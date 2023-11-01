¡NUEVO! |Una llamada API, datos limpios de vuelta.Obtener 10.000 tokens gratis →

Proxy HTTP

Paquetes de IPv4 para escalar sus tareas. Compatible con HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática tras el pago, tráfico ilimitado y acceso por API.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy http.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 3.000 IP compatibles con HTTP en Europa
  • Exportar mi lista de proxy HTTP como JSON
  • Allowlist 203.0.113.7 para mi servicio proxy HTTP
  • Mostrar los detalles de estado y facturación de mis planes proxy HTTP
  • Actualizar mi lista de proxy HTTP cuando el próximo intercambio gratuito esté disponible
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Un servicio muy decente, tomó un paquete mixto de nivel primario, se satisfizo. La velocidad es totalmente consistente. Todos los protocolos que necesito son compatibles. No se observaron roturas y “retardas ” durante todo el tiempo de uso. En general, una gran opción para aquellos que no les gusta hacer alarde de su actividad en la red. Sólo puedo recomendar a los chicos que hagan su trabajo.

Denni RiggPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

He estado utilizando los servicios de FineProxy por un tiempo y estoy muy satisfecho con la calidad. Las conexiones son muy estables, las direcciones IP funcionan sin problemas, y la velocidad es consistentemente rápida. El servicio de atención al cliente también es súper sensible cuando se necesita. Altamente recomendable para cualquier persona que busca proxies confiables

KrzyszofNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

No puedo encontrar mejores servicios que este especialmente en términos de ilimitado residencial, pensé que iba a empezar a ser de baja calidad una vez que uso pero maldita sea durante todo el tiempo que he utilizado, se mantuvo por encima del 99%, es como impresionante ser. Buena suerte y espero que siga igual.

ZainDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

API y acceso a agentes

Nuestra empresa depende en gran medida de los proxies para la investigación SEO, la gestión de redes sociales, el análisis de la competencia y las tareas automatizadas. FineProxy ha sido una salvación para nuestro equipo, ya que ofrece una amplia gama de proxies rápidos, seguros y altamente anónimos que nos ayudan a realizar las tareas de manera eficiente. El panel es fácil de usar y permite gestionar varios proxies sin complicaciones. A diferencia de otros proveedores de proxies que hemos probado anteriormente, FineProxy mantiene una velocidad y una disponibilidad constantes, algo crucial para nuestras operaciones. Si necesita una solución de proxies de nivel empresarial, le recomiendo encarecidamente que la pruebe.

omkaarSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Proporcionan API para que los usuarios obtengan proxies de su sitio web. Aunque el personal de atención al cliente no hablaba muy bien inglés, se esforzó mucho por ayudarme. También permiten cambiar la IP cada siete días.

Anonymous UserTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Cuál es la diferencia entre un proxy HTTP y uno HTTPS?Ámbito de cifrado

Un proxy HTTP gestiona tráfico web sin cifrar: el proxy puede ver e interactuar con la solicitud y la respuesta completas. Un proxy HTTPS establece un túnel cifrado entre tu dispositivo y el sitio destino mediante el método CONNECT; el proxy retransmite los datos cifrados sin ver su contenido. En FineProxy, cada IP cuenta además con un certificado SSL individual que cifra la conexión desde tu dispositivo hasta el propio proxy, protegiendo tus credenciales de proxy y los metadatos de la solicitud en el primer salto.

¿Es seguro usar listas gratuitas de proxies HTTP?No

No. Una investigación académica que analizó más de 640 000 proxies gratuitos durante 30 meses descubrió que casi 17 000 modificaban activamente el tráfico: inyectaban anuncios, redirigían solicitudes o sustituían archivos por malware. Aproximadamente el 10 % de los proxies gratuitos funcionales interceptan tráfico TLS o recopilan credenciales. Y el 92 % de las direcciones listadas simplemente están muertas. Un servicio de pago de un proveedor que posee su propia infraestructura no solo es más rápido y fiable, sino fundamentalmente más seguro.

