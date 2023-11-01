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Proksi HTTP

Pakej IPv4 untuk menskalakan tugas anda. Menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi HTTP anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 3,000 HTTP-compatible IP pusat data di Eropah
  • Eksport saya HTTP senarai proksi sebagai JSON
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk HTTP perkhidmatan proksi
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk HTTP pelan proksi
  • Segarkan saya HTTP senarai proksi apabila pertukaran percuma seterusnya tersedia
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Semasa diberikan tugas yang baik, mereka puas. Kecepatannya secara bersemangat. Semua protokol yang saya perlukan digunakan. Selama bertahan dan “menyelamat ” tidak diperhatikan. Di bahagian Jenderal, pilihan yang besar bagi orang yang tidak suka mengecewakan aktiviti mereka di jaringan. Saya hanya dapat menggalakkan orang yang melakukan kerja mereka.

Denni RiggPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya sedang menggunakan khidmat FineProxy selama beberapa masa dan saya sangat puas dengan sifat ini. Kesatuan ini sangat stabil, alamat IP tidak dapat melakukannya tanpa masalah, dan kecepatan selalu cepat. Semasa diperlukan, sokongan pelanggan juga dilakukan. Semua orang yang mencari proxy yang boleh dipercayai

KrzyszofNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya tidak dapat menemui kerja yang lebih baik daripada hal ini yang tidak terbatas dalam tinggal. Saya pikir itu akan mula berkualitih setelah saya menggunakan tetapi melampau sepanjang masa yang saya gunakan, dan dia tinggal di atas 99%, itu sangat menakjubkan. Beruntung dan saya berharap bahawa hal itu tidak sama

ZainDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Akses API dan ejen

Syarikat kami sangat bergantung pada proksi untuk penyelidikan SEO, pengurusan media sosial, analisis pesaing dan tugasan automatik. FineProxy telah menjadi penyelamat bagi pasukan kami dengan menawarkan pelbagai proksi yang pantas, selamat dan sangat anonim, sekali gus membantu kami melaksanakan tugasan dengan cekap. Papan pemukanya mesra pengguna, menjadikannya mudah untuk mengurus berbilang proksi tanpa sebarang kesulitan. Tidak seperti penyedia proksi lain yang pernah kami cuba, FineProxy mengekalkan kelajuan dan masa operasi yang konsisten, sesuatu yang amat penting bagi operasi kami. Jika anda memerlukan penyelesaian proksi bertaraf perniagaan, saya sangat menyarankan agar anda mencubanya!

omkaarSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Mereka menyediakan API supaya pengguna boleh mendapatkan proksi daripada laman web mereka. Walaupun penguasaan bahasa Inggeris khidmat pelanggan mereka kurang baik, mereka berusaha keras untuk membantu saya. Mereka juga menyediakan pertukaran IP setiap 7 hari.

Anonymous UserTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah perbezaan antara proksi HTTP dan HTTPS?Proksi HTTP

Proksi HTTP mengendalikan trafik web yang tidak dienkripsi — proksi boleh melihat dan berinteraksi dengan permintaan dan respons penuh. Proksi HTTPS mewujudkan terowong terenkripsi antara peranti anda dan laman sasaran menggunakan kaedah CONNECT — proksi menyampaikan data terenkripsi tanpa melihat kandungan. Di FineProxy, setiap IP juga membawa sijil SSL individu yang mengenkripsi sambungan dari peranti anda ke proksi itu sendiri, melindungi kelayakan proksi dan metadata permintaan anda pada first hop.

Adakah senarai proksi HTTP percuma selamat untuk digunakan?Tidak

Tidak. Penyelidikan akademik yang menganalisis 640,000+ proksi percuma selama 30 bulan mendapati bahawa hampir 17,000 secara aktif mengubah trafik yang berlalu — menyuntik iklan, mengalihkan permintaan, atau menggantikan fail dengan perisian hasad. Kira-kira 10% daripada proksi percuma yang berfungsi memintip trafik TLS atau mengumpul kelayakan. Dan 92% daripada alamat yang disenaraikan hanya mati. Perkhidmatan berbayar daripada pembekal yang memiliki infrastrukturnya sendiri bukan sahaja lebih pantas dan boleh dipercayai — ia jauh lebih selamat.

