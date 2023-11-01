UDP прокси
Нативная маршрутизация UDP через SOCKS5 — без накладных расходов TCP-туннелирования, аплинки 10–40 Гбит/с, совместимость с TiviMate, OTTPlayer, VoIP и игровыми клиентами.
Соберите тариф прокси с поддержкой UDP.
Выберите тип прокси, локацию, количество и срок оплаты. Поддержка UDP включается здесь и добавляет 50% к базовой стоимости тарифа.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
UDP — опция.
Сначала выберите базовый тип прокси.
Поддержка UDP включается как надстройка к совместимому статическому тарифу. Сравните базовые продукты до настройки.
|Пакетные проксиПродаётся общим блоком
|Персональные проксиЛичные, от одного IP
|ISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Ротационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Настроить тариф прокси с поддержкой UDP
- Купить прокси с UDP в США
- Экспортировать список прокси в JSON
- Обновить IP-allowlist для моего сервиса
- Показать статус и дату следующего платежа
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
Скорость под нагрузкой
Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!
Пользуюсь fineproxy уже полгода для работы с зарубежными сайтами. Настройка оказалась проще, чем я ожидал. Скорость соединения меня полностью устраивает, а техподдержка всегда отвечает на вопросы. Буду продолжать пользоваться.
Поддержка
В целом, FineProxy — хороший сервис. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно. Единственное, что немного огорчает — ограничение по количеству запросов: максимум около 600 соединений в минуту. Для базовых задач этого хватает, но если у вас высоконагруженные проекты, лимит может показаться жёстким. Запросил увеличение — ответили вежливо, но чётко: «Такие правила».
Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!
Трафик без лимита
В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.
Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.
Подходят ли ваши UDP прокси для голосовых чатов?Да
Да. UDP прокси FineProxy полностью поддерживают передачу данных в реальном времени, что делает их подходящими для голосовых чатов, VoIP-приложений и потоковых протоколов. UDP-канал передаёт пакеты напрямую, не устанавливая постоянную TCP-сессию, что снижает задержки и повышает стабильность для живого общения.
Как именно работает ваш UDP протокол?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
Поддержка UDP реализована на основе стандартного механизма SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
На практике UDP-трафик пересылается через прокси с использованием управляющего TCP-соединения. TCP-соединение устанавливает и поддерживает сессию, тогда как сами UDP-пакеты (игры, VoIP, DNS, стриминг) передаются отдельно через релейный эндпоинт — а не туннелируются внутри TCP.
Как это работает:
1. Приложение подключается к прокси по SOCKS5 через TCP.
2. Приложение отправляет запрос UDP ASSOCIATE.
3. Прокси сервер возвращает UDP-адрес и порт (BND.ADDR / BND.PORT) для передачи пакетов.
4. Приложение отправляет UDP-пакеты на этот адрес. Каждый пакет инкапсулируется и содержит IP и порт назначения.
5. Прокси передаёт UDP-трафик к целевому серверу и возвращает ответы обратно клиенту.
6. TCP-соединение должно оставаться открытым — при его закрытии UDP-передача сразу прекращается.
Такой механизм предусмотрен стандартом SOCKS5. Большинство современных игровых клиентов, VoIP-приложений и сетевых инструментов поддерживают его автоматически.
Важно учитывать:
- UDP работает только в приложениях с поддержкой SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
- Прямой (raw) UDP без SOCKS5 не используется.
- Совместимость зависит от конкретного приложения и требует проверки со стороны пользователя.
- Чаще всего этот механизм применяется для низколатентного трафика: онлайн-игры, голосовая связь и DNS-запросы.
Могут ли DNS-запросы утекать в обход прокси при использовании UDP?Зависит
Зависит от вашей настройки. По умолчанию большинство приложений отправляют DNS-запросы по UDP. Если DNS-резолвер вашей системы не настроен на маршрутизацию через SOCKS5-прокси, DNS-запросы могут полностью обходить его и отправляться напрямую вашему провайдеру — раскрывая домены, которые вы посещаете. Чтобы предотвратить утечки DNS, настройте приложение или ОС на разрешение DNS через прокси, используйте DNS-сервер, доступный только через IP прокси, или полагайтесь на приложения, которые нативно направляют весь трафик (включая DNS) через SOCKS5. FineProxy не перехватывает и не логирует DNS-запросы, поэтому предотвращение утечек обеспечивается на стороне клиента.
В чём разница между HTTP и UDP прокси?HTTP-прокси работают
HTTP-прокси работают по протоколу TCP и обрабатывают веб-запросы, что идеально для браузеров, API и автоматизации.