¿Qué significa "anonimato élite"?Sin filtración cabeceras

Significa que el proxy elimina todas las cabeceras que podrían revelar su presencia. Los proxies transparentes envían tu IP real en X-Forwarded-For. Los proxies anónimos ocultan tu IP, pero dejan cabeceras como Via u otros indicadores de proxy. Los proxies élite eliminan todo: el sitio destino ve una conexión normal sin evidencia alguna de proxy. FineProxy opera a nivel élite en todos los tipos de proxy.

¿Debería usar HTTP o SOCKS5?HTTP para web

Para cualquier tarea basada en la web —scraping, sesiones de navegador, solicitudes a API, gestión de cuentas— HTTP es la opción más sencilla y compatible. Todas las herramientas lo soportan de forma nativa. Para tráfico no web (juegos, VoIP, torrents, protocolos personalizados) o cuando necesitas soporte UDP y resolución DNS remota, usa SOCKS5. FineProxy admite ambos protocolos en cada proxy, así que puedes cambiar sin comprar un producto diferente.

¿Cuántos proxies necesito para web scraping?50–100, ritmo moderado

Depende del objetivo y del volumen. Para sitios sin protección a un ritmo moderado, entre 50 y 100 IP gestionan varios miles de páginas al día. Para objetivos protegidos o recopilación a gran escala, cientos o miles de IP mantienen la densidad de solicitudes lo suficientemente baja como para evitar bloqueos. FineProxy vende proxies individuales y paquetes en volumen con descuentos por cantidad.

¿Puedo usar el mismo proxy para HTTP y SOCKS5?

Sí. Cada proxy de FineProxy —dedicado, de datacenter o ISP— soporta HTTP, HTTPS y SOCKS5 en la misma dirección IP. Sin coste adicional, sin nivel separado.

Guía

Proxy HTTP: el protocolo que tu navegador ya habla

5 min leedEquipo de red FineProxy

Cada solicitud web que realiza tu navegador utiliza HTTP. Cuando añades un proxy HTTP a la cadena, tu tráfico pasa por un servidor que entiende este protocolo de forma nativa: puede leer la solicitud, enrutarla al destino correcto y devolver la respuesta. Sin capas de traducción, sin conversión de protocolos; solo gestión directa del lenguaje sobre el que funciona la web.

Por eso HTTP sigue siendo el protocolo proxy con mayor compatibilidad. Todos los navegadores, todos los frameworks de scraping, todas las herramientas de automatización y todos los sistemas operativos incluyen soporte nativo para proxies HTTP. La configuración se reduce a una sola línea: una dirección IP y un puerto.

Cómo un proxy HTTP gestiona tu tráfico

En las solicitudes HTTP convencionales, el proxy recibe la URL completa, obtiene el contenido del servidor destino y te lo devuelve. El proxy lo ve todo — cabeceras, contenido, cookies — porque el tráfico HTTP no está cifrado por diseño.

Con el tráfico HTTPS, el proceso cambia. Tu navegador envía una solicitud CONNECT al proxy, indicando el host y el puerto destino. El proxy abre un túnel TCP hacia ese host y, a partir de ese momento, se limita a retransmitir bytes cifrados en ambas direcciones. No puede ver el contenido — solo sabe que existe una conexión entre tú y el destino.

Este comportamiento dual es importante de entender. En HTTP, el proxy tiene visibilidad total. En HTTPS, se convierte en un relay ciego. Ambos modos son útiles según la tarea.

Niveles de anonimato: qué revela tu proxy sobre ti

No todos los proxies HTTP te protegen por igual. La industria los clasifica en tres niveles, y la diferencia importa más de lo que la mayoría cree.

Los proxies transparentes reenvían su solicitud, pero incluyen su IP real en el encabezado X-Forwarded-For. El sitio destino sabe exactamente quién es usted y que está usando un proxy. Son inútiles para cualquier tarea que requiera privacidad — están diseñados para caché corporativa y filtrado de contenido, no para protección.

