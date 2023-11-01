Все прокси FineProxy — это IPv4. Более 100 000 адресов в собственности, не арендованных у брокера и не перепроданных через реселлера. Если хотите купить пакеты IPv4 прокси серверов от FineProxy — вы получаете выделенный IPv4-адрес с поддержкой SOCKS5 и HTTP/HTTPS, безлимитный трафик, без оплаты за ГБ. Это коротко. Подробнее — о том, почему именно IPv4 и почему источник адреса важен не меньше, чем протокол.
IPv4 vs IPv6 — проблема совместимости
IPv6 прокси существуют, и они дёшевы. Адресное пространство практически бесконечно, провайдеры продают миллионы IPv6-адресов за копейки. Проблема: большинство целей не поддерживают IPv6 полноценно. По состоянию на 2026 год, примерно 40% из топ-1000 сайтов корректно обрабатывают IPv6-трафик.
Платёжные системы, социальные сети, рекламные сети, маркетплейсы — подавляющее большинство по-прежнему строят антибот-защиту, геолокацию и управление сессиями на IPv4.
Если цель не поддерживает IPv6, соединение либо молча падает, либо откатывается на IPv4 через вашего провайдера (раскрывая реальный IP), либо блокируется. Для парсинга, управления аккаунтами, верификации рекламы и всего, что связано с антибот-системами, IPv4 — единственный надёжный выбор.
Дешевый IPv4 не значит плохой IPv4
IPv4-адресов мало — всего ~4,3 миллиарда, и свободный пул исчерпан годы назад. Дефицит толкает цены вверх. Часть провайдеров скупает адреса из списанных сетей, другие идут по пути субаренды у крупных держателей. Цепочка владения влияет на качество: чем больше рук прошёл IP, тем вероятнее он несёт историю — чёрные списки, спам-базы, репутационные флаги.
FineProxy владеет своим IPv4-пулом напрямую. Без брокеров, без сублизинга. Когда адрес показывает признаки деградации репутации — он выводится из ротации и очищается. Дешёвый датацентр IPv4 прокси от прямого провайдера обходится дешевле на практике, чем более дешёвый на бумаге адрес, который уже отмечен на половине интернета.
SOCKS5 на каждом IPv4-адресе
Каждый прокси FineProxy поддерживает и HTTP/HTTPS, и SOCKS5 без дополнительной платы. Доступ к IPv4 SOCKS5-прокси важен для задач за пределами веб-браузинга — игры, пользовательские протоколы, UDP-трафик или инструменты, которые не работают с HTTP нативно. SOCKS5 работает на более низком уровне, чем HTTP-прокси, пересылая любой тип трафика без его интерпретации. На инфраструктуре FineProxy — серверы AMD EPYC с каналами 80 Гбит/с — выбор протокола не влияет на скорость, поэтому и HTTP, и SOCKS5 обеспечивают одинаковую пропускную способность и задержку.