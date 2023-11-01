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Hromadné proxy

Hromadné IPv4 proxy napříč více podsítěmi /24 — HTTP/HTTPS/SOCKS5, neomezený provoz, okamžité dodání, navrženo pro rozsáhlý scraping a ověřování reklam.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si hromadný proxy tarif.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 1 000 datacentrových IP rozložených napříč dostupnými subnety
  • Exportujte můj seznam hromadných proxy jako JSON
  • Filtrujte můj seznam hromadných proxy podle země nebo subnetu
  • Přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres u mého hromadného proxy balíčku
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých velkých proxy objednávek
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Provoz se neměří

Výborná obsluha. Proxy jsou k dispozici krátce po dokončení platby. Vlastnit mnoho IP činí mou práci produktivnější. Vážím si dobré rychlosti a neomezeného pohybu.

Diana DeeInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Fantastická práce Fantastická práce Úžasné proxy Fantastická práce, tým! Právě jsem objevil tuto službu a jsem opravdu ohromen, že hodnota, kterou za tuto cenu nabízíte, je neuvěřitelná. A teď s neomezeným přístupem k rezidenčním proxy? Je to další úroveň. Velké úctu k vám všem. Vrátím se!

hamzaerkoDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Přístup přes API a agenty

Miluji proxy FineProxy, jsou opravdu rychlé a nenápadné. Použil jsem je v automatizačních nástroji, jako jsou nástroje pro klíčové slova, a v nástrojích pro scraping, což je skutečná změna v hře, zákaznická podpora je na vrcholu, vždy, když potřebujete pomoc, jsou 24/7 k dispozici k řešení vašeho problému, kvalita proxy je prostě Je to neuvěřitelné.

asdjkakarNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlá a spolehlivá proxy služba s vynikající dostupností, vynikající podporou a přijatelnou cenou. Ideální pro bezpečné prohlížení internetu a automatizaci úkolů!

MargaretSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy byl důvěryhodný nástroj pro mé obchodní potřeby. Proxy jsou rychlé, stabilní a dostupné z mnoha míst. Je to cenově dostupné a jejich tým zákaznické podpory je velmi citlivý a kompetentní. Velký doporučení každému, kdo to potřebuje.

W3sazzadProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Proč jsou hromadné proxy levnější na jednu IP adresu?Fixní náklady

Fixní náklady. Šířka pásma, hardware, monitoring — provoz jedné proxy a deseti tisíc stojí poskytovatele téměř stejně. Při velkých objemech se tato režie rozloží na více adres. Produkt se nemění, jen funguje matematika.

Jak se balíček sestavuje? Budu sdílet subnety s ostatními zákazníky?Náhodné subnety

Zvolíte si zemi. FineProxy přiřadí IP adresy náhodně napříč dostupnými /24 subnety, nikoliv z jednoho bloku. Úplná izolace není u hromadných balíčků garantována, ale náhodná distribuce činí výrazný překryv nepravděpodobným.

Existují limity využití?Limity souběhu

Každý tarif zahrnuje limit souběžných připojení. Objem požadavků v rámci každé session závisí na vás — dodržujte tempo podobné lidskému chování s proměnlivými intervaly. Weby odhalí vzorce rychleji než samotný objem.

Moje IP se neustále blokují, přestože je pool velký. V čem je problém?Kontrolujte klienta

Pokud různé IP narazí na stejný blok, nejdřív zkontrolujte fingerprint klienta, hlavičky a timing požadavků. Anti-bot systémy v letech 2025–2026 vyhodnocují TLS signatury, spouštění JavaScriptu a behaviorální signály – nejen IP adresu.

Jaký je rozdíl mezi hromadnými balíčky a dedikovanými proxy?Exkluzivita a objem

Dedikované proxy garantují exkluzivní přístup ke každé IP – po dobu vašeho pronájmu ji nepoužívá nikdo jiný. Hromadné balíčky rovněž využívají adresy vlastněné FineProxy, ale cenotvorba je stavěná na objem: nižší cena za IP, větší množství. V obou případech se nic nepřeprodává od třetích stran.

