Proxy für eBay
IPv4-Pakete für skalierbare Aufgaben. Unterstützt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische Bereitstellung nach Zahlung, unbegrenzter Traffic und API-Zugang.
Erstellen Sie mit Proxys für eBay.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
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Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Rotierende Proxys.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Dedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Hier empfohlenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie einen Rotating-Plan mit 10 Millionen Credits für die eBay-Listing-Erfassung
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen eBay-Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine eBay-Proxy-Listen als JSON
- Zeigen Sie, welche eBay-Proxy-Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
- Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine eBay-Proxy-Dienste
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Geschwindigkeit unter Last
FineProxy hat meine SEO-Tools revolutioniert. Saubere IPs und stabile Verbindungen sorgen dafür, dass meine Arbeit reibungslos und ununterbrochen läuft.
Der Einstieg bei FineProxy war überraschend einfach, sogar für jemanden, der kein Technikexperte ist. Ihre Benutzeroberfläche ist intuitiv, und die Proxies selbst lassen sich unglaublich leicht integrieren. Die Leistung war einwandfrei und hat meine Online-Aufgaben viel reibungsloser gemacht. Definitiv eine großartige Wahl!
API- und Agent-Zugang
Ich arbeite seit über zwei Jahren mit FineProxy.org zusammen, und ich kann sie ehrlich gesagt als den stabilsten Anbieter bezeichnen, mit dem ich je zu tun hatte. Ich verwalte über ein Dutzend Social-Media-Konten, und jedes benötigt eine dedizierte IP. Nicht einmal habe ich eine Sperre aufgrund einer „geblacklisteten“ Adresse erlebt. Die Serververfügbarkeit liegt bei etwa 99,9 %, was während automatisierter Marketingkampagnen entscheidend ist. Die Geschwindigkeit ist mehr als zufriedenstellend, Daten fließen reibungslos, ohne nervige Verlangsamungen in Stoßzeiten. Das Verwaltungs-Panel ist intuitiv und die Proxy-Liste wird in Echtzeit aktualisiert. FineProxy ist ein Synonym für Seelenfrieden.
Sie stellen APIs bereit, über die Nutzer Proxys von ihrer Website abrufen können. Obwohl der Kundendienst nicht besonders gut Englisch sprach, hat er sich sehr bemüht, mir zu helfen. Außerdem bieten sie einen IP-Wechsel nach sieben Tagen.
Laufende Accounts
Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.
großartige Proxies für Data Scraping – ich nutze sie seit über 5 Jahren.. sie haben rotierende IPs, sie sind schnell und fast alle Proxies werden in den sozialen Netzwerken nicht blockiert
Für welche Aufgaben auf eBay werden am häufigsten Proxys benötigt?Scraping und Konten
Proxys werden für das Scraping von Katalogen und Produktseiten, die Preisüberwachung, die Erfassung von Verkäuferdaten, automatisiertes Bieten, Listing-Management sowie den Betrieb mehrerer Konten innerhalb eines einzigen Systems eingesetzt.
Welcher Proxy-Typ eignet sich am besten für eBay?Je nach Aufgabe
Das hängt davon ab, was Sie vorhaben. Für das Scraping von Angeboten, die Preisüberwachung oder das Abrufen von Analysen eignen sich Rechenzentrums-Proxys gut. Sie sind schnell, günstig pro IP und in beliebiger Menge verfügbar. Für alles rund um Konten – die Verwaltung von Verkäuferprofilen, das Abgeben von Geboten – sind ISP- oder Residential-Proxys die bessere Wahl. eBay achtet genauer auf Kontoaktivitäten, und Rechenzentrums-IPs können dort Verdacht erregen.
Sollte ich für jedes eBay-Konto einen separaten Proxy verwenden?Ja
Ja, immer. Ein Konto pro IP ist die Grundregel. Sieht eBay, dass sich zwei Konten von derselben Adresse aus anmelden, können beide geflaggt werden. Dasselbe gilt für verschiedene Teile Ihres Setups – halten Sie Ihren Scraper auf separaten IPs vom Kontomanagement. So lässt sich im Fehlerfall deutlich leichter nachvollziehen, was schiefgelaufen ist.
