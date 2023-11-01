NOVO! |Uma chamada de API, dados limpos de volta. Sem precisar de scrapers.Ganhe 10.000 tokens grátis →

Proxy em Massa

Proxies IPv4 em massa distribuídos em múltiplas sub-redes /24 — HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfego ilimitado, entrega instantânea, desenvolvidos para scraping em larga escala e verificação de anúncios.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxies em lote.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 1,000 IPs de datacenter distributed across disponível subnets
  • Exporte meu bulk lista de proxies como JSON
  • Filtre minha lista de proxies em lote por país ou sub-rede
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu bulk pacote de proxy
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu pedidos grandes de proxies
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Tráfego nunca medido

Serviço impressionante. Os proxies estão disponíveis em pouco tempo após o pagamento. Ter um monte de IP `s torna o meu trabalho mais produtivo. Eu aprecio uma boa velocidade e tráfego ilimitado também.&nbsp;

Diana DeePlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Trabalho fantástico Trabalho fantástico – Proxies impressionantes Trabalho fantástico, equipe! Acabei de descobrir este serviço e eu estou genuinamente impressionado — o valor que você está oferecendo para o preço é incrível. E agora com acesso residencial ilimitado? Esse é próximo nível. Grande respeito para todos vocês. Eu definitivamente estarei retornando!

hamzaerkoDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Acesso por API e agente

Eu o usei em ferramentas de automação como ferramentas de palavra-chave, e para raspar ferramentas, como o trocador de jogo, o suporte ao cliente é de primeira classe sempre que você precisa de alguma ajuda eles estão 24/7 disponíveis para resolver problema ur, a qualidade de proxies são simplesmente surpreendentes.

asdjkakarNorton Safe Web, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Serviço proxy rápido e confiável com excelente tempo de funcionamento, grande suporte e preços acessíveis. Perfeito para tarefas de navegação e automação seguras!

MargaretSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

FineProxy tem sido uma ferramenta confiável para as minhas necessidades de negócios. Os proxies são rápidos, estáveis e acessíveis de muitos locais. É acessível e a equipe de atendimento ao cliente é responsiva e conhecível. Altamente recomendado para qualquer pessoa que precisa. leia isto e escreva outra onle

W3sazzadProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Por que proxies em massa são mais baratos por IP?Custos fixos

Custos fixos. Largura de banda, infraestrutura, monitoramento — manter um proxy ou dez mil custa praticamente o mesmo para o provedor. Em grande volume, esse custo fixo se divide entre mais endereços. O produto não muda; a conta fecha.

Como o pacote é montado? Vou compartilhar sub-redes com outros clientes?Você escolhe um

Você escolhe um país. A FineProxy atribui IPs aleatoriamente entre as sub-redes /24 disponíveis, e não a partir de um único bloco. O isolamento total não é garantido nos pacotes em massa, mas a distribuição aleatória torna sobreposições significativas algo incomum.

Existem limites de uso?Cada tarifa

Cada tarifa inclui um limite de conexões simultâneas. O volume de requisições dentro de cada sessão fica por sua conta — mantenha um ritmo semelhante ao humano, com intervalos variados. Os sites detectam padrões muito mais rápido do que volume bruto.

Meus IPs continuam sendo bloqueados mesmo com um pool grande. O que está errado?Se diferentes IPs

Se diferentes IPs caem no mesmo bloqueio, verifique primeiro o fingerprint do seu cliente, os headers e o timing das requisições. Sistemas anti-bot em 2025–2026 analisam assinaturas TLS, execução de JavaScript e sinais comportamentais — não apenas o endereço IP.

Qual é a diferença entre pacotes em massa e proxies dedicados?Proxies dedicados garantem

Proxies dedicados garantem acesso exclusivo a cada IP — ninguém mais utiliza o endereço durante o período da sua locação. Os pacotes em volume também utilizam endereços próprios da FineProxy, mas a precificação é pensada para grandes quantidades: custo por IP menor e maiores quantidades. Em ambos os casos, nada é revendido de terceiros.