UDP прокси передают датаграммы через SOCKS5-релей и предназначены для коммуникации в реальном времени, медиастриминга и игр. Они не разбирают и не модифицируют трафик и работают быстрее, когда надёжность доставки каждого пакета не критична.
Можно ли оформить возврат средств за услугу?Да. Возврат средств
Да. Возврат средств доступен в течение 24 часов после покупки. Если услуга не соответствует вашим потребностям, обратитесь в поддержку в течение 24 часов, и мы оформим возврат после базовой проверки. Мы рекомендуем протестировать производительность и совместимость сразу, чтобы любые проблемы можно было решить в рамках окна возврата.
Что такое
UDP-прокси?
UDP прокси — это сетевой посредник, который пересылает пакеты протокола пользовательских датаграмм (UDP) между клиентами и целевыми серверами. В отличие от HTTP-прокси, работающих исключительно по TCP, UDP-прокси обрабатывают данные реального времени без установления соединения, что делает их незаменимыми для таких сервисов, как голосовые чаты, игры, IPTV и стриминг.UDP-прокси FineProxy используют механизм SOCKS5 UDP ASSOCIATE для маршрутизации UDP-трафика с минимальными накладными расходами, предлагая полную поддержку IPv4 и безлимитный трафик в высокоскоростных сетях.
Как работает UDP-прокси
Когда приложению нужно отправить UDP-данные, оно сначала подключается к прокси через SOCKS5 по TCP и отправляет запрос UDP ASSOCIATE. Прокси отвечает адресом релея, и с этого момента UDP-датаграммы пересылаются через релей без туннелирования внутри TCP-пакетов — TCP-соединение лишь поддерживает сессию. Серверы FineProxy обрабатывают тысячи пакетов в секунду в дата-центрах Tier-III/IV с аплинками 10–40 Гбит/с, обеспечивая 99,9% аптайма и стабильный поток пакетов даже при высокой нагрузке.
Как SOCKS5 UDP ASSOCIATE обрабатывает UDP-трафик
Многие прокси-конфигурации пытаются обрабатывать UDP, полностью оборачивая его в TCP-туннель, что добавляет значительные накладные расходы и сводит на нет саму цель использования UDP. SOCKS5 UDP ASSOCIATE использует другой подход: TCP-соединение применяется только как управляющий канал для установления и поддержания сессии, тогда как сами UDP-датаграммы передаются отдельно через выделенный релейный эндпоинт.Реализация FineProxy точно следует этой модели. UDP-пакеты пересылаются через релейный адрес без повторной инкапсуляции в TCP, что сохраняет низколатентные характеристики UDP и обеспечивает лучшую совместимость с приложениями, зависящими от подлинной доставки датаграмм.
Чем это отличается от чисто TCP-прокси
Стандартные HTTP- и HTTPS-прокси направляют весь трафик через TCP-соединения, а значит, каждый пакет проходит через рукопожатия, подтверждения и логику повторной передачи. Для приложений реального времени это добавляет ненужную задержку. SOCKS5-прокси FineProxy с UDP ASSOCIATE разделяют управляющую плоскость (TCP) и плоскость данных (UDP). В результате реальные медиа-, голосовые или игровые пакеты передаются как UDP-датаграммы через релей — не обёрнутые в TCP — обеспечивая более низкую задержку и более предсказуемую производительность для непрерывных потоков.
Подходит ли ваш UDP-прокси для TiviMate, OTTPlayer и других IPTV-сервисов?
Да, UDP-прокси FineProxy полностью совместимы с IPTV и платформами медиастриминга, такими как TiviMate, OTTPlayer, Smart STB и другие сервисы доставки контента в реальном времени. Поскольку эти приложения полагаются на UDP-мультикаст или прямые потоки датаграмм, поддержка SOCKS5 UDP ASSOCIATE обеспечивает плавное воспроизведение и сниженную буферизацию на всех устройствах — от смарт-ТВ до Android-плееров.
Безопасен ли этот протокол?
Сам по себе UDP — лёгкий транспортный протокол без встроенного шифрования и аутентификации. Тем не менее FineProxy обеспечивает безопасную маршрутизацию и изолированные каналы, а для управления используется зашифрованный интерфейс.Для дополнительной защиты можно применять шифрование на уровне приложений (например, SRTP для звонков или HTTPS поверх UDP). FineProxy не ведёт логи активности и не расшифровывает пользовательский трафик — сервис лишь передаёт пакеты, сохраняя конфиденциальность и целостность соединения.