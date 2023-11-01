Proxy nach Land
Wählen Sie Ihr Land — jeder Standort läuft auf FineProxys eigenem ASN mit Pauschalpreisen und unbegrenztem Traffic.
Wählen Sie Ihren
Proxy-Standort.
Durchsuchen Sie Proxy-Pools nach Ländern. Für jeden Standort gelten dieselben Tarife ohne Traffic-Limit, dieselben Tools und die sofortige Bereitstellung im Dashboard.
Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.
|Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Dedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie 100 Datacenter-IPs in dem ausgewählten Land und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
- Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate über meine Proxy-Standorte
- Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
- Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
- Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Standorte und Bestand
Ich benutze den FineProxy-Proxy-Service nun schon seit mehreren Monaten und bin sehr zufrieden damit. Hohe Verbindungsgeschwindigkeit, zuverlässiger Datenschutz und eine große Auswahl an Standorten machen ihn zu einem ausgezeichneten Werkzeug für die Arbeit im Internet. Ich kann ihn empfehlen!
Ich benutze FineProxy schon lange, und es ist super! Der Service ist schnell, zuverlässig und es gibt viele IPs zur Auswahl. Ob für Privatsphäre oder den Zugriff auf Inhalte aus verschiedenen Regionen, FineProxy hat immer geliefert.
Geschwindigkeit unter Last
Das ist wirklich einer der besten Proxies, die ich je verwendet habe. Er ist stabil, der Kundensupport ist top und der Preis ist wirklich erschwinglich. Werde sie definitiv weiterhin nutzen!
Ich benutze Service-Proxies seit Anfang dieses Jahres. Mir hat die Stabilität des Dienstes gefallen. Während der Nutzungszeit gab es keinen einzigen signifikanten Ausfall oder technische Probleme. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Möglichkeit besteht, mit Kryptowährungen zu bezahlen.
Traffic nie limitiert
Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.
Sehr erschwingliche europäische Proxys. Ich glaube, es ist der einzige Proxy-Anbieter, der dem kostenlosen und sicheren Internet treu geblieben ist. Während andere pro GB oder sogar pro Anfrage verlangen, bieten diese immer noch unbegrenzte Bandbreitenpläne an.
Wie groß ist Ihr Proxy-Netzwerk?Unser Proxy-Netzwerk
Unser Proxy-Netzwerk gehört zu den größten und zuverlässigsten weltweit. Die gesamte Infrastruktur und alle IP-Bereiche sind Eigentum von FineProxy und werden von uns selbst betrieben – wir verkaufen keine Drittanbieter-Hardware weiter. Wir bieten dedizierte Proxys in zahlreichen Ländern an, mit Targeting auf Länderebene (kein Stadt- oder ASN-Targeting in dieser Produktlinie).
Welche Länder sind verfügbar, und wie wird das Geo-Targeting gehandhabt?Diese Seite listet
Auf dieser Seite sind alle unterstützten Länder aufgeführt. In jedem gelisteten Land stehen Rechenzentrums-Proxys zur Verfügung. Das Targeting für diese Produktlinie erfolgt auf Länderebene; Stadt- und ASN-Targeting sind hier nicht verfügbar.
Wie kann ich mit Ihrem Service loslegen?Sie haben zwei
Sie haben zwei schnelle Optionen: Starten Sie einen kostenlosen Test ohne Wartezeit oder erwerben Sie einen Tarif mit sofortiger Aktivierung – Ihre Proxys sind unmittelbar nach der Zahlung einsatzbereit. In beiden Fällen erhalten Sie ein übersichtliches Dashboard, ein schnelles Setup und reaktionsschnellen Support.
Was macht FineProxy einzigartig?Vollständig eigene Infrastruktur
Vollständig eigene Infrastruktur: Wir betreiben unsere eigene Hardware und IP-Bereiche – kein Weiterverkauf durch Dritte. Hochleistungs-Compute: Dedizierte Server auf modernen AMD-Prozessoren für konstanten, latenzarmen Durchsatz. Große statische IP-Pools: Länderbasiertes Targeting über umfangreiche, eigene IPv4-Bereiche. Wirklich unbegrenzter Traffic: Keine GB-Gebühren oder versteckten Limits. Individuelle Konfigurationen auf Anfrage: Wir können dedizierte Subnetze, isolierte Hardware und maßgeschneidertes Routing pro Kunde bereitstellen.
