Když si u FineProxy zakoupíte hromadné proxy adresy, seznam IP s přihlašovacími údaji se objeví ve vašem dashboardu ihned po platbě. Každou adresu v poolu vlastníme sami – více než 100 000 IPv4 napříč několika ASN – takže žádné přirážky prostředníků a žádné recyklované IP ze sítí třetích stran.
Cena za IP klesá s objemem a traffic je neomezený bez ohledu na velikost balíčku. Díky tomu je plánování rozpočtu jednoduché: náklady znáte předem a nerostou s využíváním.
Rozložení do subnetů udržuje váš pool při životě
Anti-bot systémy blokují celé /24 subnety – všech 256 adres v bloku – jakmile zaznamenají podezřelou aktivitu z několika z nich. Pokud vašich 10 000 IP leží ve 40 subnetech, jeden agresivní cíl dokáže přes noc spálit velkou část poolu.
FineProxy distribuuje hromadné objednávky náhodně napříč dostupnými /24 bloky. Zablokování jednoho subnetu se nepřenáší na ostatní. Dva zákazníci pracující na stejném cíli pravděpodobně nebudou sdílet subnet. Většina velkých poskytovatelů diverzitu subnetů vůbec nezmiňuje — ale při rozsáhlém scrapingu nebo ověřování reklam je to právě to, co odlišuje pool fungující měsíce od takového, který degraduje během týdnů.
Kolik IP adres skutečně potřebujete
Výzkum od The Web Scraping Club uvádí bezpečnou míru požadavků na jednu IP přibližně takto:
- Typ cíle: Požadavků na IP za hodinu
- Sociální sítě: 30–60
- E-commerce weby: 100–300
- Zpravodajské a obsahové weby: 300+
Pokud potřebujete 100 000 produktových stránek za hodinu z webu, který toleruje ~200 požadavků/hodinu na IP, je to minimálně 500 IP adres. Pro jistotu zdvojnásobte. Tým monitorující ceny napříč několika tržišti ve více zemích snadno potřebuje desítky tisíc.
Rotace a přístup přes API
Jakmile máte tisíce IP adres, ruční střídání není realistické. FineProxy poskytuje API endpoint, který vám umožní stáhnout aktuální seznam IP, filtrovat podle země nebo podsítě a adresy přímo napojit na váš scraper nebo automatizační nástroj. IP můžete rotovat na své straně — na požadavek, na relaci nebo v pevném intervalu — pomocí seznamu, který API vrací v plain-text nebo JSON formátu. Žádná vynucená automatická rotace neexistuje: logiku řídíte vy, což je klíčové, když různé cíle vyžadují různé strategie tempa.
Ne každé zablokování znamená špatné IP adresy
I se správným počtem IP a řádnou rotací se u některých adres stále setkáte s blokacemi. Pokud se stejná chyba objevuje napříč různými IP, problém obvykle není v samotných adresách.
Výzkum Proxyway z roku 2025 ukazuje, že i ty nejlepší scrapingové sestavy dosahují pouze 85–93% úspěšnosti. Zbytek závisí na TLS fingerprintech, neodpovídajících hlavičkách, JavaScript kontrolách nebo identickém časování mezi požadavky. Čisté IP adresy jsou jen jedna vrstva — jak se váš scraper chová, je ta druhá.
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