Kann ich dieselben Proxys für die eBay-API und Browser-Automatisierung verwenden?Ja
Ja. Ihren Proxys ist es gleichgültig, ob der Traffic von einem API-Call oder einem Headless-Browser stammt. Achten Sie nur darauf, dass Sie keine IPs zwischen Aufgaben mischen, die nicht dieselben verwenden sollten – halten Sie API-Scraping und Kontoarbeit in getrennten Pools.
Worauf sollte ich bei Proxys für eBay achten?Zuerst Uptime
An erster Stelle steht die Uptime. Bricht ein Proxy mitten in einer Session ab, könnte eBay den IP-Wechsel als verdächtig einstufen. Danach zählen niedrige Latenz und ausreichend Bandbreite, damit Requests nicht in einen Timeout laufen. Saubere IPs sind ebenfalls wichtig: Wurde eine Adresse vom Vornutzer auf eine Blacklist gesetzt, erben Sie das Problem. Außerdem sollte Ihr Anbieter es Ihnen ermöglichen, bei Bedarf unkompliziert weitere IPs hinzuzufügen, ohne großen Aufwand.
Wie gehe ich vor, wenn ich mehr Requests senden muss?Weitere IPs hinzufügen
Fügen Sie Ihrem Pool weitere IPs hinzu. Verteilen Sie die Last so, dass keine einzelne Adresse zu stark beansprucht wird. Wenn Sie rotieren, halten Sie die Rotationslogik einfach – wechseln Sie die IP bei jedem Request oder nach einem festgelegten Intervall. An Ihrem Code müssen Sie nichts ändern. Einfach mehr IPs, dasselbe Setup.
Was tue ich, wenn eBay beginnt, meine Requests zu blockieren?Rotieren und verlangsamen
Fassen Sie Ihren Code nicht als Erstes an – meistens liegt das Problem an den IPs, nicht an der Logik. Versuchen Sie, auf sauberere IPs umzusteigen oder der Rotation weitere Adressen hinzuzufügen. Wenn Sie dieselben Endpunkte zu schnell von zu wenigen IPs aus bombardieren, wird eBay zurückschlagen. Verteilen Sie die Requests breiter, drosseln Sie das Tempo pro IP etwas und stellen Sie sicher, dass Ihre Request-Muster nicht wie ein Bot wirken, der dieselbe Seite 500-mal pro Minute aufruft.
Wie viele Proxys benötige ich, um eine große Anzahl von eBay-Inseraten zu scrapen?Mit Volumen skalieren
Das hängt von Ihrer Geschwindigkeit und Ihrem Volumen ab. Eine grobe Faustregel: Wenn Sie pro IP eine Anfrage alle 3–5 Sekunden senden, kann ein einzelner Proxy etwa 700–1.200 Anfragen pro Stunde verarbeiten. Um 50.000 Inserate pro Tag zu scrapen, benötigen Sie etwa 20–30 Datacenter-Proxys, die parallel mit angemessenen Verzögerungen laufen. Für 200.000+ Inserate sollten Sie 80–100 IPs oder mehr einplanen. Starten Sie immer mit weniger IPs und skalieren Sie schrittweise hoch – es ist einfacher, Kapazität hinzuzufügen, als sich nach einer Massenblockierung zu erholen, weil Sie zu schnell zu viel Druck gemacht haben.
Kann ich kostenlose Proxys für eBay verwenden?Schlechte Idee
Technisch gesehen schon, aber in der Praxis ist das keine gute Idee. Kostenlose Proxys werden von Hunderten oder Tausenden von Nutzern geteilt – die IPs sind auf eBay mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits geflaggt oder auf einer Blacklist. Außerdem sind sie langsam, unzuverlässig und gehen oft ohne Vorwarnung offline, was zu IP-Wechseln mitten in einer Session führt, die eBay als verdächtig einstuft. Noch problematischer: Betreiber kostenloser Proxys können Ihren gesamten Traffic einsehen – einschließlich Login-Zugangsdaten, wenn die Verbindung nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt ist. Beim Scraping verschwenden kostenlose Proxys mehr Zeit, als sie sparen. Für alles, was Konten betrifft, sind sie ein echtes Sicherheitsrisiko.