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Proxy para Telegram

Proxies estáticos de datacenter e ISP para Telegram: SOCKS5/HTTPS, asignación 1:1 de IP por cuenta, tráfico ilimitado, diseñados para scraping y gestión de grupos.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy Telegram.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosRecomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar una IP dedicada en Alemania para Telegram y añadir 203.0.113.7 a la lista blanca
  • Mostrar qué servicios proxy tenía la tasa de error más alta hoy
  • Renovar cada servicio proxy que termine esta semana, menos de $200
  • Reemplazar el IP asignado a mi grupo de cuenta Europa cuando el siguiente refresco sea gratis
  • Exportar mis listas de proxy actuales como JSON
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Cuentas corrientes

He estado utilizando este servicio durante más de cinco años para mis proyectos de raspado de datos, y ha sido excelente. Ofrecen IPs rotativas, un rendimiento rápido y, a diferencia de muchos otros proxies, no se bloquean en las plataformas de redes sociales.

AliceDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Proxy usado durante 2 meses y completamente satisfecho, IP limpia, no bloqueado, buen soporte. ¡Muy adecuado para gestionar múltiples cuentas al mismo tiempo!

phuongheocon98Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Mínimos de pedido

¡Compro paquetes de mini-proxy sólo aquí! Es muy conveniente para trabajar en un círculo apretado! ¡Y no tiene sentido pagar en exceso por lo que no necesitas! Tarifa ventajosa, el precio más bajo y el trabajo sin fracasos!

Asmik RolinPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

¡Hola! Estuve mucho tiempo buscando una gran cantidad de proxies a un precio asequible. Finalmente, los encontré en fineproxy.org. Antes pagaba diez veces más. Después de un mes, todo funciona. ¡Gracias por su servicio!

MaksymTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Apoyo

He estado familiarizado con FineProxy por algún tiempo. FineProxy ha resuelto mis problemas para extraer datos de Internet y lo bueno de este servicio es su estabilidad y disponibilidad y el número de proxies que tienen. El servicio de enrutamiento proxy, que tiene un precio extremadamente razonable, ha reducido mis costos en la extracción de datos de Internet. Y lo bueno de FineProxy es su apoyo, que responde a nuestras preguntas y resuelve nuestros problemas en el menor tiempo posible. Si necesitas un proxy para tus servicios, definitivamente te sugiero que compres el servicio de enrutamiento proxy de FineProxy.

reza bhmSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

He tenido una gran experiencia usando FineProxy. La velocidad y estabilidad de sus proxies son excepcionales, y ofrecen una amplia variedad de opciones para diferentes casos de uso. La configuración fue sencilla, y su atención al cliente siempre está disponible y es eficiente. ¡Recomiendo altamente FineProxy para cualquier persona que necesite una solución proxy confiable!

Tan NguyenProxyRate, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Cuál es la diferencia entre proxies SOCKS5 y MTProto?Generalidades vs específicas

SOCKS5 es un protocolo de propósito general que enruta todo su tráfico a través de un servidor proxy, mientras que el proxy MTProto que usa Telegram es el protocolo de cifrado propio de la aplicación, diseñado específicamente para mensajería segura. SOCKS5 funciona en todas las aplicaciones y herramientas, incluidos Telegram, navegadores y bots, mientras que MTProto solo opera dentro de los clientes de Telegram. Los proxies MTProto gestionan únicamente el tráfico de Telegram e incluyen una capa de cifrado optimizada para esa aplicación. No son intercambiables: SOCKS5 ofrece mayor flexibilidad, MTProto es exclusivo de Telegram.

¿Ofrecen proxies MTProto para Telegram?FineProxy se centra

FineProxy se centra en proxies SOCKS5 y HTTPS con cifrado completo en lugar de MTProto. Un proxy SOCKS5 de alta velocidad para Telegram con autenticación por usuario y contraseña funciona perfectamente con la aplicación y otras plataformas, mientras que MTProto se limita únicamente a Telegram. Las conexiones SOCKS5 y HTTPS están cifradas de extremo a extremo y son más fáciles de integrar en herramientas de automatización, clientes API o software de escritorio. Además, le permiten usar un solo proxy para múltiples plataformas en lugar de una sola aplicación. En la mayoría de los escenarios reales, un proxy SOCKS5 de alta calidad es más estable y seguro que un servidor MTProto público.

¿Puedo usar sus proxies en lugar de MTProto?

