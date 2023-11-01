静的ISPプロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： ISP.
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|専用個人利用、単一IPから
|こちらがおすすめISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- 欧州の静的ISPプロキシを100個購入
- ISPプロキシリストをJSONでエクスポート
- ISPプロキシサービスのIP許可リストを更新
- 利用中サービスの状態と次回支払期限を表示
- 利用中のISPプロキシプランの請求書詳細を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
アカウント運用
誰にでも自由を得る権利があり、今では私も非常に手頃な価格で自由を手にしています。契約して以来、速度やアクセス不能の問題はまったくなく、海外にいる友人たちのあらゆるソーシャル活動に参加できるようになりました。もちろん、BANされることもありません）設定はスムーズで簡単でした。FineProxyのサポートはかなり対応が早く、親切です。
Twitchボットで使用したところ、完璧に動作しました。私が特に必要としている用途に合った、とても優れたシステムを提供してくれたFineProxyに感謝します。
通信量による従量課金なし
手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。
ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。
高負荷時の速度
FineProxyは、幅広いIP、手頃なプラン、信頼できるカスタマーサービスを備えた、信用できる高速プロキシソリューションを提供しています。
Fineproxy.orgは、IPとロケーションを幅広くそろえた、まずまずのプロキシサービスを提供しています。ただし、接続速度には時折ばらつきがあり、サポートの返答も予想より遅い場合があります。基本的な作業には適していますが、より高度な要求や特定の要件を持つユーザーのニーズには十分応えられないかもしれません。料金には競争力がありますが、業務や高負荷の用途で頼る人のためには、性能がもう少し安定しているとよいでしょう。
ISP プロキシと通常のレジデンシャルプロキシの違いは何ですか？静的は固定のまま
通常のレジデンシャルプロキシは、実際のホームデバイス（プロキシネットワークにオプトインした誰かのスマートフォンやルーター）を通じてトラフィックをルーティングします。これらの IP はリクエストごとに頻繁にローテーション（多くの場合、各リクエスト）し、速度はその人のホーム接続に依存し、料金はギガバイト単位です。ISP プロキシは同じタイプのレジデンシャル IP アドレスを使用していますが、これらをデータセンターサーバーでホストしています。IP は静的（変わらない）で、速度は一貫して高速であり、FineProxy はギガバイト単位ではなく IP ごとに帯域幅無制限で課金します。
ISPプロキシはデータセンタープロキシより優れていますか？保護サイト向け
プラットフォームが IP タイプをチェックするタスクの場合はそうです。ISP プロキシはデータセンター IP が失敗するレジデンシャルチェックに合格します。研究によると、ISP プロキシは保護されているサイトで 85～95% の成功率を達成しますが、データセンタープロキシは 40～60% です。ただし、ターゲットがデータセンタートラフィック（公開 API、保護されていないカタログ、ニュースサイト）をブロックしない場合は、データセンタープロキシの方が安価で同じくらい効果的です。データセンタープロキシから始めて、必要に応じて ISP に切り替えてください。
「ISPプロキシ」が本当にレジデンシャルかどうかはどう確認できますか？ASNを確認
WHOISデータベースやIPinfo.ioなどのツールでIPを確認してください。本物のISPプロキシであれば、消費者向けインターネットサービスプロバイダー（Comcast、AT&Tなど）に紐づいており、ホスティング会社やクラウドプロバイダーには紐づいていません。データセンターのASNが表示される場合、販売者がどう呼んでいようと、実質的にはデータセンタープロキシです。
帯域幅は本当に無制限ですか？はい
はい。FineProxy の ISP プロキシはトラフィック制限、スロットリングしきい値、および特定の使用レベルの後にパフォーマンスを低下させるフェアユースポリシーがありません。無制限は、すべての IP、すべてのプロトコル、毎日無制限を意味します。
ISP プロキシをスクレイピングに使用できますか？はい
はい。特にデータセンタープロキシをブロックするサイトのスクレイピングに非常に効果的です。IP がレジデンシャルに見えるため、アンチボットシステムはより高い信頼性でそれを扱います。数百の IP が必要な大規模スクレイピングでは、保護されていないターゲットに対してはデータセンタープロキシがより費用効果的です。ターゲットが特にレジデンシャルに見えるアドレスを必要とする場合、ISP プロキシが適しています。
どのプロトコルがサポートされていますか？3つのプロトコル
HTTP、HTTPS、SOCKS5 — すべて同じIPで使用できます。HTTPS接続はIPアドレスごとに個別のSSL証明書で保護されています。SOCKS5には、リアルタイムアプリケーション向けのUDP ASSOCIATE対応が含まれています。
ソーシャルメディア管理に必要な ISP プロキシはいくつですか？アカウントごとに1つ
アカウントごとに 1 つが最も安全なアプローチです。50 個のアカウントを管理している場合は、50 個の ISP プロキシが必要です。一部のユーザーは IP ごとに 2～3 個の低活性アカウントを実行していますが、プラットフォームはこれを検出する能力を向上させているため、1 対 1 が推奨されます。
静的ISPプロキシ：
データセンターの速度とレジデンシャルの信頼性を両立
