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HTTPプロキシ

タスクに合わせてスケールできるIPv4パッケージ。HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、決済後の自動配信、トラフィック無制限、API アクセス付き。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

HTTPプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • HTTP対応のヨーロッパのデータセンターIPを3,000個購入
  • HTTPプロキシリストをJSONでエクスポート
  • HTTPプロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • HTTPプロキシプランのステータスと請求詳細を表示
  • 次回の無料交換が可能になったら、HTTPプロキシリストを更新する
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

非常にまともなサービスです。初級レベルの混合パッケージを利用し、満足しました。速度は記載どおりです。必要なプロトコルはすべてサポートされています。利用している間、故障や「速度低下」は見られませんでした。総合的に、ネット上で自分の活動をひけらかしたくない方には素晴らしい選択肢です。きちんと仕事をしている皆さんをおすすめするほかありません。

Denni RiggFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxyのサービスをしばらく利用していますが、その品質に非常に満足しています。接続はとても安定しており、IPアドレスは何の問題もなく機能し、速度も常に高速です。必要なときにはカスタマーサポートも非常に素早く対応してくれます。信頼できるプロキシを探している方には強くおすすめします。

KrzyszofNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

特に住宅用プロキシの無制限利用という点で、これより良いサービスは見つかりません。使い始めたら品質が落ちるだろうと思っていましたが、なんと利用している間ずっと99%を上回っていました。まさに最高です。幸運を祈りますし、このまま変わらないでほしいです。

ZainDieg, 昨年英語から翻訳ソース

APIとエージェントによるアクセス

当社では、SEO調査、ソーシャルメディア管理、競合分析、自動化タスクのためにプロキシを多用しています。FineProxyは私たちのチームにとって救世主でした。高速で安全、かつ匿名性の高いプロキシを幅広く提供しており、効率的にタスクを実行できます。ダッシュボードは使いやすく、複数のプロキシを手間なく簡単に管理できます。過去に試した他のプロキシプロバイダーとは違い、FineProxyは速度と稼働率が常に安定しており、これは当社の業務に欠かせません。ビジネス向けのプロキシソリューションが必要なら、ぜひ試してみることを強くおすすめします！

omkaarSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

ウェブサイトからプロキシを取得できるAPIをユーザー向けに提供しています。カスタマーサービスの英語はあまり上手ではありませんでしたが、懸命にサポートしてくれました。また、7日ごとのIP交換も提供しています。

Anonymous UserTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
HTTPプロキシとHTTPSプロキシの違いは何ですか？暗号化範囲

HTTPプロキシは暗号化されていないウェブトラフィックを処理します。プロキシは完全なリクエストとレスポンスを確認して相互作用できます。HTTPSプロキシはCONNECTメソッドを使用して、デバイスとターゲットサイト間に暗号化されたトンネルを確立します。プロキシは、コンテンツを見ずに暗号化されたデータを中継します。FineProxyでは、各IPに個別のSSL証明書も搭載されており、デバイスからプロキシ自体への接続を暗号化して、初段でプロキシ認証情報とリクエストメタデータを保護します。

無料HTTPプロキシリストは安全ですか？いいえ

いいえ。640,000以上の無料プロキシを30ヶ月間分析した学術研究によると、約17,000個が通過するトラフィックを積極的に改ざんしており、広告の挿入、リクエストのリダイレクト、またはファイルのマルウェア置き換えを行っていました。稼働している無料プロキシの約10%はTLSトラフィックをインターセプトするか認証情報を窃取しており、リストされたアドレスの92%は単に応答しません。インフラストラクチャを所有するプロバイダーからの有料サービスは、より高速で信頼性が高いだけではなく、根本的に安全です。

