوافرها وعدد البروكسيات الموجودة لديهم. لقد أدت خدمة توجيه الوكيل، ذات السعر المعقول للغاية، إلى خفض تكاليف استخراج البيانات من الإنترنت. والشيء الجيد في FineProxy هو دعمه الذي يجيب على أسئلتنا ويحل مشاكلنا في أقصر وقت ممكن. إذا كنت بحاجة إلى وكيل لخدماتك، فأنا أقترح عليك بالتأكيد شراء خدمة توجيه الوكيل FineProxy.

reza bhmSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد حظيت بتجربة رائعة في استخدام FineProxy. إن سرعة واستقرار الوكلاء الخاصين بهم رائعان، وهم يقدمون مجموعة واسعة من الخيارات لحالات الاستخدام المختلفة. كان الإعداد بسيطًا، وكان دعم العملاء متاحًا وفعالًا دائمًا. أوصي بشدة بـ FineProxy لأي شخص يحتاج إلى حل وكيل يمكن الاعتماد عليه!

Tan NguyenProxyRate, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما الفرق بين بروكسيات SOCKS5 وبروتوكول MTProto؟عام مقابل محدد

SOCKS5 هو بروتوكول متعدد الاستخدامات يوجّه كل حركة بياناتك عبر خادم بروكسي، بينما بروكسي MTProto الذي يستخدمه Telegram هو بروتوكول تشفير خاص بالتطبيق مصمّم تحديداً للمراسلة الآمنة. يعمل SOCKS5 مع جميع التطبيقات والأدوات بما في ذلك Telegram والمتصفحات والبوتات، في حين أن MTProto يعمل فقط داخل عملاء Telegram. بروكسيات MTProto تتعامل فقط مع حركة بيانات Telegram وتتضمن طبقة تشفير محسّنة لهذا التطبيق. البروتوكولان غير قابلين للتبادل — SOCKS5 يوفر مرونة أوسع، بينما MTProto مخصص لـ Telegram فقط.

هل توفرون بروكسيات MTProto لتطبيق Telegram؟لا — SOCKS5

يركّز FineProxy على بروكسيات SOCKS5 و HTTPS المشفّرة بالكامل بدلاً من MTProto. بروكسي SOCKS5 عالي السرعة لـ Telegram مع مصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور يعمل بشكل مثالي مع التطبيق والمنصات الأخرى، بينما MTProto محدود بتطبيق Telegram فقط. اتصالات SOCKS5 و HTTPS مشفّرة من طرف إلى طرف وأسهل في الدمج مع أدوات الأتمتة وعملاء API أو البرامج المكتبية. كما تتيح لك استخدام بروكسي واحد لعدة منصات بدلاً من تطبيق واحد. في معظم السيناريوهات الواقعية، بروكسي SOCKS5 عالي الجودة أكثر استقراراً وأماناً من خادم MTProto عام.

إذًا هل يمكنني استخدام بروكسياتكم بدلاً من MTProto؟نعم

نعم، بالتأكيد. بروكسيات SOCKS5 وHTTPS من FineProxy متوافقة تماماً مع Telegram ويمكنها استبدال MTProto في كل سيناريو عملي. يظل الاتصال مشفراً من طرف إلى طرف، وغالباً ما يكون الأداء أعلى لأنه يعمل عبر بنية تحتية محسّنة لمراكز البيانات. يمكنك أيضاً استخدام نفس البروكسي في المتصفحات والبوتات وأدوات الأتمتة الأخرى — وهو أمر لا يدعمه MTProto. هذا يجعل SOCKS5 وHTTPS خياراً أكثر مرونة وموثوقية لكل من Telegram وسير العمل متعدد المنصات.

هل تعمل البروكسيات مع بوتات Telegram؟نعم

نعم، بروكسيات SOCKS5 من FineProxy تعمل مع جميع بوتات Telegram الرئيسية وأُطر الأتمتة. للمطورين الذين يبحثون عن أسرع بروكسي لطلبات API الخاصة بـ Telegram، توفر بنيتنا التحتية لمراكز البيانات زمن استجابة منخفضاً وأوقات استجابة مستقرة. يمكنك إنشاء قوائم بروكسي بأي تنسيق مناسب باستخدام مُنشئ القوائم — CSV أو TXT أو JSON أو عبر API. يعمل كل بروكسي على بنية IPv4 التحتية الخاصة بـ FineProxy مع حركة مرور غير محدودة ووقت تشغيل مستقر، مما يضمن أداءً ثابتاً للبوتات حتى مع المهام واسعة النطاق.

