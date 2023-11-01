Proxy eBay jaoks

Tehniliselt saab, aga praktikas on see halb mõte. Tasuta proksisid jagavad sajad või tuhanded kasutajad, mis tähendab, et IP-d on peaaegu kindlasti eBay-s juba märgistatud või mustas nimekirjas. Need on ka aeglased, ebusaldusväärsed ja lähevad tihti hoiatamata võrguühendusest maha — mis põhjustab seansi keskel IP vahetusi, mida eBay peab kahtlaseks. Veelgi hullem — tasuta proksi operaatorid näevad kogu teie liiklust, sealhulgas sisselogimisandmeid, kui ühendus pole otsast otsani krüpteeritud. Kraapimiseks raiskavad tasuta proksid rohkem aega, kui säästavad. Kõige puhul, mis hõlmab kontosid, on need tõsine turvarisk.