「エリート匿名性」とはどういう意味ですか？ヘッダー漏洩なし

プロキシがその存在を明かす可能性のあるすべてのヘッダーを削除することを意味します。透過プロキシはX-Forwarded-Forの中であなたの実IP を送信します。匿名プロキシはあなたのIPを隠しますが、Viaやその他のプロキシを示すヘッダーを残します。エリートプロキシはすべてを削除し、ターゲットサイトはプロキシの証拠のない通常の接続を見ます。FineProxyはすべてのプロキシタイプでエリートレベルで動作します。

HTTPとSOCKS5のどちらを使うべきですか？WebにはHTTP

ウェブベースのものすべて（スクレイピング、ブラウザーセッション、APIリクエスト、アカウント管理）では、HTTPがより簡潔で互換性の高い選択肢です。すべてのツールがネイティブでサポートしています。ウェブ以外のトラフィック（ゲーム、VoIP、トレント、カスタムプロトコル）または UDP サポートとリモート DNS解決が必要な場合は、SOCKS5を使用してください。FineProxyはすべてのプロキシで両方をサポートしているため、別の製品を購入することなく切り替えできます。

ウェブスクレイピングに必要なプロキシは何個ですか？50～100、中程度のペース

ターゲットとボリュームによります。保護されていないサイトの中程度のペースでは、50～100個のIPで毎日数千ページを処理できます。保護されたターゲットまたは大量収集の場合、数百～数千個のIPはリクエスト密度を十分に低く保ち、ブロックを回避します。FineProxyは個別プロキシとボリュームディスカウント付きバルクパッケージを販売しています。

同じプロキシをHTTPとSOCKS5の両方に使用できますか？はい

はい。すべてのFineProxyプロキシ（専用、データセンター、ISP）は同じIPアドレスでHTTP、HTTPS、SOCKS5をサポートしています。追加費用なし、別のティアなしです。

ガイド

HTTP プロキシ: ブラウザがすでに対応しているプロトコル

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

ブラウザが行うすべてのウェブリクエストは HTTP を使用しています。HTTP プロキシをチェーンに追加すると、トラフィックはこのプロトコルをネイティブに理解するサーバーを通過します — リクエストを読み取り、正しい宛先にルーティングし、レスポンスをお客様に返します。変換層がなく、プロトコル変換もありません。ウェブが使う言語を直接処理するだけです。

だからこそ HTTP は最も広くサポートされているプロキシプロトコルのままです。すべてのブラウザー、すべてのスクレイピングフレームワーク、すべてのオートメーションツール、すべてのオペレーティングシステムに HTTP プロキシサポートが組み込まれています。設定は 1 行で済みます: IP アドレスとポート番号です。

HTTP プロキシがトラフィックを処理する方法

通常の HTTP リクエストの場合、プロキシは完全な URL を受け取り、ターゲットサーバーからコンテンツを取得して、それをお客様に返します。HTTP トラフィックは設計上暗号化されていないため、プロキシはすべてを確認できます — ヘッダー、コンテンツ、Cookie を。

HTTPS トラフィックの場合、プロセスが変わります。ブラウザがプロキシに CONNECT リクエストを送信し、宛先ホストとポートを指定します。プロキシはそのホストへの TCP トンネルを開き、その後は両方向で暗号化されたバイトをリレーするだけです。コンテンツは見えません — お客様とターゲット間に接続が存在することだけがわかります。

この二重の動作を理解することが重要です。HTTP ではプロキシは完全な可視性を持ちます。HTTPS ではブラインドリレーになります。どちらのモードもタスクに応じて役に立ちます。

匿名性レベル: プロキシがお客様について明かすもの

すべてのHTTPプロキシが同等の保護を提供するわけではありません。業界では3つのレベルに分類されており、その違いはほとんどの人が認識しているよりもはるかに重要です。

透過プロキシはリクエストを転送しますが、X-Forwarded-Forヘッダーに実際のIPアドレスを含めます。ターゲットサイトは、あなたが誰であり、プロキシを使用していることを正確に認識します。これらはプライバシーが必要な用途には無用です。企業キャッシング向けおよびコンテンツフィルタリング向けに設計されており、保護を目的としたものではありません。

