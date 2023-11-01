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Proxy Nga

Proxy static IPv4 Nga đáng tin cậy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99,9%, lưu lượng không giới hạn

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP trung tâm dữ liệu tại Nga và thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép
  • Xem tỷ lệ thành công hôm nay của lưu lượng proxy Nga
  • Gia hạn mọi dịch vụ hết hạn tuần này, dưới $200
  • Xoay vòng IP của tôi khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
  • Xuất danh sách proxy mới nhất dạng JSON
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

Sự đa dạng của các địa điểm được Fineproxy cung cấp thật tuyệt vời. Nó cho phép tôi truy cập nội dung và mô phỏng duyệt web từ các khu vực khác nhau mà không gặp vấn đề gì. Điều này đặc biệt hữu ích để thử nghiệm các trang web được bản địa hóa.

Asad JanDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Giá rẻ. Tỷ lệ proxy bị hỏng thấp <10%. Rất nhiều địa lý và mạng con. Kết nối ổn định, ip tĩnh và thay đổi pool miễn phí hàng tuần.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã thử nhiều dịch vụ proxy nhưng không có dịch vụ nào gây ấn tượng với tôi như Fineproxy. Chất lượng, tốc độ và độ tin cậy của proxy của họ rất vượt trội. Ngoài ra, nhóm hỗ trợ của họ luôn sẵn sàng trò chuyện, sẵn sàng trợ giúp. Đó là một dịch vụ tuyệt vời!

nikhil patidarSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.

bhwowsersNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Họ cung cấp proxy an toàn, tốc độ cao với băng thông không giới hạn, giá cả phải chăng và trải nghiệm thân thiện với người dùng cho tất cả người dùng. Đó là một dịch vụ thực sự tốt, tôi khuyên dùng fineproxy.org 100%.

DJNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Làm sao để scrape Wildberries mà không bị ban sau mỗi 50 request?Chặn ASN mây

WB blacklist các cloud ASN ngay lập tức — nếu IP của bạn từ AWS, Hetzner hoặc GCloud, mọi chuyện kết thúc trước khi bắt đầu. Datacenter của FineProxy chạy trên AS riêng, nên không nằm trong danh sách đó. Ngoài IP: giới hạn 30-40 request mỗi phút, xoay User-Agent mỗi session, truyền cookie giữa các request, giữ Accept-Language: ru-RU. WB kiểm tra JavaScript execution, nên Playwright với stealth plugin hoạt động tốt hơn raw HTTP cho product page. Với catalog-level scraping — kết quả tìm kiếm, danh mục listing — HTTP với header đúng vẫn hiệu quả nếu bạn giãn tốc độ đều.

Ozon liên tục hiện CAPTCHA. Tôi nên dùng proxy datacenter hay ISP?Cloudflare chặt hơn

Cloudflare của Ozon chặt hơn WB. Datacenter hoạt động được cho các public API endpoint và category feed, nhưng product page trigger CAPTCHA rất nhanh. Proxy ISP bền hơn — Ozon đối xử với IP đăng ký ISP khoan dung hơn vì chúng trông giống broadband thông thường. Nếu bạn pull hàng nghìn sản phẩm mỗi ngày, hãy kết hợp cả hai: ISP cho product card với sticky session, datacenter cho mọi thứ còn lại.

Tại sao Avito lại khó scrape hơn nhiều so với Wildberries hay Ozon?Vân tay TLS

Avito fingerprint TLS handshake (JA3/JA4 hash), canvas, WebGL renderer, font và timezone của bạn. Xoay IP không thay đổi gì nếu fingerprint vẫn giống hệt nhau. Playwright với Firefox (không phải Chromium) cho fingerprint diversity tốt hơn ngay từ đầu. Giữa các listing nên giãn cách 10-15 giây. Chú ý shadowban im lặng: response vẫn trả về, nhưng dữ liệu đã cũ hoặc thiếu. Nếu giá trên các listing có vẻ đóng băng, session của bạn đã bị flag.