Sí, por supuesto. Los proxies SOCKS5 y HTTPS de FineProxy’s son totalmente compatibles con Telegram y pueden reemplazar a MTProto en cualquier escenario práctico. La conexión permanece cifrada de extremo a extremo, y el rendimiento suele ser superior porque opera a través de infraestructura de datacenter optimizada. Además, puedes usar el mismo proxy en navegadores, bots y otras herramientas de automatización, algo que MTProto no admite. Esto convierte a SOCKS5 y HTTPS en una opción más flexible y fiable tanto para Telegram como para flujos de trabajo multiplataforma.

¿Sus proxies funcionan con bots de Telegram?

Sí, los proxies SOCKS5 de FineProxy’s funcionan con todos los principales bots y frameworks de automatización de Telegram. Para desarrolladores que buscan el proxy más rápido para solicitudes a la API de Telegram, nuestra infraestructura de datacenter ofrece baja latencia y tiempos de respuesta consistentes. Puede generar listas de proxies en cualquier formato conveniente usando el constructor de listas — CSV, TXT, JSON o vía API. Cada proxy opera en la infraestructura IPv4 propia de FineProxy con tráfico ilimitado y un uptime estable, lo que garantiza un rendimiento constante de los bots incluso en tareas a gran escala.

¿Son compatibles sus proxies con Telethon, Pyrogram y otras bibliotecas de automatización para Telegram?

Sí, los proxies SOCKS5 y HTTPS de FineProxy’s se integran perfectamente con Telethon, Pyrogram, Aiogram y otras bibliotecas populares de Python para Telegram. Estos frameworks admiten SOCKS5 de forma nativa a través de los paquetes python-socks o PySocks: simplemente pasa el host del proxy, el puerto y las credenciales en el constructor del cliente. Para Telethon, usa el parámetro proxy en TelegramClient(); para Pyrogram, configura el diccionario proxy en Client(). Los proxies estáticos de datacenter o ISP son los más adecuados aquí, ya que mantienen sesiones persistentes y reducen los bucles de reautenticación. Asigna una IP estática por cuenta, mantén tus dependencias actualizadas y tu pipeline de automatización funcionará de forma fiable a gran escala.

¿Puedo usarlos para varias cuentas de Telegram?Sí, con cuidado.

Técnicamente sí, pero recomendamos asignar una IP estática por cada cuenta de Telegram para mantener las sesiones estables y minimizar las solicitudes de verificación de inicio de sesión. Este enfoque aísla la actividad entre cuentas y ayuda a mantener una reputación de IP más limpia con el tiempo. Para configuraciones a gran escala, utiliza subredes o listas de proxies independientes por grupo de cuentas.

¿Existe el riesgo de ser bloqueado por Telegram?Importa el comportamiento

Cualquier tipo de proxy conlleva cierto riesgo de limitaciones temporales o bloqueos, dependiendo del comportamiento del usuario. FineProxy proporciona proxies IPv4 privados y limpios, pero el uso responsable es clave: evita el spam, la automatización agresiva o los cambios frecuentes de ubicación. El riesgo depende más de cómo operas que del proxy en sí.

¿Necesito configurar algo en Telegram?Una vez

Sí, abre la sección “Network & Proxy” de Telegram’s, selecciona SOCKS5 e introduce la IP, el puerto y las credenciales de tu proxy’s. También puedes utilizar cualquier software compatible con proxies, como frameworks de automatización o clientes basados en navegador. Una vez conectado, Telegram enruta todo el tráfico a través del servidor de FineProxy que hayas elegido, con soporte completo de IPv4.

Guía

Proxies para Telegram: guía práctica para la gestión de grupos y datos públicos

Actualizado 16 Aug 2026 · 3 min leed · Equipo de red FineProxy

Ejecutar operaciones de Telegram a gran escala —análisis de audiencias, extracción de datos públicos, invitaciones de usuarios o gestión de múltiples grupos— requiere una infraestructura de proxies fiable y flujos de trabajo consistentes. Para equipos que buscan el mejor proxy para Telegram de FineProxy, ofrecemos proxies estáticos de datacenter, proxies estáticos ISP y proxies rotativos de datacenter en rangos IPv4 y hardware propio de FineProxy. Todos los nodos operan en procesadores AMD Threadripper en instalaciones Tier-III/IV con enlaces de 10–40 Gbit/s, 99.9 % de uptime y tráfico ilimitado; los planes difieren solo en concurrencia, para que pueda escalar el rendimiento de forma predecible.

