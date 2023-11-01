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Proxy da Turquia

Proxies estáticos IPv4 da Turquia confiáveis — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% de uptime, tráfego ilimitado

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs de datacenter em Turquia e allowlist 203.0.113.7
  • Mostre taxa de sucesso de hoje para meu turco tráfego de proxy
  • Renove todos os serviços que vencem esta semana, abaixo de $200
  • Alterne meu IPs quando a próxima atualização para grátis
  • Exporte o latest lista de proxies como JSON
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

Impressionante para jogos! Chega de geo-restrições e a velocidade é incrível. 5/5

Gamer_GalPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

O proxy fino é um dos melhores provedores de serviços proxy que usei, oferece serviço barato e relaível. Ele fornece cobertura golbad. Melhor experiência de sempre.

Ahmed ArshadDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

O que você mais gosta sobre FineProxy.org? Descobri FineProxy.org através das recomendações de amigos, e a qualidade do serviço é realmente excelente. O custo é bastante baixo, o que ajuda a nossa empresa a economizar significativamente em despesas. Aprecio muito o apoio entusiasmado da equipe de suporte FineProxy.org. Eles são muito entusiasmados e respondem imediatamente. FineProxy.org me ajuda a acessar dados mais rápido e melhora a segurança. Também valorizo a qualidade do serviço e a política de reembolso quando o serviço não satisfaz as necessidades do usuário. Revisão coletada e hospedada no G2.com. O que você não gosta sobre FineProxy.org? Gostaria de ver um pacote promocional importante para usuários de alto volume e uma política promocional adicional.

long l.G2, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.

David RhodesTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.

Vladimir AkimkinSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
O BTK bloqueia 311.000 URLs por ano — como isso afeta os usuários de proxy?O BTK da

O BTK da Turquia bloqueou um recorde de mais de 311.000 endereços web em 2024 — 82% sem ordem judicial (Lei 5651). O Reddit está bloqueado. O Instagram ficou fora do ar por 9 dias em agosto de 2024. 16 serviços de VPN (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) foram bloqueados no final de 2023. Durante protestos em março de 2025, as redes sociais foram limitadas por 42 horas. Freedom House: 31/100. Se você está na Turquia e precisa acessar sites bloqueados — precisa de um IP de fora, não de um IP turco. IPs turcos para precificação regional ou scraping funcionam normalmente — os bloqueios do BTK não afetam o tráfego de proxy de saída.

O Sahibinden.com continua me bloqueando — o que funciona?O Sahibinden verifica

O Sahibinden verifica taxa de requisições, fingerprint do navegador e reputação do IP. Você precisa de intervalos aleatórios entre requisições (não fixos), User-Agents rotativos correspondentes a builds reais de Chrome/Firefox, e proxies turcos que não estejam queimados. Um proxy ISP TR passa melhor do que datacenter — o Sahibinden sinaliza faixas de datacenter com muito mais agressividade. Rotacione os IPs a cada 20–30 requisições para páginas de catálogo, menos para listagens individuais.

Ainda consigo pagar mais barato na Netflix com uma assinatura turca?Sim

Sim. Netflix Turquia: $3,75/mês no plano básico, $5,54 no padrão, $7,19 no premium. Configure um servidor proxy turco no seu navegador durante o cadastro e pague com um cartão-presente turco. Depois que a assinatura for ativada, você não precisa mais do proxy para assistir — a Netflix verifica a região na cobrança, não na reprodução. YouTube Premium ($2,15/mês), Google One (menos de $1/mês), Disney+ (~$20/ano) funcionam da mesma forma. O Steam é a exceção — mudou para preços em USD em novembro de 2023.

Onde consigo uma lista de servidores proxy da Turquia?A FineProxy gera

Proxies por 48 horas. Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies ativos de Turquia
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Turquia, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
7 online·Precisa de mais? →
107.181.155.86:80
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 h atrás
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 h atrás
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 h atrás
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKilis
277 Kbps
39.8%
2 h atrás
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKilis
279 Kbps
18.0%
2 h atrás
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
442 Kbps
10.5%
2 h atrás
Exibindo 7 de 7

Guia

Lista Gratuita de Proxies da Turquia

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Atenção: Os proxies listados abaixo não são nossos proxies de servidor premium.. Esta é uma lista pública gratuita coletada de fontes abertas — úteis para testes ou uso básico.

Por que um IP turco economiza dinheiro de verdade

A Turquia tem alguns dos preços de assinatura mais baratos do mundo. A lira perdeu mais de 90% do seu valor em relação ao dólar desde 2017, e a maioria dos serviços internacionais ainda pratica preços regionais. A Netflix custa $3,75/mês com um IP turco — contra $15,49 nos EUA. YouTube Premium: $2,15 vs $13,99. O Google One é o mais barato do mundo a partir da Turquia, por menos de $1/mês. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — todos seguem o mesmo modelo de precificação regional.

O método: conecte-se por meio de um IP turco durante a criação da conta ou pagamento. Compre um cartão-presente turco da App Store ou Google Play (G2A, Turgame), resgate-o e assine. A maioria dos serviços não verifica novamente sua localização após a compra inicial. A Steam abandonou os preços em lira turca em novembro de 2023 (mudou para USD — os jogos saltaram de ~$4 para $28.97), então essa brecha se fechou. Mas streaming, armazenamento em nuvem e a maioria das assinaturas de aplicativos ainda têm preços regionais.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — scraping de e-commerce turco

A Hepsiburada é a «Amazon da Turquia» — mais de 163 milhões de produtos, 40 milhões de visitantes mensais. A Trendyol é ainda maior e agora está se expandindo para a Europa. Ambas têm scrapers baseados no Apify ($5–20/mês + uso), e ambas entregam dados localizados por IP. O monitoramento de preços de fora da Turquia mostra a versão internacional — inventário limitado, sem detalhes de vendedores.

O Sahibinden.com (classificados: imóveis, carros, empregos) possui proteção anti-bot. Scrapers open-source para esse site dependem delays entre requisições com multiplicadores aleatórios, rotação de User-Agent e proxies turcos rotativos. Sem essas três medidas, você é bloqueado em minutos.

Para comprar acesso a proxies da Turquia, a FineProxy oferece proxies datacenter IPv4 da Turquia. Datacenter em ASN próprio, tarifa fixa por IP, tráfego ilimitado. Um proxy turco rápido faz diferença quando você está extraindo catálogos de 163 milhões de listagens da Hepsiburada — a FineProxy opera a até 500 Mbps por IP. Concorrentes cobram IPs turcos a $0,30–8/GB. Na FineProxy, um mês de scraping intenso custa o mesmo que uma única verificação de preço.