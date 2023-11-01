Актуально на 5 января 2026 г. Печать

В рамках настоящей Политики конфиденциальности «персональные данные» означают любую информацию, которая позволяет прямо или косвенно идентифицировать конкретное физическое лицо. К таким данным относятся, в том числе, имя, адрес электронной почты, платёжная информация, идентификаторы учётной записи, а также — в случаях, предусмотренных применимым законодательством — отдельные технические данные, включая IP-адреса.

Неперсональные данные — это информация, которая не позволяет идентифицировать пользователя и не может быть обоснованно связана с конкретным лицом.

Если персональные данные объединяются с неперсональными, такие данные рассматриваются как персональные. Информация, прошедшая необратимую анонимизацию, считается неперсональной.

Как мы собираем информацию#

Мы можем получать информацию о пользователях следующими способами:

при предоставлении данных напрямую пользователем (например, при регистрации учётной записи или обращении в поддержку);

автоматически в процессе использования Сервиса;

путём анализа и обработки информации, предоставленной пользователем, включая использование технических данных для улучшения работы Сервиса или адаптации пользовательского интерфейса.

Как мы используем информацию#

Собранная информация используется в целях, соответствующих настоящей Политике конфиденциальности, включая:

предоставление, поддержку и развитие Сервиса;

обработку платежей и управление учётными записями;

мониторинг, улучшение и обеспечение безопасности Сервиса;

взаимодействие с пользователями по вопросам, связанным с оказанием услуг;

выполнение требований законодательства и регулирующих органов.

Передача информации третьим лицам#

Мы можем раскрывать персональные данные в следующих случаях:

В силу требований закона.

Если раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством, судебным решением, запросом государственного органа или иным обязательным правовым требованием.

Если раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством, судебным решением, запросом государственного органа или иным обязательным правовым требованием. Для защиты прав и безопасности.

Если у нас имеются обоснованные основания полагать, что раскрытие информации необходимо для защиты прав, имущества или безопасности FineProxy, пользователей или третьих лиц.

Мы не продаём персональные данные третьим лицам.

Хранение и защита данных#

Мы применяем разумные административные, технические и организационные меры для защиты персональных данных от несанкционированного доступа, утраты, изменения или неправомерного использования. При этом ни один способ передачи или хранения данных не может гарантировать абсолютную безопасность.

Персональные данные хранятся только в течение срока, необходимого для достижения целей их обработки, если более длительный срок хранения не предусмотрен законодательством.

В случае инцидента, связанного с безопасностью персональных данных, мы принимаем меры в соответствии с применимыми правовыми требованиями.

Изменения Политики конфиденциальности#

Мы вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. Актуальная версия публикуется на сайте с указанием даты вступления изменений в силу. Продолжение использования Сервиса после вступления изменений в силу означает согласие пользователя с обновлённой редакцией Политики.

Обработка платежей и безопасность#

FineProxy не осуществляет хранение или обработку данных платёжных карт напрямую. Все платёжные операции обрабатываются сторонними платёжными провайдерами, которые несут ответственность за хранение и защиту платёжных данных в соответствии с применимыми стандартами безопасности, включая PCI-DSS. FineProxy получает только минимально необходимую информацию о транзакциях, такую как подтверждение оплаты, без доступа к полным данным платёжных карт.