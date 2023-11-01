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Dokumentace

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naposledy aktualizováno5. ledna 2026
Platí proVšechny služby FineProxy
Aktuální k 5. ledna 2026

Pro

„Neosobní údaje

Pokud jsou osobní údaje kombinovány s neosobními údaji, s kombinovanými daty se zachází jako s osobními údaji. Informace, které byly nevratně anonymizovány, jsou považovány za neosobní údaje.

Jak shromažďujeme informace#

Vaše údaje můžeme shromažďovat následujícími způsoby:

  • pokud odvozujeme informace na základě vámi poskytnutých dat, například využitím technických dat ke zlepšení funkčnosti služby nebo lokalizaci uživatelského prostředí.
  • pokud nám informace poskytnete přímo (například při vytváření účtu nebo kontaktování podpory);
  • pokud jsou informace shromažďovány automaticky v rámci vašeho používání našich Služeb;

Jak používáme informace#

Shromážděné informace používáme pro účely v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, mimo jiné k:

  • poskytování, provozování a údržbě našich Služeb;
  • zpracování transakcí a správě uživatelských účtů;
  • zlepšování, monitorování a zabezpečení našich Služeb;
  • komunikaci s uživateli ohledně záležitostí souvisejících se službami;
  • plnění zákonných a regulatorních povinností.

Zpřístupnění informací#

Osobní údaje můžeme zpřístupnit za následujících okolností:

  • Zákonné požadavky.
    Pokud je zpřístupnění vyžadováno příslušnými právními předpisy, regulacemi, soudním řízením nebo žádostí státního orgánu.
  • Ochrana práv a bezpečnosti.
    V případech, kdy se v dobré víře domníváme, že zpřístupnění údajů je přiměřeně nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti FineProxy, našich uživatelů či veřejnosti.

Osobní údaje neprodáváme třetím stranám.

Ukládání a zabezpečení dat#

Uplatňujeme přiměřená administrativní, technická a organizační opatření určená k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo pozměněním. Přestože žádná metoda přenosu či ukládání dat není zcela bezpečná, podnikáme odpovídající kroky k ochraně informací, které nám byly svěřeny.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, pokud příslušné právní předpisy nevyžadují delší dobu uchovávání.

V případě bezpečnostního incidentu týkajícího se osobních údajů přijmeme odpovídající opatření v souladu s platnými právními požadavky.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů#

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Veškeré změny budou zveřejněny našich webových stránkách s aktualizovaným datem účinnosti. Pokračující používání Služeb po nabytí účinnosti těchto změn představuje souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů.

Zpracování plateb a bezpečnost#

FineProxy neukládá ani přímo nezpracovává údaje o platebních kartách. Veškeré platební transakce zajišťují externí poskytovatelé platebních služeb, kteří odpovídají za bezpečné ukládání a zpracování platebních údajů v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy, jako je PCI-DSS. Od těchto poskytovatelů získáváme pouze omezené informace o transakcích nezbytné k potvrzení plateb a poskytování Služeb.