НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Прокси для Steam

Выделенные IPv4 прокси для парсинга Steam Market и торговых ботов — HTTP/HTTPS/SOCKS5, липкие сессии, разнообразный микс подсетей для 10–15 аккаунтов на один IP.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси для Steam.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 10 000 серверных IP Country Mix для парсинга Steam Market
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
  • Экспортируйте список прокси в JSON
  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате моих прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Рабочие аккаунты

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!

ZaraDieg, В прошлом годуК источнику

Скорость под нагрузкой

Пользуюсь прокси от Fineproxy.org вместе с API Debank — всё работает без нареканий. Подключение стабильное, прокси не попадают под баны и обеспечивают хорошую скорость, что особенно важно при парсинге данных с Debank, где критична надёжность. Понравилось, что есть тестовый тариф — можно спокойно протестировать перед покупкой. Поддержка отвечает быстро и по существу. Отличное решение для автоматизации и сбора данных из DeFi — определённо рекомендую.

MolotovВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Я протестировал множество различных прокси-сервисов, но ни один не смог меня поразить так, как Fineproxy. Их прокси-серверы демонстрируют исключительное качество, невероятную скорость и стабильную надежность. Дополнительным преимуществом является служба поддержки, которая всегда доступна через чат и готова помочь в любое время. Это по-настоящему выдающийся сервис!

ВалерийВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Локации и запас

Использую прокси от FineProxy для мониторинга цен конкурентов. Сервис обеспечивает стабильное соединение и полную анонимность, что позволяет получать точные данные без блокировок. Очень доволен широким выбором стран и качеством обслуживания. Рекомендую всем, кто занимается аналитикой.

РоманDieg, В прошлом годуК источнику

В целом, FineProxy — хороший сервис. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно. Единственное, что немного огорчает — ограничение по количеству запросов: максимум около 600 соединений в минуту. Для базовых задач этого хватает, но если у вас высоконагруженные проекты, лимит может показаться жёстким. Запросил увеличение — ответили вежливо, но чётко: «Такие правила».

ZeensВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Зачем нужен прокси для парсинга Steam Market?Steam ограничивает количество

Steam ограничивает количество запросов для предотвращения автоматического сбора данных. Без прокси вы можете отправить ограниченное число запросов, затем — ошибка "429 Too Many Requests" и блокировка IP. Прокси позволяют распределить запросы по множеству IP, поддерживая постоянный доступ к данным о ценах и инвентаре. Для серьёзных торговых операций это не опционально — единственный способ парсить в масштабе.

Можно использовать бесплатные прокси для Steam?Технически да

Технически да, но ждите проблем. Бесплатные прокси медленные, нестабильные и разделены между тысячами пользователей. Steam скорее всего уже заблокировал большинство бесплатных прокси IP. Для торговых ботов или парсинга Market бесплатные прокси создадут больше головной боли, чем решат. Потратите больше времени на борьбу с блокировками, чем на сбор данных.

Сколько аккаунтов Steam можно вести с одного IP?Примерно 10-15

Примерно 10-15 аккаунтов до того, как rate limiting станет проблемой. Это касается торговых ботов и автоматизированных операций. Если используете ArchiSteamFarm или подобное с большим количеством аккаунтов — нужны множественные прокси. Один прокси на 10-15 аккаунтов — разумная отправная точка, хотя для интенсивных операций может понадобиться меньше аккаунтов на IP.

Датацентр прокси блокируются на Steam?Зависит от

Зависит от качества прокси. Общие датацентр IP часто блокируются, потому что предыдущие пользователи их испортили. Выделенные IP, которыми вы управляете эксклюзивно, показывают гораздо лучшие результаты. Датацентр прокси FineProxy для Steam работают, потому что назначены исключительно вам — никто другой не может испортить их на Steam, пока вы используете.

Использование прокси на Steam нарушает правила?Использование прокси

Использование прокси для обхода региональных цен нарушает правила Steam и рискует санкциями для аккаунта. Однако использование прокси для парсинга Market, торговых ботов или доступа к Steam из ограниченных сетей — серая зона. Steam не предоставляет официального API для данных Market, поэтому автоматизированный доступ — единственный вариант для серьёзных трейдеров. Ключ — ответственное использование: не злоупотребляйте системой, соблюдайте rate limits и не используйте прокси для запрещённой активности.

Влияет ли геолокация прокси на парсинг Steam и работу ботов?Для большинства задач

Для большинства задач по парсингу Steam Market и работе торговых ботов геолокация не имеет большого значения — Steam отдаёт одни и те же данные Market вне зависимости от региона. Гораздо важнее разнообразие подсетей. Микс-пакеты с IP, распределёнными по множеству разных подсетей, показывают лучшие результаты, поскольку антибот-системы Steam выявляют кластеры запросов из одного диапазона подсетей. Микс-пакеты FineProxy обеспечивают максимальное разнообразие подсетей, что эффективнее, чем концентрация на одной локации в ЕС или США.

