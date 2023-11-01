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Türkiye Proxy

Güvenilir statik Türkiye IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, ,9 çalışma süresi, sınırsız trafik

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Türkiye’de 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Türkiye proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

Oyun için harika! Artık coğrafi kısıtlama yok ve hız inanılmaz. 5/5

Gamer_GalFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy kullandığım en iyi proxy hizmeti sağlayıcılarından biri; ucuz ve güvenilir hizmet sunuyor. Küresel kapsam sağlıyor. Şimdiye kadarki en iyi deneyim.

Ahmed ArshadDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

FineProxy.org hakkında en çok neyi beğeniyorsunuz? FineProxy.org’u arkadaşlarımın tavsiyeleri sayesinde keşfettim ve hizmet kalitesi gerçekten mükemmel. Maliyeti oldukça düşük; bu da şirketimizin giderlerden önemli ölçüde tasarruf etmesine yardımcı oluyor. FineProxy.org destek ekibinin istekli yardımını çok takdir ediyorum. Çok hevesliler ve anında yanıt veriyorlar. FineProxy.org verilere daha hızlı erişmeme yardımcı oluyor ve güvenliği artırıyor. Hizmet kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamadığında sunulan hizmet kalitesine ve para iadesi politikasına da değer veriyorum. İnceleme G2.com tarafından toplanmış ve burada barındırılmıştır. FineProxy.org hakkında neyi beğenmiyorsunuz? Yüksek hacimli kullanıcılar için büyük bir kampanya paketi ve buna ek bir kampanya politikası görmek isterim.

long l.G2, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Bu hizmeti birkaç aydır kullanıyorum ve başka bir hizmete geçmeyi hiç düşünmedim; fiyat-performans açısından en iyi seçenek.

BenjaminSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David RhodesTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
BTK yılda 311.000 URL engelliyor — bu proxy kullanıcılarını nasıl etkiliyor?BTK URL engeller

Türkiye'nin BTK'sı 2024'te rekor düzeyde 311.000'den fazla web adresini engelledi — 'si mahkeme kararı olmadan (5651 sayılı kanun). Reddit engellidir. Instagram, 2024 yılının Ağustos ayında 9 gün boyunca erişime kapalı kaldı. 16 VPN hizmeti (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) 2023 sonunda engellendi. Mart 2025'teki protestolar sırasında sosyal medya 42 saat boyunca kısıtlandı. Freedom House: 31/100. Türkiye'deyseniz ve engelli sitelere erişmeniz gerekiyorsa — Türk IP'si değil, dışarıdan bir IP'ye ihtiyacınız var. Bölgesel fiyatlandırma veya scraping için Türk IP'leri normal şekilde çalışır — BTK engellemeleri giden proxy trafiğini etkilemez.

Sahibinden.com sürekli engelliyor — ne işe yarar?Sahibinden hız kontrolü

Sahibinden istek hızını, tarayıcı parmak izini ve IP itibarını kontrol eder. İstekler arasında rastgele gecikmeler (sabit aralıklar değil), gerçek Chrome/Firefox sürümleriyle eşleşen dönen User-Agent'lar ve yanmamış Türkiye proxy'leri gerekir. TR ISP proxy, veri merkezinden daha iyi geçer — Sahibinden veri merkezi IP aralıklarını daha agresif şekilde işaretler. Katalog sayfaları için her 20–30 istekte bir IP döndürün, tekil ilanlar için daha az.

Türk aboneliğiyle Netflix hâlâ daha ucuza kullanılabilir mi?Evet

Evet. Netflix Türkiye: temel plan $3,75/ay, standart plan $5,54, premium plan $7,19. Kayıt sırasında tarayıcınızda bir Türkiye proxy sunucusu kurun, Türk hediye kartıyla ödeyin. Abonelik aktif olduktan sonra yayın izlemek için proxy'ye ihtiyacınız yok — Netflix bölgeyi faturalandırma sırasında kontrol eder, oynatma sırasında değil. YouTube Premium ($2,15/ay), Google One ($1/ayın altında), Disney+ (yıllık ~$20) aynı şekilde çalışır. Steam istisnadır — Kasım 2023'te USD fiyatlandırmaya geçti.