匿名プロキシは実際のIPを隠しますが、自分自身を表示します。ViaやX-Forwarded-Forなどのヘッダーにはプロキシ関連情報が含まれます。ターゲットサイトはあなたのアドレスを知りませんが、プロキシが関与していることを知ります。研究によると、そのような接続の78%はヘッダー分析だけで識別可能です（litport.net）。

エリート（高匿名性）プロキシはすべてのプロキシ関連ヘッダーを削除します。ターゲットサイトはプロキシの存在を示す兆候がない、クリーンな接続を見ます。実際のIPは隠され、プロキシの存在はHTTPヘッダーレベルでは見えません。

FineProxyのHTTPプロキシはエリートレベルで動作します。X-Forwarded-For、Via、Proxy-Connectionヘッダーが漏れることはありません。ウェブサイトがリクエストを検査する際、プロキシのIPアドレスからの標準的な接続、それ以上のものは見えません。

無料HTTPプロキシリストが本当に危険な理由

「free HTTP proxy list」と検索すると、数百万件の結果が表示されます。無料で何千ものアドレスが手に入るのに、なぜお金を払うのか — その魅力は明白です。しかし、その理由をご説明します。

640,000以上の無料プロキシサーバーを分析した30ヶ月間のアカデミックスタディでは、16,923のサーバーが通過するコンテンツを積極的に改変していることが判明しました（HAL/arxiv、2024）。これはバグではなく、意図的なものです。オペレータは広告を挿入し、トラフィックをリダイレクトし、ダウンロードされたファイルをマルウェア付きバージョンに置き換えます。同じ研究では、無料プロキシIPで4,452の異なるセキュリティ脆弱性が確認され、そのうち1,755は接続されたデバイスでリモートコード実行を許可しました。

別途、研究では機能する無料プロキシの約10%が明示的に悪意のある動作を示すことが判明しました：TLSインターセプション（偽の証明書を発行して暗号化トラフィックを読むこと）、広告注入、認証情報収集。そして、無料プロキシリスト上のアドレスの92%はまったく機能しません。危険なものに遭遇する前にあなたの時間を浪費させるデッドIPです。

独自のインフラストラクチャを所有するプロバイダーからのプレミアム有料HTTPプロキシは、これらすべてを排除します。FineProxyはお客様のトラフィックを収益化しません — サービスを収益化しています。データはそのまま通過し、改ざんされず、ログも記録されません。

HTTPが最適なプロトコルである場合

HTTPプロキシはウェブ中心の作業のデフォルトです。スクレイピング、ブラウザオートメーション、APIコール、SEOモニタリング、広告検証、ブラウザを通じたアカウント管理。タスクがHTTPまたはHTTPS上で発生する場合、HTTPプロキシは最も広い互換性と最もシンプルな設定で当然それを処理します。

ウェブ以外のトラフィック（ゲーミング、VoIP、FTP、カスタムTCP/UDPプロトコル）の場合、SOCKS5が正しいツールです。FineProxyでは、すべてのプロキシが両方をサポートします：HTTP、HTTPS（全初段暗号化のためのIP一つあたりの個別SSL証明書）、UDP付きSOCKS5。同じアドレス、同じサブスクリプション、タスク毎にプロトコルを選択します。

FineProxyのHTTPプロキシに含まれるもの

すべてのプロキシは、ヘッダー漏洩ゼロのエリート匿名性、最大500 Mbpsの無制限帯域幅、IPホワイトリストまたはログイン/パスワードによる柔軟な認証を提供します。専用データセンターISPプロキシのすべてでご利用いただけます。ネットワーク全体が当社独自のインフラと独自のIPアドレスで運用されており、Spamhausを通じて継続的にモニタリングしているクリーンなASN内で稼働しています。そのため、お客様のトラフィックは最初のホップから最後のホップまで、当社が完全に管理するハードウェア上に留まります。