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Прокси для eBay

Пакеты IPv4 для масштабирования ваших задач. Поддержка HTTP/HTTPS/SOCKS5, автоматическая выдача после оплаты, безлимитный трафик и API

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БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

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Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

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Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Ротационные прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPЛучший выборРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите ротационный тариф на 10 миллионов кредитов для сбора объявлений eBay
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси для eBay
  • Экспортируйте списки прокси для eBay в JSON
  • Покажите, у каких прокси для eBay сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате по прокси для eBay
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Скажу вам Что данный сервис в моем сердечке уже 10 лет Прокси шустрые, пулы потрясные Крайне рекомендую к использованию

zharahzeeeВнутренняя платформа FineProxyК источнику

fineproxy.org Считаю самым лучшим сервисом! В данной сфере конкурентов у него нет! Чистые, быстрые, и очень качественные прокси! Отличная панель управления! Приемлемые цены! Большая выборка по странам! Удобные способы оплаты! Техническая поддержка на высшем уровне! 24/7 Рекомендую однозначно!

ЯрославDieg, В прошлом годуК источнику

API и доступ агента

Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!

ZaraDieg, В прошлом годуК источнику

Пользуюсь прокси от Fineproxy.org вместе с API Debank — всё работает без нареканий. Подключение стабильное, прокси не попадают под баны и обеспечивают хорошую скорость, что особенно важно при парсинге данных с Debank, где критична надёжность. Понравилось, что есть тестовый тариф — можно спокойно протестировать перед покупкой. Поддержка отвечает быстро и по существу. Отличное решение для автоматизации и сбора данных из DeFi — определённо рекомендую.

MolotovВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Рабочие аккаунты

Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.

Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Какие задачи на eBay чаще всего требуют использования прокси?Прокси используются для

Прокси используются для парсинга каталога и страниц товаров, мониторинга цен, сбора данных о продавцах, автоматизации ставок, управления листингами и работы с несколькими аккаунтами в рамках единой системы.

Какой тип прокси лучше всего подходит для eBay?Зависит от задачи

Зависит от задачи. Для парсинга листингов, мониторинга цен, сбора аналитики — датацентр прокси справляются отлично. Быстрые, недорогие за IP, можно взять сколько нужно. Для работы с аккаунтами — управление профилями продавцов, ставки — лучше ISP или резидентные. eBay внимательнее следит за действиями в аккаунтах, и датацентр IP там могут вызвать подозрения.

Нужен ли отдельный прокси для каждого аккаунта на eBay?Да

Да, обязательно. Один аккаунт — один IP: это базовое правило. Если eBay зафиксирует вход в два аккаунта с одного адреса, оба окажутся под угрозой блокировки. То же самое касается разных компонентов вашей инфраструктуры — держите парсер и управление аккаунтами на разных IP-пулах. Так будет значительно проще разобраться, что пошло не так, если что-то сломается.

Можно ли использовать одни и те же прокси для eBay API и браузерной автоматизации?Да

Да. Прокси не разбираются, откуда приходит трафик — из API-запроса или headless-браузера. Главное — не смешивать IP-адреса между задачами, которые не должны их совместно использовать: держите API-парсинг и работу с аккаунтами на разных пулах.

На что обращать внимание при выборе прокси для eBay?Прежде всего

Прежде всего — стабильность. Если прокси отвалится в середине сессии, eBay может расценить смену IP как подозрительную активность. Далее — низкая задержка и достаточная пропускная способность, чтобы запросы не завершались по таймауту. Важна и чистота IP: если предыдущий пользователь попал в чёрный список с этим адресом, проблема переходит к вам. И выбирайте провайдера, который позволяет наращивать количество IP без лишних сложностей по мере масштабирования.

Как справляться с ростом объёма запросов?Расширяйте пул IP-адресов

Расширяйте пул IP-адресов. Распределяйте нагрузку так, чтобы ни один адрес не получал избыточного количества запросов. При ротации держите логику простой — меняйте IP на каждый запрос или через заданный интервал. Переписывать код не нужно. Просто добавьте IP — и работайте с той же конфигурацией.

Что делать, если eBay начинает блокировать мои запросы?Не торопитесь трогать

Не торопитесь трогать код — как правило, проблема в IP, а не в логике. Попробуйте переключиться на более чистые адреса или добавить новые в ротацию. Если вы слишком агрессивно бьёте по одним и тем же эндпоинтам с ограниченного числа IP, eBay обязательно среагирует. Распределите запросы, снизьте интенсивность на каждый IP и убедитесь, что паттерны запросов не выглядят как бот, обращающийся к одной странице 500 раз в минуту.

Сколько прокси нужно для парсинга большого количества листингов на eBay?Всё зависит от

Всё зависит от скорости и объёма запросов. Ориентировочный расчёт: при отправке одного запроса каждые 3–5 секунд с одного IP прокси справляется примерно с 700–1 200 запросами в час. Чтобы собрать 50 000 объявлений за день, потребуется около 20–30 датацентровых прокси, работающих параллельно с комфортными задержками. Для 200 000+ объявлений планируйте 80–100 IP и более. Всегда начинайте с меньшего количества IP и масштабируйтесь постепенно — нарастить мощность проще, чем выйти из массовой блокировки после слишком агрессивной нагрузки.

Можно ли использовать бесплатные прокси для eBay?Технически —

Технически — да, но на практике это плохая идея. Бесплатные прокси используются сотнями и тысячами пользователей одновременно, а значит, эти IP почти наверняка уже помечены или занесены в чёрный список eBay. Кроме того, они медленные, ненадёжные и часто отключаются без предупреждения — что приводит к смене IP прямо во время сессии, которую eBay расценивает как подозрительное поведение. Ещё хуже то, что операторы бесплатных прокси видят весь ваш трафик, включая учётные данные, если соединение не зашифровано от начала до конца. При парсинге бесплатные прокси отнимут больше времени, чем сэкономят. А при работе с аккаунтами они представляют реальную угрозу безопасности.