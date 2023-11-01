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Proxy nach Land

Wählen Sie Ihr Land — jeder Standort läuft auf FineProxys eigenem ASN mit Pauschalpreisen und unbegrenztem Traffic.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Wählen Sie Ihren
Proxy-Standort.

Durchsuchen Sie Proxy-Pools nach Ländern. Für jeden Standort gelten dieselben Tarife ohne Traffic-Limit, dieselben Tools und die sofortige Bereitstellung im Dashboard.

AustralienAU-ProxyserverKanadaCA-ProxyserverChinaCN-ProxyserverFrankreichFR-ProxyserverDeutschlandDE-ProxyserverIndienIN-ProxyserverIsraelIL-ProxyserverNiederlandeNL-ProxyserverPakistanPK-ProxyserverPolenPL-ProxyserverRusslandRU-ProxyserverSeychellenSC-ProxyserverSpanienES-ProxyserverTürkeiTR-ProxyserverUkraineUA-ProxyserverVereinigtes KönigreichGB-ProxyserverVereinigte StaatenUS-Proxyserver

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 Datacenter-IPs in dem ausgewählten Land und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
  • Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate über meine Proxy-Standorte
  • Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
  • Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
  • Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

Ich benutze den FineProxy-Proxy-Service nun schon seit mehreren Monaten und bin sehr zufrieden damit. Hohe Verbindungsgeschwindigkeit, zuverlässiger Datenschutz und eine große Auswahl an Standorten machen ihn zu einem ausgezeichneten Werkzeug für die Arbeit im Internet. Ich kann ihn empfehlen!

RobertSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich benutze FineProxy schon lange, und es ist super! Der Service ist schnell, zuverlässig und es gibt viele IPs zur Auswahl. Ob für Privatsphäre oder den Zugriff auf Inhalte aus verschiedenen Regionen, FineProxy hat immer geliefert.

BrilliantcompanyInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Das ist wirklich einer der besten Proxies, die ich je verwendet habe. Er ist stabil, der Kundensupport ist top und der Preis ist wirklich erschwinglich. Werde sie definitiv weiterhin nutzen!

yntoygwrldNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich benutze Service-Proxies seit Anfang dieses Jahres. Mir hat die Stabilität des Dienstes gefallen. Während der Nutzungszeit gab es keinen einzigen signifikanten Ausfall oder technische Probleme. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Möglichkeit besteht, mit Kryptowährungen zu bezahlen.

ChrisDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.

David RhodesTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Sehr erschwingliche europäische Proxys. Ich glaube, es ist der einzige Proxy-Anbieter, der dem kostenlosen und sicheren Internet treu geblieben ist. Während andere pro GB oder sogar pro Anfrage verlangen, bieten diese immer noch unbegrenzte Bandbreitenpläne an.

NemanjaDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Wie groß ist Ihr Proxy-Netzwerk?Unser Proxy-Netzwerk

Unser Proxy-Netzwerk gehört zu den größten und zuverlässigsten weltweit. Die gesamte Infrastruktur und alle IP-Bereiche sind Eigentum von FineProxy und werden von uns selbst betrieben – wir verkaufen keine Drittanbieter-Hardware weiter. Wir bieten dedizierte Proxys in zahlreichen Ländern an, mit Targeting auf Länderebene (kein Stadt- oder ASN-Targeting in dieser Produktlinie).

Welche Länder sind verfügbar, und wie wird das Geo-Targeting gehandhabt?Diese Seite listet

Auf dieser Seite sind alle unterstützten Länder aufgeführt. In jedem gelisteten Land stehen Rechenzentrums-Proxys zur Verfügung. Das Targeting für diese Produktlinie erfolgt auf Länderebene; Stadt- und ASN-Targeting sind hier nicht verfügbar.

Wie kann ich mit Ihrem Service loslegen?Sie haben zwei

Sie haben zwei schnelle Optionen: Starten Sie einen kostenlosen Test ohne Wartezeit oder erwerben Sie einen Tarif mit sofortiger Aktivierung – Ihre Proxys sind unmittelbar nach der Zahlung einsatzbereit. In beiden Fällen erhalten Sie ein übersichtliches Dashboard, ein schnelles Setup und reaktionsschnellen Support.

