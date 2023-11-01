Miks on steam proxy turu parsimiseks oluline

Kauplemisbotid ja mitme konto haldamine

Andmekeskuse vs residentsed proxyd: mis töötab Steami puhul

Siin on tegelikkus proxy-serveri kasutamise kohta Steami blokeeringu eemaldamiseks ärilistel eesmärkidel.Andmekeskuse proxy'd sobivad hästi kogenud kasutajatele. Need on kiiremad ja suure mahuga parsimise puhul märkimisväärselt soodsamad. Oluline on kasutada pühendatud IP-aadresse, mida teised kasutajad pole ära rikkunud. Jagatud andmekeskuse IP-d saavad sageli kohe blokeeritud, sest keegi teine on neid Steamis juba kuritarvitanud.Residentsed ja mobiilsed proxy'd on algajatele turvalisemad. Steam näeb neid tavaliste koduvõrguühendustena, seega kontrollib neid vähem. Kuid need on kallimad ja neil on ribalaiuse piirangud — mis on problemaatiline, kui parsitavaid objekte on miljoneid.FineProxy pakub Steamile pühendatud andmekeskuse IP-aadresse. Need aadressid on meie teenuse raames ainult teile — nii kaua, kui te neid rendite, ei saa ükski teine FineProxy klient neid Steami jaoks kasutada. See välistab levinud probleemi, kus pärite kellegi teise halva maine. Oleme tegelik teenusepakkuja, mitte edasimüüja, mis tähendab otsest kontrolli IP-kvaliteedi üle ja kiiremat asendamist, kui tekib probleeme.