هل بروكسياتكم متوافقة مع Telethon وPyrogram ومكتبات أتمتة Telegram الأخرى؟نعم

نعم، تتكامل بروكسيات SOCKS5 وHTTPS من FineProxy بسلاسة مع Telethon وPyrogram وAiogram وغيرها من مكتبات Python الشائعة لـ Telegram. تدعم هذه الأطر بروتوكول SOCKS5 بشكل أصلي عبر حزم python-socks أو PySocks — ما عليك سوى تمرير عنوان البروكسي والمنفذ وبيانات الاعتماد إلى مُنشئ العميل. لـ Telethon، استخدم معامل proxy في TelegramClient()؛ ولـ Pyrogram، قم بتهيئة قاموس proxy في Client(). تعمل بروكسيات مراكز البيانات الثابتة أو بروكسيات ISP بشكل أفضل هنا لأنها تحافظ على الجلسات المستمرة وتقلل حلقات إعادة المصادقة. خصّص عنوان IP ثابتاً واحداً لكل حساب، وحافظ على تحديث المكتبات، وسيعمل خط أتمتتك بموثوقية على نطاق واسع.

هل يمكنني استخدامها لعدة حسابات Telegram؟نعم — بحذر

من الناحية التقنية نعم، لكننا نوصي بتخصيص عنوان IP ثابت واحد لكل حساب Telegram للحفاظ على استقرار الجلسات وتقليل طلبات التحقق عند تسجيل الدخول. يعمل هذا النهج على عزل النشاط بين الحسابات ويساعد في الحفاظ على سمعة أنظف لعنوان IP بمرور الوقت. للإعدادات واسعة النطاق، استخدم شبكات فرعية منفصلة أو قوائم بروكسي مخصصة لكل مجموعة حسابات.

هل هناك خطر الحظر من قبل Telegram؟السلوك مهم

ينطوي أي نوع من البروكسيات على بعض مخاطر القيود المؤقتة أو الحظر، وذلك بحسب سلوك المستخدم. توفر FineProxy عناوين IPv4 نظيفة وخاصة، لكن الاستخدام المسؤول ضروري: تجنّب الإرسال العشوائي (السبام)، والأتمتة العدوانية، والتغيير المتكرر للمواقع الجغرافية. تعتمد درجة المخاطرة على طريقة استخدامك أكثر من اعتمادها على البروكسي نفسه.

هل أحتاج إلى ضبط أي إعدادات في Telegram؟مرة واحدة

نعم، افتح قسم "الشبكة والبروكسي" في Telegram، واختر SOCKS5، ثم أدخل عنوان IP الخاص بالبروكسي والمنفذ وبيانات الاعتماد. يمكنك أيضًا استخدام أي برنامج يدعم البروكسيات، مثل أُطر الأتمتة أو العملاء المستندين إلى المتصفح. بمجرد الاتصال، يوجّه Telegram جميع حركة المرور عبر خادم FineProxy الذي اخترته مع دعم كامل لـ IPv4.

الدليل

بروكسيات Telegram: دليل عملي لإدارة المجموعات والبيانات العامة

حُدّث 16 Aug 2026 · 3 دقيقة قراءة · فريق شبكة FineProxy

تشغيل عمليات Telegram على نطاق واسع — تحليل الجمهور، جمع البيانات العامة، دعوة المستخدمين، أو إدارة مجموعات متعددة — يتطلب بنية تحتية موثوقة للبروكسي وسير عمل متسق. للفرق التي تبحث عن أفضل بروكسي لـ Telegram من FineProxy، نوفر بروكسيات مركز بيانات ثابتة وبروكسيات ISP ثابتة وبروكسيات مركز بيانات متناوبة على نطاقات IPv4 وأجهزة مملوكة لـ FineProxy. تعمل جميع العقد على معالجات AMD Threadripper في منشآت Tier-III/IV مع وصلات بسرعة 10–40 Gbit/s ووقت تشغيل 99.9% وحركة مرور غير محدودة؛ تختلف الخطط فقط حسب التزامن مما يتيح لك توسيع الإنتاجية بشكل متوقع.

أنواع البروكسيات لأحمال عمل Telegram

بروكسيات مراكز البيانات الثابتة فعّالة من حيث التكلفة ومنخفضة زمن الاستجابة عند التحكم في معدل الطلبات. مناسبة لجلسات الإدارة المستقرة وأدوات الإشراف والأتمتة الخفيفة المرتبطة بحسابات معروفة. استخدم مبدأ "عنوان IP ثابت واحد لكل مدير/حساب" لتقليل طلبات التحقق عند تسجيل الدخول.

بروكسيات ISP ثابتة عناوين IP مُعلنة من مزودي الخدمة تميل إلى الحفاظ على استقرار الجلسات طويلة الأمد. مفيدة للمسؤولين الذين يديرون عمليات حساسة، والمؤسسات الموثّقة، أو العمليات المقيّدة جغرافياً حيث يُقلّل استمرارية عنوان IP من العوائق.