Как подключить прокси к ArchiSteamFarm или браузеру для Steam?ArchiSteamFarm (ASF)

ArchiSteamFarm (ASF) откройте конфигурационный файл ASF.json и добавьте настройки прокси через поле «WebProxy» — например: "WebProxy": "http://ip:port". Если ваш прокси требует аутентификации, добавьте поля "WebProxyUsername" и "WebProxyPassword". После сохранения перезапустите ASF. Для доступа через браузер можно настроить прокси в сетевых настройках системы или использовать браузерное расширение вроде FoxyProxy или SwitchyOmega — введите IP прокси, порт и учётные данные, затем выберите HTTP/HTTPS или SOCKS5 в зависимости от типа вашего прокси. Для скриптов аутентифицированного парсинга Steam Market убедитесь, что ваш прокси поддерживает липкие сессии, чтобы cookies и данные сессии оставались согласованными при последовательных запросах с одного IP.

Гайд

Прокси для Steam: парсинг, торговые боты и мультиаккаунты

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Steam не предоставляет официального API для Market. Если вам нужны данные о ценах, информация об инвентаре или автоматизация торговли — два пути: дорогие сторонние сервисы или парсинг самостоятельно. Большинство серьёзных трейдеров и перепродавцов выбирают второй путь — и тут без прокси не обойтись.

Зачем прокси для парсинга Steam Market

Steam Market содержит миллионы предметов из CS2, Dota 2, Rust и других игр. Отслеживать цены вручную невозможно. Автоматический парсинг позволяет:

  • Мониторить колебания цен в реальном времени
  • Находить недооценённые предметы раньше конкурентов
  • Строить базы данных для перепродажи
  • Отслеживать инвентарь на множестве аккаунтов

Проблема? Steam агрессивно ограничивает запросы. Слишком много запросов с одного IP — ошибка "429 Too Many Requests". Ваш IP временно блокируется, весь парсинг останавливается. С правильной ротацией прокси вы распределяете запросы по множеству IP и остаётесь незамеченными.

Торговые боты и работа с множеством аккаунтов

Множество аккаунтов с одного IP создаёт ещё один риск: если Steam пометит один аккаунт за подозрительную активность, связь по IP может затронуть остальные. Отдельные прокси изолируют каждый аккаунт, защищая всю операцию от каскадных банов.Если вы используете торговых ботов — ArchiSteamFarm, собственные решения или коммерческие платформы — вы наверняка сталкивались с rate limits. Steam позволяет примерно 10-15 бот-аккаунтов на один IP до появления ограничений. Больше — нужны выделенные прокси для каждого аккаунта или группы.

Датацентр или резидентные: что работает для Steam

Вот реальность использования прокси для бизнеса на Steam.Датацентр прокси отлично работают для опытных пользователей. Они быстрее и значительно дешевле для больших объёмов парсинга. Ключ — использование выделенных IP, которые не испортили другие пользователи. Общие датацентр IP часто блокируются сразу, потому что кто-то уже злоупотребил ими на Steam.Резидентные и мобильные прокси безопаснее для новичков. Steam видит их как обычные домашние подключения, поэтому меньше проверок. Но они дороже и имеют лимиты по трафику — проблематично при парсинге миллионов предметов.Если вы решили купить прокси сервера для Стима, FineProxy предлагает выделенные датацентр IP специально под Steam. Эти адреса эксклюзивны для вас в рамках нашего сервиса — пока вы их арендуете, никто другой из клиентов FineProxy не может использовать их для Steam. Это предотвращает типичную проблему наследования чужой плохой репутации. Мы — провайдер, не перепродавец, что означает прямой контроль над качеством IP и быструю замену при проблемах.

Практические советы по парсингу Steam

Соблюдайте rate limits: даже с прокси не долбите серверы Steam. Задержки 10-15 секунд между запросами на каждом IP держат вас под порогом.Ротируйте разумно: не меняйте IP каждый запрос — это подозрительно. Используйте sticky sessions, где один IP обрабатывает логическую последовательность запросов, потом ротация.Обрабатывайте 429 корректно: при rate limit — откатитесь. Агрессивные повторы только продлевают блокировку.Используйте правильные endpoints: /market/priceoverview/ даёт текущие цены без авторизации. /market/pricehistory/ требует cookies и возвращает историю. Знайте, что вам нужно.Мониторьте здоровье IP: отслеживайте, какие прокси блокируются и когда. Паттерны проявляются — определённое время суток или объёмы запросов вызывают блокировки чаще.

Про доступ к заблокированному Steam

Уточним: использование прокси для обхода региональных цен Steam нарушает правила сервиса. Покупка игр дешевле через магазин другого региона рискует ограничениями аккаунта. Мы это не рекомендуем.Но доступ к заблокированному Steam имеет легитимные применения: если Steam заблокирован в вашей сети (школа, работа, некоторые страны), прокси позволяет нормально подключиться к платформе. Для личного игрового доступа подойдёт любой надёжный прокси — вы не делаете тысячи запросов, rate limits не применяются.