Proxy eBay jaoks
IPv4 paketid teie ülesannete skaleerimiseks. Toetab HTTP/HTTPS/SOCKS5, automaatne kohaletoimetamine pärast maksmist, piiramatu liiklus ja API ligipääs.
Koostage pakett, mis sisaldab eBay puhverserverid.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
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Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Vahelduv.
|Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|Siin soovitatudVahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta a 10 million credit rotating plan eBay listing collection
- Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu eBay puhverserveriteenust
- Ekspordi minu eBay puhverserverite loendeid JSON-ina
- Näita which eBay puhverserveriteenuseid had the suurimat veamäära today
- Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu eBay puhverserveriteenuseid
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Kiirus koormuse all
FineProxy on mu SEO-vahendeid muutnud. Puhtad IP-d ja stabiilsed ühendused hoiavad mu töö sujuvaks ja katkestamatuks.
FineProxyga alustamine oli üllatavalt lihtne, isegi mitte-tehnoloogilise eksperdi jaoks. Nende kasutajaliiduk on intuitiivne ja proxy'id ise on uskumatult lihtne integreerida. Tegevus on olnud täiuslik, mis muudab mu veebipõhised ülesanded palju sujuvamaks. Kindlasti suurepärane valik!
API ja agendi juurdepääs
Olen töötanud FineProxy.org'iga üle kahe aasta ja ma võin neid ausalt nimetada kõige stabiilsemaks pakkuja, kellega olen kunagi tegelenud. Ma juhatan üle tuhande sotsiaalmeedia kontot ja igaüks vajab pühendatud IP-i. Ma ei ole kunagi kohtunud bloki pärast "mustlistatud" aadressi. Serveri tööaeg on umbes 99,9%, mis on automaatsete turunduskampaaniate ajal väga oluline. Kiirus on rohkem kui rahuldav, andmed voolavad sujuvalt ilma ärritavatest aeglustustest peakordi ajal. Juhtimispaneel on intuitiivne ja proxy nimekirja uuendatakse reaalajas. FineProxy on mõistuse rahu.
Nad pakuvad API-sid, mille abil kasutajad saavad nende veebisaidilt puhverservereid hankida. Kuigi nende klienditeenindajate inglise keel ei olnud eriti hea, püüdsid nad mind kõvasti aidata. Samuti pakuvad nad IP-aadressi vahetust seitsme päeva järel.
Aktiivsed kontod
Ma olen seda 5+ aastat kasutanud. Nad on pöörlevad IP-d, nad on kiire ja peaaegu kõik proxy ei ole blokeeritud sotsiaalvõrgustikes
Kvaliteetne, kiire ja stabiilne töö, olen väga õnnelik, see on täpselt see, mida ma vajan. Minu riigis (Ukrainas) on palju veebisaite ja sotsiaalvõrgustikke blokeeritud, nüüd on see probleem lahendatud. Hinnad on meeldivalt rahul, suurele hulgale (1000+) proxy eest maksan ma ainult 20 dollarit, see on odavam ja kiirem kui proxy, mida sa kusagil ei leia, nii et soovitan teile seda teenust.
Millised eBay ülesanded nõuavad kõige sagedamini proxysid?Proxy'sid kasutatakse kataloogi-
Proxy'sid kasutatakse kataloogi- ja tootelehtede kraapimiseks, hindade jälgimiseks, müüjaandmete kogumiseks, automatiseeritud pakkumiste tegemiseks, kuulutuste haldamiseks ja mitme konto haldamiseks ühes süsteemis.
Milline proxy tüüp sobib eBay jaoks kõige paremini?Oleneb sellest, mida
Oleneb sellest, mida teete. Kuulutuste kraapimiseks, hindade jälgimiseks või analüütika tõmbamiseks — andmekeskuse proxy'd saavad sellega hästi hakkama. Need on kiired, IP kohta soodsad ja saate neid võtta nii palju kui vaja. Kõige jaoks, mis on seotud kontodega — müüjaprofiilide haldamine, pakkumiste tegemine — vajate ISP või residentsiaalseid proxy'sid. eBay pöörab kontoaktiivsusele suuremat tähelepanu ja andmekeskuse IP-d võivad seal kahtlusi tekitada.
