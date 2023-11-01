ISP Proxy
Statyczne rezydenckie IPv4 od prawdziwych dostawców ISP: HTTP/HTTPS/SOCKS5, do 500 Mbps, nielimitowana przepustowość — bez opłat za GB, bez rotacji, bez ukrytych limitów fair-use.
Skonfiguruj plan statycznych proxy ISP.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: ISP.
|Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|Polecane tutajISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup 100 statycznych proxy ISP w Europie
- Eksportuj moją listę proxy ISP do JSON
- Zaktualizuj listę dozwolonych IP dla mojej usługi proxy ISP
- Pokaż status i termin kolejnej płatności za moją usługę
- Pokaż dane faktury za mój plan proxy ISP
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Aktywne konta
Każdy ma prawo do wolności, a teraz ja również ją mam i to za bardzo przystępną cenę. Odkąd wykupiłem subskrypcję, nie wystąpiły żadne problemy z prędkością ani dostępnością, a teraz mogę uczestniczyć we wszystkich aktywnościach społecznościowych moich znajomych za granicą. Oczywiście nie ma też żadnych blokad :) Konfiguracja przebiegła sprawnie i łatwo. Pomoc techniczna FineProxy reaguje szybko i jest bardzo pomocna.
Używałem tej usługi z botem Twitch i działała idealnie. Dziękuję FineProxy za stworzenie bardzo dobrego systemu dostosowanego właśnie do moich potrzeb.
Transfer bez limitu
Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.
Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.
Szybkość pod obciążeniem
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
Fineproxy.org oferuje przyzwoitą usługę proxy z szerokim wyborem adresów IP i lokalizacji. Jednak prędkości połączenia mogą być czasami niestabilne, a odpowiedzi wsparcia mogą być wolniejsze niż oczekiwano. Chociaż usługa nadaje się do podstawowych zadań, może nie w pełni spełniać potrzeby użytkowników o wyższych wymaganiach lub specyficznych wymaganiach. Ceny są konkurencyjne, ale wydajność mogłaby być bardziej stabilna dla tych, którzy polegają na niej w pracy zawodowej lub intensywnym użytkowaniu.
Jaka jest różnica między proxy ISP a zwykłymi proxy rezydenckimi?Statyczne pozostaje stałe
Zwykłe proxy rezydenckie kierują ruch przez rzeczywiste urządzenia domowe — czyiś telefon lub router, który przystąpił do sieci proxy. Te adresy IP zmieniają się często (często przy każdym żądaniu), prędkość zależy od połączenia domowego tej osoby, a cennik jest za gigabajt. Proxy ISP używają tego samego typu rezydenckich adresów IP, ale hostują je na serwerach datacenter. Adres IP jest statyczny (nie zmienia się), prędkości są stałe i szybkie, a FineProxy nalicza opłatę za IP z nieograniczoną przepustowością zamiast za GB.
Czy proxy ISP są lepsze niż proxy datacenter?Do chronionych serwisów
W przypadku zadań, gdzie platformy sprawdzają typ IP — tak. Proxy ISP przechodzą kontrole rezydenckie, których nie przechodzą adresy IP datacenter. Badania pokazują, że proxy ISP osiągają 85-95% skuteczności na chronionych stronach w porównaniu do 40-60% dla datacenter. Ale jeśli Twój cel nie blokuje ruchu datacenter (publiczne API, niezabezpieczone katalogi, serwisy informacyjne), proxy datacenter są tańsze i równie skuteczne. Zacznij od datacenter, przejdź na ISP, gdy będzie to konieczne.
Skąd wiem, czy "proxy ISP" to faktycznie proxy rezydenckie?Sprawdź ASN
Sprawdź adres IP w bazach WHOIS lub narzędziach takich jak IPinfo.io. Prawdziwe proxy ISP jest powiązane z konsumenckim dostawcą usług internetowych (Comcast, AT&T itp.), a nie z firmą hostingową lub dostawcą chmury. Jeśli pokazuje ASN datacenter, to przelabelkowane proxy datacenter, niezależnie od tego, co o nim mówi sprzedawca.
