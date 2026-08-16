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Proxy Telegram

Statyczne proxy datacenter i ISP dla Telegram: SOCKS5/HTTPS, przypisanie IP do konta 1:1, nielimitowany transfer — stworzone do scrapingu i zarządzania grupami.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy dla Telegrama.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jeden dedykowany adres IP w Niemczech dla Telegrama i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż, które usługi proxy miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Odnów wszystkie usługi proxy wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zastąp IP przypisane do mojej europejskiej grupy kont, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj moje aktualne listy proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Aktywne konta

Używam tej usługi od ponad pięciu lat do moich projektów związanych ze zbieraniem danych i była doskonała. Oferują rotujące adresy IP, szybką wydajność, a w przeciwieństwie do wielu innych proxy, nie są blokowane na platformach społecznościowych.

AliceDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Używałem proxy od 2 przez kilka miesięcy i jestem całkowicie zadowolony, czysty IP, nie zablokowany, dobre wsparcie. Bardzo odpowiednie do zarządzania wieloma kontami jednocześnie!

phuongheocon98Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Minimalne zamówienia

Kupuję paczki mini-proxy tylko tutaj! Jest to bardzo wygodne do pracy w wąskim gronie! I nie ma sensu przepłacać za to, czego nie potrzebujesz! Korzystny taryfa, najniższa cena i praca bez awarii!

Asmik RolinWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Cześć! Przez długi czas szukałem dużej liczby serwerów proxy w przystępnej cenie. W końcu znalazłem je na fineproxy.org. Wcześniej przepłacałem dziesięciokrotnie. Po miesiącu wszystko działa. Dziękuję za waszą usługę!

MaksymTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Wsparcie

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Znam FineProxy od pewnego czasu. FineProxy rozwiązał moje problemy z pobieraniem danych z Internetu, a dobrą stroną tej usługi jest jej stabilność, dostępność oraz liczba dostępnych proxy. Usługa routingu proxy, która ma niezwykle rozsądną cenę, zmniejszyła moje koszty związane z pobieraniem danych z Internetu. A dobrą stroną FineProxy jest jej wsparcie, które odpowiada na nasze pytania i rozwiązuje nasze problemy w jak najkrótszym czasie. Jeśli potrzebujesz proxy dla swoich usług, zdecydowanie polecam zakup usługi routingu proxy od FineProxy.

reza bhmSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jaka jest różnica między proxy SOCKS5 a MTProto?Ogólne a wyspecjalizowane

SOCKS5 to uniwersalny protokół, który kieruje cały Twój ruch przez serwer proxy, natomiast MTProto, z którego korzysta Telegram, to własny protokół szyfrowania zaprojektowany specjalnie do bezpiecznej komunikacji. SOCKS5 działa we wszystkich aplikacjach i narzędziach — w tym w Telegram, przeglądarkach i botach — podczas gdy MTProto funkcjonuje wyłącznie w klientach Telegram. Proxy MTProto obsługują jedynie ruch Telegram i zawierają warstwę szyfrowania zoptymalizowaną pod tę aplikację. Nie są wymienne — SOCKS5 daje szerszą elastyczność, MTProto jest przeznaczony wyłącznie dla Telegram.

Czy oferujecie proxy MTProto dla Telegram?Nie — SOCKS5

FineProxy oferuje proxy SOCKS5 i w pełni szyfrowane proxy HTTPS zamiast MTProto. Szybkie proxy SOCKS5 dla Telegram z uwierzytelnianiem przez nazwę użytkownika i hasło działa doskonale z aplikacją i innymi platformami, podczas gdy MTProto jest ograniczone wyłącznie do Telegram. Połączenia SOCKS5 i HTTPS są szyfrowane end-to-end i łatwiejsze do integracji z narzędziami do automatyzacji, klientami API lub oprogramowaniem desktopowym. Pozwalają też używać jednego proxy na wielu platformach, zamiast tylko w jednej aplikacji. W większości rzeczywistych scenariuszy wysokiej jakości proxy SOCKS5 jest bardziej stabilne i bezpieczne niż publiczny serwer MTProto.

Czy mogę używać Waszych proxy zamiast MTProto?Tak

Tak, zdecydowanie. Proxy SOCKS5 i HTTPS od FineProxy są w pełni kompatybilne z Telegram i mogą zastąpić MTProto w każdym praktycznym scenariuszu. Połączenie pozostaje szyfrowane end-to-end, a wydajność jest często wyższa, ponieważ ruch przechodzi przez zoptymalizowaną infrastrukturę datacenter. Tego samego proxy możesz także używać w przeglądarkach, botach i innych narzędziach automatyzacji — czego MTProto nie obsługuje. To sprawia, że SOCKS5 i HTTPS to bardziej elastyczna i niezawodna opcja zarówno dla Telegram, jak i wieloplatformowych workflow.