Jak funguje rotace — je automatická, nebo manuální?Rotaci řídíte vy

Rotaci řídíte na své straně. API vrací kompletní seznam IP v plain-text nebo JSON formátu a logiku určujete vy — rotace na požadavek, na relaci nebo podle časovače. Žádná vynucená automatická rotace neexistuje, takže můžete přizpůsobit tempo toleranci každého cíle.

Mohu v jedné objednávce kombinovat více zemí?Ano

Ano. Při objednávce vyberte více zemí. Dostupnost závisí na aktuálním poolu v daném regionu.

Jak rychle jsou proxy dostupné po nákupu?Ihned po platbě

Ihned po platbě. Seznam IP se zobrazí ve vašem dashboardu. U velkých objednávek – několik tisíc adres – generování seznamu trvá několik minut.

Průvodce

Hromadné proxy: Na čem záleží, když kupujete tisíce IP

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Když si u FineProxy zakoupíte hromadné proxy adresy, seznam IP s přihlašovacími údaji se objeví ve vašem dashboardu ihned po platbě. Každou adresu v poolu vlastníme sami – více než 100 000 IPv4 napříč několika ASN – takže žádné přirážky prostředníků a žádné recyklované IP ze sítí třetích stran.

Cena za IP klesá s objemem a traffic je neomezený bez ohledu na velikost balíčku. Díky tomu je plánování rozpočtu jednoduché: náklady znáte předem a nerostou s využíváním.

Rozložení do subnetů udržuje váš pool při životě

Anti-bot systémy blokují celé /24 subnety – všech 256 adres v bloku – jakmile zaznamenají podezřelou aktivitu z několika z nich. Pokud vašich 10 000 IP leží ve 40 subnetech, jeden agresivní cíl dokáže přes noc spálit velkou část poolu.

FineProxy distribuuje hromadné objednávky náhodně napříč dostupnými /24 bloky. Zablokování jednoho subnetu se nepřenáší na ostatní. Dva zákazníci pracující na stejném cíli pravděpodobně nebudou sdílet subnet. Většina velkých poskytovatelů diverzitu subnetů vůbec nezmiňuje — ale při rozsáhlém scrapingu nebo ověřování reklam je to právě to, co odlišuje pool fungující měsíce od takového, který degraduje během týdnů.

Kolik IP adres skutečně potřebujete

Výzkum od The Web Scraping Club uvádí bezpečnou míru požadavků na jednu IP přibližně takto:

  • Typ cíle: Požadavků na IP za hodinu
  • Sociální sítě: 30–60
  • E-commerce weby: 100–300
  • Zpravodajské a obsahové weby: 300+

Pokud potřebujete 100 000 produktových stránek za hodinu z webu, který toleruje ~200 požadavků/hodinu na IP, je to minimálně 500 IP adres. Pro jistotu zdvojnásobte. Tým monitorující ceny napříč několika tržišti ve více zemích snadno potřebuje desítky tisíc.

Rotace a přístup přes API

Jakmile máte tisíce IP adres, ruční střídání není realistické. FineProxy poskytuje API endpoint, který vám umožní stáhnout aktuální seznam IP, filtrovat podle země nebo podsítě a adresy přímo napojit na váš scraper nebo automatizační nástroj. IP můžete rotovat na své straně — na požadavek, na relaci nebo v pevném intervalu — pomocí seznamu, který API vrací v plain-text nebo JSON formátu. Žádná vynucená automatická rotace neexistuje: logiku řídíte vy, což je klíčové, když různé cíle vyžadují různé strategie tempa.

Ne každé zablokování znamená špatné IP adresy

I se správným počtem IP a řádnou rotací se u některých adres stále setkáte s blokacemi. Pokud se stejná chyba objevuje napříč různými IP, problém obvykle není v samotných adresách.

Výzkum Proxyway z roku 2025 ukazuje, že i ty nejlepší scrapingové sestavy dosahují pouze 85–93% úspěšnosti. Zbytek závisí na TLS fingerprintech, neodpovídajících hlavičkách, JavaScript kontrolách nebo identickém časování mezi požadavky. Čisté IP adresy jsou jen jedna vrstva — jak se váš scraper chová, je ta druhá.

Chcete službu vyzkoušet s vlastní zátěží? Nastavte a zaplaťte Proxy na 48 hodin a poté spusťte výše uvedené testy na vlastních úlohách.