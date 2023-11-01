FineProxyは、自社インフラで運営するプロキシサーバーレンタルサービスです。世界各地の数十か所のデータセンターに最新のAMDベースのサーバーハードウェアを配備しています。最大80 Gbpsの大容量アップリンクでネットワークを構築しているため、高負荷時でも安定した性能を確保できます。すべてのプロキシは、直接プロバイダーである当社自身のIPプールから提供され、お支払い済みのレンタル期間中は常に有効です。
ヘルプセンター
FineProxy FAQ
プロキシサービス、注文、ダッシュボードでの管理、APIアクセス、制限、トラブルシューティング、サポートに関する実用的な回答です。
よくある質問
FineProxyのサービス、注文、設定、制限、サポートに関するよくある質問をご覧ください。
FineProxyについて3 件の回答
パッケージ型のデータセンタープロキシ、一人のお客様専用のプロキシ、固定ISPプロキシ、ローテーションプロキシ製品を提供しています。
対応プロトコルはHTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5です。UDPは、ローテーションプロキシを除くすべてのプランに、注文時または利用中サービスのページから後で追加できます。後から追加する場合、料金はサービスの残り日数に応じて日割り計算されます。
各注文は個別にプロビジョニングされるため、ほとんどの場合、IPアドレスが重複することはありません。
ただし、パッケージプロキシでは、限られた数のお客様でIPを共有する場合があるため、理論上は一部が重複する可能性があります。パッケージが大きいほど重複する確率は高くなりますが、実際にはまれです。
IPが重複しないことを保証する必要がある場合は、専用プロキシが適しています。
プロキシの種類とロケーション選択7 件の回答
パッケージ型データセンタープロキシは、注文全体が100 IPアドレス以上であれば、一か国または複数の国を含められます。専用プロキシには、このパッケージの最低数量は適用されません。
Country Mixプランでは、プランと在庫状況の範囲内で、不要な国を除外し、購入前または購入後に国ごとのIPアドレス数を調整できます。
専用プロキシとは、レンタル期間全体を通じて一人のお客様だけに割り当てられるIPアドレスです。契約期間中に他のお客様が使用することはなく、交換または更新を依頼しない限り、お支払い済みの期間中は変更されません。完全に専有できる固定IPが必要な場合に適しています。
パッケージプロキシは、所定数のIPアドレスをまとめて提供するサービスです。プランによっては、パッケージ内の各IPを限られた数のお客様（通常は最大3～5人）が同時に使用する場合があります。IP単位の専有性よりもIP数が重要な用途を想定したモデルです。
パッケージプロキシもすべて、当社のインフラで稼働する自社IPアドレスです。無料プロキシや第三者のリストから収集したものではなく、当社のプロキシサービス内でのみ利用できる管理下のIPです。
主な違いは、専有方式です。
専用プロキシでは、IPは一人のお客様に割り当てられ、レンタル期間中に共有されません。IPはお客様の注文に紐づいたままです。
パッケージプロキシでは、IPをまとめて提供し、限られた数のお客様（通常は最大3～5人）で共有する場合があります。そのため、より多くのIPを低価格で提供できますが、個々のIPを独占的に利用できる保証はありません。完全な専用IPよりも規模を重視する場合に適したモデルです。
ISPプロキシとは、一般的な家庭向けインターネットサービスプロバイダー（ISP）に属する静的な住宅用IPアドレスを、データセンターのサーバーで運用するプロキシです。
そのため、2種類のプロキシの長所を両方得られます。データセンターからは高速な通信、変わらない固定IPアドレス、安定した稼働率。住宅用プロキシからは信頼性です。Webサイトからはホスティング会社ではなく一般的なインターネットプロバイダーのASNに見えるため、フラグやブロックの対象になりにくくなります。
プランと料金はISPプロキシのページをご覧ください。
APIクレジットは、リクエストが生成する負荷を計測するための内部課金単位です。すべてのプランには固定のクレジット数が含まれており、送信リクエストごとにターゲットウェブページの複雑さに応じた量が差し引かれます。
