Прокси для eBay
Пакеты IPv4 для масштабирования ваших задач. Поддержка HTTP/HTTPS/SOCKS5, автоматическая выдача после оплаты, безлимитный трафик и API
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Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Четыре способа купить прокси.
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Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Ротационные прокси.
|Пакетные проксиПродаётся общим блоком
|Персональные проксиЛичные, от одного IP
|ISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Лучший выборРотационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купите ротационный тариф на 10 миллионов кредитов для сбора объявлений eBay
- Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси для eBay
- Экспортируйте списки прокси для eBay в JSON
- Покажите, у каких прокси для eBay сегодня самая высокая доля ошибок
- Покажите статус и данные об оплате по прокси для eBay
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
Скорость под нагрузкой
Скажу вам Что данный сервис в моем сердечке уже 10 лет Прокси шустрые, пулы потрясные Крайне рекомендую к использованию
fineproxy.org Считаю самым лучшим сервисом! В данной сфере конкурентов у него нет! Чистые, быстрые, и очень качественные прокси! Отличная панель управления! Приемлемые цены! Большая выборка по странам! Удобные способы оплаты! Техническая поддержка на высшем уровне! 24/7 Рекомендую однозначно!
API и доступ агента
Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!
Пользуюсь прокси от Fineproxy.org вместе с API Debank — всё работает без нареканий. Подключение стабильное, прокси не попадают под баны и обеспечивают хорошую скорость, что особенно важно при парсинге данных с Debank, где критична надёжность. Понравилось, что есть тестовый тариф — можно спокойно протестировать перед покупкой. Поддержка отвечает быстро и по существу. Отличное решение для автоматизации и сбора данных из DeFi — определённо рекомендую.
Рабочие аккаунты
Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.
Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.
Какие задачи на eBay чаще всего требуют использования прокси?Прокси используются для
Прокси используются для парсинга каталога и страниц товаров, мониторинга цен, сбора данных о продавцах, автоматизации ставок, управления листингами и работы с несколькими аккаунтами в рамках единой системы.
Какой тип прокси лучше всего подходит для eBay?Зависит от задачи
Зависит от задачи. Для парсинга листингов, мониторинга цен, сбора аналитики — датацентр прокси справляются отлично. Быстрые, недорогие за IP, можно взять сколько нужно. Для работы с аккаунтами — управление профилями продавцов, ставки — лучше ISP или резидентные. eBay внимательнее следит за действиями в аккаунтах, и датацентр IP там могут вызвать подозрения.
Нужен ли отдельный прокси для каждого аккаунта на eBay?Да
Да, обязательно. Один аккаунт — один IP: это базовое правило. Если eBay зафиксирует вход в два аккаунта с одного адреса, оба окажутся под угрозой блокировки. То же самое касается разных компонентов вашей инфраструктуры — держите парсер и управление аккаунтами на разных IP-пулах. Так будет значительно проще разобраться, что пошло не так, если что-то сломается.
Можно ли использовать одни и те же прокси для eBay API и браузерной автоматизации?Да
Да. Прокси не разбираются, откуда приходит трафик — из API-запроса или headless-браузера. Главное — не смешивать IP-адреса между задачами, которые не должны их совместно использовать: держите API-парсинг и работу с аккаунтами на разных пулах.
На что обращать внимание при выборе прокси для eBay?Прежде всего
Прежде всего — стабильность. Если прокси отвалится в середине сессии, eBay может расценить смену IP как подозрительную активность. Далее — низкая задержка и достаточная пропускная способность, чтобы запросы не завершались по таймауту. Важна и чистота IP: если предыдущий пользователь попал в чёрный список с этим адресом, проблема переходит к вам. И выбирайте провайдера, который позволяет наращивать количество IP без лишних сложностей по мере масштабирования.
Как справляться с ростом объёма запросов?Расширяйте пул IP-адресов
Расширяйте пул IP-адресов. Распределяйте нагрузку так, чтобы ни один адрес не получал избыточного количества запросов. При ротации держите логику простой — меняйте IP на каждый запрос или через заданный интервал. Переписывать код не нужно. Просто добавьте IP — и работайте с той же конфигурацией.
Что делать, если eBay начинает блокировать мои запросы?Не торопитесь трогать
Не торопитесь трогать код — как правило, проблема в IP, а не в логике. Попробуйте переключиться на более чистые адреса или добавить новые в ротацию. Если вы слишком агрессивно бьёте по одним и тем же эндпоинтам с ограниченного числа IP, eBay обязательно среагирует. Распределите запросы, снизьте интенсивность на каждый IP и убедитесь, что паттерны запросов не выглядят как бот, обращающийся к одной странице 500 раз в минуту.
Сколько прокси нужно для парсинга большого количества листингов на eBay?Всё зависит от
Всё зависит от скорости и объёма запросов. Ориентировочный расчёт: при отправке одного запроса каждые 3–5 секунд с одного IP прокси справляется примерно с 700–1 200 запросами в час. Чтобы собрать 50 000 объявлений за день, потребуется около 20–30 датацентровых прокси, работающих параллельно с комфортными задержками. Для 200 000+ объявлений планируйте 80–100 IP и более. Всегда начинайте с меньшего количества IP и масштабируйтесь постепенно — нарастить мощность проще, чем выйти из массовой блокировки после слишком агрессивной нагрузки.
Можно ли использовать бесплатные прокси для eBay?Технически —
Технически — да, но на практике это плохая идея. Бесплатные прокси используются сотнями и тысячами пользователей одновременно, а значит, эти IP почти наверняка уже помечены или занесены в чёрный список eBay. Кроме того, они медленные, ненадёжные и часто отключаются без предупреждения — что приводит к смене IP прямо во время сессии, которую eBay расценивает как подозрительное поведение. Ещё хуже то, что операторы бесплатных прокси видят весь ваш трафик, включая учётные данные, если соединение не зашифровано от начала до конца. При парсинге бесплатные прокси отнимут больше времени, чем сэкономят. А при работе с аккаунтами они представляют реальную угрозу безопасности.