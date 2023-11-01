ブラウザが行うすべてのウェブリクエストは HTTP を使用しています。HTTP プロキシをチェーンに追加すると、トラフィックはこのプロトコルをネイティブに理解するサーバーを通過します — リクエストを読み取り、正しい宛先にルーティングし、レスポンスをお客様に返します。変換層がなく、プロトコル変換もありません。ウェブが使う言語を直接処理するだけです。

だからこそ HTTP は最も広くサポートされているプロキシプロトコルのままです。すべてのブラウザー、すべてのスクレイピングフレームワーク、すべてのオートメーションツール、すべてのオペレーティングシステムに HTTP プロキシサポートが組み込まれています。設定は 1 行で済みます: IP アドレスとポート番号です。

HTTP プロキシがトラフィックを処理する方法

通常の HTTP リクエストの場合、プロキシは完全な URL を受け取り、ターゲットサーバーからコンテンツを取得して、それをお客様に返します。HTTP トラフィックは設計上暗号化されていないため、プロキシはすべてを確認できます — ヘッダー、コンテンツ、Cookie を。

HTTPS トラフィックの場合、プロセスが変わります。ブラウザがプロキシに CONNECT リクエストを送信し、宛先ホストとポートを指定します。プロキシはそのホストへの TCP トンネルを開き、その後は両方向で暗号化されたバイトをリレーするだけです。コンテンツは見えません — お客様とターゲット間に接続が存在することだけがわかります。

この二重の動作を理解することが重要です。HTTP ではプロキシは完全な可視性を持ちます。HTTPS ではブラインドリレーになります。どちらのモードもタスクに応じて役に立ちます。

匿名性レベル: プロキシがお客様について明かすもの

すべてのHTTPプロキシが同等の保護を提供するわけではありません。業界では3つのレベルに分類されており、その違いはほとんどの人が認識しているよりもはるかに重要です。

透過プロキシはリクエストを転送しますが、X-Forwarded-Forヘッダーに実際のIPアドレスを含めます。ターゲットサイトは、あなたが誰であり、プロキシを使用していることを正確に認識します。これらはプライバシーが必要な用途には無用です。企業キャッシング向けおよびコンテンツフィルタリング向けに設計されており、保護を目的としたものではありません。

匿名プロキシは実際のIPを隠しますが、自分自身を表示します。ViaやX-Forwarded-Forなどのヘッダーにはプロキシ関連情報が含まれます。ターゲットサイトはあなたのアドレスを知りませんが、プロキシが関与していることを知ります。研究によると、そのような接続の78%はヘッダー分析だけで識別可能です（litport.net）。

エリート（高匿名性）プロキシはすべてのプロキシ関連ヘッダーを削除します。ターゲットサイトはプロキシの存在を示す兆候がない、クリーンな接続を見ます。実際のIPは隠され、プロキシの存在はHTTPヘッダーレベルでは見えません。

FineProxyのHTTPプロキシはエリートレベルで動作します。X-Forwarded-For、Via、Proxy-Connectionヘッダーが漏れることはありません。ウェブサイトがリクエストを検査する際、プロキシのIPアドレスからの標準的な接続、それ以上のものは見えません。

無料HTTPプロキシリストが本当に危険な理由

「free HTTP proxy list」と検索すると、数百万件の結果が表示されます。無料で何千ものアドレスが手に入るのに、なぜお金を払うのか — その魅力は明白です。しかし、その理由をご説明します。

640,000以上の無料プロキシサーバーを分析した30ヶ月間のアカデミックスタディでは、16,923のサーバーが通過するコンテンツを積極的に改変していることが判明しました（HAL/arxiv、2024）。これはバグではなく、意図的なものです。オペレータは広告を挿入し、トラフィックをリダイレクトし、ダウンロードされたファイルをマルウェア付きバージョンに置き換えます。同じ研究では、無料プロキシIPで4,452の異なるセキュリティ脆弱性が確認され、そのうち1,755は接続されたデバイスでリモートコード実行を許可しました。

別途、研究では機能する無料プロキシの約10%が明示的に悪意のある動作を示すことが判明しました：TLSインターセプション（偽の証明書を発行して暗号化トラフィックを読むこと）、広告注入、認証情報収集。そして、無料プロキシリスト上のアドレスの92%はまったく機能しません。危険なものに遭遇する前にあなたの時間を浪費させるデッドIPです。

独自のインフラストラクチャを所有するプロバイダーからのプレミアム有料HTTPプロキシは、これらすべてを排除します。FineProxyはお客様のトラフィックを収益化しません — サービスを収益化しています。データはそのまま通過し、改ざんされず、ログも記録されません。

HTTPが最適なプロトコルである場合

HTTPプロキシはウェブ中心の作業のデフォルトです。スクレイピング、ブラウザオートメーション、APIコール、SEOモニタリング、広告検証、ブラウザを通じたアカウント管理。タスクがHTTPまたはHTTPS上で発生する場合、HTTPプロキシは最も広い互換性と最もシンプルな設定で当然それを処理します。

ウェブ以外のトラフィック（ゲーミング、VoIP、FTP、カスタムTCP/UDPプロトコル）の場合、SOCKS5が正しいツールです。FineProxyでは、すべてのプロキシが両方をサポートします：HTTP、HTTPS（全初段暗号化のためのIP一つあたりの個別SSL証明書）、UDP付きSOCKS5。同じアドレス、同じサブスクリプション、タスク毎にプロトコルを選択します。