HTMLまたはJSONのみを読み込むシンプルなリクエストは通常1クレジットで処理されます。スクリプト、画像、CSSファイル、フォント、API、トラッキングリクエストなど複数の並列アセットを読み込むリクエストは、より多くのクレジットを消費します。各アセットは個別のダウンストリームリクエストとしてカウントされます。
以下の数値は概算であり、ウェブサイトによって異なります。
- 1クレジット — シンプルなAPIスタイルのリクエスト、ブラウザなし、JSなし
- 2〜3クレジット — no-JSブラウザリクエスト（基本DOM、レンダリングなし）
- 約10クレジット — JS レンダリング付きフルヘッドレスブラウザ、一般的なDCプロキシ負荷
- 10～15以上のクレジット — スクリプト、トラッカー、広告、アナリティクス、大容量アセットバンドルが多い重いページ
ウェブサイトによって、DOM構造、JSバンドル、アセットチェーンは異なります。わずか数ファイルしか読み込まないサイトもあれば、1ページあたり30以上のダウンストリームリクエストが発生するサイトもあります。
実際の消費量を計算する方法
プランをご契約いただく前に、クレジット使用量を簡単に見積もることができます。
- スクレイピングしたいページを開きます。
- 以下のようなツールを使って、並列リクエスト数を確認してください RequestMap
- 読み込まれるアセット数 ≈ ページ読み込みあたりのクレジット数
これにより、ワークフローが消費するAPIクレジット数を正確に予測できます。当社のインフラに到達したリクエストはすべてクレジットを消費します。404、429、503、タイムアウトなどのエラーレスポンスも含まれます。ターゲットサイトがエラーを返した場合でも、当社側ではリクエストの処理とルーティングを完了しているためです。
いいえ。ロケーションは国単位でのみ選択できます。国内の都市単位での指定には対応していません。IPアドレスは、当社インフラ内で負荷が最も低いネットワークから自動的に割り当てられます。
注文、ウォレット、お支払い6 件の回答
ダッシュボード残高は、クレジットカード、Apple Pay、または暗号資産（BTC、ETH、LTC、USDT TRC20、USDT ERC20）でチャージできます。カードとApple Payによる支払いは、PaddleおよびStripeで処理されます。
すべてのチャージは決済代行会社を通じてのみ処理され、暗号資産の直接送金は受け付けていません。利用できる方法は地域によって異なります。
支払いが正常に完了すると、プロキシは直ちに自動提供されます。標準プランでは、待ち時間や手動処理なしで、アカウントにプロキシへのアクセスが表示されます。プロキシ情報をメールで送信することはありません。
唯一の例外は、チケットシステムから行われたカスタム注文または標準外の注文です。この場合、プロキシの提供に最大24時間かかることがあります。
標準のレンタル期間は30日以上です。ローテーティングプロキシを除くすべての製品では、有料の48時間プランも利用できます。
非ローテーティングのプロキシ製品を選び、国、IP数、アドオンを設定してから48時間を選択します。カタログには、支払い前に選択した構成の合計料金が計算・表示されます。
結果に問題がなければ、同じサービスを30日間に延長できます。ログイン、パスワード、IPアドレス一覧は変わらないため、再設定は不要です。
ご注意：48時間の注文は返金対象外です。
ダッシュボードには共通の内部ウォレットが一つあります。手動でチャージするか自動チャージを有効にすると、すべてのサービスとアドオンの料金がこの残高から支払われます。購入ごとに個別の請求書へ入金する必要はありません。
ダッシュボードへのチャージは、すべて決済代行会社を通じてのみ処理されます。暗号資産の直接送金は受け付けていません。
サービスを前払いで注文すると、3か月で10%、6か月で15%、12か月で20%割引になります。チェックアウト時に期間を選択すると、割引が自動的に適用されます。
利用中サービスの管理8 件の回答
すべてのプロキシは、お支払い済みのレンタル期間中ずっと有効で、交換は必須ではありません。サービスを継続して更新する限り、IPアドレスも有効なままです。
はい。定期IPリスト交換は無料です。8日ごとに一回、ダッシュボードからご自身で実行できます。
定期交換を待たない場合は、リスト全体または一部を臨時交換できます。これは有料オプションで、一回につき$10がダッシュボード残高から差し引かれます。
