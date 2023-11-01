Proxy pour eBay
Paquets IPv4 pour échelonner vos tâches. Supporte HTTP/HTTPS/SOCKS5, livraison automatique après paiement, trafic illimité et accès API.
Configurez avec proxys pour eBay.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Rotatif.
|Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|Recommandé iciRotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète une offre rotative de 10 millions de crédits pour eBay collecte d’annonces
- Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon eBay service proxy
- Exporte mon eBay listes de proxys au format JSON
- Affiche quel service proxy pour eBay a eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
- Affiche le statut et détails de facturation pour mon eBay services proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Vitesse sous charge
Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.
Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !
Accès API et agent
Service proxy rapide et fiable avec une excellente disponibilité, un excellent support et des prix abordables. Parfait pour la navigation sécurisée et les tâches d'automatisation !
Je travaille avec FineProxy.org depuis plus de deux ans et je peux honnêtement les qualifier de fournisseur le plus stable avec lequel j'ai jamais eu affaire. Je gère plus d'une douzaine de comptes de réseaux sociaux et chacun a besoin d'une adresse IP dédiée. Pas une seule fois je n’ai rencontré de blocage en raison d’une adresse « sur liste noire ». La disponibilité du serveur oscille autour de 99,9 %, ce qui est crucial lors des campagnes marketing automatisées. La vitesse est plus que satisfaisante, les données circulent de manière fluide sans ralentissements gênants pendant les heures de pointe. Le panneau de gestion est intuitif et la liste de proxy est mise à jour en temps réel. FineProxy est synonyme de tranquillité d'esprit.
Comptes actifs
Proxy de travail qualitatif, rapide et stable, je suis très content, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Dans mon pays (l'Ukraine), de nombreux sites et réseaux sociaux sont bloqués, ce problème est désormais résolu. Les prix sont agréablement satisfaits, pour un grand nombre de proxy (1000+) je ne paie que 20 dlrs, c'est moins cher et plus rapide qu'un proxy que vous ne trouverez nulle part, je vous recommande donc ce service.
Cette page de proxys est la meilleure que j'aie essayée de toute ma vie : ils ne sont bloqués nulle part et sont totalement privés. Je les adore.
Quelles tâches sur eBay nécessitent le plus souvent des proxies ?Les proxies sont
Les proxies sont utilisés pour le scraping de catalogues et de pages produits, la surveillance des prix, la collecte de données sur les vendeurs, les enchères automatisées, la gestion des annonces et l'exploitation de plusieurs comptes au sein d'un même système.
Quel type de proxy fonctionne le mieux pour eBay ?Cela dépend de
Cela dépend de votre usage. Pour le scraping d'annonces, la surveillance des prix ou l'extraction de données analytiques — les proxies datacenter font très bien l'affaire. Ils sont rapides, économiques par IP, et vous pouvez en obtenir autant que nécessaire. Pour tout ce qui touche aux comptes — gestion de profils vendeurs, enchères — privilégiez les proxies ISP ou résidentiels. eBay surveille de plus près l'activité des comptes, et les IP datacenter peuvent y éveiller des soupçons.
Dois-je utiliser un proxy distinct pour chaque compte eBay ?Oui
Oui, systématiquement. Un compte par IP, c’est la règle de base. Si eBay détecte deux comptes connectés depuis la même adresse, les deux risquent d’être signalés. Même principe pour les différentes parties de votre infrastructure — gardez votre scraper sur des IP distinctes de celles utilisées pour la gestion de comptes. C’est bien plus simple pour identifier l’origine du problème en cas de souci.
Puis-je utiliser les mêmes proxies pour l’API eBay et l’automatisation navigateur ?Oui
Oui. Vos proxies ne font aucune différence entre le trafic provenant d’un appel API et celui d’un navigateur headless. Veillez simplement à ne pas mélanger les IP entre des tâches qui ne doivent pas les partager — gardez le scraping API et la gestion de comptes sur des pools distincts.
Que faut-il rechercher dans des proxies pour eBay ?L’uptime avant
L’uptime avant tout. Si un proxy tombe en pleine session, eBay peut signaler le changement d’IP. Ensuite — une faible latence et suffisamment de bande passante pour éviter les timeouts. La propreté des IP compte aussi : si l’utilisateur précédent a fait blacklister l’adresse, vous héritez du problème. Enfin, vous voulez un fournisseur qui vous permette d’ajouter des IP facilement quand vous devez monter en charge.
Comment gérer une montée en volume de requêtes ?Ajoutez des IP
Ajoutez des IP à votre pool. Répartissez la charge pour qu’aucune adresse ne soit trop sollicitée. Si vous faites de la rotation, gardez une logique simple — changez d’IP à chaque requête ou après un intervalle défini. Pas besoin de réécrire quoi que ce soit dans votre code. Juste plus d’IP, même configuration.
Que faire quand eBay commence à bloquer mes requêtes ?Ne touchez pas
Ne touchez pas à votre code en premier — c’est généralement un problème d’IP, pas de logique. Essayez de passer sur des IP plus propres ou d’ajouter davantage d’adresses à la rotation. Si vous martelez les mêmes endpoints trop vite avec trop peu d’IP, eBay va résister. Étalez vos requêtes, ralentissez un peu par IP, et assurez-vous que vos schémas de requêtes ne ressemblent pas à un bot qui frappe la même page 500 fois par minute.
Combien de proxies faut-il pour scraper un grand nombre d'annonces eBay ?Cela dépend de
Cela dépend de votre vitesse et de votre volume. En règle générale : si vous envoyez une requête toutes les 3 à 5 secondes par IP, un seul proxy peut traiter environ 700 à 1 200 requêtes par heure. Pour scraper 50 000 annonces en une journée, comptez environ 20 à 30 proxies datacenter fonctionnant en parallèle avec des délais confortables. Pour plus de 200 000 annonces, prévoyez 80 à 100 IP ou davantage. Commencez toujours avec moins d'IP et montez en charge progressivement — il est plus facile d'ajouter de la capacité que de se remettre d'un blocage massif parce que vous avez poussé trop fort, trop vite.
Puis-je utiliser des proxies gratuits pour eBay ?Techniquement oui
Techniquement oui, mais en pratique c'est une mauvaise idée. Les proxies gratuits sont partagés par des centaines, voire des milliers d'utilisateurs, ce qui signifie que les IP sont presque certainement déjà signalées ou blacklistées sur eBay. Ils sont également lents, peu fiables et tombent souvent hors ligne sans prévenir — ce qui provoque des changements d'IP en cours de session qu'eBay considère comme suspects. Pire encore, les opérateurs de proxies gratuits peuvent voir l'intégralité de votre trafic, y compris vos identifiants de connexion si la communication n'est pas chiffrée de bout en bout. Pour le scraping, les proxies gratuits vous feront perdre plus de temps qu'ils n'en font gagner. Pour toute utilisation impliquant des comptes, ils représentent un véritable risque de sécurité.