Yandex chặn tôi chỉ sau vài lần tìm kiếm. Tôi đang làm sai điều gì?SmartCAPTCHA hành vi

SmartCAPTCHA hoạt động dựa trên hành vi — kiểm tra độ phân giải màn hình, ngôn ngữ, múi giờ, chuyển động chuột, thao tác cuộn trang, tất cả trước khi hiển thị thử thách xác minh. Thiết lập tối thiểu: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, kích thước màn hình thực, mô phỏng chuyển động chuột. Sử dụng undetected-chromedriver hoặc Playwright stealth. Dù vậy, Yandex Search chỉ cho phép tối đa 5-10 truy vấn mỗi phút trên mỗi IP. API nội bộ của Yandex Maps và 2GIS ít khắt khe hơn.

Auto.ru hiển thị lỗi 404 cho các tin đăng mà tôi biết chắc vẫn tồn tại. Có phải do proxy của tôi không?Chặn thầm lặng

Đó là dạng chặn ngầm. Cả Auto.ru và Drom.ru đều trả về 404 cho các request bị nghi là tự động thay vì hiển thị CAPTCHA. Scraper của bạn ghi log «listing not found» trong khi tin đăng vẫn đang hoạt động. Xác minh bằng cách mở cùng URL trong trình duyệt. Auto.ru (thuộc sở hữu của Yandex) sử dụng logic SmartCAPTCHA. Drom.ru đơn giản hơn — header đúng, IP Nga, delay 3-5 giây giữa các request thường là đủ. Trên cả hai: xoay IP khi bị chặn, không xoay mỗi request.

Tôi có cần proxy cho các trang Nga nhỏ hơn không?Tùy khối lượng

Phụ thuộc vào khối lượng. HeadHunter (hh.ru) rate-limit sau khoảng 100 request. CIAN chặn hoàn toàn IP nước ngoài và rate-limit IP nội địa. DNS-Shop, M.Video, Eldorado có protection nhẹ hơn — datacenter với tốc độ vừa phải hoạt động tốt. Các trang đăng tin vùng (Farpost, IRR, Youla) chủ yếu chỉ cần IP Nga để hiển thị listing địa phương chính xác. Các registry chính phủ (EGRUL, Rosreestr) bị rate-limit nhưng không chạy bot detection phức tạp — chậm và đều đặn là được.

Proxy đến từ vùng nào của Nga có quan trọng không?

Với một số target — có. WB và Ozon điều chỉnh thời gian giao hàng, tồn kho và đôi khi giá theo vùng được phát hiện. CIAN hoàn toàn theo vùng — listing Moscow không xuất hiện khi query Krasnodar. Các IP Nga của FineProxy là cấp quốc gia, không chọn thành phố, hầu hết geolocate về Moscow. Điều đó đáp ứng hầu hết các tác vụ. Đối với dữ liệu Siberia hoặc Viễn Đông, hãy truyền tham số vùng trong chính request.

FineProxy cung cấp những loại proxy Nga nào?IPv4 tại DC

Datacenter IPv4 — ASN riêng, không host trên cloud, giá cố định mỗi IP, lưu lượng không giới hạn. Không bị blacklist sẵn như AWS hay Hetzner. ISP IPv4 — đăng ký dưới các ISP tiêu dùng Nga (Rostelecom, Beeline, MTS), dành cho các target kiểm tra loại kết nối. Xoay với RU trong pool — IP mới mỗi request. Cấp quốc gia. HTTP/HTTPS và SOCKS5.

Proxy Nga trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Nga miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
28 trực tuyến·Cần thêm? →
185.50.202.185:1080
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
9.00 Mbps
84.5%
1 giờ trước
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
7.03 Mbps
86.0%
8 giờ trước
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 giờ trước
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 ngày trước
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danhSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 giờ trước
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
5.77 Mbps
15.5%
2 giờ trước
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 giờ trước
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 giờ trước
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.55 Mbps
100.0%
1 giờ trước
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 giờ trước
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
93.5%
1 ngày trước
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.58 Mbps
36.0%
1 giờ trước
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 giờ trước
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
790 Kbps
100.0%
1 giờ trước
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtMoscow
815 Kbps
98.5%
2 ngày trước
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
361 Kbps
96.4%
2 ngày trước
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
700 Kbps
92.8%
2 ngày trước
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 giờ trước
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
907 Kbps
28.6%
1 giờ trước
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
262 Kbps
62.7%
1 giờ trước
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 giờ trước
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
306 Kbps
16.6%
1 giờ trước
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 giờ trước
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 giờ trước
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 giờ trước
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtMoscow
342 Kbps
13.1%
14 giờ trước
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Hướng dẫn