ローテーションプロキシはアドレスが自動的に変わるため、交換は不要です。
利用中サービスを開き、右上の「その他の操作」→「IPを更新」の順に進みます。ここで、リスト全体の更新、選択したアドレスのみの交換、または特定の国のアドレスの交換ができます。
プランと在庫状況で可能な場合は、更新時にパッケージ内の国別構成比を増減することもできます。8日ごとに一回の定期交換は無料、臨時交換は$10です。詳しくは「レンタル期間が終了する前にIPアドレスを交換できますか？」をご覧ください。
サービス内のすべてのアドレスは、利用中サービスのページにある「IPアドレス」に表示されます。各アドレスの国を含む一覧全体を確認でき、国フィルターを使って必要なものをすばやく絞り込めます。
一覧は次の二通りの方法でエクスポートできます。
- プレーンTXTファイル — 必要な国を選択し、その国のアドレスだけを一行につき一プロキシの形式でダウンロードします。
- カスタムビルダー — {ip}、{port}、{login}、{password}、{scheme}変数を使って独自の行形式を定義し、手作業で編集せずにソフトウェアに合うファイルを作成します。
ポートとビルダーの詳細については、「利用できるポートとプロキシ一覧の形式は？」をご覧ください。
プロトコルと認証方式に対応するポートを使用してください。
|プロトコル
|認証情報用ポート
|IP許可リスト用ポート
|機能
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|標準HTTPプロキシ
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|IP認証のみ
|HTTP/2（ポート993、DPI回避）
|—
|993
|HTTP/2
ビルダー変数：
- {ip} — プロキシのIPアドレス
- {port} — 接続ポート
- {login} — サービスのログイン
- {password} — サービスのパスワード
- {scheme} — プロキシプロトコル
任意の区切り文字やテキストと組み合わせて、自由な出力形式を作成できます。
これらはサービスの認証情報であり、ダッシュボードのログイン情報ではありません。ログインは「接続」で、パスワードは「管理」→「パスワード」で変更します。
命名規則の移行や多数の既存設定ファイルの更新に便利です。ワークロードを切り替える前に、それらのファイルを新しい値で更新してください。
利用中サービス→「管理」→「追加IP」の順に進みます。解約せずに、一か国または複数の国のIPアドレスを追加できます。
料金は残り日数に応じて日割り計算されます。
利用中サービス→「管理」の順に進み、画面下部の「このサービスを解約」を選択します。未使用分の金額はウォレットに戻ります。
24時間以内に解約した場合は、返金ポリシーに従い、チケットから元の支払い方法への返金を申請できます。
トラフィックと接続制限10 件の回答
プラン単位で人為的な速度制限は設けていません。実際の性能は、クライアント側の制約、ソフトウェア設定、ネットワーク品質、対象ウェブサイトの挙動など、主に外部要因に左右されます。
実環境では、リモートサーバー上で最大700 Mbpsに達する場合があります。一般的な家庭用ネットワーク環境では、通常200～300 Mbps程度です。ただし、すべてのネットワークや利用状況で一定の速度を維持することはできないため、最低速度は保証していません。
10～20 Mbpsに制限された旧式のプロキシ形式は使用していません。速度の仕様はパッケージ全体の平均ではなく、個々のIPアドレス単位で示されます。
データ転送量は無制限です。帯域幅については、パッケージ規模に応じた次の目安の範囲内でのご利用を推奨します。
- 300 IPアドレスまでのパッケージ — 最大100 Mbps
- 3,000 IPアドレスまでのパッケージ — 最大500 Mbps
- 3,001～5,000 IPアドレスのパッケージ — 最大1 Gbps
- 5,001～15,000 IPアドレスのパッケージ — 最大1.5 Gbps
- 15,001～25,000 IPアドレスのパッケージ — 最大2.5 Gbps
- 25,001以上のIPアドレスのパッケージ — 最大5 Gbps
これらは自動的に適用される上限ではなく、技術的に速度を絞る仕組みはありません。この範囲内でのご利用をお願いしています。継続的に超過した場合、サポートから負荷を下げるようチケットでご連絡することがあります。
