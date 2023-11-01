Quando você compra endereços de proxy em massa da FineProxy, a lista de IPs com credenciais aparece no seu painel logo após o pagamento. Somos proprietários de todos os endereços do pool — mais de 100.000 IPv4 em múltiplos ASNs — então não há intermediários inflando o preço nem IPs reciclados de redes de terceiros.

O preço por IP diminui conforme o volume, e o tráfego é ilimitado independentemente do tamanho do pacote. Isso torna o planejamento de custos simples: você sabe o valor antecipadamente, e ele não aumenta com o uso.

A dispersão de sub-redes é o que mantém seu pool funcionando

Sistemas anti-bot bloqueiam sub-redes /24 inteiras — todos os 256 endereços de um bloco — quando detectam atividade suspeita em alguns deles. Se seus 10.000 IPs estão em apenas 40 sub-redes, um único alvo agressivo pode queimar uma grande parte do pool da noite para o dia.

A FineProxy distribui pedidos em massa aleatoriamente entre blocos /24 disponíveis. Um banimento em uma sub-rede não se propaga para as demais. Dois clientes trabalhando no mesmo alvo dificilmente compartilham uma sub-rede. A maioria dos provedores de proxies em massa nunca menciona diversidade de sub-redes — mas para scraping em larga escala ou verificação de anúncios, é isso que separa um pool que dura meses de um que se degrada em semanas.

Quantos IPs você realmente precisa

Uma pesquisa do The Web Scraping Club estima taxas seguras de requisições por IP em aproximadamente:

Tipo de alvo: Requisições por IP por hora

Plataformas de mídia social: 30–60

Sites de e-commerce: 100–300

Sites de notícias e conteúdo: 300+

Se você precisa de 100.000 páginas de produtos por hora em um site que tolera ~200 requisições/hora por IP, são no mínimo 500 IPs. Dobre esse número por segurança. Uma equipe monitorando preços em vários marketplaces e em diversos países facilmente precisa de dezenas de milhares.

Rotação e acesso via API

Quando você tem milhares de IPs, alterná-los manualmente não é viável. A FineProxy oferece um endpoint de API que permite obter a lista atual de IPs, filtrar por país ou sub-rede e enviar os endereços diretamente para seu scraper ou ferramenta de automação. Você pode rotacionar os IPs do seu lado — por requisição, por sessão ou em um intervalo fixo — usando a lista que a API retorna em formato plain-text ou JSON. Não há rotação automática forçada: você controla a lógica, o que importa quando alvos diferentes exigem estratégias de ritmo diferentes.

Nem todo bloqueio significa IPs ruins

Mesmo com o número certo de IPs e uma rotação adequada, você ainda verá bloqueios em alguns endereços. Se o mesmo erro aparece em IPs diferentes, o problema geralmente não são os endereços em si.

A pesquisa de 2025 da Proxyway mostra que até as melhores configurações de scraping alcançam apenas 85–93% de taxa de sucesso. O restante se deve a fingerprints TLS, headers incompatíveis, verificações JavaScript ou intervalos idênticos entre requisições. IPs limpos são uma camada — o comportamento do seu scraper é a outra.