Czy wasze serwery proxy współpracują z botami Telegrama?Tak

Tak, proxy SOCKS5 od FineProxy działają ze wszystkimi popularnymi botami i frameworkami automatyzacji Telegram. Dla deweloperów szukających najszybszego proxy do zapytań Telegram API, nasza infrastruktura datacenter zapewnia niskie opóźnienia i stabilne czasy odpowiedzi. Listy proxy możesz generować w dowolnym wygodnym formacie za pomocą konstruktora list — CSV, TXT, JSON lub przez API. Każde proxy działa na własnej infrastrukturze IPv4 FineProxy z nielimitowanym ruchem i stabilnym uptime, co gwarantuje spójną wydajność botów nawet przy zadaniach na dużą skalę.

Czy Wasze proxy są kompatybilne z Telethon, Pyrogram i innymi bibliotekami do automatyzacji Telegram?Tak

Tak, proxy SOCKS5 i HTTPS od FineProxy bezproblemowo integrują się z Telethon, Pyrogram, Aiogram i innymi popularnymi bibliotekami Python dla Telegram. Te frameworki natywnie obsługują SOCKS5 za pośrednictwem pakietów python-socks lub PySocks — wystarczy przekazać hosta proxy, port i dane uwierzytelniające do konstruktora klienta. W przypadku Telethon użyj parametru proxy w TelegramClient(); w przypadku Pyrogram skonfiguruj słownik proxy w Client(). Najlepiej sprawdzają się tu statyczne proxy datacenter lub ISP, ponieważ utrzymują trwałe sesje i ograniczają pętle ponownego uwierzytelniania. Przypisz jeden statyczny adres IP do każdego konta, aktualizuj zależności, a Twój pipeline automatyzacji będzie działał niezawodnie na dużą skalę.

Czy mogę ich używać na wielu kontach Telegram?Tak — ostrożnie

Technicznie tak, ale zalecamy przypisanie jednego statycznego IP do każdego konta Telegram, aby sesje były stabilne i zminimalizować monity o weryfikację logowania. Takie podejście izoluje aktywność między kontami i pomaga utrzymać czystszą reputację IP w dłuższej perspektywie. W przypadku konfiguracji na dużą skalę używaj oddzielnych podsieci lub list proxy dla każdej grupy kont.

Czy istnieje ryzyko zablokowania przez Telegram?Liczy się zachowanie

Każdy typ proxy niesie ze sobą pewne ryzyko tymczasowych ograniczeń lub banów, w zależności od zachowania użytkownika. FineProxy dostarcza czyste, prywatne proxy IPv4, ale odpowiedzialne korzystanie ma znaczenie: unikaj spamowania, agresywnej automatyzacji i częstych zmian lokalizacji. Ryzyko zależy bardziej od tego, jak korzystasz z proxy, niż od samego proxy.

Czy muszę coś konfigurować w Telegramie?Gdy

Tak, otwórz sekcję “Network & Proxy” w Telegram’s, wybierz SOCKS5 i wprowadź adres IP, port oraz dane uwierzytelniające swojego proxy. Możesz również korzystać z dowolnego oprogramowania obsługującego proxy, np. frameworków automatyzacji czy klientów przeglądarkowych. Po połączeniu Telegram kieruje cały ruch przez wybrany serwer FineProxy z pełną obsługą IPv4.

Instrukcja

Proxy dla Telegrama: praktyczny przewodnik po operacjach grupowych i danych publicznych

Zaktualizowano 16 Aug 2026 · 3 min czytania · Zespół sieciowy FineProxy

Prowadzenie operacji na Telegram na dużą skalę — parsowanie odbiorców, scraping danych publicznych, zapraszanie użytkowników czy zarządzanie wieloma grupami — wymaga niezawodnej infrastruktury proxy i spójnych procesów. Dla zespołów szukających najlepszego proxy dla Telegram od FineProxy oferujemy statyczne proxy datacenter, statyczne proxy ISP oraz rotacyjne proxy datacenter na własnych zakresach IPv4 i sprzęcie FineProxy. Wszystkie węzły pracują na procesorach AMD Threadripper w obiektach Tier-III/IV z łączami 10–40 Gbit/s, uptime 99,9% i nielimitowanym transferem; plany różnią się jedynie współbieżnością, dzięki czemu możesz skalować przepustowość w przewidywalny sposób.

Typy proxy dla obciążeń Telegram

Statyczne proxy datacenter Ekonomiczne i niskolatencyjne rozwiązanie, gdy kontrolujesz częstotliwość zapytań. Sprawdza się w stabilnych sesjach administracyjnych, narzędziach moderacyjnych i lekkiej automatyzacji powiązanej ze znanymi kontami. Stosuj zasadę „jedno statyczne IP na admina/konto“, aby ograniczyć monity o logowanie.