同時に有効にできるプロキシ接続数（技術用語では「同時接続」）の上限は、パッケージ規模によって異なります。
- 999 IPアドレスまでのパッケージ — 1,500同時接続
- 1,000～4,999 IPアドレスのパッケージ — IPアドレス数の3倍
- 5,000～14,999 IPアドレスのパッケージ — IPアドレス数の2倍
- 15,000以上のIPアドレスのパッケージ — IPアドレス数と同数の接続
各タスクが完了したら接続を閉じてください。閉じない場合、接続は120秒のタイムアウトまで有効なまま残り、実質的なリクエスト処理能力が低下します。
ワークロードと統計が一致しない場合は、接続の処理方法をソフトウェア開発者に確認してください。
同時接続とは、同時に動作できるプロキシ接続の数を表します。
ブラウザ、アプリケーション、スクリプトがプロキシ経由でリクエストを送信するたびに接続が開きます。リクエストの処理中は接続が有効なままで、同時接続としてカウントされます。リクエストが完了して接続が閉じると、カウントされなくなります。
ウェブサイトを開いても、接続が一つだけとは限らない点を理解することが重要です。
ページを読み込むと、ブラウザはまずメインのHTMLファイルをリクエストします。その後、画像、スクリプト、スタイルシート、フォント、APIリクエストなど、多くの追加リソースを読み込む場合があります。各リクエストは、処理中に個別の接続を開くことがあります。
そのため、一回のウェブサイト訪問で複数の同時接続が発生する場合があります。実際の数は、ウェブサイトの構造、読み込むアセット数、ブラウザやアプリケーションでのリクエスト処理方法によって異なります。
サービスは自動的にSlow Mode（同時接続制限モード）へ移行します。有効中は、IPアドレス一つにつき一接続までに制限されます。
継続時間は、24時間以内の違反回数によって異なります。
- 違反2回まで — 5分
- 違反3～6回 — 15分
- 違反7～10回 — 30分
- 違反10回超 — 60分
制限期間が終了すると、サービスは自動的に通常動作へ戻ります。
スレッドはソフトウェアが並列実行するタスクで、接続はそれらのタスクがプロキシ経由で開く有効なネットワークセッションです。一つのスレッドが複数の同時接続を使用することがあります。
一般的な例：
- APIリクエスト — 通常1接続
- 単純なHTTPリクエスト（HTMLまたはJSON）— 通常1接続
- JavaScriptなしのブラウザリクエスト — 2～3接続
- JavaScriptレンダリングを行うヘッドレスブラウザ — 平均約10接続
- 広告、分析、トラッキング、多数のアセットを含む重いページ — 10～15接続以上
読み込まれるスクリプト、スタイルシート、画像、フォント、API呼び出し、トラッカーは、それぞれ個別のダウンストリーム接続を作成する可能性があります。
実際に必要な接続数を把握するため、プランを選ぶ前に次の手順で負荷を測定してください。
- 利用予定のウェブサイトをChromeまたはFirefoxで開きます。
- F12キーを押す（または右クリック→「検証」）と開発者ツールが開くので、「Network」タブに切り替えます。ページの読み込み中に送信されるすべてのリクエストが表示されます。
- ページを再読み込みし、同時に実行されるリクエスト数を確認します。並列に読み込まれる画像、スクリプト、スタイルシート、フォント、API呼び出しなどのリソース数が、一回のページ読み込みあたりの接続数のおおよその目安です。オンラインツールのRequest Mapでも、わかりやすく視覚的に確認できます。
- その数にソフトウェアの並列スレッド数またはタスク数を掛け、ピーク負荷に備えて20～30%の余裕を加えます。
ウェブサイトの構成はさまざまです。数個のファイルしか読み込まないサイトもあれば、一回のページ読み込みで30件以上のリクエストを送るサイトもあります。そのため、平均値に頼らず、実際の対象サイトを測定してください。
利用中サービスのページ→「統計」を開きます。グラフで「接続」タブに切り替えると、上限、現在の使用量、適用された場合はSlow Modeのマーカーが表示されます。
はい。パッケージの接続上限が足りない場合は、注文時またはサービスの利用中いつでも同時接続数を追加購入できます。