Türkiye proxy sunucu listesini nereden edinebilirim?Satın alınca oluşturulur

48 saatlik proxy’ler. Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

Canlı Türkiye proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Türkiye proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
7 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
107.181.155.86:80
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 sa önce
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 sa önce
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 sa önce
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKilis
277 Kbps
39.8%
2 sa önce
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKilis
279 Kbps
18.0%
2 sa önce
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
442 Kbps
10.5%
2 sa önce
Gösterilen 7 arasında 7

Rehber

Ücretsiz Türkiye proxy listesi

2 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Lütfen unutmayın: Aşağıda listelenen proxy'ler şunlardır: premium sunucu proxy'lerimiz değil. Bu bir kamuya açık ücretsiz liste Açık kaynaklardan toplanmış — test veya temel kullanım için yararlı.

Türk IP'si neden gerçek tasarruf sağlar

Türkiye, dünyanın en ucuz abonelik fiyatlarına sahip ülkelerden biridir. Lira, 2017'den bu yana dolar karşısında değerinin 'ından fazlasını yitirmiştir ve uluslararası hizmetlerin çoğu hâlâ bölgesel fiyatlandırma yapar. Türkiye IP'siyle Netflix ayda 3,75 $'a mal olurken ABD'de bu rakam 15,49 $'dır. YouTube Premium: 2,15 $'a karşı 13,99 $. Google One, Türkiye üzerinden dünya genelinde en ucuza ayda 1 $'ın altında sunulur. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — hepsi aynı bölgesel fiyatlandırma modelini izler.

Yöntem: hesap açma veya ödeme sırasında bir Türk IP'si üzerinden bağlanmak. Bir Türk App Store veya Google Play hediye kartı satın alın (G2A, Turgame), kartı kullanın, aboneliği başlatın. Çoğu hizmet, ilk satın alma işleminden sonra konumunuzu yeniden kontrol etmez. Steam, Kasım 2023'te Türk lirası fiyatlandırmasını kaldırdı (USD'ye geçti — oyunlar yaklaşık $4'tan $28,97'ye çıktı), dolayısıyla bu boşluk kapandı. Ancak yayın platformları, bulut depolama ve uygulama aboneliklerinin çoğu hâlâ bölgesel fiyatlandırma uygular.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — Türk e-ticaretinde scraping

Hepsiburada, 163 milyondan fazla ürün ve ayda 40 milyon ziyaretçisiyle "Türkiye'nin Amazon'u"dur. Trendyol daha da büyüktür ve artık Avrupa'ya açılmaktadır. Her ikisi de Apify tabanlı scraper'lara sahiptir (ayda $5–20 + kullanım) ve her ikisi de IP'ye göre yerelleştirilmiş veri sunar. Türkiye dışından fiyat takibi yaptığınızda uluslararası sürümü görürsünüz — sınırlı envanter, satıcı detayları yok.

Sahibinden.com (ilanlar: gayrimenkul, otomobil, iş ilanları) bot koruması kullanır. Bunun için açık kaynaklı scraper'lar, rastgele çarpanlarla istek gecikmeleri, User-Agent rotasyonu ve dönen Türk proxy'lerine dayanır. Bu üçü olmadan dakikalar içinde engellenirsiniz.

Türkiye proxy erişimi satın almak için FineProxy, Türkiye'den veri merkezi IPv4 proxy'leri sunar. Kendi ASN'i üzerinde veri merkezi, IP başına sabit fiyat, sınırsız trafik. Hızlı bir Türkiye proxy'si, Hepsiburada'nın 163 milyon ilanından katalog çekerken büyük önem taşır — FineProxy IP başına 500 Mbps'ye kadar hız sunar. Rakipler Türk IP'lerini $0,30–8/GB arasında fiyatlandırır. FineProxy'de bir ay boyunca yoğun scraping, tek bir fiyat kontrolü kadar maliyete gelir.