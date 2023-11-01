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Proxy para Steam

Proxies IPv4 dedicados para parsing de Steam Market y bots de trading: HTTP/HTTPS/SOCKS5, sesiones persistentes, mezcla diversa de subredes para 10–15 cuentas por IP.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su plan de proxies para Steam.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 10.000 IP de centro de datos Country Mix para analizar el mercado de Steam
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Cuentas corrientes

Lo usé con un bot de Twitch y funcionó perfectamente. Agradezco a FineProxy que haya creado un sistema muy bueno para lo que necesito en particular.

blastzadaaaaSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

grandes proxies para el raspado de datos – Lo he utilizado durante 5+ años.. tienen IPs rotativos, son rápidos y casi todos los proxies no están bloqueados en las redes sociales

AliceDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

Saludos a ustedes, honorables lectores de esta humilde crítica. Déjame hablar un poco de servidores proxy. En mi opinión, los servidores proxy pueden ser muy útiles en diferentes casos y para diversos propósitos. Creo que el FineProxy es una buena opción, especialmente para la velocidad de trabajo.También es reconfortante en el uso. Llevo dos meses usando FineProxy, y estoy sinceramente satisfecho con ello.

Mike MillerPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

He probado varios proveedores proxy antes, pero FineProxy.org destaca por su tiempo de funcionamiento constante y calidad de conexión sólida. Las velocidades son lo suficientemente buenas para transmitir y raspar datos, y no he enfrentado ningún problema importante hasta ahora. También es agradable que todo se explica claramente en el sitio web, por lo que es fácil elegir la opción correcta.

HotBad2393Norton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

Precio barato. Baja tasa de proxies rotos <10%. Un montón de geo y subredes. Conexión estable, ips estáticos y cambio de pool gratis cada semana.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy.org ofrece un servicio proxy decente con una amplia selección de IPs y ubicaciones. Sin embargo, las velocidades de conexión pueden ser inconsistentes a veces, y la respuesta de soporte puede ser más lenta de lo esperado. Si bien el servicio es adecuado para tareas básicas, puede no satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios con mayores demandas o requisitos específicos. El precio es competitivo, pero el rendimiento podría ser más estable para aquellos que confían en él para un uso profesional o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Por qué necesito un proxy para el parsing del Steam Market?Evite rate limits

Steam limita la frecuencia de solicitudes para evitar el scraping automatizado. Sin proxies, solo puede enviar un número limitado de peticiones antes de recibir errores “429 Too Many Requests” que bloquean su IP. Los proxies le permiten distribuir las solicitudes entre múltiples IP, manteniendo un acceso continuo a los datos de precios e información de inventario. Para operaciones serias de trading, esto no es opcional — es la única forma de hacer parsing a escala.

¿Puedo usar proxies gratuitos para Steam?No recomendado

Técnicamente sí, pero prepárese para problemas. Los proxies gratuitos son lentos, poco fiables y compartidos entre miles de usuarios. Steam probablemente ya ha bloqueado la mayoría de las IP de proxies gratuitos. Para operaciones con bots de trading o parsing del Market, los proxies gratuitos generarán más dolores de cabeza de los que resuelven. Pasará más tiempo lidiando con bloqueos que recopilando datos.

¿Cuántas cuentas de Steam puedo ejecutar en una sola IP?Alrededor de 10-15

Aproximadamente entre 10 y 15 cuentas antes de que la limitación de frecuencia de Steam se vuelva problemática. Esto aplica a bots de trading y operaciones automatizadas. Si utiliza ArchiSteamFarm o herramientas similares con más cuentas, necesita múltiples proxies. Un proxy por cada 10-15 cuentas es un punto de partida razonable, aunque las operaciones más intensivas pueden requerir menos cuentas por IP.

¿Se bloquearán los proxies de datacenter en Steam?Importa la calidad

Depende de la calidad del proxy. Las IP de datacenter compartidas suelen bloquearse porque usuarios anteriores abusaron de ellas. Las IP dedicadas que usted controla en exclusiva tienen tasas de éxito mucho mejores. Los proxies de datacenter de FineProxy dedicados a Steam funcionan porque se asignan exclusivamente a usted — nadie más puede quemarlos en Steam mientras los está utilizando.

¿Usar proxies en Steam va contra sus términos de servicio?Uso responsable

Usar proxies para eludir las restricciones de precios regionales viola los términos de Steam y supone un riesgo de penalización para su cuenta. Sin embargo, utilizar proxies para parsing del Market, bots de trading o acceder a Steam desde redes restringidas opera en una zona gris. Steam no proporciona una API oficial para los datos del Market, por lo que el acceso automatizado es la única opción para traders serios. La clave es el uso responsable: no abuse del sistema, respete los límites de frecuencia y no utilice proxies para actividades prohibidas como la manipulación de precios.

¿Importa la geolocalización del proxy para el parsing y los bots de Steam?Importan las subredes

Para la mayoría de las operaciones de parsing del Mercado de Steam y bots de trading, la geolocalización no importa demasiado: Steam ofrece los mismos datos del Mercado independientemente de la región. Lo que realmente importa es la diversidad de subredes. Los paquetes mix con IP distribuidas en muchas subredes diferentes ofrecen el mejor rendimiento, ya que los sistemas anti-bot de Steam detectan clústeres de solicitudes provenientes del mismo rango de subred. Los paquetes mix de FineProxy proporcionan la máxima variedad de subredes, lo cual es más eficaz que concentrarse en una única ubicación de la UE o EE. UU.