Tipos de proxies para cargas de trabajo en Telegram

Proxies estáticos de datacenter Rentables y de baja latencia cuando usted controla la frecuencia de solicitudes. Ideales para sesiones de administración estables, herramientas de moderación y automatización ligera vinculada a cuentas conocidas. Use «una IP estática por administrador/cuenta» para reducir las solicitudes de inicio de sesión.

Proxies estáticos ISP IPs anunciadas por el proveedor que mantienen sesiones prolongadas de forma estable. Ideales para administradores con operaciones críticas, organizaciones verificadas u operaciones con restricción geográfica donde la continuidad de IP reduce fricciones.

Proxies rotativos de datacenter Ideales para la recopilación pública de HTML/HTTP donde la diversidad de IP por solicitud minimiza los reintentos. Úselos para catalogar metadatos de grupos públicos, listados de miembros cuando están accesibles, monitorear publicaciones públicas o recopilar fragmentos de perfiles expuestos en las interfaces web. La rotación mejora el rendimiento; aun así, es necesario configurar un rastreo moderado.

MTProto vs SOCKS5 — Por qué recomendamos proxies universales

Telegram es compatible con SOCKS5 y MTProto. MTProto es el protocolo de transporte propio de Telegram y solo funciona dentro de los clientes de Telegram. Los proxies SOCKS5 y HTTPS con cifrado completo funcionan con Telegram y cualquier otro software: navegadores, frameworks de automatización, clientes API. Al mismo precio, SOCKS5/HTTPS ofrecen una utilidad más amplia, mayor compatibilidad con herramientas y una auditoría y registro de actividad más sencillos.

Un servidor proxy de Telegram fiable para descargas rápidas marca la diferencia al transferir archivos multimedia desde grupos o canales. Los proxies SOCKS5 o HTTPS de alto ancho de banda gestionan archivos grandes sin limitaciones de velocidad, mientras que los endpoints públicos de MTProto rara vez ofrecen velocidades constantes. Los usuarios en regiones con restricciones también pueden desbloquear Telegram por completo mediante proxies SOCKS5 o HTTPS correctamente configurados, recuperando el acceso total a chats, llamadas y contenido multimedia.

Configuraciones prácticas para tareas reales

A) Scraping de audiencias de grupos

  • Utilice proxies de datacenter rotativos para los workers de recopilación; añada retardos aleatorios de 400–900 ms.
  • Limite la concurrencia por superficie objetivo (p. ej., página de grupo público, páginas de resultados de búsqueda) para evitar ráfagas sincronizadas.
  • Mantenga identificadores por sesión (UA, cookies cuando aplique) y evite cambiar rápidamente entre grupos dentro de una misma sesión.

Señales a vigilar: aumento de errores 429/5xx, timeouts crecientes, deterioro en la calidad de los resultados. Responda reduciendo la concurrencia y ampliando la variación aleatoria de los retardos.

B) Scraping de información de grupos públicos

  • Pool rotativo para los fetchers; IPs estáticas de datacenter para los paneles de control.
  • Almacenamiento separado por grupo y registro de cambios con marca temporal; evita volver a obtener contenido sin cambios.
  • Respeta la paginación e implementa retroceso exponencial en errores transitorios.

C) Invitación de usuarios a grupos

  • Utilice proxies estáticos (datacenter o ISP) vinculados 1:1 a las cuentas de administrador.
  • Mantenga las ubicaciones consistentes; no cambie de región entre sesiones de administrador.
  • Caliente las cuentas de forma gradual; distribuya las acciones a lo largo del tiempo; monitorice las solicitudes de verificación.

Control de riesgo: el principal riesgo es el comportamiento, no el transporte. Si las solicitudes de verificación aumentan, haga una pausa, reduzca el número diario de invitaciones y amplíe los intervalos.

D) Gestión de múltiples grupos (moderación, programación, analítica)

  • Asigne a cada cuenta de administrador o servicio su propia IP estática.
  • Utilice sublistas separadas para equipos/proyectos; nunca permita que los scrapers reutilicen las IP de administración.
  • Mantenga consistentes las huellas de las herramientas (no mezcle de forma aleatoria modos headless y de navegador completo).

Primeros pasos

¿Listo para comprar un proxy funcional para Telegram? Seleccione un plan según sus necesidades de concurrencia: IP estáticas para sesiones vinculadas a una cuenta, pools rotativos para recopilación de datos. Todos los planes incluyen tráfico ilimitado, autenticación por IP o credenciales, y compatibilidad con HTTP/HTTPS + SOCKS5.