Czy przepustowość jest naprawdę nieograniczona?Tak
Tak. Proxy ISP FineProxy nie mają limitów ruchu, progów ograniczania przepustowości ani polityk fair-use, które zmniejszają wydajność po osiągnięciu określonego poziomu użytkowania. Nieograniczone oznacza nieograniczone dla każdego IP, każdego protokołu, każdego dnia.
Czy mogę używać proxy ISP do web scrapingu?Tak
Tak, i są szczególnie skuteczne do scrapingu stron, które blokują proxy datacenter. Ponieważ adres IP wygląda na rezydencki, systemy anty-bot traktują go z wyższym zaufaniem. W przypadku scrapingu na dużą skalę, gdzie potrzebujesz setek IP, proxy datacenter są bardziej opłacalne dla niezabezpieczonych celów. Proxy ISP mają sens, gdy cel wymaga adresów wyglądających na rezydenckie.
Jakie protokoły są obsługiwane?Trzy protokoły
HTTP, HTTPS i SOCKS5 — wszystkie na tym samym IP. Połączenia HTTPS są zabezpieczane indywidualnymi certyfikatami SSL dla każdego adresu IP. SOCKS5 zawiera wsparcie dla powiązanego UDP dla aplikacji czasu rzeczywistego.
Ile proxy ISP potrzebuję do zarządzania mediami społecznościowymi?Jedno na konto
Jedno proxy na konto to najbezpieczniejsze podejście. Jeśli zarządzasz 50 kontami, potrzebujesz 50 proxy ISP. Niektórzy prowadzą 2-3 konta o niskiej aktywności na jednym IP, ale platformy coraz lepiej to wykrywają, więc jeden-do-jeden to to, co polecamy.
Statyczne proxy ISP:
Szybkość datacenter i wiarygodność proxy rezydenckich
Istnieje luka między proxy datacenter a tradycyjnymi proxy rezydenckimi. Adresy IP datacenter są szybkie i tanie, ale są flagowane na platformach, którym zależy na tym, kto stoi za połączeniem. Adresy IP rezydenckie wyglądają wiarygodnie, ale rotują się stale, działają przez urządzenia domowe z nieprzewidywalną prędkością i pobierają opłaty za gigabajt — co szybko się sumuje, gdy zadanie obejmuje więcej niż kilkaset żądań. Proxy ISP znajdują się dokładnie w tej luce. Statyczny rezydencki adres IP wydany przez prawdziwego dostawcę usług internetowych, ale hostowany na serwerach klasy datacenter. Twoje połączenie wygląda jak rezydenckie dla każdej strony sprawdzającej pochodzenie IP. Ale za kulisami działa na profesjonalnej infrastrukturze z prędkością i niezawodnością, których połączenia domowe nie mogą zapewnić.
Jak rzeczywiście działają proxy ISP
Adres IP należy do ISP — pojawia się w bazach danych WHOIS jako adres rezydencki, powiązany z wiarygodnym dostawcą. Ale zamiast kierowania przez czyjś domowy router, jest hostowany na serwerze z bezpośrednim połączeniem światłowodowym do sieci szkieletowych. Rezultat: witryna docelowa widzi rezydencki adres IP z czystą historią, a Ty zyskujesz wydajność datacenter.
To hybrydowe podejście powoduje, że proxy ISP osiągają wskaźniki sukcesu na poziomie 85-95% na platformach, które aktywnie blokują ruch datacentra. Tradycyjne adresy IP datacenter osiągają 40-60% na tych samych celach. Różnica w zaufaniu jest rzeczywista i mierzalna.
Dlaczego nieograniczony transfer zmienia obliczenia
Większość dostawców proxy ISP pobiera opłaty za gigabajt: $5-12/GB to standardowy zakres. Na pierwszy rzut oka wydaje się rozsądnie — dopóki nie obliczysz, co rzeczywiste użycie kosztuje.
Zarządzanie 20 kontami w mediach społecznościowych z treściami bogatymi w media z łatwością pochłania 30–50 GB miesięcznie. Weryfikacja streamingu z wielu lokalizacji zużywa 2–5 GB na godzinę przy 1080p. Uruchamianie kontroli cen e-commerce na tysiącach SKU każdego dnia generuje setki gigabajtów miesięcznie. Przy $5/GB miesięczne obciążenie 200 GB kosztuje $1 000. Przy $12/GB to $2 400.