Apakah maksud "kerahsiaan elit"?Ini bermakna proksi

Ini bermakna proksi menghapus semua pengepala yang boleh mendedahkan kehadirannya. Proksi lutsinar menghantar IP sebenar anda dalam X-Forwarded-For. Proksi tanpa nama menyembunyikan IP anda tetapi meninggalkan pengepala Via atau pengepala penunjuk proksi lain. Proksi elit melucutkan semuanya — laman sasaran melihat sambungan biasa tanpa bukti proksi. FineProxy beroperasi pada peringkat elit di semua jenis proksi.

Patutkah saya menggunakan HTTP atau SOCKS5?Untuk apa-apa berasaskan

Untuk apa-apa berasaskan web — mengikis, sesi pelayar, permintaan API, pengurusan akaun — HTTP adalah pilihan yang lebih mudah dan serasi. Setiap alat menyokongnya secara asli. Untuk trafik bukan web (permainan, VoIP, torrent, protokol tersuai) atau apabila anda memerlukan sokongan UDP dan penyelesaian DNS jauh, gunakan SOCKS5. FineProxy menyokong kedua-dua pada setiap proksi, jadi anda boleh bertukar tanpa membeli produk yang berbeza.

Berapa banyak proksi yang saya perlukan untuk mengikis web?Bergantung pada sasaran

Bergantung pada sasaran dan volum. Untuk laman yang tidak dilindungi pada kelajuan sederhana, 50-100 IP mengendalikan beberapa ribu halaman setiap hari. Untuk sasaran dilindungi atau pengumpulan volum tinggi, ratusan hingga ribuan IP memastikan ketumpatan permintaan cukup rendah untuk mengelakkan sekatan. FineProxy menjual proksi individu dan pakej pukal dengan diskaun volum.

Bolehkah saya menggunakan proksi yang sama untuk HTTP dan SOCKS5?Ya

Ya. Setiap proksi FineProxy — berdedikasi, pusat data, atau ISP — menyokong HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 pada alamat IP yang sama. Tiada kos tambahan, tiada peringkat berasingan.

Panduan

HTTP Proxy: Protokol yang Sudah Difahami oleh Pelayar Anda

4 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Setiap permintaan web yang dibuat pelayar anda menggunakan HTTP. Apabila anda menambahkan proksi HTTP ke dalam rantai, trafik anda mengalir melalui pelayan yang secara asli memahami protokol ini — ia dapat membaca permintaan, menghalakan ke destinasi yang betul, dan mengembalikan respons. Tiada lapisan terjemahan, tiada penukaran protokol, hanya pengendalian langsung bahasa yang digunakan web.

Inilah sebabnya HTTP tetap menjadi protokol proksi yang paling luas disokong. Setiap pelayar, setiap kerangka pengikisan, setiap alat automasi, setiap sistem operasi mempunyai sokongan proksi HTTP terbina dalam. Konfigurasi hanya memerlukan satu baris: alamat IP dan port.

Bagaimana HTTP proxy mengendalikan trafik anda

Untuk permintaan HTTP biasa, proxy menerima URL lengkap, mengambil kandungan dari pelayan sasaran, dan mengembalikannya kepada anda. Proxy melihat segalanya — header, kandungan, cookie — kerana trafik HTTP tidak disulitkan secara reka bentuk.

Untuk trafik HTTPS, prosesnya berubah. Pelayar anda menghantar permintaan CONNECT ke proxy, menentukan hos dan port destinasi. Proxy membuka terowong TCP ke hos itu, dan sejak itu ia hanya menyampaikan bait terenkripsi dalam kedua-dua arah. Ia tidak dapat melihat kandungan — hanya bahawa sambungan wujud antara anda dan sasaran.

Gelagat dwi ini penting untuk difahami. Pada HTTP, proxy mempunyai keterlihatan penuh. Pada HTTPS, ia menjadi penerusan buta. Kedua-dua mod berguna bergantung pada tugas.

Tahap kerahsiaan: apa yang proxy anda dedahkan tentang anda

Bukan semua proksi HTTP melindungi anda dengan sama rata. Industri mengklasifikasikannya ke dalam tiga peringkat, dan perbezaannya lebih penting daripada yang disedari oleh kebanyakan orang.

Proksi telus memajukan permintaan anda tetapi menyertakan alamat IP sebenar anda dalam pengepala X-Forwarded-For. Laman sasaran mengetahui dengan tepat siapa anda dan bahawa anda menggunakan proksi. Ini tidak berguna untuk sebarang perkara yang memerlukan privasi — ia direka untuk caching korporat dan penapisan kandungan, bukan untuk perlindungan.

