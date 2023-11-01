Exención de garantías

Corrientes 5 de enero de 2026 Imprimir

Los Servicios se proporcionan «tal cual» y «según disponibilidad», con todos sus defectos. En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, FineProxy y las Partes Indemnizadas renuncian a todas las garantías de cualquier tipo, ya sean expresas, implícitas o legales, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad, idoneidad para un fin particular, no infracción, y que los Servicios serán ininterrumpidos, estarán libres de errores o exentos defectos.

Usted reconoce y acepta que el uso de los Servicios es bajo su exclusiva responsabilidad. FineProxy no garantiza que los Servicios cumplan con sus requisitos ni que el funcionamiento de los Servicios sea seguro o ininterrumpido. Usted asume la plena responsabilidad por cualquier pérdida o daño derivado del uso de los Servicios, incluidos, entre otros, daños a su hardware, software, datos o el acceso no autorizado a su información.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión determinadas garantías. En la medida en que dichas exclusiones no estén permitidas, las exenciones anteriores podrían no ser aplicables en su caso.

Limitación de responsabilidad#

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, en ningún caso FineProxy ni las Partes Indemnizadas serán responsables de daños indirectos, incidentales, especiales, consecuentes o ejemplares, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios, la pérdida de datos, la pérdida de fondo de comercio, la interrupción de la actividad empresarial o el mal funcionamiento de equipos informáticos, que se deriven de estos Términos o del uso o la imposibilidad de uso de los Servicios, o estén relacionados con ellos, incluso si se hubiera advertido de la posibilidad de dichos daños.

Salvo que la ley disponga lo contrario, la responsabilidad total acumulada de FineProxy y las Partes Indemnizadas derivada de estos Términos o de los Servicios, o relacionada con ellos, no superará USD 500 (quinientos dólares estadounidenses).

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de responsabilidad por daños incidentales o consecuentes. En la medida en que dichas limitaciones no estén permitidas, esta limitación puede no aplicarse en su caso.

Usted acepta defender, indemnizar y mantener indemne a FineProxy, sus filiales, contratistas, licenciantes, socios y sus respectivos directores, ejecutivos, empleados y agentes (colectivamente, las «Partes Indemnizadas») frente a cualquier reclamación, daño, pérdida, responsabilidad, coste y gasto de terceros (incluidos los honorarios razonables de abogados) que se deriven de o estén relacionados con: