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Steami puhverserver

Dedikeeritud IPv4 proxyd Steam Market'i parsimiseks ja kauplemisbottideks — HTTP/HTTPS/SOCKS5, püsiseansid, mitmekesine alamvõrkude valik 10–15 konto jaoks ühe IP kohta.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma Steami puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

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Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 10,000 Country Mix andmekeskuse IP-sid Steam Market parsing
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

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Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Aktiivsed kontod

Kasutasin seda Twitchi botiga ja see töötas suurepäraselt. Tänan FineProxyt selle eest, et nad on loonud väga hea süsteemi just minu konkreetsete vajaduste jaoks.

blastzadaaaaSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen seda 5+ aastat kasutanud. Nad on pöörlevad IP-d, nad on kiire ja peaaegu kõik proxy ei ole blokeeritud sotsiaalvõrgustikes

AliceDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Tervitan teid, auväärsed lugejad selle alandliku ülevaate. Las ma räägin proxy-serveridest. Minu arvates võivad proxy-serverid olla väga kasulikud erinevatel juhtudel ja erinevatel eesmärkidel. Ma arvan, et FineProxy on hea valik, eriti töö kiiruse pärast. Samuti on kasutamisel mugav. Ma olen juba kaks kuud FineProxy'it kasutanud ja olen sellest ausalt rahul.

Mike MillerFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen varem proovinud mitut proxy teenusepakkujat, kuid FineProxy.org eristub oma järjepideva tööajaga ja tugeva ühenduse kvaliteediga. Kiirus on piisavalt hea voogu- ja andmetöötlemiseks ja ma pole seni suurte probleemidega kokku puutunud. Samuti on tore, et veebilehel on kõik selgelt selgitatud, mistõttu on lihtne valida õige variant.

HotBad2393Norton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Tasane hind. Väikse katkivate proxyde määr < 10%. Palju geograafilisi ja alavõrke. Stabiilne ühendus, statiline IP ja tasuta pool vahetamine iga nädal.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.

Charles BrownProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Miks on mul Steam Marketi parsimiseks proxy't vaja?Steam piirab päringuid

Steam piirab päringuid, et takistada automatiseeritud andmete kogumist. Ilma proxy'deta saate saata vaid piiratud arvu päringuid, enne kui “429 Too Many Requests” vead teie IP blokeerivad. Proxy'd võimaldavad päringuid mitme IP vahel jaotada, tagades pideva ligipääsu hinnaandmetele ja inventariinfole. Tõsiste kauplemisoperatsioonide puhul pole see valikuline — see on ainus viis suuremahuliseks parsimiseks.

Kas ma saan Steami jaoks kasutada tasuta proxy'sid?Tehniliselt jah

Tehniliselt jah, kuid oodake probleeme. Tasuta proxy'd on aeglased, ebausaldatavad ja neid jagavad tuhanded kasutajad. Steam on tõenäoliselt enamiku tasuta proxy IP-de juba blokeerinud. Kauplemisbottide operatsioonide või Marketi parsimise jaoks tekitavad tasuta proxy'd rohkem peavalu, kui lahendavad. Kulutate rohkem aega blokeerimisteadete lahendamisele kui tegelikule andmete kogumisele.

Mitut Steami kontot saan ühel IP-l kasutada?Umbes 10–15

Umbes 10–15 kontot, enne kui Steami päringupiirang muutub probleemseks. See kehtib kauplemisbottide ja automatiseeritud operatsioonide kohta. Kui kasutate ArchiSteamFarmi või sarnaseid tööriistu rohkemate kontodega, vajate mitut proxy't. Üks proxy 10–15 konto kohta on mõistlik lähtepunkt, kuigi intensiivsemad operatsioonid võivad nõuda vähem kontosid ühe IP kohta.

Kas andmekeskuse proxy'd blokeeritakse Steamis?See sõltub

See sõltub proxy kvaliteedist. Jagatud andmekeskuse IP-d saavad sageli blokeeritud, kuna varasemad kasutajad on neid kuritarvitanud. Pühendatud IP-d, mida ainult teie kontrollite, on oluliselt edukamad. FineProxy Steamile pühendatud andmekeskuse proxy'd töötavad, sest need on määratud ainult teile — keegi teine ei saa neid Steami jaoks ära rikkuda, kuni teie neid kasutate.

