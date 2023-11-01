Setiap permintaan web yang dibuat pelayar anda menggunakan HTTP. Apabila anda menambahkan proksi HTTP ke dalam rantai, trafik anda mengalir melalui pelayan yang secara asli memahami protokol ini — ia dapat membaca permintaan, menghalakan ke destinasi yang betul, dan mengembalikan respons. Tiada lapisan terjemahan, tiada penukaran protokol, hanya pengendalian langsung bahasa yang digunakan web.

Inilah sebabnya HTTP tetap menjadi protokol proksi yang paling luas disokong. Setiap pelayar, setiap kerangka pengikisan, setiap alat automasi, setiap sistem operasi mempunyai sokongan proksi HTTP terbina dalam. Konfigurasi hanya memerlukan satu baris: alamat IP dan port.

Bagaimana HTTP proxy mengendalikan trafik anda

Untuk permintaan HTTP biasa, proxy menerima URL lengkap, mengambil kandungan dari pelayan sasaran, dan mengembalikannya kepada anda. Proxy melihat segalanya — header, kandungan, cookie — kerana trafik HTTP tidak disulitkan secara reka bentuk.

Untuk trafik HTTPS, prosesnya berubah. Pelayar anda menghantar permintaan CONNECT ke proxy, menentukan hos dan port destinasi. Proxy membuka terowong TCP ke hos itu, dan sejak itu ia hanya menyampaikan bait terenkripsi dalam kedua-dua arah. Ia tidak dapat melihat kandungan — hanya bahawa sambungan wujud antara anda dan sasaran.

Gelagat dwi ini penting untuk difahami. Pada HTTP, proxy mempunyai keterlihatan penuh. Pada HTTPS, ia menjadi penerusan buta. Kedua-dua mod berguna bergantung pada tugas.

Tahap kerahsiaan: apa yang proxy anda dedahkan tentang anda

Bukan semua proksi HTTP melindungi anda dengan sama rata. Industri mengklasifikasikannya ke dalam tiga peringkat, dan perbezaannya lebih penting daripada yang disedari oleh kebanyakan orang.

Proksi telus memajukan permintaan anda tetapi menyertakan alamat IP sebenar anda dalam pengepala X-Forwarded-For. Laman sasaran mengetahui dengan tepat siapa anda dan bahawa anda menggunakan proksi. Ini tidak berguna untuk sebarang perkara yang memerlukan privasi — ia direka untuk caching korporat dan penapisan kandungan, bukan untuk perlindungan.

Proksi tanpa nama menyembunyikan IP sebenar anda tetapi masih mengumumkan diri mereka sendiri. Header seperti Via atau X-Forwarded-For mengandungi maklumat berkaitan proksi. Laman sasaran tidak mengetahui alamat anda, tetapi mengetahui bahawa proksi terlibat. Penyelidikan menunjukkan bahawa 78% sambungan sedemikian boleh dikenal pasti hanya melalui analisis header sahaja (litport.net).

Proksi elit (tanpa nama tinggi) mengalih keluar semua header berkaitan proksi. Laman sasaran melihat sambungan bersih tanpa petunjuk bahawa proksi wujud. IP sebenar anda disembunyikan, dan kehadiran proksi tidak kelihatan pada tahap header HTTP.

Proksi HTTP FineProxy beroperasi pada tahap elit. Tiada X-Forwarded-For, tiada Via, tiada pengepala Proxy-Connection yang bocor. Apabila laman web memeriksa permintaan anda, ia melihat sambungan standard daripada alamat IP proksi — tiada yang lain.

Mengapa senarai proksi HTTP percuma benar-benar berbahaya

Mencari «senarai proksi HTTP percuma» menghasilkan berjuta-juta keputusan. Tarikannya jelas — mengapa perlu membayar sedangkan beribu-ribu alamat tersedia secara percuma? Inilah sebabnya.

Kajian akademik selama 30 bulan yang menganalisis lebih 640,000 pelayan proksi percuma mendapati bahawa 16,923 daripadanya secara aktif mengubah suai kandungan yang melaluinya (HAL/arxiv, 2024). Itu bukan pepijat — ia disengajakan. Pengendali menyuntik iklan, mengalihkan trafik, dan menggantikan fail yang dimuat turun dengan versi yang mengandungi perisian hasad. Kajian yang sama mengenal pasti 4,452 kerentanan keselamatan berbeza pada IP proksi percuma, termasuk 1,755 yang membenarkan pelaksanaan kod jauh pada peranti yang disambungkan.

Secara berasingan, penyelidikan mendapati bahawa kira-kira 10% proksi percuma yang berfungsi menunjukkan tingkah laku yang jelas berniat jahat: pintasan TLS (membaca trafik terenkripsi anda dengan mengeluarkan sijil palsu), suntikan iklan, dan penuaian kelayakan. Dan 92% alamat dalam senarai proksi percuma tidak berfungsi langsung — ia adalah IP mati yang membazir masa anda sebelum anda menemui yang berbahaya.

Proksi HTTP berbayar premium daripada pembekal yang memiliki infrastrukturnya sendiri menghapuskan semua ini. FineProxy tidak memonetisasi trafik anda — kami memonetisasi perkhidmatannya. Data anda melaluinya, tidak diubah dan tidak direkodkan.

Bila HTTP ialah protokol yang tepat

Proksi HTTP ialah pilihan lalai untuk kerja berpusatkan web. Pengikisan, automasi pelayar, panggilan API, pemantauan SEO, pengesahan iklan, pengurusan akaun melalui pelayar — jika tugas berlaku melalui HTTP atau HTTPS, proksi HTTP mengendalikannya secara natif dengan keserasian terluas dan konfigurasi paling mudah.

Untuk trafik bukan web — permainan, VoIP, FTP, protokol TCP/UDP tersuai — SOCKS5 ialah alat yang sesuai. Di FineProxy, setiap proksi menyokong kedua-duanya: HTTP, HTTPS (dengan sijil SSL individu bagi setiap IP untuk enkripsi first-hop penuh), dan SOCKS5 dengan UDP. Alamat yang sama, langganan yang sama, pilih protokol mengikut tugas.

Yang disertakan dalam proxy HTTP FineProxy