Tại sao các trang Nga chặn IP đám mây — và giải pháp thực sự hiệu quả cho scraping

3 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Xin lưu ý: Các proxy được liệt kê dưới đây là không phải là máy chủ proxy cao cấp của chúng tôi. Đây là một danh sách miễn phí công khai được thu thập từ các nguồn mở — hữu ích cho việc thử nghiệm hoặc sử dụng cơ bản.

Các website Nga không sử dụng anti-bot phương Tây theo cách mà các trang .com hay .de làm. Điểm khác biệt lớn: các marketplace và trang đăng tin của Nga duy trì blacklist không chỉ có «datacenter IP» chung, mà còn các ASN cụ thể của nhà cung cấp cloud — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. IP của bạn thậm chí không cần hành vi đáng ngờ. Nếu nó thuộc một AS cloud đã biết, kết nối bị ngắt trước khi trang tải xong.

Các IP máy chủ proxy RU của FineProxy là datacenter nhưng đăng ký dưới AS riêng của FineProxy — không phải công ty cloud hosting. Sự khác biệt đó quan trọng trên Wildberries, Ozon, Avito và hàng chục target Nga nhỏ hơn. IP không nằm trong blacklist biên soạn sẵn ngay từ ngày đầu.

Nga vận hành hệ sinh thái internet riêng. Yandex thay vì Google, VK thay vì Facebook, Wildberries và Ozon thay vì Amazon, Avito thay vì Craigslist, CIAN thay vì Zillow, Drom thay vì AutoTrader. Mỗi nền tảng có anti-bot stack riêng, và họ không license các giải pháp phương Tây — Yandex tự xây dựng SmartCAPTCHA in-house, Avito chạy TLS fingerprinting độc quyền. Hiểu cách Cloudflare hoạt động sẽ không chuẩn bị đầy đủ cho bạn khi scraping tại đây.

Yêu cầu tối thiểu chung cho bất kỳ trang web Nga nào: múi giờ Moscow (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, browser fingerprint nhất quán và IP Nga. Thiếu bất kỳ yếu tố nào trong bốn yếu tố đó, số lượng request trước khi bị chặn sẽ giảm đáng kể. Hầu hết hệ thống chống bot của Nga kiểm tra cả bốn yếu tố cùng lúc — sự không khớp giữa, chẳng hạn, IP Nga và header ngôn ngữ tiếng Anh, bản thân nó đã là một tín hiệu đáng ngờ.

Ngoài top năm (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru), còn rất nhiều trang khác. HeadHunter cho tuyển dụng, 2GIS cho danh bạ doanh nghiệp, DNS-Shop và M.Video cho điện tử, Farpost và IRR cho rao vặt khu vực, cơ sở dữ liệu chính phủ như EGRUL. Mức độ bảo vệ dao động từ mạnh đến gần như không có, nhưng hầu hết đều yêu cầu IP Nga để trả về dữ liệu chính xác. Khi mua proxy Nga từ FineProxy, bạn có lựa chọn datacenter và ISP — datacenter cho khối lượng lớn trên các trang ít chặn, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) cho các trang kiểm tra loại kết nối. Mọi IP đều là proxy ẩn danh Nga: không có header chuyển tiếp, chứng chỉ SSL riêng, hỗ trợ HTTP/HTTPS và SOCKS5.

Một hạn chế: các IP proxy Nga từ FineProxy là cấp quốc gia. Không có target theo thành phố hay vùng. Hầu hết geolocate về Moscow. Nga trải dài 11 múi giờ, và một số trang — đặc biệt là Ozon, WB, CIAN — hiển thị giá, tồn kho và tùy chọn giao hàng khác nhau theo vùng. Nếu bạn cần mức chi tiết đó, hãy truyền tham số vùng trong request body thay vì dựa vào IP.