Kas proxy kasutamine Steamis on vastuolus nende kasutustingimustega?Proxy'de kasutamine

Proxy'de kasutamine piirkondlike hinnapiirangute möödahiilimiseks rikub Steami kasutustingimusi ja toob kaasa kontosanktsioonide ohu. Samas Marketi andmete parsimine, kauplemisbottide kasutamine või Steamile ligipääs piiratud võrkudest jääb halli tsooni. Steam ei paku Marketi andmete jaoks ametlikku API-t, seega on automatiseeritud ligipääs tõsiste kauplejate ainus valik. Oluline on vastutustundlik kasutamine — ärge kuritarvitage süsteemi, austage päringulimiite ja ärge kasutage proxy'sid keelatud tegevusteks, nagu hinnaga manipuleerimine.

Kas proxy geograafiline asukoht on Steam'i parsimise ja bottide jaoks oluline?Enamiku Steami Marketi

Enamiku Steami Marketi parsimise ja kauplemisbottide operatsioonide puhul pole geolokatsioon eriti oluline — Steam serveerib samu Marketi andmeid sõltumata piirkonnast. Palju olulisem on alamvõrkude mitmekesisus. Segatüüpi paketid, kus IP-d on jaotatud paljude erinevate alamvõrkude vahel, toimivad kõige paremini, sest Steami bottide tuvastamise süsteemid märkavad sama alamvõrgu vahemikust tulevaid päringuklastreid. FineProxy segatüüpi paketid tagavad maksimaalse alamvõrkude varieeruvuse, mis on tõhusam kui ühe EU või US asukoha peale koondumine.

Kuidas ühendada proxy ArchiSteamFarmi või Steami brauseriga?ArchiSteamFarmi (ASF)

ArchiSteamFarmi (ASF) puhul avage oma ASF.json konfiguratsioonifail ja lisage proxy seaded, kasutades välja “WebProxy” — näiteks: “WebProxy”: “http://ip:port”. Kui teie proxy nõuab autentimist, lisage väljad “WebProxyUsername” ja “WebProxyPassword”. Taaskäivitage ASF pärast salvestamist. Brauseri kaudu ligipääsuks saate proxy seadistada süsteemi võrgusätetes või kasutada brauserilaiendust nagu FoxyProxy või SwitchyOmega — sisestage proxy IP, port ja autentimisandmed ning valige HTTP/HTTPS või SOCKS5 olenevalt proxy tüübist. Autenditud Steam Marketi andmepäringuskriptide puhul veenduge, et teie proxy toetab püsiseansse (sticky sessions), et küpsised ja seansiandmed jääksid samale IP-le järjestikuste päringute ajal konsistentseks.

Juhend

Proxy Steami jaoks: parsimine, kauplemisbotid ja mitme konto haldamine

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Steam ei paku ametlikku Marketi API-t. Kui vajate hinnaandmeid, inventariinfot või soovite kauplemist automatiseerida, jääb kaks valikut: kasutada kalleid kolmanda osapoole teenuseid või parsida Steami ise. Enamik tõsiseid kauplejaid ja edasimüüjaid valib teise tee — ja just siin muutub proxy Steami jaoks hädavajalikuks.

Miks on steam proxy turu parsimiseks oluline

Steam Market sisaldab miljoneid esemeid CS2, Dota 2, Rusti ja teiste mängude lõikes. Hindade käsitsi jälgimine on suuremahuliselt võimatu. Automatiseeritud parsimine võimaldab teil:

  • Jälgige hinnamuutusi reaalajas
  • Leidke alahinnatud esemeid enne konkurente
  • Looge hinnaandmebaase edasimüügioperatsioonide jaoks
  • Jälgige inventari mitmel kontol

Probleem? Steam rakendab agressiivseid päringulimiite. Saatke ühelt IP-lt liiga palju päringuid ja saate “429 Too Many Requests” veateate. Teie IP blokeeritakse ajutiselt ja kogu parsimine seiskub. Korraliku proxy-rotatsiooniga jaotate päringud mitme IP vahel ja jääte Steami radarist välja.