بروكسيات مراكز البيانات المتناوبة الأنسب لجمع بيانات HTML/HTTP العامة حيث يُبقي تنوع عناوين IP لكل طلب معدل إعادة المحاولات منخفضاً. استخدمها لفهرسة البيانات الوصفية للمجموعات العامة، وقوائم الأعضاء المتاحة للعموم، ومراقبة المنشورات العامة، أو جمع مقتطفات الملفات الشخصية المكشوفة في واجهات الويب. التدوير يُحسّن الإنتاجية، لكنك لا تزال بحاجة إلى إعدادات زحف مهذّبة.

MTProto مقابل SOCKS5 — لماذا نوصي بالبروكسيات الشاملة

يدعم Telegram بروتوكولي SOCKS5 و MTProto. بروتوكول MTProto هو بروتوكول نقل خاص بـ Telegram ويعمل فقط داخل عملاء Telegram. بروكسيات SOCKS5 و HTTPS المشفرة بالكامل تعمل مع Telegram وأي برنامج آخر — المتصفحات وأُطر الأتمتة وعملاء API. بنفس السعر، يوفر SOCKS5/HTTPS فائدة أوسع ودعماً أبسط للأدوات وسهولة أكبر في التسجيل والتدقيق.

يُحدث خادم بروكسي Telegram الموثوق للتحميل السريع فرقاً كبيراً عند نقل الوسائط من المجموعات أو القنوات. بروكسيات SOCKS5 أو HTTPS عالية النطاق الترددي تتعامل مع الملفات الكبيرة دون خنق السرعة، بينما نقاط MTProto العامة غالباً ما تفتقر إلى سرعات ثابتة. يمكن للمستخدمين في المناطق المحظورة أيضاً إلغاء حجب Telegram بالكامل من خلال بروكسيات SOCKS5 أو HTTPS المُهيّأة بشكل صحيح، مما يستعيد الوصول الكامل إلى المحادثات والمكالمات والوسائط.

رجل يجلس أمام حاسوب محمول

إعدادات عملية لمهام حقيقية

أ) استخراج جمهور المجموعات

  • استخدم بروكسيات مراكز البيانات المتناوبة لعمليات الجمع؛ مع إضافة تأخير عشوائي بين 400–900 ميلي ثانية.
  • حدّد عدد الطلبات المتزامنة لكل سطح مستهدف (مثل صفحة المجموعة العامة، صفحات نتائج البحث) لتجنب الاندفاعات المتزامنة.
  • حافظ على معرّفات ثابتة لكل جلسة (User-Agent، ملفات تعريف الارتباط عند الاقتضاء) وتجنّب التنقل السريع بين المجموعات في جلسة واحدة.

إشارات يجب مراقبتها: ارتفاع أخطاء 429/5xx، زيادة حالات انتهاء المهلة، تغيّر جودة النتائج. استجب بتقليل التزامن وتوسيع نطاق التأخير العشوائي.

ب) جمع بيانات المجموعات العامة

  • مجموعة بروكسيات متناوبة لعمليات الجلب؛ وعناوين IP ثابتة من مراكز البيانات للوحات التحكم.
  • افصل التخزين حسب كل مجموعة مع تسجيل أوقات التغييرات؛ وتجنّب إعادة جلب المحتوى الذي لم يتغيّر.
  • التزم بنظام التصفّح بالصفحات وطبّق التراجع الأسّي عند حدوث أخطاء مؤقتة.

ج) دعوة المستخدمين إلى المجموعات

  • استخدم بروكسيات ثابتة (مراكز بيانات أو ISP) مرتبطة بنسبة 1:1 بحسابات المسؤولين.
  • حافظ على ثبات المواقع الجغرافية؛ لا تنتقل بين المناطق أثناء جلسات الإدارة.
  • قم بتسخين الحسابات تدريجيًا؛ وزِّع الإجراءات على فترات زمنية؛ وراقب طلبات التحقق.

التحكم بالمخاطر: الخطر الأساسي مرتبط بالسلوك وليس بوسيلة الاتصال. إذا زادت طلبات التحقق، توقف مؤقتًا، وقلّل عدد الدعوات اليومية، وأطِل الفترات الزمنية بين الإجراءات.

د) إدارة مجموعات متعددة (الإشراف، الجدولة، التحليلات)

  • اربط كل حساب إداري أو حساب خدمة بعنوان IP ثابت خاص به.
  • استخدم قوائم فرعية منفصلة لكل فريق أو مشروع؛ ولا تسمح أبدًا لأدوات الزحف بإعادة استخدام عناوين IP الخاصة بالإدارة.
  • حافظ على ثبات بصمات الأدوات (لا تخلط بين الأوضاع headless وأوضاع المتصفح الكامل بشكل عشوائي).

البدء

هل أنت مستعد لشراء بروكسي فعّال لـ Telegram؟ اختر خطة بناءً على احتياجات التزامن الخاصة بك: عناوين IP ثابتة للجلسات المرتبطة بالحسابات، أو مجموعات متناوبة لجمع البيانات. جميع الخطط تشمل حركة مرور غير محدودة، ومصادقة عبر IP أو بيانات الدخول، ودعم HTTP/HTTPS + SOCKS5.