Plany FineProxy z nieograniczoną przepustowością statycznych proxy rezydenckich eliminują to całkowicie. Stała cena za IP, bez licznika ruchu, bez opłat za przekroczenie. Ilość danych przepływających przez Twoje proxy to Twoja sprawa, a nie pozycja na naszej fakturze.
W przeciwieństwie do niektórych dostawców, którzy reklamują “nielimitowany” transfer, ale stosują ukryte limity fair-use, FineProxy traktuje to dosłownie. Żadnego throttlingu po przekroczeniu progu, żadnego ograniczania równoczesnych sesji, żadnych gwiazdek.
Co zawierają proxy ISP FineProxy
Statyczne adresy IPv4 od prawdziwych operatorów ISP. Każdy adres pozostaje u Ciebie przez cały okres wynajmu — nie rotuje, nie zmienia się, nie zostaje ponownie przydzielony. To naprawdę statyczne połączenie, nie "sticky session", które wygasa po 30 minutach.
Każde IP obsługuje trzy protokoły: HTTP, HTTPS z indywidualnym certyfikatem SSL szyfrującym całą ścieżkę od Twojego urządzenia do proxy, oraz SOCKS5 dla ruchu pozaprzeglądarkowego. Wszystkie trzy protokoły działają na tym samym IP, więc przełączasz się między nimi w zależności od zadania, bez potrzeby posiadania osobnych adresów.
Uwierzytelnianie działa poprzez obowiązkowe powiązanie IP, z opcjonalnym dostępem za pomocą nazwy użytkownika i hasła w ramach maski podsieci /21 dla sytuacji z dynamicznym IP. Prędkości sięgają do 500 Mbps na połączenie w infrastrukturze, którą posiadamy — to nie są dzierżawione IP z zewnętrznej sieci, przepakowane pod naszą marką.
Kto korzysta ze statycznych proxy rezydenckich i dlaczego
Zarządzanie kontami to główny przypadek użycia. Platformy mediów społecznościowych, marketplace'y, panele reklamowe — wszystko, gdzie każde konto potrzebuje stałego, wyglądającego na rezydenckie IP, które nie zmienia się między sesjami. Jedno IP na konto, bez nakładania się, bez wzajemnego powiązania.
Operacje e-commerce opierają się na nich w zadaniach, przy których datacenterowe IP są blokowane: monitoring cen na platformach z ochroną przed botami, automatyzacja zakupów artykułów z limitowanych edycji i zarządzanie sklepem na wielu regionalnych kontach.
Zespoły streamingu i weryfikacji mediów korzystają z proxy ISP, aby sprawdzić dostępność treści i umiejscowienie reklam w różnych regionach. Nieograniczona przepustowość ma tu znaczenie — rozliczanie per-GB czyni tego typu ciągły monitoring prohibitywnie drogo.
Specjaliści SEO używają ich do śledzenia pozycji i analizy SERP, gdzie wyszukiwarki ograniczają lub blokują zakresy datacenter. Szybki serwer proxy ISP z rezydenckim fingerprint zwraca te same wyniki, które zobaczyłby prawdziwy użytkownik.
Jak odróżnić prawdziwe proxy ISP od przerobionego datacenter
Stała skarga kupujących: niektórzy dostawcy sprzedają standardowe datacenterowe IP-y oznaczane jako "ISP" lub "statyczne rezydenckie". Adres IP w rzeczywistości nie prowadzi do konsumenckiego ISP w WHOIS — prowadzi do firmy hostingowej. Etykieta "residential" to marketing, nie rzeczywistość.
Zanim kupisz adresy proxy ISP, zweryfikuj pochodzenie IP. Narzędzia takie jak IPinfo.io pokazują, czy adres należy do rezydenckie go ISP czy datacenterowego ASN. Statyczne rezydenckie IP FineProxy można przypisać do prawdziwych dostawców usług internetowych — dlatego platformy traktują je inaczej niż adresy datacenter. Rozróżnienie nie jest kosmetyczne; jest wbudowane w sposób, w jaki systemy anty-botowe klasyfikują przychodzące połączenia.
Nasza płatna usługa proxy rezydenckich nie jest przerobką datacenterowych IP-ów. To prawdziwe proxy rezydenckie od prawdziwych ISP, uruchamiane na naszej własnej infrastrukturze.