Kauplemisbotid ja mitme konto haldamine

Kui kasutate kauplemisbotte — olgu selleks ArchiSteamFarm, kohandatud lahendused või kommertslahendused — olete tõenäoliselt päringulimiitidega kokku puutunud. Steam lubab ühele IP-le umbes 10–15 botikontot, enne kui hakkab piirama. Sellest rohkemate kontode jaoks vajate pühendatud proxy'sid iga konto või kontode grupi jaoks.Mitme konto kasutamine ühelt IP-lt tekitab lisariski: kui Steam märgistab ühe konto kahtlase tegevuse tõttu, võib IP seos mõjutada ka teisi kontosid. Eraldi proxy'd isoleerivad iga konto, kaitstes kogu tegevust ahelkeeldude eest.

Andmekeskuse vs residentsed proxyd: mis töötab Steami puhul

Siin on tegelikkus proxy-serveri kasutamise kohta Steami blokeeringu eemaldamiseks ärilistel eesmärkidel.Andmekeskuse proxy'd sobivad hästi kogenud kasutajatele. Need on kiiremad ja suure mahuga parsimise puhul märkimisväärselt soodsamad. Oluline on kasutada pühendatud IP-aadresse, mida teised kasutajad pole ära rikkunud. Jagatud andmekeskuse IP-d saavad sageli kohe blokeeritud, sest keegi teine on neid Steamis juba kuritarvitanud.Residentsed ja mobiilsed proxy'd on algajatele turvalisemad. Steam näeb neid tavaliste koduvõrguühendustena, seega kontrollib neid vähem. Kuid need on kallimad ja neil on ribalaiuse piirangud — mis on problemaatiline, kui parsitavaid objekte on miljoneid.FineProxy pakub Steamile pühendatud andmekeskuse IP-aadresse. Need aadressid on meie teenuse raames ainult teile — nii kaua, kui te neid rendite, ei saa ükski teine FineProxy klient neid Steami jaoks kasutada. See välistab levinud probleemi, kus pärite kellegi teise halva maine. Oleme tegelik teenusepakkuja, mitte edasimüüja, mis tähendab otsest kontrolli IP-kvaliteedi üle ja kiiremat asendamist, kui tekib probleeme.

Praktilised nõuanded Steami parsimiseks

Austage päringupiiranguid: isegi proxy'dega ärge koormake Steam’i servereid üle. 10–15-sekundiline paus päringute vahel igal IP-l hoiab teid piirmäärast allpool.Roteerige nutikalt: ärge vahetage IP-d iga päringuga — see tundub kahtlane. Kasutage kleepuvaid sessioone, kus sama IP töötleb loogilise päringuteahela, ja seejärel roteerige.Käsitlege 429 vigu targalt: kui tabate päringupiiranguid, pidurdage tempot. Agressiivne uuesti proovimine pikendab blokeerimisaega.Kasutage õigeid lõpp-punkte: Steam’i /market/priceoverview/ annab kehtivad hinnad ilma autentimiseta. /market/pricehistory/ nõuab küpsiseid ja tagastab ajaloolised andmed. Teadke, kumba vajate.Jälgige IP-de tervist: pidage arvet, millised proxyd blokeeritakse ja millal. Mustrid ilmnevad — teatud kellaajad või päringumahud käivitavad blokeeringuid sagedamini.

Kuidas pääseda ligi blokeeritud Steamile?

Olgem ausad — proxy'de kasutamine Steam’i piirkondliku hinnakujunduse ümberhiilimiseks rikub nende kasutustingimusi. Mängude odavam ostmine teise piirkonna poest ohustab teie kontot piirangutega. Me ei soovita seda.Kuid blokeeringust vabastatud Steamile ligipääsul on ka õiguspärased kasutusjuhud: kui Steam on teie võrgus blokeeritud (kool, töökoht, mõned riigid), võimaldab proxy platvormile tavapäraselt ligi pääseda. Isikliku mänguligipääsu jaoks sobib iga usaldusväärne proxy — te ei tee tuhandeid päringuid, seega päringulimiidid ei kehti.