Was macht FineProxy einzigartig?Vollständig eigene Infrastruktur

Vollständig eigene Infrastruktur: Wir betreiben unsere eigene Hardware und IP-Bereiche – kein Weiterverkauf durch Dritte. Hochleistungs-Compute: Dedizierte Server auf modernen AMD-Prozessoren für konstanten, latenzarmen Durchsatz. Große statische IP-Pools: Länderbasiertes Targeting über umfangreiche, eigene IPv4-Bereiche. Wirklich unbegrenzter Traffic: Keine GB-Gebühren oder versteckten Limits. Individuelle Konfigurationen auf Anfrage: Wir können dedizierte Subnetze, isolierte Hardware und maßgeschneidertes Routing pro Kunde bereitstellen.

Wie stellen Sie den Erfolg Ihrer Kunden sicher?Wir beginnen mit

Zunächst ermitteln wir die optimale Kombination aus statischen Rechenzentrums-/ISP-Proxys oder rotierenden Pools für Ihren Anwendungsfall und aktivieren diese sofort auf unserer eigenen Hardware und erstparteilichen IP-Bereichen. Sie erhalten unbegrenzte Bandbreite, länderbasiertes Targeting, flexible Authentifizierung (IP-Allowlisting oder Benutzername/Passwort), ein übersichtliches Dashboard mit REST API sowie eine Uptime von 99,9 %+. Unsere Ingenieure unterstützen Sie bei den Details, die Ihre Pipelines stabil halten – Request-Pacing, Consent-/Cookie-Handling und Session-Strategie – damit die Datenerfassung reibungslos läuft. Bei Bedarf können wir dedizierte Subnetze oder isolierte Hardware bereitstellen, Routing überwachen und optimieren sowie berechtigte IP-Wechsel durchführen – alles unterstützt durch schnellen, ticketbasierten Support.

Welche Proxy-Typen kann ich pro Land erwerben?Zwei statische Optionen

Zwei statische Optionen: Rechenzentrums-IPv4 und – wo verfügbar – Static ISP (statisch-residential) IPv4. Beide sind statisch und werden pro IP abgerechnet. Rotierende Proxys sind ein separates Produkt und werden auf dieser Seite nicht angeboten.

Welche Einschränkungen gelten für die Proxy-Nutzung?Traffic ist unbegrenzt

Der Traffic ist unbegrenzt, jedoch gelten für jeden Tarif Obergrenzen für gleichzeitige Verbindungen und Verbindungsraten, um die Netzwerkstabilität für Sie und andere Kunden zu gewährleisten. Wir sind ein rechtskonformer, legaler Dienst: E-Mail-Ports sind gesperrt (z. B. 25/465/587/110/143/993/995), und Behördenwebsites sind über unsere Proxys nicht erreichbar. Die Nutzung muss den geltenden Gesetzen sowie den Nutzungsbedingungen der jeweiligen Websites entsprechen. Aktivitäten wie Spam, Credential Stuffing, Port-Scanning, Malware-Verbreitung oder sonstiger Missbrauch sind untersagt. Werden Tariflimits überschritten oder missbräuchliche Nutzungsmuster erkannt, können wir die betroffenen Endpunkte drosseln oder sperren, um die Plattformstabilität zu gewährleisten.

Welche Protokolle und Authentifizierungsmethoden werden unterstützt?HTTP/HTTPS und SOCKS5

HTTP/HTTPS und SOCKS5 (mit optionalem UDP). SOCKS4 wird unterstützt (ohne Authentifizierung). Mehrere Standardports stehen gleichzeitig zur Verfügung. IP-Allowlisting ist erforderlich; zusätzlich kann die Benutzername/Passwort-Authentifizierung aktiviert werden. Sie können bis zu 5 Quell-IPs auf die Allowlist setzen.

Wie gewährleisten Sie Carrier-Grade-Zuverlässigkeit?Unsere gesamte Infrastruktur

Unsere gesamte Infrastruktur wurde von unserem Unternehmen aufgebaut und wird von uns betrieben – wir mieten weder Server noch IPs von Dritten. Jeder Proxy läuft auf enterprise-tauglicher AMD-Hardware mit redundanter Konnektivität, intelligentem Load-Balancing und automatischem Failover, um Ausfallzeiten zu eliminieren. Ein kontinuierliches 24/7-Monitoring gewährleistet stabile Performance und schnelle Wiederherstellung selbst unter hoher Last.

Wie sind die Tarife aufgebaut? Ist der Traffic unbegrenzt?Preis gilt pro

Die Abrechnung erfolgt pro IP mit unbegrenztem Traffic (keine GB-Gebühren). Die Standardlaufzeit ist monatlich, mit Vorauszahlungsoptionen bis zu einem Jahr; Verlängerungen erhalten 20 % Rabatt. Abrechnungswährung: USD.