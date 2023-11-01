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Większość dostawców proxy ISP pobiera opłaty za gigabajt: $5-12/GB to standardowy zakres. Na pierwszy rzut oka wydaje się rozsądnie — dopóki nie obliczysz, co rzeczywiste użycie kosztuje.

Zarządzanie 20 kontami w mediach społecznościowych z treściami bogatymi w media z łatwością pochłania 30–50 GB miesięcznie. Weryfikacja streamingu z wielu lokalizacji zużywa 2–5 GB na godzinę przy 1080p. Uruchamianie kontroli cen e-commerce na tysiącach SKU każdego dnia generuje setki gigabajtów miesięcznie. Przy $5/GB miesięczne obciążenie 200 GB kosztuje $1 000. Przy $12/GB to $2 400.

Plany FineProxy z nieograniczoną przepustowością statycznych proxy rezydenckich eliminują to całkowicie. Stała cena za IP, bez licznika ruchu, bez opłat za przekroczenie. Ilość danych przepływających przez Twoje proxy to Twoja sprawa, a nie pozycja na naszej fakturze.

W przeciwieństwie do niektórych dostawców, którzy reklamują “nielimitowany” transfer, ale stosują ukryte limity fair-use, FineProxy traktuje to dosłownie. Żadnego throttlingu po przekroczeniu progu, żadnego ograniczania równoczesnych sesji, żadnych gwiazdek.