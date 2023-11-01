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購入者の間での一貫した不満：一部のプロバイダーは標準的なデータセンターIPを「ISP」または「静的レジデンシャル」とラベル付けして販売しています。IPは実際にはWHOISのコンシューマーISPまでトレースバックされず、ホスティング企業までトレースバックされます。「レジデンシャル」ラベルはマーケティングであり、現実ではありません。

ISPプロキシアドレスを購入する前に、IPの出所を確認してください。IPinfo.ioなどのツールは、アドレスがレジデンシャルISPまたはデータセンターASNに属しているかどうかを示します。FineProxyの静的レジデンシャルIPは正規のインターネットサービスプロバイダーにトレースバックされます。それがプラットフォームがそれらをデータセンターアドレスとは異なるものとして扱う理由です。この区別は表面的ではなく、アンチボットシステムが着信接続を分類する方法に組み込まれています。

当社の有料レジデンシャルプロキシサービスはデータセンターIPの再ブランドではありません。これらは本当のレジデンシャルプロキシであり、本物のISPから当社独自のインフラストラクチャで運営されています。