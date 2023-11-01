НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

IPv4 прокси

Более 100 000 собственных IPv4-адресов — HTTP/HTTPS/SOCKS5, безлимитный трафик, доступ к API, автоматическая выдача. Созданы для парсинга, верификации рекламы и управления аккаунтами.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 1 000 серверных IPv4-прокси в Европе
  • Экспортируйте список IPv4-прокси в JSON
  • Отфильтруйте список IPv4-прокси по стране или подсети
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего IPv4-прокси
  • Покажите статус и данные об оплате по тарифам IPv4-прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!

Vlad SaraevDieg, В прошлом годуК источнику

Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.

VladimirВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.

David RhodesTrustpilot, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Локации и запас

Я пользуюсь услугами Fineproxy и могу с уверенностью сказать, что это один из лучших сервисов по продаже прокси, с которыми я работал. Качество прокси на высоте: скорость соединения стабильная, а выпадение из сети – явление крайне редкое. Я использую прокси для защиты от блокировок. Fineproxy отлично справляется с поставленной задачей. Сайт удобный и интуитивно понятный. Процесс покупки прокси прост и быстр, а выбор тарифных планов достаточно широк, чтобы подобрать оптимальное решение под любой бюджет и потребности. Поддержка работает оперативно и эффективно решает возникающие вопросы. Я несколько раз обращался к ним за помощью, и каждый раз получал быстрый и компетентный ответ. Помимо высокого качества прокси, я ценю прозрачность работы сервиса. Информация о доступных локациях, типах прокси (анонимные, элитные и т.д.) представлена ясно и понятно. В целом, Fineproxy – это надежный и качественный сервис, который я рекомендую всем, кто нуждается в быстрых, стабильных и анонимных прокси. Отношение цена/качество здесь на отличном уровне.

IvanВнутренняя платформа FineProxyК источнику

fineproxy.org Считаю самым лучшим сервисом! В данной сфере конкурентов у него нет! Чистые, быстрые, и очень качественные прокси! Отличная панель управления! Приемлемые цены! Большая выборка по странам! Удобные способы оплаты! Техническая поддержка на высшем уровне! 24/7 Рекомендую однозначно!

ЯрославDieg, В прошлом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Есть ли смысл использовать IPv6 прокси вместо IPv4?Только если

Только если ваша цель явно поддерживает IPv6 И вам нужен огромный объём по минимальной цене за IP. Для парсинга сайтов, принимающих IPv6 (некоторые поисковики, CDN), IPv6 дешевле — адресов в избытке. Для всего остального — соцсети, маркетплейсы, платёжные системы, рекламные платформы — IPv4 единственный вариант, который работает стабильно.

Сколько IPv4-адресов у FineProxy?Более 100

Более 100 000 IPv4-адресов в нескольких подсетях и ASN. Все в прямой собственности — не арендованы, не через брокера. Это важно для разнообразия IP: если цель заблокирует одну подсеть, адреса из другого диапазона продолжают работать.

Устареют ли IPv4 прокси?Ничто

Ничто не указывает на это в обозримом будущем. Внедрение IPv6 считается «неминуемым» уже более десяти лет, а его проникновение по-прежнему составляет около 40% среди ведущих сайтов. Инфраструктура, наиболее важная для пользователей прокси — антибот-системы, платёжные процессоры, бэкенды социальных сетей — глубоко построена на IPv4. IPv4-прокси останутся стандартом для коммерческого использования на протяжении 2026 года и далее.

Гайд

IPv4 прокси: почему тип адреса по-прежнему важен

2 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Все прокси FineProxy — это IPv4. Более 100 000 адресов в собственности, не арендованных у брокера и не перепроданных через реселлера. Если хотите купить пакеты IPv4 прокси серверов от FineProxy — вы получаете выделенный IPv4-адрес с поддержкой SOCKS5 и HTTP/HTTPS, безлимитный трафик, без оплаты за ГБ. Это коротко. Подробнее — о том, почему именно IPv4 и почему источник адреса важен не меньше, чем протокол.

IPv4 vs IPv6 — проблема совместимости

IPv6 прокси существуют, и они дёшевы. Адресное пространство практически бесконечно, провайдеры продают миллионы IPv6-адресов за копейки. Проблема: большинство целей не поддерживают IPv6 полноценно. По состоянию на 2026 год, примерно 40% из топ-1000 сайтов корректно обрабатывают IPv6-трафик.

Платёжные системы, социальные сети, рекламные сети, маркетплейсы — подавляющее большинство по-прежнему строят антибот-защиту, геолокацию и управление сессиями на IPv4.

Если цель не поддерживает IPv6, соединение либо молча падает, либо откатывается на IPv4 через вашего провайдера (раскрывая реальный IP), либо блокируется. Для парсинга, управления аккаунтами, верификации рекламы и всего, что связано с антибот-системами, IPv4 — единственный надёжный выбор.

Дешевый IPv4 не значит плохой IPv4

IPv4-адресов мало — всего ~4,3 миллиарда, и свободный пул исчерпан годы назад. Дефицит толкает цены вверх. Часть провайдеров скупает адреса из списанных сетей, другие идут по пути субаренды у крупных держателей. Цепочка владения влияет на качество: чем больше рук прошёл IP, тем вероятнее он несёт историю — чёрные списки, спам-базы, репутационные флаги.

FineProxy владеет своим IPv4-пулом напрямую. Без брокеров, без сублизинга. Когда адрес показывает признаки деградации репутации — он выводится из ротации и очищается. Дешёвый датацентр IPv4 прокси от прямого провайдера обходится дешевле на практике, чем более дешёвый на бумаге адрес, который уже отмечен на половине интернета.

SOCKS5 на каждом IPv4-адресе

Каждый прокси FineProxy поддерживает и HTTP/HTTPS, и SOCKS5 без дополнительной платы. Доступ к IPv4 SOCKS5-прокси важен для задач за пределами веб-браузинга — игры, пользовательские протоколы, UDP-трафик или инструменты, которые не работают с HTTP нативно. SOCKS5 работает на более низком уровне, чем HTTP-прокси, пересылая любой тип трафика без его интерпретации. На инфраструктуре FineProxy — серверы AMD EPYC с каналами 80 Гбит/с — выбор протокола не влияет на скорость, поэтому и HTTP, и SOCKS5 обеспечивают одинаковую пропускную способность и задержку.