すべて利用中サービスのページからダッシュボード上で行えます。必要な数量を選び、残高から支払いが完了すると、サポートチケットを作成せずに上限が自動的に増加します。
料金は、1,000接続につき30日間で$30です。利用中のサービスに接続数を追加する場合、料金は残り日数に応じて日割り計算され、残り期間分のみをお支払いいただきます。
同時接続上限は、許可リストに登録した各IPアドレスではなく、サービス全体に適用されます。たとえばオフィス、自宅PC、サーバーなど複数のアドレスを登録した場合、初期設定では共通の上限を共有します。
一つの紐付けが他の紐付け分の接続を消費しないようにするには、「管理」→「IP許可リスト」で紐付けを追加または編集する際、各紐付けに割り当てる接続数を指定できます。たとえば上限が1,500の場合、サーバーに1,000、オフィスに300、自宅PCに200と割り当てられます。
すべての割り当て数の合計がサービス上限を超えることはできません。後から紐付けを編集して割り当て数を変更できます。
IP許可リストとアクセス4 件の回答
IP許可リストは、どの接続元IPアドレスからプロキシへアクセスできるかを制御します。それ以外の接続元アドレスは拒否されます。
新しく追加した接続元IPアドレスからのアクセスは、通常約10秒で有効になります。
はい。利用中サービスのページにある「管理」→「IP許可リスト」で管理できます。
紐付けは5件まで無料です。追加の紐付けは一件につき月額$1で、ダッシュボードのウォレットから支払われます。
いいえ。IP許可リストを使用せずにプロキシを利用することはできません。プロキシへアクセスするには、お客様のIPアドレスを許可リストに追加する必要があります。
ISPが同一サブネット内でIPアドレスを変更する場合、許可リストを頻繁に更新しなくてもプロキシは引き続き動作します。
サービス設定に現在のIPアドレスを追加し、ログインとパスワードによる認証を使用してください。許可するサブネット範囲はシステムが自動的に判定します。
認証情報を使用する接続では、次のポートを使用してください。
- HTTP — ポート8080
- SOCKS5 — ポート1080
たとえば85.249.3.145の場合、システムが85.249.0.0～85.249.7.255を許可することがあります。その範囲内でアドレスが変わってもアクセスは維持されます。任意のCIDR計算ツールで範囲を確認できますが、手動で入力する必要はありません。
API、MCP、Webhook3 件の回答
APIを使用すると、ソフトウェアからFineProxyアカウントの対応機能を利用できます。MCPは、対応するAIツールからそれらの機能を利用するための標準的な方法を提供します。
「設定」→「APIキー」でキーを作成します。シークレットが表示されるのは一度だけなので、コピーして安全に保管してください。連携ごとに、必要最小限の権限を持つ個別のキーを使用してください。
必要な権限だけを付与してください。
- customer:read — 顧客情報を読み取ります。
- customer:write — 顧客情報を更新します。
- wallet:read — ウォレットデータを表示します。
- wallet:deposit — ウォレットへの入金を管理します。
- services:read — サービスを表示します。
- services:write — サービスを作成または変更します。
- tickets:read — チケットを表示します。
- tickets:write — チケットを作成または更新します。
- catalog:read — 製品とオプションを表示します。
- usage:read — 使用状況データを表示します。
- wallet:spend — 自動処理によるウォレット残高の使用を許可します。
- webhooks — Webhookを管理します。
wallet:spendは財務に関する権限です。この権限を持つ自動処理はウォレット残高を使用できます。
Webhookは、ウォレットの動きやサービス料金の変更など、アカウントで請求関連のイベントが発生したときに、FineProxyが指定先（HTTPS URL）へ送信する自動通知です。ダッシュボードへログインしたりAPIを繰り返しポーリングしたりする必要はなく、システムがお客様のサービスへイベントを自動通知します。
実際には、次のような用途に役立ちます。
- 経理 — 支払いやチャージをCRMまたは会計システムに自動記録します。
