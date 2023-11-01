Proxy für Reddit
IPv4-Proxys speziell für Reddit: kompatibel mit PRAW, unterstützt HTTP/HTTPS/SOCKS5 und skaliert über mehrere OAuth-Apps mit jeweils 60 Req/Min. Automatische Bereitstellung nach Zahlung, unbegrenzter Traffic und API-Zugang.
Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Hier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie eine dedizierte US-IP für eine Reddit-OAuth-App
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
- Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
- Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Laufende Accounts
Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.
Ich benutze es seit über 5 Jahren und dies sind großartige Proxys für die Arbeit mit Datenscraping/sozialen Netzwerken und anderen Automatisierungsprojekten – schnell rotierende IPs, fast alle Proxys werden im Gegensatz zu anderen Anbietern nicht blockiert usw. Außerdem ist der Kundensupport ziemlich gut.
API- und Agent-Zugang
Ein sehr bequemer Service für diejenigen, die Proxys ohne komplizierte Einrichtung benötigen. Alles startet schnell, es stehen verschiedene Länder zur Verfügung und es gibt eine anständige Auswahl an Plänen. Ich habe den Proxy für Analyse- und Automatisierungsarbeiten genutzt und war mit den Ergebnissen vollkommen zufrieden
Der Preis ist fair und die Proxys funktionieren einwandfrei. Auch die API lässt sich einfach einrichten. Für diesen Preis eine klare Empfehlung!
Traffic nie limitiert
Großartiger Proxy-Dienst! Es gibt verschiedene Proxy-Typen, darunter rotierende Proxys ohne Traffic-Limit. Die Preise sind günstig, und Geo-Targeting ist verfügbar. Bezahlen kann man bequem mit Kryptowährungen, PayPal oder Karten.
Ich werde nicht sagen, dass die Preise die niedrigsten sind, aber unbegrenzter Traffic und maximale Geschwindigkeit sind unbestreitbar. Der Supportdienst hat mich persönlich nicht im Stich gelassen – immer erreichbar, immer aktuell, höflich und ohne Aufhebens. Ich nutze das Paket seit 30 Tagen, europäische Adressen, bereits im zweiten Jahr. Nach der Zahlung passiert alles sofort. Ich habe nicht versucht zu mischen, es reicht mir.
Kann ich scrapen, ohne für API-Zugang zu bezahlen?Ja
Ja, allerdings erlaubt der kostenlose API-Tier (ohne OAuth) nur 10 Requests pro Minute, getrackt nach IP. Mit OAuth (kostenlos einzurichten) erhalten Sie 60 Requests pro Minute pro App. Nach den API-Preisänderungen 2023 hat Reddit den kostenlosen OAuth-Tier für den persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch beibehalten — einzelne Entwickler und kleine Projekte sind also nicht betroffen. Jede weitere OAuth-App auf einem eigenen Proxy fügt Ihrer Gesamtkapazität weitere 60 Requests pro Minute hinzu. Für die meisten Datenerhebungen reicht die kostenlose authentifizierte API plus einige wenige Dedizierte Proxys vollkommen aus — ein kostenpflichtiger erweiterter Zugang ist nicht nötig.
Wie erkennt Reddit verknüpfte Konten?Mehrere Signale
In erster Linie über die IP-Adresse und den Browser-Fingerprint. Teilen zwei Accounts dieselbe IP, Cookies, Zeitzone oder Bildschirmauflösung, werden sie als verknüpft eingestuft. Auch Verhaltensmuster spielen eine Rolle: ähnliche Posting-Zeiten, dieselben Subreddits, gegenseitiges Abstimmen von Inhalten. Ein separater Proxy plus ein separates Browser-Profil pro Account neutralisiert die meisten dieser Signale.
Kann ein Rechenzentrums-Proxy meinen Account sperren lassen?Je nach Aktivität
Zum Surfen und Lesen — nein. Für aktives Posten und Kommentieren — das erhöht das Risiko. Reddits Spam-Filter achten bei Rechenzentrums-IP-Bereichen besonders genau auf aktive Interaktionen. ISP-Proxys sind sicherer für alles, was mit einem Konto verknüpft ist. Rechenzentrums-Proxys eignen sich problemlos für API-Scraping und einfachen Zugriff.
Wie richte ich einen Proxy für PRAW ein?HTTPS_PROXY setzen
Setzen Sie die Umgebungsvariable HTTPS_PROXY, bevor Sie Ihr Skript ausführen: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW kommuniziert mit Reddit ausschließlich über HTTPS — diese einzelne Variable deckt daher alle Requests ab. Wenn Ihr Proxy Authentifizierung erfordert, geben Sie die Zugangsdaten in der URL an: http://user:pass@address:port. Die HTTPS-Proxys von FineProxy werden mit einem dedizierten SSL-Zertifikat pro IP-Adresse ausgeliefert, sodass jede Verbindung von Anfang an ordnungsgemäß verschlüsselt ist.
Ist es sicher, kostenlose Web-Proxys für den Zugang zu verwenden?Nicht für Logins
Für kurzen, einmaligen Zugriff – in der Regel ausreichend. Für die regelmäßige Nutzung oder alles, was Ihren Account-Login betrifft – besser nicht. Kostenlose Proxys können Ihren Traffic aufzeichnen, Werbung einschleusen oder Ihre echte IP-Adresse leaken. Für zuverlässigen Zugriff ist ein günstiger dedizierter Proxy die sicherere und privatere Wahl.
Kann ich einen Proxy mit der mobilen Reddit-App verwenden?Das OS konfigurieren
Die offizielle Reddit-App verfügt über keine integrierte Proxy-Einstellung. Um ihren Traffic über einen Proxy zu leiten, konfigurieren Sie den Proxy auf Betriebssystemebene: Unter Android öffnen Sie die WLAN-Netzwerkeinstellungen und tragen Proxy-Adresse und Port ein; unter iOS gehen Sie zu Einstellungen → WLAN → Ihr Netzwerk → Proxy konfigurieren. Für SOCKS5-Proxys benötigen Sie eine Drittanbieter-App (wie Drony auf Android oder Shadowrocket auf iOS), die den gesamten Geräte-Traffic tunnelt. Sobald der Proxy auf Systemebene aktiv ist, nutzt die Reddit-App — zusammen mit jeder anderen App — diesen automatisch. Eine detaillierte Einrichtungsanleitung für beide Plattformen finden Sie in unserem Integration hub.