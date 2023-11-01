Proxy para Reddit
Proxies IPv4 diseñados para Reddit: compatibles con PRAW, con soporte para HTTP/HTTPS/SOCKS5, y escalables a través de múltiples aplicaciones OAuth a 60 solicitudes/min cada una. Entrega automática tras el pago, tráfico ilimitado y acceso vía API.
Configure su Plan proxy.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.
|Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|Recomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar una IP dedicada de Estados Unidos para una aplicación OAuth de Reddit
- Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
- Exportar mi lista de proxy como JSON
- Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
- Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Cuentas corrientes
He sido utilizado durante 5+ años y este es un gran proxies para trabajar con el raspado de datos/redes sociales y cualquier otro proyecto de automatización - IPs de rotación rápida, casi todos los proxies no están bloqueados como en otros proveedores, etc. También el servicio de atención al cliente es bastante bueno.
Trabajo con este servicio durante más de un año y siempre todo está bien, ¡sin prohibiciones ni desacuerdos! Fácil de usar, sin características innecesarias, es todo lo que se necesita. ¡Lo hago en la ducha! No encontré defectos en este proxy.
API y acceso a agentes
Un servicio muy conveniente para aquellos que necesitan proxies sin una configuración complicada. Todo comienza rápidamente, hay varios países disponibles, y una buena selección de planes. Usé el proxy para el trabajo de análisis y automatización y estaba completamente satisfecho con los resultados
El precio es justo y los proxies funcionan perfectamente. La parte de la API también es fácil de configurar. Por este precio, ¡es fácil recomendarlo!
Tráfico nunca medido
¡Un servicio de proxies estupendo! Tienen diferentes tipos de proxies, incluidos proxies rotativos sin límite de tráfico. Ofrecen precios asequibles y opciones de segmentación geográfica. Es fácil pagar con criptomonedas, PayPal o tarjetas.
No diré que los precios son los más bajos, pero el tráfico ilimitado y la velocidad máxima es innegable. El servicio de apoyo no me falló personalmente – siempre en contacto, siempre de actualidad, educado y sin alboroto. Uso el paquete durante 30 días, direcciones europeas, para el segundo año ya. Después del pago, todo sucede al instante. No traté de mezclar, es suficiente para mí.
¿Puedo hacer scraping sin pagar por acceso a la API?Sí
Sí, pero el nivel gratuito de la API (sin OAuth) solo permite 10 solicitudes por minuto, rastreadas por IP. Con OAuth (gratuito de configurar), obtienes 60 por minuto por aplicación. Tras los cambios de precios de la API en 2023, Reddit mantuvo el nivel OAuth gratuito disponible para uso personal y no comercial, por lo que los desarrolladores individuales y los proyectos pequeños no se ven afectados. Cada aplicación OAuth adicional en su propio proxy añade otras 60 solicitudes por minuto a tu capacidad total. Para la mayoría de las tareas de recopilación de datos, la API autenticada gratuita más unos cuantos proxies dedicados es suficiente, sin necesidad de pagar por acceso elevado.
¿Cómo detecta Reddit las cuentas vinculadas?Señales múltiples
Principalmente a través de la dirección IP y la huella digital del navegador. Si dos cuentas comparten la misma IP, cookies, zona horaria o resolución de pantalla, quedan vinculadas. Los patrones de comportamiento también importan: horarios de publicación similares, los mismos subreddits, votar en el contenido del otro. Un proxy independiente más un perfil de navegador separado por cuenta rompe la mayoría de estas señales.
¿Un proxy de datacenter puede provocar el baneo de mi cuenta?Según la actividad
Para navegar y leer, no. Para publicar y comentar activamente, sí aumenta el riesgo. Los filtros de spam de Reddit prestan más atención a los rangos de datacenter cuando las cuentas participan activamente. Los proxies ISP son más seguros para cualquier actividad vinculada a una cuenta. Los de datacenter funcionan bien para scraping vía API y acceso simple.
¿Cómo configuro un proxy para PRAW?Establecer HTTPS_PROXY
Configure la variable de entorno HTTPS_PROXY antes de ejecutar su script: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW se comunica con Reddit exclusivamente a través de HTTPS, por lo que esta única variable cubre todas las solicitudes. Si su proxy utiliza autenticación, incluya las credenciales en la URL: http://user:pass@address:port. Los proxies HTTPS de FineProxy incluyen un certificado SSL dedicado por IP, de modo que cada conexión está correctamente cifrada desde el primer momento.
¿Es seguro usar proxies web gratuitos para acceder?No para accesos
Para un acceso rápido y puntual, generalmente funciona. Para uso regular o cualquier acción que implique iniciar sesión en tu cuenta, no. Los proxies gratuitos pueden registrar tu tráfico, inyectar anuncios o filtrar tu IP real. Para un acceso constante, un proxy dedicado económico es más fiable y privado.
¿Puedo usar un proxy con la aplicación móvil de Reddit?Configure el sistema
La aplicación oficial de Reddit no cuenta con una configuración de proxy integrada. Para enrutar su tráfico a través de un proxy, configúrelo a nivel del sistema operativo: en Android, abra los ajustes de la red Wi-Fi e introduzca la dirección y el puerto del proxy; en iOS, vaya a Ajustes → Wi-Fi → su red → Configurar Proxy. Para proxies SOCKS5, necesitará una aplicación de terceros (como Drony en Android o Shadowrocket en iOS) que canalice todo el tráfico del dispositivo. Una vez que el proxy a nivel de sistema esté activo, la aplicación de Reddit —junto con todas las demás— lo utilizará automáticamente. Para instrucciones detalladas de configuración en ambas plataformas, consulte nuestro Centro de integración.