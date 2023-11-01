NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy Russie

Proxies IPv4 statiques russes fiables — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, disponibilité 99.9%, trafic illimité

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP de centre de données en Russie et autorisez 203.0.113.7
  • Affiche taux de réussite d’aujourd’hui pour mon russe trafic proxy
  • Renouvelle tous les services expirant cette semaine, à moins de $200
  • Fais tourner mon IPs lorsque le prochain renouvellement est gratuit
  • Exporte le latest liste de proxys au format JSON
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Emplacements et stock

La variété d’emplacements proposés par Fineproxy est fantastique. Cela me permet d'accéder au contenu et de simuler la navigation depuis différentes régions sans aucun problème. Cela s'est avéré particulièrement utile pour tester des sites Web localisés.

Asad JanDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Prix ​​bon marché. Faible taux de proxys brisés <10%. Beaucoup de géo et de sous-réseaux. Connexion stable, adresses IP statiques et changement de pool gratuit chaque semaine.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Trafic jamais mesuré

Ils fournissent des proxys sécurisés à haut débit avec une bande passante illimitée, des prix abordables et une expérience conviviale pour tous les utilisateurs. C'est un service vraiment sympa, je recommande fineproxy.org à 100%.

DJPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Excellent service de proxys ! Ils proposent différents types de proxys, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic. Leurs prix sont abordables et ils offrent des options de ciblage géographique. Il est facile de payer en cryptomonnaies, avec PayPal ou par carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Comment scraper Wildberries sans être banni toutes les 50 requêtes ?WB blackliste les

WB blackliste les ASN cloud à vue — si votre IP provient d'AWS, Hetzner ou GCloud, c'est terminé avant même de commencer. Le datacenter de FineProxy fonctionne sur son propre AS, il n'est donc pas dans cette liste. Au-delà de l'IP : limitez-vous à 30-40 requêtes par minute, changez de User-Agent à chaque session, transmettez les cookies entre les requêtes, conservez Accept-Language: ru-RU. WB vérifie l'exécution JavaScript, donc Playwright avec le plugin stealth fonctionne mieux que du HTTP brut pour les pages produit. Pour le scraping au niveau catalogue — résultats de recherche, listes de catégories — le HTTP avec des headers correctement configurés tient encore la route si vous maîtrisez le rythme.

Ozon me renvoie des CAPTCHA en permanence. Dois-je utiliser des proxies datacenter ou ISP ?Le Cloudflare d'Ozon

Le Cloudflare d'Ozon est plus strict que celui de WB. Le datacenter fonctionne pour les endpoints d'API publics et les flux de catégories, mais les pages produit déclenchent rapidement des CAPTCHA. Les proxies ISP tiennent plus longtemps — Ozon traite les IP enregistrées auprès de FAI avec plus d'indulgence, car elles ressemblent à des connexions haut débit classiques. Si vous récupérez des milliers de produits par jour, combinez les deux : ISP pour les fiches produit avec des sessions sticky, datacenter pour tout le reste.

Pourquoi Avito est-il tellement plus difficile à scraper que Wildberries ou Ozon ?Avito fingerprinte votre

Avito fingerprinte votre handshake TLS (hash JA3/JA4), le canvas, le renderer WebGL, les polices et le fuseau horaire. Changer d'IP ne sert à rien si l'empreinte reste identique. Playwright avec Firefox (pas Chromium) offre une meilleure diversité d'empreintes nativement. Espacez les requêtes de 10 à 15 secondes entre chaque annonce. Attention aux shadowbans silencieux : les réponses reviennent toujours, mais les données sont obsolètes ou incomplètes. Si les prix semblent figés d'une annonce à l'autre, votre session est marquée.

