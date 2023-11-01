Steam no ofrece una API oficial del Market. Si necesita datos de precios, información de inventario o quiere automatizar el trading, le quedan dos opciones: usar servicios de terceros costosos o hacer parsing de Steam usted mismo. La mayoría de los traders y revendedores serios eligen el segundo camino — y ahí es donde un proxy para Steam se vuelve imprescindible.

Por qué un proxy para Steam es clave en el parsing del Market

El Steam Market contiene millones de artículos de CS2, Dota 2, Rust y otros juegos. Hacer un seguimiento manual de precios a gran escala es imposible. El parsing automatizado le permite:

Monitorice las fluctuaciones de precios en tiempo real

Encuentre artículos infravalorados antes que la competencia

Cree bases de datos de precios para operaciones de reventa

Rastree el inventario en múltiples cuentas

¿El problema? Steam aplica límites de velocidad de forma agresiva. Si envía demasiadas solicitudes desde una sola IP, recibirá errores “429 Too Many Requests”. Su IP queda bloqueada temporalmente y todo su proceso de parsing se detiene. Con una rotación de proxies adecuada, distribuye las solicitudes entre múltiples IP y pasa desapercibido ante Steam.

Bots de trading y operaciones multicuenta

Si utiliza bots de trading —ya sea ArchiSteamFarm, soluciones personalizadas o plataformas comerciales— probablemente haya enfrentado límites de velocidad. Steam permite aproximadamente entre 10 y 15 cuentas bot por IP antes de aplicar restricciones. A partir de ahí, necesita proxies dedicados para cada cuenta o grupo de cuentas.Ejecutar múltiples cuentas desde una misma IP genera otro riesgo: si Steam marca una cuenta por actividad sospechosa, la asociación de IP puede afectar al resto de sus cuentas. Los proxies independientes aíslan cada cuenta, protegiendo toda su operación de baneos en cascada.

Datacenter vs. residenciales: qué funciona para Steam

Esta es la realidad de usar un servidor proxy para desbloquear Steam con fines comerciales.Los proxies de datacenter funcionan bien para usuarios experimentados. Son más rápidos y considerablemente más económicos para parsing de alto volumen. La clave está en usar IP dedicadas que no hayan sido quemadas por otros usuarios. Las IP compartidas de datacenter suelen bloquearse de inmediato porque alguien más ya abusó de ellas en Steam.Los proxies residenciales y móviles son más seguros para principiantes. Steam los ve como conexiones domésticas normales, por lo que reciben menos escrutinio. Pero cuestan más y tienen límites de ancho de banda, lo cual es problemático si necesita parsear millones de artículos.FineProxy ofrece IP de centro de datos dedicadas para Steam. Estas direcciones son exclusivas para usted dentro de nuestro servicio: mientras las alquile, ningún otro cliente de FineProxy podrá usarlas en Steam. Esto evita el problema habitual de heredar la mala reputación de otro usuario. Somos el proveedor directo, no un revendedor, lo que significa control total sobre la calidad de las IP y reemplazo más rápido si surge algún problema.

Consejos prácticos para el scraping de Steam

Respeta los límites de frecuencia: incluso con proxies, no bombardees los servidores de Steam. Pausas de 10-15 segundos entre solicitudes en cada IP te mantienen por debajo del umbral.Rote de forma inteligente: no cambie de IP en cada solicitud, eso resulta sospechoso. Use sesiones fijas (sticky sessions) en las que la misma IP gestione una secuencia lógica de peticiones y luego rote.Gestione los errores 429 con prudencia: cuando alcance los límites de tasa, reduzca el ritmo. Reintentar de forma agresiva solo prolonga el tiempo de bloqueo.Usa los endpoints correctos: /market/priceoverview/ de Steam devuelve precios actuales sin autenticación. /market/pricehistory/ requiere cookies y devuelve datos históricos. Ten claro cuál necesitas.Monitorice la salud de las IP: registre qué proxies se bloquean y cuándo. Los patrones emergen solos: ciertos horarios o volúmenes de solicitudes provocan bloqueos con más frecuencia.

¿Y qué hay de acceder a Steam desbloqueado?