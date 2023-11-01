¡NUEVO! |Una llamada API, datos limpios de vuelta.Obtener 10.000 tokens gratis →

Proxy de Turquía

Proxies estáticos IPv4 de Turquía fiables — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% de uptime, tráfico ilimitado

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IP de datacenter en Turquía y añadir 203.0.113.7 a la lista blanca
  • Mostrar la tasa de éxito de hoy para mi tráfico proxy turco
  • Renovar cada servicio que termine esta semana, menos de $200
  • Rotar mis IP cuando el próximo cambio sea gratuito
  • Exportar la última lista de proxy como JSON
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

¡Increíble para los juegos! No más geo-restricciones y la velocidad es increíble. 5/5

Gamer_GalPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Fine proxy es uno de los mejores proveedores de servicios proxy que utilicé, ofrece servie barato y relaible. Proporciona cobertura gólbad. La mejor experiencia de la historia.

Ahmed ArshadDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

¿Qué es lo que más te gusta de FineProxy.org? Descubrí FineProxy.org a través de recomendaciones de amigos, y la calidad del servicio es realmente excelente. El costo es bastante bajo, lo que ayuda a nuestra empresa a ahorrar significativamente en gastos. Agradezco mucho el apoyo entusiasta del equipo de apoyo de FineProxy.org. Son muy entusiastas y responden inmediatamente. FineProxy.org me ayuda a acceder a los datos más rápido y mejora la seguridad. También valoro la calidad del servicio y la política de reembolso cuando el servicio no satisface las necesidades del usuario. Revisión recogida por y alojado en G2.com. ¿Qué es lo que no te gusta de FineProxy.org? Me gustaría ver un paquete promocional importante para usuarios de alto volumen y una política promocional adicional.

long l.G2, Este añoTraducido del inglésFuente

Hace unos meses que utiliza este servicio y nunca se le considera cambiar a otro servicio, la mejor opción para el rendimiento de precios

BenjaminSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.

David RhodesTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.

bhwowsersNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
BTK bloquea 311.000 URLs al año — ¿cómo afecta eso a los usuarios de proxies?BTK bloqueó Discord

El BTK de Turquía bloqueó un récord de más de 311.000 direcciones web en 2024 — el 82% sin orden judicial (Ley 5651). Reddit está bloqueado. Instagram estuvo caído 9 días en agosto de 2024. 16 servicios VPN (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) fueron bloqueados a finales de 2023. Durante las protestas de marzo de 2025, las redes sociales fueron limitadas durante 42 horas. Freedom House: 31/100. Si estás en Turquía y necesitas acceder a sitios bloqueados, necesitas una IP de fuera, no una turca. Las IP turcas para precios regionales o scraping funcionan con normalidad — los bloqueos de BTK no afectan al tráfico proxy saliente.

Sahibinden.com me bloquea constantemente — ¿qué funciona?Sahibinden comprueba solicitudes

Sahibinden verifica la frecuencia de solicitudes, la huella digital del navegador y la reputación de la IP. Necesita retrasos aleatorios entre solicitudes (no intervalos fijos), rotación de User-Agents que coincidan con versiones reales de Chrome/Firefox, y proxies turcos que no estén quemados. Un proxy ISP de TR pasa mejor que uno de datacenter — Sahibinden marca los rangos de datacenter de forma más agresiva. Rote las IP cada 20–30 solicitudes para páginas de catálogo, menos para listados individuales.

¿Puedo seguir consiguiendo Netflix más barato con una suscripción turca?

Sí. Netflix Turquía: $3,75/mes básico, $5,54 estándar, $7,19 premium. Configure un servidor proxy turco en su navegador durante el registro, pague con una tarjeta regalo turca. Una vez activada la suscripción, no necesita el proxy para ver contenido — Netflix verifica la región en la facturación, no en la reproducción. YouTube Premium ($2,15/mes), Google One (menos de $1/mes), Disney+ (~$20/año) funcionan igual. Steam es la excepción — cambió a precios en USD en noviembre de 2023.

¿Dónde consigo una lista de servidores proxy de Turquía?FineProxy genera un

Proxies por 48 horas. Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies Turquía en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Turquía, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
7 en línea·¿Necesita más? →
107.181.155.86:80
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 h
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 h
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 h
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 h
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKilis
277 Kbps
39.8%
2 h
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKilis
279 Kbps
18.0%
2 h
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
442 Kbps
10.5%
2 h
Mostrando 7 de 7

Guía

Proxies gratuitos de Turquía

3 min leedEquipo de red FineProxy

Tenga en cuenta: Los proxies que se muestran a continuación no son nuestros proxies de servidor premium. Esta es una lista pública gratuita recopilados de fuentes abiertas — útiles para pruebas o uso básico.

Por qué una IP turca le ahorra dinero real

Turquía tiene algunos de los precios de suscripción más baratos del mundo. La lira ha perdido más del 90% de su valor frente al dólar desde 2017, y la mayoría de los servicios internacionales siguen aplicando precios regionales. Netflix cuesta $3,75/mes con una IP de Turquía — frente a $15,49 en EE. UU. YouTube Premium: $2,15 vs $13,99. Google One es el más barato del mundo desde Turquía, menos de $1/mes. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — todos siguen el mismo modelo de precios regionales.

El método: conéctese a través de una IP turca durante la creación de la cuenta o el pago. Compre una tarjeta regalo de la App Store o Google Play turca (G2A, Turgame), canjéela y suscríbase. La mayoría de los servicios no vuelven a verificar su ubicación después de la compra inicial. Steam eliminó los precios en lira turca en noviembre de 2023 (cambió a USD — los juegos pasaron de ~$4 a $28,97), así que ese atajo se cerró. Pero el streaming, el almacenamiento en la nube y la mayoría de las suscripciones de apps siguen con precios regionales.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — scraping de e-commerce turco

Hepsiburada es el “Amazon de Turquía” — más de 163 millones de productos, 40 millones de visitantes mensuales. Trendyol es aún más grande y ahora se expande a Europa. Ambos tienen scrapers basados en Apify ($5–20/mes + consumo), y ambos sirven datos localizados según la IP. El monitoreo de precios desde fuera de Turquía muestra la versión internacional — inventario limitado, sin detalles del vendedor.

Sahibinden.com (clasificados: inmuebles, coches, empleo) cuenta con protección anti-bots. Los scrapers de código abierto para este sitio dependen de retrasos en las solicitudes con multiplicadores aleatorios, rotación de User-Agent y proxies turcos rotativos. Sin los tres elementos, le bloquean en cuestión de minutos.

Para comprar acceso a proxies de Turquía, FineProxy ofrece proxies IPv4 de datacenter en Turquía. Datacenter en ASN propio, tarifa fija por IP, tráfico ilimitado. Un proxy rápido de Turquía importa cuando extrae catálogos de los 163 millones de listados de Hepsiburada — FineProxy alcanza hasta 500 Mbps por IP. La competencia cobra entre $0,30 y $8/GB por IP turcas. En FineProxy, un mes de scraping intensivo cuesta lo mismo que una sola consulta de precios.