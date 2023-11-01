Proxy für ChatGPT
Rechenzentrums-IPv4-Proxys für ChatGPT: Geo-Sperren umgehen oder OpenAI-API-Keys über dedizierte IPs verteilen — HTTP/HTTPS/SOCKS5 unterstützt.
Erstellen Sie Ihren ChatGPT-Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Hier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie eine dedizierte US-IP für ChatGPT- und OpenAI-API-Zugang
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
- Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
- Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Geschwindigkeit unter Last
Ausgezeichnet, aber es ist schade, weil ich mit einem schnellen verbunden bin, und wir können es beheben und du bist.
FineProxy bietet einen zuverlässigen Proxy-Dienst mit einem großen globalen Netzwerk von IPs, geeignet für verschiedene Aufgaben wie Web-Scraping und den Zugriff auf geo-eingeschränkte Inhalte.
API- und Agent-Zugang
Unser Unternehmen ist für SEO-Recherchen, Social-Media-Management, Wettbewerbsanalysen und automatisierte Aufgaben stark auf Proxys angewiesen. FineProxy ist für unser Team eine große Hilfe: Die breite Auswahl an schnellen, sicheren und hochgradig anonymen Proxys ermöglicht uns effizientes Arbeiten. Das benutzerfreundliche Dashboard erleichtert die Verwaltung mehrerer Proxys. Im Gegensatz zu anderen getesteten Anbietern liefert FineProxy die für unseren Betrieb entscheidende konstante Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Wer eine professionelle Proxy-Lösung für Unternehmen benötigt, sollte den Dienst ausprobieren.
Sie stellen APIs bereit, über die Nutzer Proxys von ihrer Website abrufen können. Obwohl der Kundendienst nicht besonders gut Englisch sprach, hat er sich sehr bemüht, mir zu helfen. Außerdem bieten sie einen IP-Wechsel nach sieben Tagen.
Laufende Accounts
Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.
Ich benutze FineProxy jetzt seit ein paar Wochen und bin wirklich beeindruckt. Die Proxys sind schnell, stabil und leicht in meine Tools zu integrieren. Ich verwende sie hauptsächlich zum Verwalten mehrerer Konten und zum Scraping – bisher keine Sperren oder Verlangsamungen. Der Support reagierte schnell, als ich eine Frage zur Einrichtung hatte. Die Preise sind auch fair, besonders für die Qualität. Definitiv einer der zuverlässigeren Proxy-Anbieter da draußen.
Blockiert OpenAI Rechenzentrums-IPs?Nein
Nein. ChatGPT und die OpenAI API funktionieren problemlos mit Rechenzentrums-IPs. Die Plattform prüft Ihren geografischen Standort (unterstütztes Land oder nicht), nicht ob Ihre IP einem Hosting-Anbieter gehört. Das macht Rechenzentrums-Proxys zur kosteneffizientesten Option – schnell, günstig und einfach zuverlässig.
Kann ich einen kostenlosen Chat GPT Proxy-Dienst nutzen?Nicht empfohlen
Technisch ja – aber davon ist dringend abzuraten. Kostenlose Proxy-Dienste loggen Ihren Traffic – und dieser Traffic enthält Ihre ChatGPT-Konversationen sowie möglicherweise Ihre API-Keys. Ein einziger geleakter API-Key reicht, damit jemand anderes Kosten auf Ihrem OpenAI-Konto anhäuft. Nutzen Sie einen kostenpflichtigen Anbieter, bei dem Sie die Kontrolle über die Verbindung behalten.
Wie richte ich einen Proxy für ChatGPT API-Aufrufe ein?Client konfigurieren
Die meisten OpenAI-Client-Bibliotheken unterstützen eine Proxy-Konfiguration. Im offiziellen Python SDK (v1+), das intern httpx verwendet, können Sie einen http_client mit konfiguriertem Proxy über httpx.Client(proxy=”http://your-proxy:port”) übergeben. Bei älteren Setups funktioniert auch das Setzen der Umgebungsvariablen http_proxy / https_proxy. Richten Sie diese auf Ihre Proxy-Adresse mit Port, und alle API-Requests werden darüber geroutet.
Wird mein OpenAI-Konto gesperrt, wenn ich einen Proxy verwende?Risiko besteht
Die Nutzung eines Proxys für den Zugriff auf ChatGPT aus einem nicht unterstützten Land verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von OpenAI — bei Erkennung kann Ihr Account gesperrt werden. In der Praxis führt die Verwendung eines Proxys für ChatGPT selten zu Problemen, solange Ihre Nutzungsmuster normal aussehen. Das Risiko besteht jedoch, insbesondere bei kostenlosen oder stark geteilten IPs, die OpenAI bereits geflaggt hat.
Welches Proxy-Setup eignet sich am besten für intensive API-Nutzung?Dediziert pro Key
Ein dedizierter Proxy pro API-Key. Rotieren Sie die Keys über die Anfragen hinweg, und binden Sie jeden Key an seine eigene IP. Der Rechenzentrums-Pool von FineProxy bietet Ihnen genügend IPs, um zu skalieren, ohne Adressen wiederverwenden zu müssen. Für die meisten API-Workloads reichen HTTP-Proxys über IPv4 völlig aus.