¿Cómo conecto un proxy a ArchiSteamFarm o a un navegador para Steam?Configurar WebProxy

Para ArchiSteamFarm (ASF), abra el archivo de configuración ASF.json y añada los ajustes del proxy utilizando el campo “WebProxy” — por ejemplo: “WebProxy”: “http://ip:port”. Si su proxy requiere autenticación, añada los campos “WebProxyUsername” y “WebProxyPassword”. Reinicie ASF después de guardar. Para el acceso desde el navegador, puede configurar el proxy en los ajustes de red de su sistema o usar una extensión del navegador como FoxyProxy o SwitchyOmega — introduzca la IP del proxy, el puerto y las credenciales, y seleccione HTTP/HTTPS o SOCKS5 según el tipo de proxy. Para scripts de parsing del Mercado de Steam con autenticación, asegúrese de que su proxy admita sesiones persistentes (sticky sessions) para que las cookies y los datos de sesión se mantengan consistentes en solicitudes secuenciales sobre la misma IP.

Guía

Proxy para Steam: Parsing, Bots de Trading y Gestión Multicuenta

4 min leedEquipo de red FineProxy

Steam no ofrece una API oficial del Market. Si necesita datos de precios, información de inventario o quiere automatizar el trading, le quedan dos opciones: usar servicios de terceros costosos o hacer parsing de Steam usted mismo. La mayoría de los traders y revendedores serios eligen el segundo camino — y ahí es donde un proxy para Steam se vuelve imprescindible.

Por qué un proxy para Steam es clave en el parsing del Market

El Steam Market contiene millones de artículos de CS2, Dota 2, Rust y otros juegos. Hacer un seguimiento manual de precios a gran escala es imposible. El parsing automatizado le permite:

  • Monitorice las fluctuaciones de precios en tiempo real
  • Encuentre artículos infravalorados antes que la competencia
  • Cree bases de datos de precios para operaciones de reventa
  • Rastree el inventario en múltiples cuentas

¿El problema? Steam aplica límites de velocidad de forma agresiva. Si envía demasiadas solicitudes desde una sola IP, recibirá errores “429 Too Many Requests”. Su IP queda bloqueada temporalmente y todo su proceso de parsing se detiene. Con una rotación de proxies adecuada, distribuye las solicitudes entre múltiples IP y pasa desapercibido ante Steam.

Bots de trading y operaciones multicuenta

Si utiliza bots de trading —ya sea ArchiSteamFarm, soluciones personalizadas o plataformas comerciales— probablemente haya enfrentado límites de velocidad. Steam permite aproximadamente entre 10 y 15 cuentas bot por IP antes de aplicar restricciones. A partir de ahí, necesita proxies dedicados para cada cuenta o grupo de cuentas.Ejecutar múltiples cuentas desde una misma IP genera otro riesgo: si Steam marca una cuenta por actividad sospechosa, la asociación de IP puede afectar al resto de sus cuentas. Los proxies independientes aíslan cada cuenta, protegiendo toda su operación de baneos en cascada.

Datacenter vs. residenciales: qué funciona para Steam

Esta es la realidad de usar un servidor proxy para desbloquear Steam con fines comerciales.Los proxies de datacenter funcionan bien para usuarios experimentados. Son más rápidos y considerablemente más económicos para parsing de alto volumen. La clave está en usar IP dedicadas que no hayan sido quemadas por otros usuarios. Las IP compartidas de datacenter suelen bloquearse de inmediato porque alguien más ya abusó de ellas en Steam.Los proxies residenciales y móviles son más seguros para principiantes. Steam los ve como conexiones domésticas normales, por lo que reciben menos escrutinio. Pero cuestan más y tienen límites de ancho de banda, lo cual es problemático si necesita parsear millones de artículos.FineProxy ofrece IP de centro de datos dedicadas para Steam. Estas direcciones son exclusivas para usted dentro de nuestro servicio: mientras las alquile, ningún otro cliente de FineProxy podrá usarlas en Steam. Esto evita el problema habitual de heredar la mala reputación de otro usuario. Somos el proveedor directo, no un revendedor, lo que significa control total sobre la calidad de las IP y reemplazo más rápido si surge algún problema.

Consejos prácticos para el scraping de Steam

Respeta los límites de frecuencia: incluso con proxies, no bombardees los servidores de Steam. Pausas de 10-15 segundos entre solicitudes en cada IP te mantienen por debajo del umbral.Rote de forma inteligente: no cambie de IP en cada solicitud, eso resulta sospechoso. Use sesiones fijas (sticky sessions) en las que la misma IP gestione una secuencia lógica de peticiones y luego rote.Gestione los errores 429 con prudencia: cuando alcance los límites de tasa, reduzca el ritmo. Reintentar de forma agresiva solo prolonga el tiempo de bloqueo.Usa los endpoints correctos: /market/priceoverview/ de Steam devuelve precios actuales sin autenticación. /market/pricehistory/ requiere cookies y devuelve datos históricos. Ten claro cuál necesitas.Monitorice la salud de las IP: registre qué proxies se bloquean y cuándo. Los patrones emergen solos: ciertos horarios o volúmenes de solicitudes provocan bloqueos con más frecuencia.

¿Y qué hay de acceder a Steam desbloqueado?

Seamos claros: usar proxies para eludir los precios regionales de Steam viola sus términos de servicio. Comprar juegos más baratos a través de la tienda de otra región pone en riesgo su cuenta. No lo recomendamos.Sin embargo, acceder a Steam desbloqueado tiene usos legítimos: si Steam está bloqueado en su red (centro educativo, trabajo, algunos países), un proxy le permite acceder a la plataforma con normalidad. Para uso personal de juegos, cualquier proxy fiable funciona: no realiza miles de solicitudes, así que los límites de tasa no aplican.