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Proxy für ChatGPT

Rechenzentrums-IPv4-Proxys für ChatGPT: Geo-Sperren umgehen oder OpenAI-API-Keys über dedizierte IPs verteilen — HTTP/HTTPS/SOCKS5 unterstützt.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren ChatGPT-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte US-IP für ChatGPT- und OpenAI-API-Zugang
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ausgezeichnet, aber es ist schade, weil ich mit einem schnellen verbunden bin, und wir können es beheben und du bist.

David RichardInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy bietet einen zuverlässigen Proxy-Dienst mit einem großen globalen Netzwerk von IPs, geeignet für verschiedene Aufgaben wie Web-Scraping und den Zugriff auf geo-eingeschränkte Inhalte.

ahmedarshadNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

API- und Agent-Zugang

Unser Unternehmen ist für SEO-Recherchen, Social-Media-Management, Wettbewerbsanalysen und automatisierte Aufgaben stark auf Proxys angewiesen. FineProxy ist für unser Team eine große Hilfe: Die breite Auswahl an schnellen, sicheren und hochgradig anonymen Proxys ermöglicht uns effizientes Arbeiten. Das benutzerfreundliche Dashboard erleichtert die Verwaltung mehrerer Proxys. Im Gegensatz zu anderen getesteten Anbietern liefert FineProxy die für unseren Betrieb entscheidende konstante Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Wer eine professionelle Proxy-Lösung für Unternehmen benötigt, sollte den Dienst ausprobieren.

omkaarSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Sie stellen APIs bereit, über die Nutzer Proxys von ihrer Website abrufen können. Obwohl der Kundendienst nicht besonders gut Englisch sprach, hat er sich sehr bemüht, mir zu helfen. Außerdem bieten sie einen IP-Wechsel nach sieben Tagen.

Anonymous UserTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich benutze FineProxy jetzt seit ein paar Wochen und bin wirklich beeindruckt. Die Proxys sind schnell, stabil und leicht in meine Tools zu integrieren. Ich verwende sie hauptsächlich zum Verwalten mehrerer Konten und zum Scraping – bisher keine Sperren oder Verlangsamungen. Der Support reagierte schnell, als ich eine Frage zur Einrichtung hatte. Die Preise sind auch fair, besonders für die Qualität. Definitiv einer der zuverlässigeren Proxy-Anbieter da draußen.

KendrikDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Blockiert OpenAI Rechenzentrums-IPs?Nein

Nein. ChatGPT und die OpenAI API funktionieren problemlos mit Rechenzentrums-IPs. Die Plattform prüft Ihren geografischen Standort (unterstütztes Land oder nicht), nicht ob Ihre IP einem Hosting-Anbieter gehört. Das macht Rechenzentrums-Proxys zur kosteneffizientesten Option – schnell, günstig und einfach zuverlässig.

Kann ich einen kostenlosen Chat GPT Proxy-Dienst nutzen?Nicht empfohlen

Technisch ja – aber davon ist dringend abzuraten. Kostenlose Proxy-Dienste loggen Ihren Traffic – und dieser Traffic enthält Ihre ChatGPT-Konversationen sowie möglicherweise Ihre API-Keys. Ein einziger geleakter API-Key reicht, damit jemand anderes Kosten auf Ihrem OpenAI-Konto anhäuft. Nutzen Sie einen kostenpflichtigen Anbieter, bei dem Sie die Kontrolle über die Verbindung behalten.

Wie richte ich einen Proxy für ChatGPT API-Aufrufe ein?Client konfigurieren

Die meisten OpenAI-Client-Bibliotheken unterstützen eine Proxy-Konfiguration. Im offiziellen Python SDK (v1+), das intern httpx verwendet, können Sie einen http_client mit konfiguriertem Proxy über httpx.Client(proxy=”http://your-proxy:port”) übergeben. Bei älteren Setups funktioniert auch das Setzen der Umgebungsvariablen http_proxy / https_proxy. Richten Sie diese auf Ihre Proxy-Adresse mit Port, und alle API-Requests werden darüber geroutet.

Wird mein OpenAI-Konto gesperrt, wenn ich einen Proxy verwende?Risiko besteht

Die Nutzung eines Proxys für den Zugriff auf ChatGPT aus einem nicht unterstützten Land verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von OpenAI — bei Erkennung kann Ihr Account gesperrt werden. In der Praxis führt die Verwendung eines Proxys für ChatGPT selten zu Problemen, solange Ihre Nutzungsmuster normal aussehen. Das Risiko besteht jedoch, insbesondere bei kostenlosen oder stark geteilten IPs, die OpenAI bereits geflaggt hat.

Welches Proxy-Setup eignet sich am besten für intensive API-Nutzung?Dediziert pro Key

Ein dedizierter Proxy pro API-Key. Rotieren Sie die Keys über die Anfragen hinweg, und binden Sie jeden Key an seine eigene IP. Der Rechenzentrums-Pool von FineProxy bietet Ihnen genügend IPs, um zu skalieren, ohne Adressen wiederverwenden zu müssen. Für die meisten API-Workloads reichen HTTP-Proxys über IPv4 völlig aus.