Yandex me bloque après seulement quelques recherches. Qu'est-ce que je fais de travers ?SmartCAPTCHA est comportemental

SmartCAPTCHA est comportemental — il vérifie la résolution d'écran, langue, le fuseau horaire, les mouvements de souris et les patterns de défilement, le tout avant même d'afficher le challenge. Configuration minimale : UTC+3, Accept-Language: ru-RU, dimensions d'écran réelles, simulation de mouvement de souris. Utilisez undetected-chromedriver ou Playwright stealth. Même ainsi, Yandex Search plafonne à 5-10 requêtes par minute par IP. Les API internes de Yandex Maps et 2GIS sont moins agressives.

Auto.ru affiche une 404 pour des annonces dont je sais qu'elles existent. Mon proxy est-il en cause ?Il s'agit d'un

Il s'agit d'un blocage silencieux. Auto.ru comme Drom.ru renvoient une erreur 404 pour les requêtes suspectées d'être automatisées, au lieu d'afficher un CAPTCHA. Votre scraper enregistre «\ annonce introuvable\ » alors que l»annonce est bien en ligne. Vérifiez en ouvrant la même URL dans un navigateur. Auto.ru (propriété de Yandex) utilise une logique SmartCAPTCHA. Drom.ru est plus simple — des en-têtes corrects, une IP russe et un délai de 3 à 5 secondes entre les requêtes suffisent généralement. Sur les deux plateformes : effectuez la rotation des IP uniquement en cas de blocage, pas à chaque requête.

Ai-je aussi besoin de proxies pour les sites russes plus petits ?Cela dépend du

Cela dépend du volume. HeadHunter (hh.ru) impose un rate-limit au-delà d'environ 100 requêtes. CIAN bloque totalement les IP étrangères et limite le débit des IP nationales. DNS-Shop, M.Video, Eldorado disposent d'une protection plus légère — un proxy datacenter à vitesse modérée fonctionne très bien. Les petites annonces régionales (Farpost, IRR, Youla) nécessitent principalement une IP russe pour afficher les annonces locales correctes. Les registres gouvernementaux (EGRUL, Rosreestr) sont limités en débit mais n'utilisent pas de détection de bots sophistiquée — une approche lente et régulière passe sans problème.

La région russe de mon proxy a-t-elle une importance ?Pour

Pour certaines cibles — oui. WB et Ozon ajustent les délais de livraison, les stocks et parfois les prix en fonction de la région détectée. CIAN est entièrement régional — les annonces de Moscou n'apparaissent pas lors d'une recherche à Krasnodar. Les IP russes de FineProxy sont de niveau national, sans sélection de ville, et la plupart sont géolocalisées à Moscou. Cela couvre la majorité des cas d'usage. Pour des données de Sibérie ou d'Extrême-Orient, transmettez les paramètres de région directement dans la requête.

Quels types de proxies russes FineProxy propose-t-il ?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — ASN propre, non hébergé dans le cloud, tarif fixe par IP, trafic illimité. Pas pré-blacklisté comme AWS ou Hetzner. ISP IPv4 — enregistrés auprès de FAI grand public russes (Rostelecom, Beeline, MTS), pour les sites vérifiant le type de connexion. Rotation avec la Russie dans le pool — nouvelle IP à chaque requête. Ciblage au niveau pays. HTTP/HTTPS et SOCKS5.

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — Russie — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
28 en ligne·Besoin de plus ? →
185.50.202.185:1080
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
9.00 Mbps
84.5%
1 h auparavant
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
7.03 Mbps
86.0%
8 h auparavant
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.03 Mbps
100.0%
1 h auparavant
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 j auparavant
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymeSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 h auparavant
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
5.77 Mbps
15.5%
2 h auparavant
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéMoscow
473 Kbps
93.6%
1 h auparavant
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 h auparavant
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.55 Mbps
100.0%
1 h auparavant
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 h auparavant
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 h auparavant
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
93.5%
1 j auparavant
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.58 Mbps
36.0%
1 h auparavant
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 h auparavant
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
790 Kbps
100.0%
1 h auparavant
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMoscow
815 Kbps
98.5%
2 j auparavant
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
361 Kbps
96.4%
2 j auparavant
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
700 Kbps
92.8%
2 j auparavant
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéVologda
367 Kbps
41.0%
1 h auparavant
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
907 Kbps
28.6%
1 h auparavant
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
262 Kbps
62.7%
1 h auparavant
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 h auparavant
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
306 Kbps
16.6%
1 h auparavant
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 h auparavant
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéVologda
726 Kbps
10.9%
1 h auparavant
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h auparavant
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMoscow
342 Kbps
13.1%
14 h auparavant
Affichage 15 sur 28