Kas peaksin iga eBay konto jaoks kasutama eraldi proxy't?Jah
Jah, alati. Üks konto ühe IP kohta on põhireegel. Kui eBay näeb kahte kontot, mis logivad sisse samalt aadressilt, võidakse mõlemad märgistada. Sama kehtib teie seadistuse eri osade kohta — hoidke oma scraper eraldi IP-del kontohaldusest. Nii on palju lihtsam tuvastada, mis valesti läks, kui midagi katki läheb.
Kas saan kasutada samu proxy'sid nii eBay API kui ka brauseri automatiseerimise jaoks?Jah
Jah. Teie proxy'dele ei lähe korda, kas liiklus tuleb API päringust või peata brauserist. Lihtsalt veenduge, et te ei sega IP-sid ülesannete vahel, mis ei peaks neid jagama — hoidke API scraping ja kontotöö eri kogumites.
Mida peaksin eBay proxy'de juures jälgima?Kõigepealt uptime
Kõigepealt uptime. Kui proxy kukub seansi keskel maha, võib eBay IP vahetuse märgistada. Seejärel — madal latentsus ja piisav ribalaius, et päringud ei aeguksid. Puhtad IP-d on samuti olulised: kui eelmine kasutaja sai aadressi musta nimekirja, pärite probleemi endale. Ja soovite pakkujat, kes võimaldab IP-sid juurde lisada ilma suurte takistusteta, kui on vaja skaleerida.
Kuidas toimida, kui pean saatma rohkem päringuid?Lisage oma IP-kogumisse
Lisage oma IP-kogumisse rohkem aadresse. Jaotage koormus nii, et ükski aadress ei saaks liiga palju koormust. Kui kasutate rotatsiooni, hoidke rotatsiooniloogika lihtsana — vahetage IP iga päringu järel või kindla intervalli tagant. Te ei peaks oma koodis midagi ümber ehitama. Lihtsalt rohkem IP-sid, sama seadistus.
Mida teha, kui eBay hakkab mu päringuid blokeerima?Ärge puutuge esmalt
Ärge puutuge esmalt oma koodi — tavaliselt on tegemist IP-probleemiga, mitte loogikaveaga. Proovige lülituda puhtamatele IP-dele või lisage rotatsioonile rohkem aadresse. Kui pommitate liiga väheste IP-dega liiga kiiresti samu lõpp-punkte, lükkab eBay vastu. Jaotage päringud laiali, aeglustage iga IP kohta veidi tempot ja veenduge, et teie päringumustrid ei näeks välja nagu bot, mis tabab sama lehte 500 korda minutis.
Kui palju proksisid on vaja suure hulga eBay kuulutuste kraapimiseks?See sõltub teie
See sõltub teie kiirusest ja mahust. Ligikaudne juhis: kui saadate ühe päringu iga 3–5 sekundi järel IP kohta, suudab üks proksi töödelda umbes 700–1200 päringut tunnis. 50 000 kuulutuse kraapimiseks päevas vajate umbes 20–30 andmekeskuse proksit, mis töötavad paralleelselt mugavate viivitustega. 200 000+ kuulutuse puhul planeerige 80–100 IP-d või rohkem. Alustage alati väiksema arvu IP-dega ja skaleerige üles — võimsust on lihtsam juurde lisada kui taastuda massilisest blokeerimisest, sest te survestasite liiga tugevalt ja liiga kiiresti.
Kas eBay jaoks saab kasutada tasuta proksisid?Tehniliselt saab
Tehniliselt saab, aga praktikas on see halb mõte. Tasuta proksisid jagavad sajad või tuhanded kasutajad, mis tähendab, et IP-d on peaaegu kindlasti eBay-s juba märgistatud või mustas nimekirjas. Need on ka aeglased, ebusaldusväärsed ja lähevad tihti hoiatamata võrguühendusest maha — mis põhjustab seansi keskel IP vahetusi, mida eBay peab kahtlaseks. Veelgi hullem — tasuta proksi operaatorid näevad kogu teie liiklust, sealhulgas sisselogimisandmeid, kui ühendus pole otsast otsani krüpteeritud. Kraapimiseks raiskavad tasuta proksid rohkem aega, kui säästavad. Kõige puhul, mis hõlmab kontosid, on need tõsine turvarisk.