Los proxies anónimos ocultan su IP real, pero se identifican como proxy. Encabezados como Via o X-Forwarded-For contienen información relacionada con el proxy. El sitio destino no conoce su dirección, pero sabe que hay un proxy de por medio. Estudios demuestran que el 78 % de estas conexiones son identificables solo mediante el análisis de encabezados (litport.net).

Los proxies elite (de alto anonimato) eliminan todos los encabezados relacionados con el proxy. El sitio destino ve una conexión limpia, sin indicios de que exista un proxy. Su IP real queda oculta y la presencia del proxy es invisible a nivel de encabezados HTTP.

Los proxies HTTP de FineProxy operan a nivel elite. Sin X-Forwarded-For, sin Via, sin cabeceras Proxy-Connection que se filtren. Cuando un sitio web examina tu solicitud, ve una conexión estándar desde la IP del proxy — nada más.

Por qué las listas gratuitas de proxies HTTP son realmente peligrosas

Buscar “free HTTP proxy list” arroja millones de resultados. El atractivo es evidente — ¿por qué pagar cuando hay miles de direcciones disponibles gratis? He aquí la razón.

Un estudio académico de 30 meses que analizó más de 640.000 servidores proxy gratuitos descubrió que 16.923 de ellos modificaban activamente el contenido que pasaba a través de ellos (HAL/arxiv, 2024). No se trata de un error — es intencional. Los operadores inyectan publicidad, redirigen el tráfico y sustituyen archivos descargados por versiones con malware. El mismo estudio identificó 4.452 vulnerabilidades de seguridad distintas en IPs de proxies gratuitos, incluyendo 1.755 que permitían la ejecución remota de código en los dispositivos conectados.

Por separado, otra investigación descubrió que aproximadamente el 10% de los proxies gratuitos funcionales presentan un comportamiento explícitamente malicioso: interceptación TLS (lectura de tu tráfico cifrado mediante la emisión de certificados falsos), inyección de anuncios y robo de credenciales. Además, el 92% de las direcciones en las listas de proxies gratuitos ni siquiera funcionan — son IPs inactivas que te hacen perder el tiempo antes de que llegues a las peligrosas.

Un proxy HTTP premium de pago de un proveedor que posee su propia infraestructura elimina todo esto. FineProxy no monetiza su tráfico — monetizamos el servicio. Sus datos pasan sin ser tocados ni registrados.

Cuándo HTTP es el protocolo adecuado

Los proxies HTTP son la opción predeterminada para tareas centradas en la web. Scraping, automatización de navegador, llamadas a API, monitorización SEO, verificación de anuncios, gestión de cuentas a través del navegador — si la tarea se realiza sobre HTTP o HTTPS, un proxy HTTP la maneja de forma nativa con la mayor compatibilidad y la configuración más sencilla.

Para tráfico no web — gaming, VoIP, FTP, protocolos TCP/UDP personalizados — SOCKS5 es la herramienta adecuada. En FineProxy, cada proxy soporta ambos: HTTP, HTTPS (con un certificado SSL individual por IP para cifrado completo en el primer salto) y SOCKS5 con UDP. La misma dirección, la misma suscripción, elija el protocolo según la tarea.

Qué incluyen los proxies HTTP de FineProxy

Cada proxy ofrece anonimato de nivel élite sin filtración de cabeceras, ancho de banda ilimitado a velocidades de hasta 500 Mbps y autenticación flexible mediante lista blanca de IP o usuario/contraseña — todo disponible en proxies dedicados, de datacenter y ISP. Toda la red funciona sobre nuestra propia infraestructura y nuestras propias direcciones IP dentro de un ASN limpio que monitorizamos continuamente a través de Spamhaus, de modo que su tráfico permanece en hardware que controlamos íntegramente desde el primer salto hasta el último.