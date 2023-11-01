Dokumentace
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pro
„Neosobní údaje
Pokud jsou osobní údaje kombinovány s neosobními údaji, s kombinovanými daty se zachází jako s osobními údaji. Informace, které byly nevratně anonymizovány, jsou považovány za neosobní údaje.
Jak shromažďujeme informace#
Vaše údaje můžeme shromažďovat následujícími způsoby:
- pokud odvozujeme informace na základě vámi poskytnutých dat, například využitím technických dat ke zlepšení funkčnosti služby nebo lokalizaci uživatelského prostředí.
- pokud nám informace poskytnete přímo (například při vytváření účtu nebo kontaktování podpory);
- pokud jsou informace shromažďovány automaticky v rámci vašeho používání našich Služeb;
Jak používáme informace#
Shromážděné informace používáme pro účely v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, mimo jiné k:
- poskytování, provozování a údržbě našich Služeb;
- zpracování transakcí a správě uživatelských účtů;
- zlepšování, monitorování a zabezpečení našich Služeb;
- komunikaci s uživateli ohledně záležitostí souvisejících se službami;
- plnění zákonných a regulatorních povinností.
Zpřístupnění informací#
Osobní údaje můžeme zpřístupnit za následujících okolností:
- Zákonné požadavky.
Pokud je zpřístupnění vyžadováno příslušnými právními předpisy, regulacemi, soudním řízením nebo žádostí státního orgánu.
- Ochrana práv a bezpečnosti.
V případech, kdy se v dobré víře domníváme, že zpřístupnění údajů je přiměřeně nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti FineProxy, našich uživatelů či veřejnosti.
Osobní údaje neprodáváme třetím stranám.
Ukládání a zabezpečení dat#
Uplatňujeme přiměřená administrativní, technická a organizační opatření určená k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo pozměněním. Přestože žádná metoda přenosu či ukládání dat není zcela bezpečná, podnikáme odpovídající kroky k ochraně informací, které nám byly svěřeny.
Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, pokud příslušné právní předpisy nevyžadují delší dobu uchovávání.
V případě bezpečnostního incidentu týkajícího se osobních údajů přijmeme odpovídající opatření v souladu s platnými právními požadavky.
Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů#
Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Veškeré změny budou zveřejněny našich webových stránkách s aktualizovaným datem účinnosti. Pokračující používání Služeb po nabytí účinnosti těchto změn představuje souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů.
Zpracování plateb a bezpečnost#
FineProxy neukládá ani přímo nezpracovává údaje o platebních kartách. Veškeré platební transakce zajišťují externí poskytovatelé platebních služeb, kteří odpovídají za bezpečné ukládání a zpracování platebních údajů v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy, jako je PCI-DSS. Od těchto poskytovatelů získáváme pouze omezené informace o transakcích nezbytné k potvrzení plateb a poskytování Služeb.