Como funciona a rotação — é automática ou manual?Você controla a

Você controla a rotação do seu lado. A API retorna sua lista completa de IPs em plain-text ou JSON, e você decide a lógica — rotacionar por requisição, por sessão ou por tempo. Não há rotação automática forçada, então você pode ajustar o ritmo conforme a tolerância de cada alvo.

Posso combinar países em um único pedido?Sim

Sim. Selecione múltiplos países durante o checkout. A disponibilidade depende do nosso pool atual em cada região.

Em quanto tempo os proxies ficam disponíveis após a compra?Logo após o

Logo após o pagamento. A lista de IPs aparece no seu painel. Para pedidos grandes — vários milhares de endereços — a geração da lista leva alguns minutos.

Guia

Proxies em massa: o que importa quando você está comprando milhares de IPs

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Quando você compra endereços de proxy em massa da FineProxy, a lista de IPs com credenciais aparece no seu painel logo após o pagamento. Somos proprietários de todos os endereços do pool — mais de 100.000 IPv4 em múltiplos ASNs — então não há intermediários inflando o preço nem IPs reciclados de redes de terceiros.

O preço por IP diminui conforme o volume, e o tráfego é ilimitado independentemente do tamanho do pacote. Isso torna o planejamento de custos simples: você sabe o valor antecipadamente, e ele não aumenta com o uso.

A dispersão de sub-redes é o que mantém seu pool funcionando

Sistemas anti-bot bloqueiam sub-redes /24 inteiras — todos os 256 endereços de um bloco — quando detectam atividade suspeita em alguns deles. Se seus 10.000 IPs estão em apenas 40 sub-redes, um único alvo agressivo pode queimar uma grande parte do pool da noite para o dia.

A FineProxy distribui pedidos em massa aleatoriamente entre blocos /24 disponíveis. Um banimento em uma sub-rede não se propaga para as demais. Dois clientes trabalhando no mesmo alvo dificilmente compartilham uma sub-rede. A maioria dos provedores de proxies em massa nunca menciona diversidade de sub-redes — mas para scraping em larga escala ou verificação de anúncios, é isso que separa um pool que dura meses de um que se degrada em semanas.

Quantos IPs você realmente precisa

Uma pesquisa do The Web Scraping Club estima taxas seguras de requisições por IP em aproximadamente:

  • Tipo de alvo: Requisições por IP por hora
  • Plataformas de mídia social: 30–60
  • Sites de e-commerce: 100–300
  • Sites de notícias e conteúdo: 300+

Se você precisa de 100.000 páginas de produtos por hora em um site que tolera ~200 requisições/hora por IP, são no mínimo 500 IPs. Dobre esse número por segurança. Uma equipe monitorando preços em vários marketplaces e em diversos países facilmente precisa de dezenas de milhares.

Rotação e acesso via API

Quando você tem milhares de IPs, alterná-los manualmente não é viável. A FineProxy oferece um endpoint de API que permite obter a lista atual de IPs, filtrar por país ou sub-rede e enviar os endereços diretamente para seu scraper ou ferramenta de automação. Você pode rotacionar os IPs do seu lado — por requisição, por sessão ou em um intervalo fixo — usando a lista que a API retorna em formato plain-text ou JSON. Não há rotação automática forçada: você controla a lógica, o que importa quando alvos diferentes exigem estratégias de ritmo diferentes.

Nem todo bloqueio significa IPs ruins

Mesmo com o número certo de IPs e uma rotação adequada, você ainda verá bloqueios em alguns endereços. Se o mesmo erro aparece em IPs diferentes, o problema geralmente não são os endereços em si.

A pesquisa de 2025 da Proxyway mostra que até as melhores configurações de scraping alcançam apenas 85–93% de taxa de sucesso. O restante se deve a fingerprints TLS, headers incompatíveis, verificações JavaScript ou intervalos idênticos entre requisições. IPs limpos são uma camada — o comportamento do seu scraper é a outra.

Quer testar o serviço com sua própria carga de trabalho? Configure e pague por Proxies por 48 horas e depois execute os testes acima em suas próprias tarefas.