データセンタープロキシと従来の住宅用プロキシの間にはギャップがあります。データセンター IP は高速で安価ですが、接続の背景を確認するプラットフォームではフラグ付けされます。住宅用 IP は正当に見えますが、常にローテーションし、予測不可能な速度のホームデバイスを通じて動作し、ギガバイト単位で課金されます。タスクが数百件以上のリクエストを含む場合、コストはすぐに膨らみます。 ISPプロキシは、まさにその隙間を埋める存在です。実際のインターネットサービスプロバイダーが発行した静的レジデンシャルIPアドレスを、データセンターグレードのサーバー上でホストしています。IPの発行元を確認するあらゆるウェブサイトに対して、接続はレジデンシャルに見えます。しかし裏側では、家庭用回線では実現できない速度と稼働率を備えたプロフェッショナルなインフラ上で動作しています。
ISPプロキシの仕組み
その IP は ISP に属しており、WHOIS データベースに住宅用アドレスとして表示され、正当なプロバイダーに関連付けられています。ただし、誰かのホームルーターを通じてルーティングされる代わりに、バックボーンネットワークへの直接ファイバー接続を備えたサーバーでホストされています。結果として、ターゲットサイトは履歴がクリーンな住宅用 IP を見ますが、ユーザーはデータセンターのパフォーマンスを得られます。
このハイブリッドアプローチにより、ISP プロキシはデータセンタートラフィックを積極的にブロックするプラットフォームで 85～95% の成功率を達成します。従来のデータセンター IP は同じターゲットで 40～60% です。信頼の差は実在し、測定可能です。
無制限帯域幅が計算を変える理由
ほとんどの ISP プロキシプロバイダーはギガバイト単位で課金します。$5～12/GB が標準的な範囲です。一見すると合理的に見えますが、実際の使用コストを計算するまでです。
メディアの重いコンテンツを含む20個のソーシャルメディアアカウントを管理すると、月間30～50GBを簡単に消費します。複数の場所からのストリーミング認証は1080pで時間あたり2～5GBを消費します。毎日数千のSKUにわたるe-commerce価格チェックを実行すると、月間数百ギガバイトが生成されます。$5/GBの場合、月間200GBのワークロードは$1,000の費用がかかります。$12/GBの場合、$2,400です。
FineProxyの静的レジデンシャルプロキシ無制限帯域幅プランはこれを完全に解消します。IP単位の定額料金、トラフィックメーターなし、超過料金なし。プロキシを流れるデータの量はあなたのビジネスであり、当社の請求書の項目ではありません。
「無制限」と謳いながら隠れたフェアユース上限を設けるプロバイダーとは異なり、FineProxyは文字通りの無制限を意味します。一定のしきい値を超えたあとのスロットリングなし、同時セッション数の削減なし、注釈なしです。
FineProxyのISPプロキシに含まれるもの
実際のISPからの静的IPv4アドレス。各アドレスはレンタル期間全体にわたってあなたの元に留まります。ローテーションされず、変更されず、再割り当てされません。これは30分後に期限切れになる「スティッキーセッション」ではなく、真の意味で静的な接続です。
すべてのIPがHTTP、デバイスからプロキシまでの全経路を個別のSSL証明書で暗号化するHTTPS、そしてウェブ以外のトラフィック向けの静的住宅用プロキシSOCKS5の3つのプロトコルに対応しています。3つのプロトコルはすべて同一IPで動作するため、別々のアドレスを用意することなくタスクに応じて切り替えが可能です。
認証は必須のIPバインディングで行われ、動的IPの状況に対応するため /21 サブネットマスクでのユーザー名/パスワードアクセスもオプションで利用可能です。接続速度は1接続あたり最大500 Mbpsに達します。当社が自社所有するインフラストラクチャ上で運用しており、サードパーティのネットワークからリースしたIPを当社ブランドで再販しているものではありません。
静的レジデンシャルプロキシを使用する人とその理由
アカウント管理が主な使用例です。ソーシャルメディアプラットフォーム、マーケットプレイス、広告ダッシュボード。各アカウントがセッション間で変わらない一貫性のあるレジデンシャルに見えるIPが必要な場所です。1つのIPは1つのアカウント、重複なし、クロスリンクなし。
Eコマース事業者は、データセンターIPがブロックされるタスクにこれらを活用しています：アンチボット保護を備えたプラットフォームでの価格監視、限定リリースアイテムのチェックアウト自動化、複数の地域アカウントにわたるストア管理などです。
ストリーミングおよびメディア検証チームはISPプロキシを使用して、地域全体のコンテンツ可用性と広告配置を確認します。無制限帯域幅がここで重要です。GB単位の請求はこの種の継続的な監視を法外に高くします。
SEO専門家は、検索エンジンがデータセンター範囲を抑制またはブロックするランク追跡とSERP分析に使用します。レジデンシャルフィンガープリントを備えた高速ISPプロキシサーバーは、実際のユーザーが見るのと同じ結果を返します。
本物のISPプロキシとリブランドされたデータセンタープロキシを見分ける方法
購入者の間での一貫した不満：一部のプロバイダーは標準的なデータセンターIPを「ISP」または「静的レジデンシャル」とラベル付けして販売しています。IPは実際にはWHOISのコンシューマーISPまでトレースバックされず、ホスティング企業までトレースバックされます。「レジデンシャル」ラベルはマーケティングであり、現実ではありません。
ISPプロキシアドレスを購入する前に、IPの出所を確認してください。IPinfo.ioなどのツールは、アドレスがレジデンシャルISPまたはデータセンターASNに属しているかどうかを示します。FineProxyの静的レジデンシャルIPは正規のインターネットサービスプロバイダーにトレースバックされます。それがプラットフォームがそれらをデータセンターアドレスとは異なるものとして扱う理由です。この区別は表面的ではなく、アンチボットシステムが着信接続を分類する方法に組み込まれています。
当社の有料レジデンシャルプロキシサービスはデータセンターIPの再ブランドではありません。これらは本当のレジデンシャルプロキシであり、本物のISPから当社独自のインフラストラクチャで運営されています。