Wie stellen Sie den Erfolg Ihrer Kunden sicher?Wir beginnen mit
Zunächst ermitteln wir die optimale Kombination aus statischen Rechenzentrums-/ISP-Proxys oder rotierenden Pools für Ihren Anwendungsfall und aktivieren diese sofort auf unserer eigenen Hardware und erstparteilichen IP-Bereichen. Sie erhalten unbegrenzte Bandbreite, länderbasiertes Targeting, flexible Authentifizierung (IP-Allowlisting oder Benutzername/Passwort), ein übersichtliches Dashboard mit REST API sowie eine Uptime von 99,9 %+. Unsere Ingenieure unterstützen Sie bei den Details, die Ihre Pipelines stabil halten – Request-Pacing, Consent-/Cookie-Handling und Session-Strategie – damit die Datenerfassung reibungslos läuft. Bei Bedarf können wir dedizierte Subnetze oder isolierte Hardware bereitstellen, Routing überwachen und optimieren sowie berechtigte IP-Wechsel durchführen – alles unterstützt durch schnellen, ticketbasierten Support.
Welche Proxy-Typen kann ich pro Land erwerben?Zwei statische Optionen
Zwei statische Optionen: Rechenzentrums-IPv4 und – wo verfügbar – Static ISP (statisch-residential) IPv4. Beide sind statisch und werden pro IP abgerechnet. Rotierende Proxys sind ein separates Produkt und werden auf dieser Seite nicht angeboten.
Welche Einschränkungen gelten für die Proxy-Nutzung?Traffic ist unbegrenzt
Der Traffic ist unbegrenzt, jedoch gelten für jeden Tarif Obergrenzen für gleichzeitige Verbindungen und Verbindungsraten, um die Netzwerkstabilität für Sie und andere Kunden zu gewährleisten. Wir sind ein rechtskonformer, legaler Dienst: E-Mail-Ports sind gesperrt (z. B. 25/465/587/110/143/993/995), und Behördenwebsites sind über unsere Proxys nicht erreichbar. Die Nutzung muss den geltenden Gesetzen sowie den Nutzungsbedingungen der jeweiligen Websites entsprechen. Aktivitäten wie Spam, Credential Stuffing, Port-Scanning, Malware-Verbreitung oder sonstiger Missbrauch sind untersagt. Werden Tariflimits überschritten oder missbräuchliche Nutzungsmuster erkannt, können wir die betroffenen Endpunkte drosseln oder sperren, um die Plattformstabilität zu gewährleisten.
Welche Protokolle und Authentifizierungsmethoden werden unterstützt?HTTP/HTTPS und SOCKS5
HTTP/HTTPS und SOCKS5 (mit optionalem UDP). SOCKS4 wird unterstützt (ohne Authentifizierung). Mehrere Standardports stehen gleichzeitig zur Verfügung. IP-Allowlisting ist erforderlich; zusätzlich kann die Benutzername/Passwort-Authentifizierung aktiviert werden. Sie können bis zu 5 Quell-IPs auf die Allowlist setzen.
Wie gewährleisten Sie Carrier-Grade-Zuverlässigkeit?Unsere gesamte Infrastruktur
Unsere gesamte Infrastruktur wurde von unserem Unternehmen aufgebaut und wird von uns betrieben – wir mieten weder Server noch IPs von Dritten. Jeder Proxy läuft auf enterprise-tauglicher AMD-Hardware mit redundanter Konnektivität, intelligentem Load-Balancing und automatischem Failover, um Ausfallzeiten zu eliminieren. Ein kontinuierliches 24/7-Monitoring gewährleistet stabile Performance und schnelle Wiederherstellung selbst unter hoher Last.
Wie sind die Tarife aufgebaut? Ist der Traffic unbegrenzt?Preis gilt pro
Die Abrechnung erfolgt pro IP mit unbegrenztem Traffic (keine GB-Gebühren). Die Standardlaufzeit ist monatlich, mit Vorauszahlungsoptionen bis zu einem Jahr; Verlängerungen erhalten 20 % Rabatt. Abrechnungswährung: USD.