Proksi tanpa nama menyembunyikan IP sebenar anda tetapi masih mengumumkan diri mereka sendiri. Header seperti Via atau X-Forwarded-For mengandungi maklumat berkaitan proksi. Laman sasaran tidak mengetahui alamat anda, tetapi mengetahui bahawa proksi terlibat. Penyelidikan menunjukkan bahawa 78% sambungan sedemikian boleh dikenal pasti hanya melalui analisis header sahaja (litport.net).

Proksi elit (tanpa nama tinggi) mengalih keluar semua header berkaitan proksi. Laman sasaran melihat sambungan bersih tanpa petunjuk bahawa proksi wujud. IP sebenar anda disembunyikan, dan kehadiran proksi tidak kelihatan pada tahap header HTTP.

Proksi HTTP FineProxy beroperasi pada tahap elit. Tiada X-Forwarded-For, tiada Via, tiada pengepala Proxy-Connection yang bocor. Apabila laman web memeriksa permintaan anda, ia melihat sambungan standard daripada alamat IP proksi — tiada yang lain.

Mengapa senarai proksi HTTP percuma benar-benar berbahaya

Mencari «senarai proksi HTTP percuma» menghasilkan berjuta-juta keputusan. Tarikannya jelas — mengapa perlu membayar sedangkan beribu-ribu alamat tersedia secara percuma? Inilah sebabnya.

Kajian akademik selama 30 bulan yang menganalisis lebih 640,000 pelayan proksi percuma mendapati bahawa 16,923 daripadanya secara aktif mengubah suai kandungan yang melaluinya (HAL/arxiv, 2024). Itu bukan pepijat — ia disengajakan. Pengendali menyuntik iklan, mengalihkan trafik, dan menggantikan fail yang dimuat turun dengan versi yang mengandungi perisian hasad. Kajian yang sama mengenal pasti 4,452 kerentanan keselamatan berbeza pada IP proksi percuma, termasuk 1,755 yang membenarkan pelaksanaan kod jauh pada peranti yang disambungkan.

Secara berasingan, penyelidikan mendapati bahawa kira-kira 10% proksi percuma yang berfungsi menunjukkan tingkah laku yang jelas berniat jahat: pintasan TLS (membaca trafik terenkripsi anda dengan mengeluarkan sijil palsu), suntikan iklan, dan penuaian kelayakan. Dan 92% alamat dalam senarai proksi percuma tidak berfungsi langsung — ia adalah IP mati yang membazir masa anda sebelum anda menemui yang berbahaya.

Proksi HTTP berbayar premium daripada pembekal yang memiliki infrastrukturnya sendiri menghapuskan semua ini. FineProxy tidak memonetisasi trafik anda — kami memonetisasi perkhidmatannya. Data anda melaluinya, tidak diubah dan tidak direkodkan.

Bila HTTP ialah protokol yang tepat

Proksi HTTP ialah pilihan lalai untuk kerja berpusatkan web. Pengikisan, automasi pelayar, panggilan API, pemantauan SEO, pengesahan iklan, pengurusan akaun melalui pelayar — jika tugas berlaku melalui HTTP atau HTTPS, proksi HTTP mengendalikannya secara natif dengan keserasian terluas dan konfigurasi paling mudah.

Untuk trafik bukan web — permainan, VoIP, FTP, protokol TCP/UDP tersuai — SOCKS5 ialah alat yang sesuai. Di FineProxy, setiap proksi menyokong kedua-duanya: HTTP, HTTPS (dengan sijil SSL individu bagi setiap IP untuk enkripsi first-hop penuh), dan SOCKS5 dengan UDP. Alamat yang sama, langganan yang sama, pilih protokol mengikut tugas.

Yang disertakan dalam proxy HTTP FineProxy

Setiap proksi memberikan keanoniman elit dengan sifar kebocoran pengepala, lebar jalur tanpa had pada kelajuan sehingga 500 Mbps, dan pengesahan fleksibel melalui senarai putih IP atau log masuk/kata laluan — semuanya tersedia merentas proksi berdedikasi, pusat data dan ISP. Seluruh rangkaian berjalan di atas infrastruktur milik kami sendiri dan alamat IP kami sendiri dalam ASN bersih yang kami pantau secara berterusan melalui Spamhaus, jadi trafik anda kekal pada perkakasan yang kami kawal sepenuhnya dari hop pertama hingga terakhir.