Guide

Pourquoi les sites russes bloquent les IP cloud — et ce qui fonctionne vraiment pour le scraping

3 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Veuillez noter : Les proxys listés ci-dessous ne sont pas nos proxies sur serveurs premium. Il s'agit d'une liste publique gratuite collectée depuis des sources ouvertes — utiles pour des tests ou un usage basique.

Les sites web russes n'utilisent pas les systèmes anti-bot occidentaux de la même manière que les sites en .com ou .de. La grande différence : les marketplaces et sites de petites annonces russes maintiennent des listes noires non pas simplement d'«\ IP datacenter\ » de manière générique, mais d»ASN de fournisseurs cloud spécifiques — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. Votre IP n'a même pas besoin d'avoir un comportement suspect. Si elle appartient à un AS cloud connu, la connexion est coupée avant même le chargement de la page.

Les IP des serveurs proxy RU de FineProxy sont de type datacenter mais enregistrées sous l'AS propre de FineProxy — pas sous celui d'un hébergeur cloud. Cette distinction est déterminante sur Wildberries, Ozon, Avito et des dizaines d'autres cibles russes. L'IP ne figure pas dans une liste noire préétablie dès le premier jour.

La Russie possède son propre écosystème internet. Yandex au lieu de Google, VK au lieu de Facebook, Wildberries et Ozon au lieu d'Amazon, Avito au lieu de Craigslist, CIAN au lieu de Zillow, Drom au lieu d'AutoTrader. Chacun dispose de sa propre pile anti-bot, et ils n'utilisent pas les mêmes solutions occidentales sous licence — Yandex a développé SmartCAPTCHA en interne, Avito exploite un fingerprinting TLS propriétaire. Connaître le fonctionnement de Cloudflare ne vous préparera pas totalement au scraping ici.

Le minimum universel pour toute cible russe : fuseau horaire de Moscou (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, une empreinte navigateur cohérente et une IP russe. Supprimez un seul de ces quatre éléments, et le volume de requêtes avant blocage chute drastiquement. La plupart des systèmes anti-bot russes vérifient les quatre simultanément — une incohérence entre, par exemple, une IP russe et un en-tête en anglais constitue en soi un signal d'alerte.

Au-delà des cinq principaux (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru), il existe une longue traîne. HeadHunter pour l'emploi, 2GIS pour les annuaires d'entreprises, DNS-Shop et M.Video pour l'électronique, Farpost et IRR pour les petites annonces régionales, les registres gouvernementaux comme EGRUL. Le niveau de protection va d'agressif à quasi inexistant, mais presque tous exigent une IP russe pour renvoyer des données correctes. En souscrivant un accès proxy russe chez FineProxy, vous disposez d'options datacenter et ISP — datacenter pour le volume sur les cibles légèrement protégées, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) pour les sites qui vérifient le type de connexion. Chaque IP est un proxy russe anonyme : aucun en-tête de transfert, certificat SSL individuel, HTTP/HTTPS et SOCKS5.

Une limitation : les IP proxy russes de FineProxy sont de niveau national. Pas de ciblage par ville ou région. La plupart sont géolocalisées à Moscou. La Russie s'étend sur 11 fuseaux horaires, et certains sites — notamment Ozon, WB, CIAN — affichent des prix, des stocks et des options de livraison différents selon la région. Si vous avez besoin de cette granularité, transmettez les paramètres de région dans le corps de la requête plutôt que de vous fier à l'IP.