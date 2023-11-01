Xin lưu ý: Các proxy được liệt kê dưới đây là không phải là máy chủ proxy cao cấp của chúng tôi. Đây là một danh sách miễn phí công khai được thu thập từ các nguồn mở — hữu ích cho việc thử nghiệm hoặc sử dụng cơ bản.

Các website Nga không sử dụng anti-bot phương Tây theo cách mà các trang .com hay .de làm. Điểm khác biệt lớn: các marketplace và trang đăng tin của Nga duy trì blacklist không chỉ có «datacenter IP» chung, mà còn các ASN cụ thể của nhà cung cấp cloud — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. IP của bạn thậm chí không cần hành vi đáng ngờ. Nếu nó thuộc một AS cloud đã biết, kết nối bị ngắt trước khi trang tải xong.

Các IP máy chủ proxy RU của FineProxy là datacenter nhưng đăng ký dưới AS riêng của FineProxy — không phải công ty cloud hosting. Sự khác biệt đó quan trọng trên Wildberries, Ozon, Avito và hàng chục target Nga nhỏ hơn. IP không nằm trong blacklist biên soạn sẵn ngay từ ngày đầu.

Nga vận hành hệ sinh thái internet riêng. Yandex thay vì Google, VK thay vì Facebook, Wildberries và Ozon thay vì Amazon, Avito thay vì Craigslist, CIAN thay vì Zillow, Drom thay vì AutoTrader. Mỗi nền tảng có anti-bot stack riêng, và họ không license các giải pháp phương Tây — Yandex tự xây dựng SmartCAPTCHA in-house, Avito chạy TLS fingerprinting độc quyền. Hiểu cách Cloudflare hoạt động sẽ không chuẩn bị đầy đủ cho bạn khi scraping tại đây.

Yêu cầu tối thiểu chung cho bất kỳ trang web Nga nào: múi giờ Moscow (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, browser fingerprint nhất quán và IP Nga. Thiếu bất kỳ yếu tố nào trong bốn yếu tố đó, số lượng request trước khi bị chặn sẽ giảm đáng kể. Hầu hết hệ thống chống bot của Nga kiểm tra cả bốn yếu tố cùng lúc — sự không khớp giữa, chẳng hạn, IP Nga và header ngôn ngữ tiếng Anh, bản thân nó đã là một tín hiệu đáng ngờ.

Ngoài top năm (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru), còn rất nhiều trang khác. HeadHunter cho tuyển dụng, 2GIS cho danh bạ doanh nghiệp, DNS-Shop và M.Video cho điện tử, Farpost và IRR cho rao vặt khu vực, cơ sở dữ liệu chính phủ như EGRUL. Mức độ bảo vệ dao động từ mạnh đến gần như không có, nhưng hầu hết đều yêu cầu IP Nga để trả về dữ liệu chính xác. Khi mua proxy Nga từ FineProxy, bạn có lựa chọn datacenter và ISP — datacenter cho khối lượng lớn trên các trang ít chặn, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) cho các trang kiểm tra loại kết nối. Mọi IP đều là proxy ẩn danh Nga: không có header chuyển tiếp, chứng chỉ SSL riêng, hỗ trợ HTTP/HTTPS và SOCKS5.