Statyczne proxy ISP Adresy IP ogłaszane przez dostawcę, które utrzymują stabilne, długotrwałe sesje. Przydatne dla kluczowych kont administracyjnych, zweryfikowanych organizacji lub operacji z ograniczeniami regionalnymi, gdzie ciągłość IP redukuje problemy.

Rotacyjne proxy datacenter Najlepsze do zbierania publicznych danych HTML/HTTP, gdzie różnorodność IP przy każdym zapytaniu minimalizuje liczbę ponownych prób. Używaj ich do katalogowania metadanych publicznych grup, list członków (tam, gdzie są dostępne), monitorowania publicznych postów lub gromadzenia fragmentów profili widocznych w interfejsach webowych. Rotacja zwiększa przepustowość — nadal potrzebujesz jednak umiarkowanych ustawień crawlowania.

MTProto vs SOCKS5 — dlaczego rekomendujemy uniwersalne proxy

Telegram obsługuje SOCKS5 i MTProto. MTProto to własny protokół transportowy Telegram, który działa wyłącznie wewnątrz klientów Telegram. Proxy SOCKS5 i w pełni szyfrowane proxy HTTPS działają z Telegram oraz z dowolnym innym oprogramowaniem — przeglądarkami, frameworkami automatyzacji, klientami API. W tej samej cenie SOCKS5/HTTPS zapewniają szersze zastosowanie, prostszą obsługę narzędzi i łatwiejszy logging/audyt.

Niezawodny serwer proxy Telegram do szybkiego pobierania robi różnicę przy przesyłaniu mediów z grup lub kanałów. Proxy SOCKS5 lub HTTPS o wysokiej przepustowości obsługują duże pliki bez throttlingu, podczas gdy publiczne endpointy MTProto często nie zapewniają stabilnych prędkości. Użytkownicy w regionach z ograniczeniami mogą również w pełni odblokować Telegram za pomocą prawidłowo skonfigurowanych proxy SOCKS5 lub HTTPS, przywracając pełny dostęp do czatów, połączeń i mediów.

Praktyczne konfiguracje do realnych zadań

A) Scraping odbiorców grup

  • Używaj rotacyjnych proxy datacenter dla procesów zbierania danych; dodaj losowe opóźnienia 400–900 ms.
  • Ogranicz współbieżność na docelowy zasób (np. strona publicznej grupy, strony wyników wyszukiwania), aby uniknąć zsynchronizowanych skoków ruchu.
  • Zachowuj identyfikatory per sesja (UA, pliki cookie tam, gdzie to możliwe) i unikaj szybkiego przeskakiwania między grupami w ramach jednej sesji.

Sygnały ostrzegawcze: rosnąca liczba błędów 429/5xx, coraz częstsze timeouty, spadek jakości wyników. Reakcja: zmniejsz współbieżność i zwiększ losowość opóźnień między zapytaniami.

B) Scraping publicznych informacji o grupach

  • Rotacyjna pula dla fetcherów; statyczne IP datacenter dla paneli zarządzania.
  • Osobne przechowywanie danych dla każdej grupy ze znacznikami czasu zmian — unikaj ponownego pobierania niezmienionej zawartości.
  • Respektuj paginację i wdrażaj wykładniczy backoff przy błędach przejściowych.

C) Zapraszanie użytkowników do grup

  • Używaj statycznych proxy (datacenter lub ISP) przypisanych 1:1 do kont administracyjnych.
  • Utrzymuj spójne lokalizacje — nie zmieniaj regionów między sesjami administracyjnymi.
  • Rozgrzewaj konta stopniowo, rozłóż akcje w czasie i monitoruj monity weryfikacyjne.

Kontrola ryzyka: głównym zagrożeniem jest zachowanie, nie transport. Jeśli monity weryfikacyjne się nasilą, zrób przerwę, zmniejsz dzienne limity zaproszeń i wydłuż odstępy między akcjami.

D) Zarządzanie wieloma grupami (moderacja, planowanie, analityka)

  • Przypisz każde konto administracyjne lub serwisowe do osobnego statycznego IP.
  • Używaj osobnych sublist dla zespołów/projektów; nigdy nie pozwalaj crawlerom korzystać z IP administratorów.
  • Zachowuj spójne odciski narzędzi (nie mieszaj losowo trybów headless i pełnej przeglądarki).

Pierwsze kroki

Chcesz kupić działające proxy dla Telegrama? Wybierz plan dopasowany do Twoich potrzeb w zakresie współbieżności: statyczne IP do sesji powiązanych z kontem, pule rotacyjne do zbierania danych. Wszystkie plany obejmują nielimitowany transfer, uwierzytelnianie po IP lub loginie oraz obsługę HTTP/HTTPS + SOCKS5.