- サービス監視 — サービスの支払いや更新時に通知を受け取り、ソフトウェア内のプロキシ一覧を更新するなど、独自の処理を直ちに実行します。
- アラート — 通知をTelegram、Slack、メールへ転送し、ダッシュボードを開かずにチームがイベントを把握できるようにします。
- 残高管理 — ウォレットイベントを独自の確認処理と連携し、適時にチャージしてサービスの中断を防ぎます。
設定方法：「設定」→「Webhook」で、お客様のサービスがリクエストを受け付けるHTTPSアドレスを入力します。Webhook作成時にシークレットが一度だけ表示されるので、保存してください。お客様のサービスは、このシークレットを使って通知が第三者ではなくFineProxyから届いたことを確認します。
ご自身でサーバーを運用していない場合は、Zapier、Make、n8nなどのノーコードツールでWebhookを受信できます。
プロキシのテストとブロック対象リソース5 件の回答
これはIP許可リストが原因です。オンラインチェッカーが使用するIPアドレスは、お客様のアカウントで許可リストに登録したIPアドレスと異なるため、チェッカーからプロキシへアクセスできません。当社のプロキシは、許可リストに登録されたIPアドレスからのみ動作します。
実際に利用する予定の環境とソフトウェアでテストしてください。
- プロキシをFoxyProxy拡張機能を導入したFirefoxで設定します。
- 認証付きSOCKS5を使用します。
- 複数のウェブサイトでテストします。
- それでも動作しない場合は、「IP許可リスト」で接続元IPアドレスを確認します。
最小限の負荷でテストし、特に接続元IPアドレスやサブネットが変わった場合は、IP許可リストを確認してください。
他のウェブサイトも試してください。一つだけ動作しない場合は、ブロック対象のウェブサイトとサービスに関するポリシーを確認してください。対象のリソースはブロック解除できません。
ブロック対象でない場合は、エラーコード、ログ、プロキシ設定のスクリーンショットをサポートへ送ってください。
技術的な問題、プロキシの確認、標準外の状況に関するお問い合わせは、すべてチケットシステムでのみ受け付けています。これにより、各事例を適切に追跡し、正確に回答できます。平均応答時間は最長1～2時間、公式の応答SLAは最長24時間です。
当社のプロキシには、すべてのユーザーとプランに適用されるインフラレベルの制限があります。制限対象のリソースには当社のプロキシ経由でアクセスできず、ブロック解除もできません。
- メールサービスおよびメールプロトコル（SMTP、IMAP、POP3）は、用途にかかわらず全面的にブロックされています。
- すべての.govドメインを含む政府関連リソースは、国やプランを問わずブロックされています。
- Google検索結果はブロックされています（その他のGoogleサービスは引き続き利用できます）。
ブロック対象のウェブサイトとサービスの全一覧はこちら
一覧に掲載されているリソースは、当社のプロキシ経由では動作しません。
保証と返金3 件の回答
サービスの規約と制限を守っていただくことを条件に、お支払い済みの期間全体にわたってプロキシの可用性を保証します。
すべてのウェブサイトへのアクセスや、特定のサービスとの互換性は保証していません。結果は、対象側のルール変更、ボット対策システム、ブラウザプロファイル、ヘッダー、ヘッドレス設定、その他のソフトウェア設定によって左右される場合があります。
特定のアドレスが用途に合わない場合は交換できます。選択肢については「レンタル期間が終了する前にIPアドレスを交換できますか？」をご覧ください。
はい。サービス購入後24時間以内であれば、簡単な手続きで返金を承ります。返金は購入時と同じ支払い方法で処理されます。暗号資産で支払った場合は、ウォレットアドレスとネットワーク名をご提示いただく必要があります。返金リクエストはすべて、アカウント内のチケットシステムからのみ送信してください。アカウント残高からの返金を申請する前に、アカウントで利用中のサービスを手動で解約する必要があります。これは、手続き上および規制上の要件を満たすために必要です。
次の場合、返金をお断りすることがあります。
- サービス規約に違反して利用した場合。
- 支払いから24時間を超えている場合。
- サービスを48時間で購入した場合、48時間の注文は返金対象外です。
24時間経過後も利用中のサービスは解約できます。未使用分の金額はダッシュボードのウォレットに入金され、今後の購入に利用できます。