Steam ei paku ametlikku Marketi API-t. Kui vajate hinnaandmeid, inventariinfot või soovite kauplemist automatiseerida, jääb kaks valikut: kasutada kalleid kolmanda osapoole teenuseid või parsida Steami ise. Enamik tõsiseid kauplejaid ja edasimüüjaid valib teise tee — ja just siin muutub proxy Steami jaoks hädavajalikuks.
Miks on steam proxy turu parsimiseks oluline
Steam Market sisaldab miljoneid esemeid CS2, Dota 2, Rusti ja teiste mängude lõikes. Hindade käsitsi jälgimine on suuremahuliselt võimatu. Automatiseeritud parsimine võimaldab teil:
- Jälgige hinnamuutusi reaalajas
- Leidke alahinnatud esemeid enne konkurente
- Looge hinnaandmebaase edasimüügioperatsioonide jaoks
- Jälgige inventari mitmel kontol
Probleem? Steam rakendab agressiivseid päringulimiite. Saatke ühelt IP-lt liiga palju päringuid ja saate “429 Too Many Requests” veateate. Teie IP blokeeritakse ajutiselt ja kogu parsimine seiskub. Korraliku proxy-rotatsiooniga jaotate päringud mitme IP vahel ja jääte Steami radarist välja.
Kauplemisbotid ja mitme konto haldamine
Kui kasutate kauplemisbotte — olgu selleks ArchiSteamFarm, kohandatud lahendused või kommertslahendused — olete tõenäoliselt päringulimiitidega kokku puutunud. Steam lubab ühele IP-le umbes 10–15 botikontot, enne kui hakkab piirama. Sellest rohkemate kontode jaoks vajate pühendatud proxy'sid iga konto või kontode grupi jaoks.Mitme konto kasutamine ühelt IP-lt tekitab lisariski: kui Steam märgistab ühe konto kahtlase tegevuse tõttu, võib IP seos mõjutada ka teisi kontosid. Eraldi proxy'd isoleerivad iga konto, kaitstes kogu tegevust ahelkeeldude eest.
Andmekeskuse vs residentsed proxyd: mis töötab Steami puhul
Siin on tegelikkus proxy-serveri kasutamise kohta Steami blokeeringu eemaldamiseks ärilistel eesmärkidel.Andmekeskuse proxy'd sobivad hästi kogenud kasutajatele. Need on kiiremad ja suure mahuga parsimise puhul märkimisväärselt soodsamad. Oluline on kasutada pühendatud IP-aadresse, mida teised kasutajad pole ära rikkunud. Jagatud andmekeskuse IP-d saavad sageli kohe blokeeritud, sest keegi teine on neid Steamis juba kuritarvitanud.Residentsed ja mobiilsed proxy'd on algajatele turvalisemad. Steam näeb neid tavaliste koduvõrguühendustena, seega kontrollib neid vähem. Kuid need on kallimad ja neil on ribalaiuse piirangud — mis on problemaatiline, kui parsitavaid objekte on miljoneid.FineProxy pakub Steamile pühendatud andmekeskuse IP-aadresse. Need aadressid on meie teenuse raames ainult teile — nii kaua, kui te neid rendite, ei saa ükski teine FineProxy klient neid Steami jaoks kasutada. See välistab levinud probleemi, kus pärite kellegi teise halva maine. Oleme tegelik teenusepakkuja, mitte edasimüüja, mis tähendab otsest kontrolli IP-kvaliteedi üle ja kiiremat asendamist, kui tekib probleeme.
Praktilised nõuanded Steami parsimiseks
Austage päringupiiranguid: isegi proxy'dega ärge koormake Steam’i servereid üle. 10–15-sekundiline paus päringute vahel igal IP-l hoiab teid piirmäärast allpool.Roteerige nutikalt: ärge vahetage IP-d iga päringuga — see tundub kahtlane. Kasutage kleepuvaid sessioone, kus sama IP töötleb loogilise päringuteahela, ja seejärel roteerige.Käsitlege 429 vigu targalt: kui tabate päringupiiranguid, pidurdage tempot. Agressiivne uuesti proovimine pikendab blokeerimisaega.Kasutage õigeid lõpp-punkte: Steam’i /market/priceoverview/ annab kehtivad hinnad ilma autentimiseta. /market/pricehistory/ nõuab küpsiseid ja tagastab ajaloolised andmed. Teadke, kumba vajate.Jälgige IP-de tervist: pidage arvet, millised proxyd blokeeritakse ja millal. Mustrid ilmnevad — teatud kellaajad või päringumahud käivitavad blokeeringuid sagedamini.
Kuidas pääseda ligi blokeeritud Steamile?
Olgem ausad — proxy'de kasutamine Steam’i piirkondliku hinnakujunduse ümberhiilimiseks rikub nende kasutustingimusi. Mängude odavam ostmine teise piirkonna poest ohustab teie kontot piirangutega. Me ei soovita seda.Kuid blokeeringust vabastatud Steamile ligipääsul on ka õiguspärased kasutusjuhud: kui Steam on teie võrgus blokeeritud (kool, töökoht, mõned riigid), võimaldab proxy platvormile tavapäraselt ligi pääseda. Isikliku mänguligipääsu jaoks sobib iga usaldusväärne proxy — te ei tee tuhandeid päringuid, seega päringulimiidid ei kehti.